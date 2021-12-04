Ермак - послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против кого-то конкретного

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу и закон о деолигархизации.

"В начале разговора он проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряжении вокруг государственных границ Украины", - отметили в ОПУ.

Ермак поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.

Читайте также: Закон об олигархах: Венецианская комиссия скажет свое слово 10-11 декабря

В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель Офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель Офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы.







"Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. – Ред.) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, "покупать" политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права", – сказал он.

В ходе разговора стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.

Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами Украины.

Читайте также: 36% украинцев считают деолиграхизацию Зеленского популистским шагом, 20,7% - попыткой взять под контроль телеканалы, - опрос КМИС