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Новости Политика Украины
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Ермак - послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против кого-то конкретного

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак провел встречу с послами стран "Большой семерки" (G7) и Европейского Союза в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальное интернет-представительство главы государства.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию с безопасностью у границ Украины, мирный процесс по Донбассу и закон о деолигархизации.

Ермак - послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против кого-то конкретного 01

"В начале разговора он проинформировал иностранных дипломатов о ходе процесса мирного урегулирования на Донбассе и возвращении временно оккупированных территорий, а также о напряжении вокруг государственных границ Украины", - отметили в ОПУ.

Ермак поблагодарил международных партнеров за поддержку и помощь нашему государству на разных уровнях в связи с этой ситуацией и возможностью эскалации со стороны России.

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В контексте переговорного процесса по Донбассу руководитель Офиса президента и послы стран G7 и ЕС обменялись мнениями по повестке дня работы Трехсторонней контактной группы и инициатив Украины на этой площадке.

Ермак рассказал о внутриполитических процессах в нашем государстве. Он подчеркнул, что есть внешние и внутренние силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации. Руководитель Офиса главы государства отметил, что также есть сопротивление реформам со стороны старой системы.

Ермак - послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против кого-то конкретного 02

"Хочу заметить, что этот закон (закон об ограничении влияния олигархов. – Ред.) не направлен против какой-либо фамилии. Его цель – исключить возможности для олигархического бизнеса влиять на политические процессы, "покупать" политиков и манипулировать медиа. При этом никто ни у кого ничего не будет забирать и не будет нарушать ничьи права", – сказал он.

В ходе разговора стороны также подняли вопрос о принятии закона об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины, проведении конкурса по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и ходе судебной реформы, в отношении которой был отмечен значительный прогресс.

Ермак - послам G7 и ЕС: Закон об олигархах не направлен против кого-то конкретного 03

Ермак заверил, что президент заинтересован в доведении этих процессов до результата, ожидаемого украинским обществом и иностранными партнерами Украины.

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Топ комментарии
+31
Ось питають - чому Ермак давав розпорядження розвідникам.
Тому і послів будуть питати - чому вони проводили зустрічі з завхозом?
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04.12.2021 11:01
+27
Он уже и законы обсуждает!!! Это просто трэш!
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04.12.2021 10:57
+23
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3303347

Хтось може пояснити, чому Єрмак, якого НІХТО НЕ ОБИРАВ, зустрічається з послами великої сімки ? Чому не прем'єр, чому не президент, чому не міністр зовнішніх справ ?
Хто такий Єрмак ? Його задача перевіряти чи біля горщика президента стоїть туалетний папір, і щоб слюнявчик рівно висів.
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04.12.2021 11:03
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Правила форума Совет форумчан
Ну, саме так. Посли ж сліпі та тупі.
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04.12.2021 10:55 Ответить
Сім послів і один осел.
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04.12.2021 11:04 Ответить
І ні слова про розробку нового антимонопольного та анти трестового законодавства. Про реальні справи. Одні високі словеса, які вже не одного Гаранта привели до політичного небуття.
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04.12.2021 11:06 Ответить
Та ні, тепер цей закон справді не спрямований ні проти олігархів, як явища, ні проти когось конкретного. 😊Так, пустий закон після того, як Порошенко віддав телеканали. 😁
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04.12.2021 12:01 Ответить
Може бути одне пояснення- Єрмак прийшов на зустріч з послами зі справкою діагноза НЄВМЄНЯЕМОГО ВОВИ ВПЕРШОГО
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04.12.2021 13:13 Ответить
й що робити послам , коли безпорадна тіпа опозиційна еліта захвачена в полон ГРУпіровкой КРОТІВ
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04.12.2021 13:16 Ответить
Мама дарагая! Завхоз обсуждает с послами Законы, реформу СБУ, конкурс главы САП, судебную реформу, внутриполитические процессы в государстве, сопротивление старой системы, т.е. Порошенко. Господи, в какой стране мы живем? Где Президент или, хотя бы, МИД? Почему послы слушают завхоза? А бабу Маню, уборщицу, при всем уважении к ее труду, не хотят послушать? У нее ведь тоже есть свое мнение. Ну как, 73-процентники, сделали нас вместе?
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04.12.2021 15:34 Ответить
👿👹МРАЗЬ ХИТРОСДЕЛАННАЯ🤮
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04.12.2021 20:13 Ответить
Почему у человека грустное лицо?
Потому что человека утомило всё!
Утомили человека Вова-президент,
Моносбродные придурки и Ермак-агент.
Утомили эти фрики, Арахамия-брехло,
Трухин, Юрченко, Качура и Дмитрук-мурло.
Каждодневные скандалы и испанский стыд
Утомили человека и его тошнит.

