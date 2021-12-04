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НАТО (8938) Чехия (1464)

Посол Чехии в НАТО Ландовский: Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посол Чехии в НАТО Ландовский: Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины

В Североатлантическом альянсе, скорее всего, будут избегать радикальных действий в ответ на возможную агрессию России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал посол Чешской Республики в НАТО Якуб Ландовский в эфире телеканала ČT24.

"У нас есть только два инструмента. Один из них – сдерживание, и с этим могут быть связаны… скорее всего, экономические санкции. И они могут быть очень серьезными. А второй – это диалог", - отметил Ландовский.

На прямой вопрос, что произойдет, когда российские войска пересекут украинскую границу, дипломат ответил, что "все западное сообщество, а не только НАТО, отреагирует в тот момент как минимум на уровне санкций. Всего остального придется подождать". Он отказался говорить о возможной военной помощи Киеву, сославшись на то, что его слова могут быть неправильно истолкованы и приведут к нежелательным результатам.

В то же время Ландовский отметил, что "военная часть Альянса сознательно не сообщает о своих действиях в прямой форме, ведь должна быть некая форма креативной неопределенности по поводу того, что произойдет".

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Посол считает самым главным то, что НАТО знает, чего не хочет: "Мы стараемся не допустить, чтобы Россия использовала эту ситуацию таким образом, что ей удастся провести военные действия против Украины агрессивным способом".

По его мнению, Россия хочет дать Западу сигнал, что Украина для нее является жизненно важной территорией, где должны преобладать ее интересы. "Это, возможно, понятно с какой-то геополитической точки зрения, но неприемлемо с другой… И ни одна страна НАТО, в частности Чешская Республика, не может позволить кому-то диктовать другому государству, что оно может, а что не может себе позволить, с кем не должно вступать в партнерство, к членству в каких организациях оно должно стремиться", - подытожил дипломат.

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Топ комментарии
+53
Єдиний гарант нашої безпеки це ЗСУ.
Але зеленський та єрмак зробили все, щоб їх послабити.
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04.12.2021 10:30
+35
Для Украиньі главное , чтобьі США "закрьіли небо" для российской авиации . А без авиаподдержки любое наступление армии РФ обречено , поєтому , его и не будет.
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04.12.2021 10:38
+28
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04.12.2021 10:29
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Правила форума Совет форумчан
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04.12.2021 10:29 Ответить
Это боевые буряты ?
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04.12.2021 10:47 Ответить
- Он знает этого лейтенанта. И не лейтенант он вовсе, ...а аферист, и кличка у него, это...
- Жжёный.
- Жжёный!
- Всё! Никуда не годится!
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04.12.2021 10:47 Ответить
а Кличка то сюда зачем впутывать ???
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04.12.2021 11:11 Ответить
Тут водки нет, иди домой.
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04.12.2021 11:19 Ответить
Єдиний гарант нашої безпеки це ЗСУ.
Але зеленський та єрмак зробили все, щоб їх послабити.
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04.12.2021 10:30 Ответить
Гарантія нашої безпеки єдина і без альтернатив - це розумний керівник держави...Який думає про державу,а не власну кишеню,який може бути жорстким з внутрішнімі ворогами і хитрим з зовнішніми,і який піде з посади з пустими кишенями,але з повагою і любов"ю народу...Але де такого знайти в Україні,їх одиниці посередині суспільної ієрархіі а на вершині їх нема взагалі...Єдиний шанс отримав Зеленський і виявився рідкісним гівнюком і лицемірною сволотою...
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04.12.2021 12:33 Ответить
при Порохе в Конституцию был внесен пункт о вступлении Украины в НАТО
Путин только молча обтерся

При Порохе вопрос о масштабной агрессии рашки в Украину даже не стоял - знали что очень крепко получат по рогам

