Посол Чехии в НАТО Ландовский: Есть только два инструмента в случае агрессии РФ против Украины
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Североатлантическом альянсе, скорее всего, будут избегать радикальных действий в ответ на возможную агрессию России против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сказал посол Чешской Республики в НАТО Якуб Ландовский в эфире телеканала ČT24.
"У нас есть только два инструмента. Один из них – сдерживание, и с этим могут быть связаны… скорее всего, экономические санкции. И они могут быть очень серьезными. А второй – это диалог", - отметил Ландовский.
На прямой вопрос, что произойдет, когда российские войска пересекут украинскую границу, дипломат ответил, что "все западное сообщество, а не только НАТО, отреагирует в тот момент как минимум на уровне санкций. Всего остального придется подождать". Он отказался говорить о возможной военной помощи Киеву, сославшись на то, что его слова могут быть неправильно истолкованы и приведут к нежелательным результатам.
В то же время Ландовский отметил, что "военная часть Альянса сознательно не сообщает о своих действиях в прямой форме, ведь должна быть некая форма креативной неопределенности по поводу того, что произойдет".
Посол считает самым главным то, что НАТО знает, чего не хочет: "Мы стараемся не допустить, чтобы Россия использовала эту ситуацию таким образом, что ей удастся провести военные действия против Украины агрессивным способом".
По его мнению, Россия хочет дать Западу сигнал, что Украина для нее является жизненно важной территорией, где должны преобладать ее интересы. "Это, возможно, понятно с какой-то геополитической точки зрения, но неприемлемо с другой… И ни одна страна НАТО, в частности Чешская Республика, не может позволить кому-то диктовать другому государству, что оно может, а что не может себе позволить, с кем не должно вступать в партнерство, к членству в каких организациях оно должно стремиться", - подытожил дипломат.
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- Жжёный.
- Жжёный!
- Всё! Никуда не годится!
Але зеленський та єрмак зробили все, щоб їх послабити.
Путин только молча обтерся
При Порохе вопрос о масштабной агрессии рашки в Украину даже не стоял - знали что очень крепко получат по рогам
«Если страна между войной и позором выбирает позор, она получит и войну, и позор»
Черчиль
в 2019 украинцы выбрали позор
в 2022 они получат и войну, и позор
нам нужен Порох !
соседом немцев иметь и Рашку.... ну как бы немного разное.
там еще Польша кстати напала на чехов и/или словаков
Навіть рогатки,а не тільки луків чи арбалетів.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
ПВО України була потрібна ще вчора і Коростильов міг би її вже склепати,
але гроші на ПВО розкрадені на Великому Крадівництві
ЗЕ-ленский при первой же опасности прыгнет в самолет и смотается в Израиль:
у ЗЕленского в Украине нет никаких активов, даже дома !!!!!!!!!
1. Допомогти Україні і не бачіти кацапі на своїх кордонах.
2. Не допомoгти Україні і кацапня на ваших кордонах.
українці так допоможуть, але гірке відчуття великого зрадницества буде відхaркуватися баґато років наперед ...
Так шо НАТО будет действовать решительно в случае начала новой мировой войны и точно развалит рашу на куски
"Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая - палками и камнями." - Альберт Эйнштейн
Да и трубу СП2 неплохо забрать у раши вместе с добычей углеводов 😀😀
радоваться надо,что у членов нато есть интерес к Украине,и важно это не потерять.
не вижу никакой зрады в словах чеха.голая правда,как она есть
надо просто вовремя купить страховку и своевременно выплачивать страховые взносы
акуратніше з відмічанням п'ятниці
Так шо друже це тобі схоже час опохмелитися. Одужуй.
а що такого дружнього до України вона зробила?
акуратніше з п'ятницею, все ж таки
бачили ми ту "зброю"
це дісно було "взаємовигідно": Чехія позбулася радянської гамназброї, а дітки чиновників МО отримали на мороженку
голілка - зло
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"У нас є лише два інструменти проти гвалтівника. Один з них - стримування, тобто почекай трошки я зараз зручніше ляжу. А другий - це діалог: давай спочатку поговоримо як тобі не ай-яй-яй з такими намірами.
Гадаю ***** не на стільки шизонутий щоб розв'язати 3ю світову, та й шансів у кацапів 0.000 , так "понти" гопніка з мокшанських болот.
Треба вчитися воювати й озброюватись бо маючи таких сусідів як кацапи з мокшанами та ще вусатий диктатор до їх примкнув то треба вміти гарно захищатись!
Путін - шакал, який нападає на слабких, але боїться сильних: Пороха, Трампа...
тому Україні портрібен Порох !
"В случае агрессии РФ против Украины надо закупить побольше чешского пива и кнедликов или Бехеровки и трдельников, и внимательно прильнуть к мониторам с картинками от НАТОвских спутников, чтобы ничего не пропустить."