Человеку очень нужно только одного,
Чтобы всех, кто утомляли, на хер унесло.
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04.12.2021 10:56 Ответить
вы бы на автора ссылочку давали. А это Борислав Береза
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04.12.2021 13:51 Ответить
Він спрямован проти України !!! Зелена пліснява послідовно та наполеглево втілює в життя кремлівський сценарій розвитку України !!!))))
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04.12.2021 10:56 Ответить
Он уже и законы обсуждает!!! Это просто трэш!
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04.12.2021 10:57 Ответить
фаворит-секретут, опекун недееспособного карапуза Зели много на себя берёт..
73%ные жлобы, вы ЭТО выбирали?.. или тупо для поржать...?, а на своих детей вам, идиоты, - насрать?..(
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04.12.2021 11:01 Ответить
все умные задним числом! Теперь что делать? "Будет болеть приёдете!". "Что вы так поздно пришли"?....Да!?
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04.12.2021 15:26 Ответить
Ось питають - чому Ермак давав розпорядження розвідникам.
Тому і послів будуть питати - чому вони проводили зустрічі з завхозом?
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04.12.2021 11:01 Ответить
Не учи отца , и баста !
Тем более , не учи послов стран большой семерки...
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04.12.2021 11:28 Ответить
Так ********** говорил - дЕрьмак не имеет никаких полномочий, он - завхоз?
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04.12.2021 11:44 Ответить
Скацапській свін!
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04.12.2021 14:13 Ответить
Всё отнять и поделить.
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04.12.2021 11:01 Ответить
Ну не все , а лише придбане злочинним шляхом. Та цього ніхто від Зє не діждеться.
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04.12.2021 11:08 Ответить
СБУ та САП... Вова, СБУ та САП. ....ну і суди, куди ж без них.
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04.12.2021 11:03 Ответить
цей тіпа "закон" направлений проти ЗМІ, які щеняють бубочку.
І д'єрмаку не вдасться переконати послів в протилежному. Вони його хіба що вислухають, дотримуючись протокольної дипломатичної чемності.
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04.12.2021 11:03 Ответить
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу в Україні. Джерело: https://censor.net/ua/n3303347

Хтось може пояснити, чому Єрмак, якого НІХТО НЕ ОБИРАВ, зустрічається з послами великої сімки ? Чому не прем'єр, чому не президент, чому не міністр зовнішніх справ ?
Хто такий Єрмак ? Його задача перевіряти чи біля горщика президента стоїть туалетний папір, і щоб слюнявчик рівно висів.
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04.12.2021 11:03 Ответить
Ну слюнявчик то он ему завязал как положено.Зеленая свинья даже говорить не может.