«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор»
Черчиль

в 2019 украинцы выбрали позор
в 2022 они получат и войну, и позор

нам нужен Порох !
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04.12.2021 15:51 Ответить
чехи забыли как в тридцатых годах немцам слили. щас вон предлагают по Украине тоже самое
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04.12.2021 10:33 Ответить
Ха!
соседом немцев иметь и Рашку.... ну как бы немного разное.
там еще Польша кстати напала на чехов и/или словаков
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04.12.2021 10:40 Ответить
Чехи еще и 1968-й забыли. Господин посол плохо усвоил уроки истории.
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04.12.2021 11:41 Ответить
Так, саме так, Ви мене випередили на крок. А в мене на ту пору товариші-близнюки були відправлені до Чехословаччини, тільки-но були призвані до танкових, один з них загинув...
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04.12.2021 12:17 Ответить
Здається, что в тій НАТІ немає загальної, певної думки про дії в відповіть на подальшу агресію Росії.
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04.12.2021 10:34 Ответить
В тій НАТІ будуть діяти так, як вирішать США та ВБ.
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04.12.2021 10:37 Ответить
Доречі, саме тому посол Чехії так ухилився від прямої відповіді - щоб його потім за вуха не смикали.
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04.12.2021 10:39 Ответить
Тіки Америка може справді допомогти, а европейські бюрократи будуть тіки балакати
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04.12.2021 10:36 Ответить
Чому тільки балакати? Вони виділили допомогу на лікуваня скалічених російськими військами неозброєних українців,бо заборонили продаж будьякої зброї.
Навіть рогатки,а не тільки луків чи арбалетів.
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04.12.2021 10:42 Ответить
Ще Великобританія та Канада
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04.12.2021 10:47 Ответить
Для Украиньі главное , чтобьі США "закрьіли небо" для российской авиации . А без авиаподдержки любое наступление армии РФ обречено , поєтому , его и не будет.
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04.12.2021 10:38 Ответить
Поэтому карлик подтягивает как можно больше упоротых к украинской границе, чтобы взять числом
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04.12.2021 10:48 Ответить
Закрили небо? Може ще двері закрити, щоб кацапи не заходили?
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04.12.2021 10:49 Ответить
Как США могут "закрыть небо" над Украиной для военной авиации другого государства? Только сама Украина может закрыть небо своими средствами ПВО.
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04.12.2021 11:45 Ответить
1. Американские истребители с радаром АФАР видят намного дальше, чем росийские и могут выпускать дальнобойные ракеты "воздух-воздух" абсолютно безнаказанно, с безопасных дистанций. У цапов тоже есть АФАР, но они на росийской элементной базе, ну вы поняли.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
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04.12.2021 12:30 Ответить
ото ж бо !

ПВО України була потрібна ще вчора і Коростильов міг би її вже склепати,

але гроші на ПВО розкрадені на Великому Крадівництві

ЗЕ-ленский при первой же опасности прыгнет в самолет и смотается в Израиль:
у ЗЕленского в Украине нет никаких активов, даже дома !!!!!!!!!
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04.12.2021 15:58 Ответить
Ще НАТО може зняти штани й показати голий зад! Насправді НАТО це фейкова шарашкіна контора жирних і неповоротких чиновників з розпилу грошей платників податків! З ким НАТО воювало за останні 20 років? В них немає ні бойового досвіду ні мотивації! Єдиний хто щось може це США.
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04.12.2021 10:39 Ответить
Забыл упомянуть еще один фактор. Вооружение Украины совершенными средствами противотанковой войны и противовоздушной обороны. Кроме того сдерживающим фактором может являться наличие ВМФ НАТО в украинских водах и контингенты стран НАТО в виде "обучающих подразделений"в Украине, и еще переброска дополнительных сил и средств в страны НАТО вблизи с границами РФ и Украины ( Польша, Норвегия, страны Балтии , Румыния, Словакия,.. Венгрию не упоминаю потому что у нее такая позиция, что не известно как она вообще себя поведет в случае конфликта). Ну и санкции глобальные и одномоментные. Запрет на покупку углеводародов, отключение от западных платежных систем, арест всех активов РФ и ее граждан на территории Запада и т.д. и т.п.
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04.12.2021 10:40 Ответить
Це реально б спрацювало.
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04.12.2021 11:01 Ответить
але якщо буде включено НЕГАЙНО !
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04.12.2021 16:00 Ответить
Дякуємо, але зєбланам пох(((
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04.12.2021 10:44 Ответить
кацапцкій фюлер нарисовавася і все шо ви маете проти цього - такі да два варіанти.
1. Допомогти Україні і не бачіти кацапі на своїх кордонах.
2. Не допомoгти Україні і кацапня на ваших кордонах.
українці так допоможуть, але гірке відчуття великого зрадницества буде відхaркуватися баґато років наперед ...
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04.12.2021 10:44 Ответить
Ну а чого нам мають допомагати, якщо ми вибрали капітулянта?
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04.12.2021 10:48 Ответить
Чехи уже посылают свои войска к границе Польши с Беларусью .
Так шо НАТО будет действовать решительно в случае начала новой мировой войны и точно развалит рашу на куски
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04.12.2021 10:48 Ответить
Ага, они что, идиоты?

