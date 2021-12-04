Уголовные дела "Укрнафты" и "Приватбанка" остановлены из-за лояльности телеканала Коломойского к Зеленскому, - Наливайченко

Расследование уголовных дел по "Укрнафте" и "Приватбанку" остановлено из-за того, что телеканал "1+1" олигарха Игоря Коломойского всячески расхваливает действующую власть и лично президента Владимира Зеленского.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил народный депутат, бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в своем telegram-канале.

"Мы все являемся свидетелями того, какую "теплую ванну" устраивают президенту и другим чиновникам в эфире телеканала "1+1". Как в эфире этого телеканала, принадлежащего олигарху Коломойскому, все единогласно восхваляют президента. Именно поэтому незаконно остановлены, а по сути слиты, расследование всех производств по "Укрнафте", где установлены убытки на 15 млрд грн, и по "Приватбанку", где убыток составил 5,5 млрд долларов", - сообщил нардеп.

В то же время угрозы генпрокурора в адрес владельца ТРК "Украина" и "Украина 24" Рината Ахметова экс-председатель СБУ связал именно с редакционной политикой этих телеканалов.

"Последние заявления генпрокурора являются политическими и по содержанию, и по форме. Это фактически угрозы владельцу телеканалов Ринату Ахметову за то, что в эфирах ТРК "Украина" и "Украина 24" политики и эксперты имеют право высказать свое мнение. А не только те спикеры, которые через слово восхваляют президента Зеленского. Таким образом, через угрозы Генпрокуратуры, власти пытаются повлиять и изменить редакционную политику этих телеканалов", - добавил Наливайченко.

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