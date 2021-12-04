Ермак - послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против кого-то конкретного
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.
Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу и закон о деолигархизации.
"В начале разговора он проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряжении вокруг государственных границ Украины", - отметили в ОПУ.
Ермак поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.
В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель Офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.
Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель Офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы.
"Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. – Ред.) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, "покупать" политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права", – сказал он.
В ходе разговора стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.
Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами Украины.
Пожалуйста, подождите...
Потому что человека утомило всё!
Утомили человека Вова-президент,
Моносбродные придурки и Ермак-агент.
Утомили эти фрики, Арахамия-брехло,
Трухин, Юрченко, Качура и Дмитрук-мурло.
Каждодневные скандалы и испанский стыд
Утомили человека и его тошнит.
Человеку очень нужно только одного,
Чтобы всех, кто утомляли, на хер унесло.
73%ные жлобы, вы ЭТО выбирали?.. или тупо для поржать...?, а на своих детей вам, идиоты, - насрать?..(
Тому і послів будуть питати - чому вони проводили зустрічі з завхозом?
Тем более , не учи послов стран большой семерки...
І д'єрмаку не вдасться переконати послів в протилежному. Вони його хіба що вислухають, дотримуючись протокольної дипломатичної чемності.
Хтось може пояснити, чому Єрмак, якого НІХТО НЕ ОБИРАВ, зустрічається з послами великої сімки ? Чому не прем'єр, чому не президент, чому не міністр зовнішніх справ ?
Хто такий Єрмак ? Його задача перевіряти чи біля горщика президента стоїть туалетний папір, і щоб слюнявчик рівно висів.
Доречі, у "найвеличнішого лідера" ********** ломка, чи просто не має часу (ну, як з Бурбою) зустрітися з послами?
далі мона не читати.. - буба таксист ермака.
ви вже з господарницькими питаннями розібралися?
Посли зустрічаються з тим кого обрав мудрий український нарід.
Обере мудрий нарід кінську жопу будуть зустрічатися з нею.
Він спрямован ПРОТИ ВСІХ!.... окрім Бені Коломойского.
Хто цей д'Єрмак? Міністр МЗС? Голова ВРУ чи Прем'єр-міністр? Може хоча б голова комітету ВРУ з питань міжнародних відносин? Ой, нє... Воно ж завхоз...
Але після розмови цього завхоза по питанням безпеки кілька днів тому, тепер ось ця зустріч, то я повірю Бурбі, навіть з закритими очима.
До речі, а де саме найвеличніше в цей час було? Знову його виводили з наркотичної коми? Чи воно так втомилося на своїй кокс-конференції та перебруднило всі підгузки під час виступу в Раді, що терміново поїхало кудись відпочивати?
Курви брехливі та продажні ці "узеленські"...
Опять он нагло лезет не свои сани.
В будку !
Страной ермак руководил
Какого кляпа Дерьмак вызывает к себе послов и что-то там заявляет?
Тільки проти Порошенка та Бутусова
Во-вторых, ермак а чего ты не имеющий полномочий (так нам гарантии на марафоне говорил) лезешь встречается с иностранными послами и дипломатами? У нас что министра закордонных справ нету? Что за пургу ты от имени преза несёшь?
Офигеть от управления внешней политикой нашего государства...
Чи це за протоколом що послів приймає якийсь секретар-завхоз?
Кто его уполномочил????
Этот кто-то передал свои конституционные полномочия хрен знает кому???
Кто-то недееспособен????