"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями." - Альберт Эйнштейн
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04.12.2021 10:52 Ответить
Думаю , что раша всех достала .
Да и трубу СП2 неплохо забрать у раши вместе с добычей углеводов 😀😀
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04.12.2021 11:00 Ответить
София, да вы прям безпредельщица .
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04.12.2021 11:09 Ответить
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04.12.2021 11:10 Ответить
Хороший чесский фильм был по тем временам-'Три танкиста и собака".
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04.12.2021 11:06 Ответить
Фильм польский , и чем он хорош ?
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04.12.2021 11:23 Ответить
Так так , три поляка и собака)))
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04.12.2021 11:33 Ответить
Не так - "Три поляка, грузин и собака"...
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04.12.2021 11:49 Ответить
Непогана радянська "агітка" про "дружбу народів" От тільки не чеська а польська! І знімалася під контролем КГБ і ЦК КПСС
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04.12.2021 11:42 Ответить
Грузина по фамилии Саакашвили играл поляк
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04.12.2021 13:46 Ответить
Бл**ь! А я і не знав що Влодзимеж Шпресс - поляк! Мені здавалося що він в Квіркеті виріс (у Грузії)
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04.12.2021 14:34 Ответить
четыре
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04.12.2021 13:44 Ответить
а что тут нового?устав нато известен уже более 60 лет,и нато стоит на страже интересов только своих членов.
радоваться надо,что у членов нато есть интерес к Украине,и важно это не потерять.
не вижу никакой зрады в словах чеха.голая правда,как она есть
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04.12.2021 10:50 Ответить
Думают, что и к ним притарабанится эта навала орды. И Венгрии придется подумать о своей судьбе и другим. Пока они уверены, что их убийца народов не затронет. Затронет и пойдет дальше. Поэтому думайте сейчас, а не потом. Поздно будет...
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04.12.2021 15:13 Ответить
Чехи всегда отличались узким мышлением, боялись немцев и коммунистов. Наш народ любит свободу и у нас неограниченное количество инструментов в борьбе с кацапами.
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04.12.2021 10:52 Ответить
Лучше бы помалкивали, да побольше оружия поставляли.
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04.12.2021 10:53 Ответить
Когда собираются нападать говорят что не будут нападать, когда не собираются нападать говорят что нападут. Если говорят что НАТО точно не окажет поддержки, значит она будет.
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04.12.2021 10:53 Ответить
Все конкретное засекречено))
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04.12.2021 11:00 Ответить
Во ты шызик...
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04.12.2021 10:55 Ответить
Испугался за друзяшек? Да, их "великий лидер" на убой может повети, прямо в ловушку которую америка готовит для скрепных.
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04.12.2021 11:03 Ответить
Точно таки шызик...
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04.12.2021 11:31 Ответить
"шизик" правильно писать, неуч)
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04.12.2021 11:37 Ответить
Спасибо, сенсей
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04.12.2021 11:52 Ответить
не надо обвинять страховую компанию в бездействии,когда дом сгорел...
надо просто вовремя купить страховку и своевременно выплачивать страховые взносы
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04.12.2021 10:53 Ответить
Золотые слова
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04.12.2021 11:01 Ответить
_Два инструмента у пустоболов... Кретины, безответственные и близорукие! Отказываетесь остановить путлера у своего порога, в Украине? - гарантированно получаете пожар у себя дома и во всём мире! Атомный.
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04.12.2021 10:54 Ответить
Есть третий -принять нас в НАТО и заявить,что это вопреки зекрысе...но количество нарИда ,которое голосили за це муйню ,это не позволяет...
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04.12.2021 10:58 Ответить
Санкциями свернувшегося Вову уже не напугать, если не живой силой, то хоть нормальным вооружением пусть помогут.
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04.12.2021 11:00 Ответить
Європа має припинити засипати мордор газо/нафто доларами бо вони повернуться на їхню територію війною.Невже це не очевидно? Це вже не економіка,а самогубство!
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04.12.2021 11:01 Ответить
В случае вторжения в Украину, страны нато могут обьявить эмбарго на кацапскую нефть и газ. Если учесть, что 80% кацапского экспорта углеводы, то кацапетовке - смерть
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04.12.2021 11:05 Ответить
Так може "зажмурити" клієнта трохи раніше і не чекати поки він зруйнує і винищить пів України?
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04.12.2021 11:10 Ответить
и откуда они тогда харчеваться будут??
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04.12.2021 16:26 Ответить
це тоска за расєйскими танками в Празі
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04.12.2021 11:02 Ответить
Якщо навіть Чехія, чи не найбільший друг України, дозволяє собі лише натякати на військову підтримку, погані там у НАТО справи. Єдина надія, що хтось все ж втрутиться і почнеться ланцюгова реакція.