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04.12.2021 12:37 Ответить
З огляду на подіьні зустрічі, що зафіксовані ЗМІ, Єрмак не зможе відкараскатись від відповідальності і сказати, що я ніхто і ніколи не мав повноважень. Факти свідчать про наявність дуже широких неформальних прав і повноважень, які обтяжені відповідальністю. А тому розгляд його справи буде враховувати ці обставини з огляду на реальні справи, а не на формальну відсутність посадових інструкцій.
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05.12.2021 13:13 Ответить
Плюс всі власники земельних паїв та люди соціальної сфери, які отримали по 1,5 землі, будуть платити по 1500 гривень щорічного податку з гектара.
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04.12.2021 11:11 Ответить
Он у нас ещё и МИД заменяет.
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04.12.2021 11:09 Ответить
незаменимый человек . как сказал Зеля - " мощный мужчина "
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04.12.2021 11:14 Ответить
В оригинале он сказал так- моЧЧный муСЧина!
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04.12.2021 11:21 Ответить
Він як той Савка - "В понедельник Савка - мельник, а во вторник Савка -шорник, со среды до четверга Савка - в комнате слуга и в тот же самый четверок Савка - дровосек и хлебопёк .......". Не жалеет себя на "службе".
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04.12.2021 11:15 Ответить
Тобто це був не закон, а так "шютка", від якої смішно олігархам.
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04.12.2021 11:10 Ответить
Прямо, послам G7 та ЄС іще треба пояснювати "особою яка не має на то повноважень"
Доречі, у "найвеличнішого лідера" ********** ломка, чи просто не має часу (ну, як з Бурбою) зустрітися з послами?
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04.12.2021 11:14 Ответить
Боже збав, ще ляпне якусь "отсєбятіну", як корова на асфальт.
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04.12.2021 11:18 Ответить
Хе-хе. Ну, тоді треба визнавати фігуранта - "найвеличнішим неповносправним **********". Доречі в Еквадорі у 1997 р. президенту Абдала Букарам об'явили імпічмент за розумову неповноцінність
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04.12.2021 11:28 Ответить
На каком основании д'ерьмак с послами встречается? Это регент?
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04.12.2021 11:15 Ответить
ну он же в сером пинжаке . значит он серый кардинал
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04.12.2021 11:17 Ответить
а как же основная отмазка Бубочки про то шо у Ермака нет полномочий ?
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04.12.2021 11:16 Ответить
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04.12.2021 11:17 Ответить
"Єрмак - послам G7 та ЄС"?
далі мона не читати.. - буба таксист ермака.
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04.12.2021 11:17 Ответить
Завхоз и послы...
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04.12.2021 11:18 Ответить
пане завхоз, а що там олівців, авторучок, степлерів у пана президента вистачає?
ви вже з господарницькими питаннями розібралися?
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04.12.2021 11:18 Ответить
Я так думаю, що українське суспільство та іноземні партнери України очікують уже тільки одного - зникнення зеленої плісняви з політичної мапи України
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04.12.2021 11:18 Ответить
Без слів...зедегенерати,яки ви дегенерати ...
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04.12.2021 11:20 Ответить
а шо ця істота з послами говорила
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04.12.2021 11:22 Ответить
А шо не так?
Посли зустрічаються з тим кого обрав мудрий український нарід.
Обере мудрий нарід кінську жопу будуть зустрічатися з нею.
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04.12.2021 11:24 Ответить
Ну зрозуміло:
Він спрямован ПРОТИ ВСІХ!.... окрім Бені Коломойского.
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04.12.2021 11:24 Ответить
Я навіть здогадуюсь проти кого він зовсім не спрямований...
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04.12.2021 11:26 Ответить
А с каких пор , иностранных послов интересует мнение завхозов ? Вполне могли бы на эту встречу своих завхозов прислать , ну или секретарей.
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04.12.2021 11:27 Ответить
дерьмак, тут тебе не опудалу команды отдавать. Тут реальные нелохи, которые знают, что ты такое лучше тебя самого.
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04.12.2021 11:27 Ответить
Цей козел, який три дні тому заявляв (у справі про "вагнергейт), "Хто я такий, щоб давати команди зовнішній розвідці", приходить на зустріч з послами замісь Зеленського! І що? Про щось домовляться а потім розведе руками, "А хто я такий?". Хто з ним буде домовлятись? Це вошиве бидло нездатне навчатись, я не бачив ще жодного висновку нинішньої влади із невдач, які були за ці 2.5 роки.
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04.12.2021 11:30 Ответить
Як там найвеличніше казало: "це не входить до його повноважень"???

Хто цей д'Єрмак? Міністр МЗС? Голова ВРУ чи Прем'єр-міністр? Може хоча б голова комітету ВРУ з питань міжнародних відносин? Ой, нє... Воно ж завхоз...

Але після розмови цього завхоза по питанням безпеки кілька днів тому, тепер ось ця зустріч, то я повірю Бурбі, навіть з закритими очима.

До речі, а де саме найвеличніше в цей час було? Знову його виводили з наркотичної коми? Чи воно так втомилося на своїй кокс-конференції та перебруднило всі підгузки під час виступу в Раді, що терміново поїхало кудись відпочивати?

Курви брехливі та продажні ці "узеленські"...
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04.12.2021 11:34 Ответить
Ермак важнее министра иностранных дел ?
Опять он нагло лезет не свои сани.
В будку !
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04.12.2021 11:37 Ответить
секретут віслюка до послів, посли до віслюка, віслюк до секретута ... мишіне коло...
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04.12.2021 11:41 Ответить
Служил ермак завхозом
Страной ермак руководил
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04.12.2021 11:42 Ответить
Перш за все винен блазень , що надав необмежені повноваження завгоспу дєрьмаку . За це блазень заслуговує на найвищу кару.Дєрьмака - під слідство за зраду.
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04.12.2021 11:47 Ответить
Напрасно так думаете.Потом зепадло скажет,что дерьмач не имел права так говорить.Все расписано. Как с вагнергейтом.Непонятно другое.ПОЧЕмУ послы разговаривают с ним?
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04.12.2021 11:48 Ответить
Вот именно: послы должны выгнать его за дверь подsрачниками.
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04.12.2021 12:09 Ответить
Офис президента Украины - постоянно действующий вспомогательный орган при президенте Украины, осуществляющий организационное, правовое, консультативное, информационное, экспертно-аналитическое и иное обеспечение исполнения президентом Украины своих конституционных полномочий.

