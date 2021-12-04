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Новости Политика Украины
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Коломойский (1762) Наливайченко (893) Укрнафта (192) Приватбанк (823)

Уголовные дела "Укрнафты" и "Приватбанка" остановлены из-за лояльности телеканала Коломойского к Зеленскому, - Наливайченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Уголовные дела

Расследование уголовных дел по "Укрнафте" и "Приватбанку" остановлено из-за того, что телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского всячески расхваливает действующую власть и лично президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в своем telegram-канале.

"Мы все являемся свидетелями того, какую "теплую ванну" устраивают президенту и другим чиновникам в эфире телеканала "1+1". Как в эфире этого телеканала, принадлежащего олигарху Коломойскому, все единогласно восхваляют президента. Именно поэтому незаконно остановлены, а по сути слиты, расследование всех производств по "Укрнафте", где установлены убытки на 15 млрд грн, и по "Приватбанку", где убыток составил 5,5 млрд долларов", - сообщил нардеп.

В то же время угрозы генпрокурора в адрес владельца ТРК "Украина" и "Украина 24" Рината Ахметова экс-председатель СБУ связал именно с редакционной политикой этих телеканалов.

"Последние заявления генпрокурора являются политическими и по содержанию, и по форме. Это фактически угрозы владельцу телеканалов Ринату Ахметову за то, что в эфирах ТРК "Украина" и "Украина 24" политики и эксперты имеют право высказать свое мнение. А не только те спикеры, которые через слово восхваляют президента Зеленского. Таким образом, через угрозы Генпрокуратуры, власти пытаются повлиять и изменить редакционную политику этих телеканалов", - добавил Наливайченко.

Читайте также: Пока на канале Коломойского хорошо говорят о президенте, дело Приватбанка, видимо, расследовать не будут, - Фурса
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Топ комментарии
+12
Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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04.12.2021 11:41
+9
Да у нас всё и все остановены и все карманы вывернуты через лояльность президента к Коломойскому. А обороноспособность умышленно разрушается через лояльность к Путину. Мы, похоже, самый терпеливый народ в мире.
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04.12.2021 11:45
+9
Кстати,открою тебе один очень большой секрет...зекрыса давно перепрыгнула овоча....и если это было при Порохе-овоч это ниже нет,то зекрыса нашла дно...
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04.12.2021 12:32
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Вистава лялькового балагана триває !!! )))
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04.12.2021 11:41 Ответить
Наливайченко все знає. Голова СБУ. САмого Яника ловив. А за що його зняли ?
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04.12.2021 12:07 Ответить
Так что ты ему можешь ответить -самое интересное ,а не твои потуги кого то обосрать)
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04.12.2021 12:28 Ответить
Кстати,открою тебе один очень большой секрет...зекрыса давно перепрыгнула овоча....и если это было при Порохе-овоч это ниже нет,то зекрыса нашла дно...
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04.12.2021 12:32 Ответить
Да у нас всё и все остановены и все карманы вывернуты через лояльность президента к Коломойскому. А обороноспособность умышленно разрушается через лояльность к Путину. Мы, похоже, самый терпеливый народ в мире.
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04.12.2021 11:45 Ответить
Та який там Twix-ось де справжня солодка парочка...
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04.12.2021 11:45 Ответить
Расскажите это петушаре Серёже Дещенко
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04.12.2021 11:45 Ответить
Скоріше через лояльність правоохоронних органів, телеканал на "підтанцьовці".
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04.12.2021 11:50 Ответить
Не знаю точно , чи це зв'язано саме з цим ,, але те що Г+Г вилизади зад ЗЕ , вже до дзеркального блиску , це св'ята правда . .
Був колись самим об'єктивним телеканалом в Україні , і буквально за 7 років став найбрехливішим .
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04.12.2021 11:51 Ответить
канализация чище чем г+г
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04.12.2021 12:10 Ответить
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04.12.2021 11:54 Ответить
А відколи це телеканали впливають на пркуратуру, на розслідування? Це норма? Яким законом це визначено?
Блін, обнагліли вже!
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04.12.2021 12:10 Ответить
Еще один овощник вылез. При Порохе сидел в щели и не отсвечивал.
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04.12.2021 12:20 Ответить
Бред сумасшедшего)))
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04.12.2021 12:22 Ответить
№70
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04.12.2021 12:53 Ответить
Кто-то сомневался? Зеленые буратины отрабатывают долги перед своим карабасом...
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04.12.2021 12:23 Ответить
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04.12.2021 12:31 Ответить
Один из главных зеленых воров и мерзавцев... Упаковал всю родню краденых барахлом, но, при этом, типа "чист" перед зеленым законом....
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04.12.2021 12:36 Ответить
У зеленых всё ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в одном виде - в виде пародии, липы, фикции... Борьба с олигархами, с кумовством, с бедностью. Липовые депутаты, министры, "честные"-"неподкупные" судьи и прокуроры, пародия вместо преза... К сожалению, таких липовых пародий не прощают х*йло и пандемия... Расплачиваемся потерянными жизнями...
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04.12.2021 12:34 Ответить
********** готовий так боротися за рейтинг, що камінь на камені від України не залишиться...
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04.12.2021 12:34 Ответить
В сухом остатке приняли бюджет Украины поздной ночью...прямо Мікола Азиров образца 2012 года....,стадо Голобородьков само себя накормило от пуза...,а на Субсидии старикам уменьшили с 47 в прошлом до 37 в этом ...73% идиотов довольны...,я бы на месте Голобородьки ваще отменил Субсидии,а бабло отдал бы Бене не олигарху...
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04.12.2021 12:44 Ответить
Ыканомика должнва быть Ыканомной...,а Перестройка ГУЛАГа самой дешовой в Мире...
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04.12.2021 12:48 Ответить
Аналогичная ситуация с фирташевским "интером". Все хвалят и хвалят найвеличнишого лидора **********, а взамен зесепар взял и списал 100 млрд долгов фирташу. Вот такая борьба с олигархами у зеМанды.
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04.12.2021 12:53 Ответить
В 2014 Наливайченко отвечал за Луганск и успешно сдал .А Аваков хоть Харьков отстоял.Ценный агент..
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04.12.2021 12:58 Ответить
Наливайченко романтик. Цель Коломойского чисто прагматическая-обокрасть Украину и превратить её в Новую Палестину.С подельниками росплачивается украденными деньгами: Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского. Дубинский заявил, что его бывшие коллеги по фракции получают "черную зарплату" в сумме $20 тыс. в месяц.Энергетику Коломойский уже разворовал и разрушил.Государственное "Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского /Схемы Коломойского довели государственный "Центрэнерго" до многомиллиардных долгов/ Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского.
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04.12.2021 13:00 Ответить
20 000 долларов
Потому олигархи хотят вместо 450 депутатов сделать 300 депутатов - легче содержать Радуи командовать страной
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04.12.2021 13:11 Ответить
Наливайченко это еще одна крыса, которая пропала в тень после Майдана и начала войны. Теперь все крысы собираются под флагом бородатой бабушки зеледента. Цель бабушки одна: сдать Украину тупину взамен на гарантии тупина в защите от американского правосудия. Это, конечно, выглядит фантастично, но все к этому идет. Это единственная цель действующей власти.
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04.12.2021 13:30 Ответить
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04.12.2021 13:30 Ответить
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04.12.2021 13:32 Ответить
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04.12.2021 14:39 Ответить
 
 