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04.12.2021 11:02 Ответить
з яких це пір Чехія - чи не найбільший друг України?
акуратніше з відмічанням п'ятниці
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04.12.2021 11:04 Ответить
З тих часів як ***** влаштувало теракт на їх території. Лише дві країни рашка ОФІЦІЙНО вважає ворожими щодо себе: США та Чехію. А ворог мого ворога мій друг. Чи не так?
Так шо друже це тобі схоже час опохмелитися. Одужуй.
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04.12.2021 11:08 Ответить
ну, припустимо, недружні кроки до расісі Чехія робило (досить смішні)
а що такого дружнього до України вона зробила?
акуратніше з п'ятницею, все ж таки
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04.12.2021 11:10 Ответить
Постачала ЗБРОЮ (а не аптечки та одяг) після агресії 2014 року, поряд з балтійськими країнами, коли допомога Україні ще не стала поширеним явищем. Так, це були комерційні, а не державні контракти, але уряд Німеччини, наприклад, заборонив і це.
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04.12.2021 11:16 Ответить
ги
бачили ми ту "зброю"
це дісно було "взаємовигідно": Чехія позбулася радянської гамназброї, а дітки чиновників МО отримали на мороженку
голілка - зло
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04.12.2021 11:23 Ответить
В принципе чех ничего не сказал нового: никто за Украину не будет воевать вместо самой Украины - это зрадофилы должны зарубить себе на носу . Во-вторых, и это самое главное сейчас с ********* презедентом, страны НАТО сделают вторжение кацапов в Украину таким болючим для кремлевской элиты, что для кооператива озеро, будет проще задушить путлера чем продолжать войну.
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04.12.2021 11:02 Ответить
Ну точна же! Онаконда, все дела...
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04.12.2021 11:33 Ответить
А подавати рішучі заяви?...Що сцикотно навіть про таке вголос сказати?
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04.12.2021 11:04 Ответить
це одна з тактичних рис війни, мабуть
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04.12.2021 12:55 Ответить
Ну что же,тогда вы следующие. Ничего нового.
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04.12.2021 11:04 Ответить
онукі будуть знати про хто падлюка бо в них е дід. - двома ненавистями більше до кацапні....
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04.12.2021 11:08 Ответить
Економічні санкції треба застосовувати уже ід час підготовки росії до нападу. Якщо нападе йому буде по ... на ваші санкції. Якщо нападе НАТО треба буде оголошувати безпольотну зону над Україною. А щоби не докотитися до цього поставте україні "Петріоти"
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04.12.2021 11:15 Ответить
"У нас є лише два інструменти. Один з них - стримування, і з цим можуть бути пов'язані… скоріш за все економічні санкції. І вони можуть бути дуже серйозними. А другий - це діалог",

