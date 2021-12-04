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Киев (24537) Кличко (4512) коронавирус (17041)

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 37 человек, выявлено 1 588 новых случаев заболевания, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Здоровье

За сутки от COVID-19 в Киеве умерло 37 человек, выявлено 1 588 новых случаев заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 1 588 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 304 793), зафиксировано 37 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7 657).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook.

Заболели 909 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, 588 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет, 51 девочка от 21 дня до 17 лет и 40 мальчиков от 2 месяцев до 17 лет.

Зафиксировано 37 летальных исходов от вируса (в общей сложности 7657). Среди них 21 женщина от 47 до 88 лет, 16 мужчин от 37 до 90 лет.

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В больницы столицы госпитализировали 98 человек больных коронавирусом и 122 пациента с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

В то же время 3 537 человек преодолели коронавирус (в общей сложности 266 781).

Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском (372), Оболонском (253) и Дарницком (168) районах.

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Бокс настолько борется с вирусом шо и сам заболел, и немало киевлян заболели... и вот, погибли.
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04.12.2021 11:41 Ответить
Vadym Gladchuk

19 год ·



Сумно і трагічно, коли серед антиваксів є твої друзі. І вони помирають...
Я не можу багатьох переконати про життєву необхідність зробити щеплення. Пишу та пояснюю, пропоную навіть гроші, але мені близькі люди обирають "природній відбір" - смерть від ковід.
На державному рівні у депутатів та тієї потвори на Банковій теж бракує інтелекту та знань, щоб ухвалити відповідні закони, аби кожен громадянин був вакцинований та захищений.
Тому сотні громадян України щодня помирають у страшних муках. Вже немає з нами 87 566 наших співвітчизників.
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04.12.2021 11:49 Ответить
что за бредятину вы несёте? вы не имеете право рекомендовать медицинские процедуры, вы не врач..
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04.12.2021 11:59 Ответить
вот фоном со вчера слушаю это:

https://www.youtube.com/watch?v=vqCGfiZR9Kw

иак и ваша тут цитата - просто популистская. хотя и правда вроде, но не люблю когда из меня делают еще большего дурака чем есть( )
хоть каккая пропаганда - она такой остается.
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04.12.2021 12:00 Ответить
Интересно, откуда статистика о большинстве врачей?
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04.12.2021 12:28 Ответить
Ему куратор сказал, само собой.
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04.12.2021 13:26 Ответить
Сами поговорите с врачами. Только не с Комаровским. С честными врачами.
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04.12.2021 20:29 Ответить
 
 