Какого кляпа Дерьмак вызывает к себе послов и что-то там заявляет?
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04.12.2021 11:49 Ответить
"Хочу зауважити, що цей закон (закон про обмеження впливу олігархів. - ред.) не спрямований проти будь-кого.
Тільки проти Порошенка та Бутусова
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04.12.2021 12:03 Ответить
Хто такий Єрмак? Хто надав йому повноваження вести діалог з послами? Чи може він ці повноваження присвоїв собі самочинно, у незаконний спосіб? І чим займається Зараз Зєлєнскій, коли Єрмак перебрав на себе частину його функцій? Ах! Я ж забув! Воно дітей не бачило цілий тиждень! І да, у нього законний вихідний! 😊
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04.12.2021 12:04 Ответить
може час відправити його в довгу неоплачувану відпустку?
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04.12.2021 18:35 Ответить
Старшой по канцтоварам подменил собою нашего президента.
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04.12.2021 12:05 Ответить
Не знаю, хто такий пан Конкретний. Проти нього закон точно не спрямований.
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04.12.2021 12:08 Ответить
дожили, какое-то чмо ларечное, подлежащее люстрации, говорит от имени Украины
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04.12.2021 12:23 Ответить
Єрмак - послам G7 та ЄС:

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04.12.2021 12:37 Ответить
А потом ЗЕ скажет, шо у Ермака нет таких полномочий.
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04.12.2021 12:47 Ответить
Разве у секретарши есть такие полномочия, говорить с послами от имени государства
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04.12.2021 13:13 Ответить
встреча с мерзавцем...
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04.12.2021 13:25 Ответить
Завхоз и кардинал это сила
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04.12.2021 13:26 Ответить
Во-первых, если закон не направлен против конкретных олигархов то на фига он тогда нужен? У нас что олигархов так много? 40 млн.? И все олигархи? Да мы их наперечет всех знаем! Знаем кто слуг содержит, кто каналы имеет и бабки в конвертах выдаёт, кто тарифы превышает и цены на продукты. У кого офшоры и вилы в Испании, личные самолёты и маетки с лебедями…. Вот на фига эта профанация?
Во-вторых, ермак а чего ты не имеющий полномочий (так нам гарантии на марафоне говорил) лезешь встречается с иностранными послами и дипломатами? У нас что министра закордонных справ нету? Что за пургу ты от имени преза несёшь?
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04.12.2021 14:36 Ответить
В натуре хунту к власти
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04.12.2021 15:05 Ответить
Что более важное делал Зе в это время встречи с послами?
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04.12.2021 15:29 Ответить
Закрадывается подозрение, что найвелычнишый в определенные моменты просто недееспособный и чтобы скрыть этот факт, выползает «потужный»
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04.12.2021 15:50 Ответить
На каком основании Ермак вообще может что-то говорить послам ЕС ?
Офигеть от управления внешней политикой нашего государства...
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04.12.2021 16:18 Ответить
А какой я важний. Как мне неинтересно с ними. Це не те що з Руді решать. Куда їм до нього
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04.12.2021 16:30 Ответить
а у нього є такі повноваження?
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04.12.2021 17:01 Ответить
Вава, ти ж стверджував, що дерьмак ніщо. То чому ніщо, від імені України, спілкується зі світовими висопосадовцями?
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04.12.2021 18:18 Ответить
А чого це з послами зустрічається Єрмак, а не Президент, голова МЗС або хоча б якесь офіційне лице з МЗС?
Чи це за протоколом що послів приймає якийсь секретар-завхоз?
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04.12.2021 18:33 Ответить
В законі про олігархів Єрмак прописав що бідні пенсіонери які вирощують біля свого будиночку городину і продають на ринку змушені платити 18% податку і 1,5% військового збору! Ось такі от в нас олігархи!!! Бандао зелених повинна сидіти в тюрьмі!
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04.12.2021 19:04 Ответить
Это рыло заменяет уже МИД,
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04.12.2021 19:27 Ответить
А кто такой дерьмак, что"языком своим ляпает"(с) на встрече с послами???
Кто его уполномочил????
Этот кто-то передал свои конституционные полномочия хрен знает кому???
Кто-то недееспособен????
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04.12.2021 21:21 Ответить
 
 