=======================================================
"У нас є лише два інструменти проти гвалтівника. Один з них - стримування, тобто почекай трошки я зараз зручніше ляжу. А другий - це діалог: давай спочатку поговоримо як тобі не ай-яй-яй з такими намірами.
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04.12.2021 11:40 Ответить
Идут споры нападет Путин , не нападет? А меня волнует совсем другое , кто привел Украину в зависимость от электроэнергии из России и Белоруссии ? Кто сегодня практически свернул укрепление обороноспособности и втихаря разваливает армию? Кто наводнил власть предателями и подельниками Януковича? Путин? Нет - Зеленский , и это все видят! Так зачем же Путину нападать , он может ждать пока Зеленский с Ермаком не поднесут ему Украину на блюдечке! Завтра они не смогут обойтись без газа из России , а послезавтра и войска пригласят для решения каких-либо проблем!
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04.12.2021 11:41 Ответить
В Росії немає часу чекати. Вже 8 Років Птін не приносить здобич і Росія не приростає новими територіями. Скрепи розгинаються. Потрібно діяти.
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04.12.2021 11:45 Ответить
Зелена, містечкова гнида, якщо хтось не зрозумів, прямо про це сказала в Раді, що він готовий до прямих перемовинам з кремлем. І за його словами, підтримують цю ідею всі, забувши додати путіна.
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04.12.2021 15:13 Ответить
***** непередбачуване
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04.12.2021 11:42 Ответить
Те що воно -не передбачуване , передбачити легко . Отже , ніяких іллюзій що до нього , тримати й не слід .
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04.12.2021 12:20 Ответить
Британські війскові сказали що Британія має бути готова до війни з рашисстами.
Гадаю ***** не на стільки шизонутий щоб розв'язати 3ю світову, та й шансів у кацапів 0.000 , так "понти" гопніка з мокшанських болот.
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04.12.2021 11:51 Ответить
Хоча треба бути готовими до війни.
Треба вчитися воювати й озброюватись бо маючи таких сусідів як кацапи з мокшанами та ще вусатий диктатор до їх примкнув то треба вміти гарно захищатись!
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04.12.2021 11:54 Ответить
Якби ж це розуміла недовлада . .
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04.12.2021 12:22 Ответить
при Пороху пуйло не наважувався погрожувати Україні великою війноюю.
Путін - шакал, який нападає на слабких, але боїться сильних: Пороха, Трампа...

тому Україні портрібен Порох !
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04.12.2021 16:09 Ответить
Ссср сдох,сдохнет и РАБссия... Карма такая...
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04.12.2021 14:10 Ответить
Если Запад не пошлет свои войска и оружие в защиту Украины он просто потеряет лицо в глобальном масштабе.Ясно что им не хочеться воевать,но перспектива что об них вытрет ноги страна-бензоколонка заставит.То же было с нападением на Польшу в 1939 г.Как ни как,а пришлось Англии и Франции влезать в войну против Гитлера.
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04.12.2021 14:23 Ответить
а якщо путін перетне не тільки кордон України, а з розмаху і кордон Чехії? Чехи потішаться санкціями, які хтось там висуне?
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04.12.2021 15:01 Ответить
А действовать не ожидая танков в Киеве - не планировали?
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04.12.2021 15:52 Ответить
Посол Чехии в НАТО:
"В случае агрессии РФ против Украины надо закупить побольше чешского пива и кнедликов или Бехеровки и трдельников, и внимательно прильнуть к мониторам с картинками от НАТОвских спутников, чтобы ничего не пропустить."
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04.12.2021 17:32 Ответить
диалог и точечные санкции. ну и на том зпазибо, дуже дякую. помнитсо в 14м мне один мадьяр втирал на заправке - мы вас не бросим, мы вам помогать будьом ..
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04.12.2021 19:09 Ответить
 
 