В разных регионах нехватка кадровых полицейских колеблется от 10% до 30%, - Монастырский
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Министр внутренних дел Денис Монастырский озвучил цифры кадрового некомплекта полицейских.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам.
"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - проинформировал глава МВД.
По словам Монастырского, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Он объяснил: если традиционно после суточного дежурства сотрудник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.
Кроме того, отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях, от Киева, Львова или Одессы.
"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.
Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать привлечение средств, полученных вследствие борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.
"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - добавил министр.
По его словам, это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.
Пожалуйста, подождите...
по сути в замкнутых системах, типа ментуры, фактически крепастное право, с элементами рабства.
повышением зп это не разрулить.
лето 14-го, часть сотрудников объявляют добровольцами и отправляют на восток. через месяц их меняют, руководство говорит про премии, бухгалтер подтверждает. на протяжении 3-х - 5-ти дней выплачивают деньги сравнимые с з/п "простого". все довольны.
спустя две недели тихо, без помпы, на карточки приходит такая же сумма.
наиболее логично - наличие в областном аппарате проверки из министерства.
и проверка, по видимому, не рискнула тогда за долю малую "закрыть глаза"
А при чём тут Украина и её история оплат в милиции, начиная с 1917 года?
де вы там парашу увидели?))
Ни одного случая исключения из штата УВД для отправки в добровольцы в Украине не было.
Вы лжёте и лжёт якобы ваш источник "рыгиональный" .
источник региональный - в смысле он не в киеве служил, а в одной из областей.
Признайтесь, вы с зелей из одной коробочки порошок нюхаете?
"лето 14-го, часть сотрудников объявляют добровольцами и отправляют на восток".
"Объявление" в полиции - это письменный приказ в полиции. Так о чём писалось в том приказе (про вашего источника) по личному составу - текст подкинете, умный? Или слив?
в наказе - откомандировать, по ТВ и иным СМИ - "добровольно"
не нюхай этой хрени больше, а то за петушария ещё голосовать будешь
"в наказе - откомандировать" - ОК.
И как это сходится с вашим изначальным: "объявляют добровольцами"?
"Хозяйке на заметку" - всё человечество лет 200 ездит и будет ездить дальше по командировкам по своим должностям
когда оф. лицо - начальник увд области говорит в интервью в сми про добровольцев, которые вызвались и поехали, а на самом деле их назначили - это как ваш гидрант путч первого декабря устроил и поборол.
"зеленковщина" или "зеленщина" - как правильно?
Тогда принимаются оргмеры. А часто именно в результате правильных оргмер штат на время пустеет. Как в Крыму, когда в конце 90-х заменяли почти всё руководство милиции, включая до посёлков
2. А штаты придумывают именно в отраслевых Министерствах.
2. "Рано или поздно власти на местах сами поставят вопрос о корректировании штатов в зависимости от местных нужд." - никаких рано или поздно. Это стандартная практика - спокойно сами корректируют хоть каждый день, но в пределах выделенного количества должностей в утверждённом в Министерстве их штатном расписании
я о...фигеваю от таких отпочивальщиков.
и этого говна некомплект еще?
даже на стройку идут борзее чем на "службу" отпочивальщиков.
кто там Чорт? м?
на такую зарплату и "бенефиты", я бы ваще их гонял круглосуточно, чтобы не особо оттдыхали то.
офигеть - ты этих существ выгораживаешь, ой, а иногда круглые сутки бедные работают... им платят за это, нет? ты платишь. давай еще пожалей дворника шо не купил рукавиц или перчаток и что-то натерло где-то.
ибо просто - мусора типо "служат" - так надо их гонять если нужно - вот как солдат - круглосуточно гоняли.
бери знак 40 і став де хочешь...
зато гвинтокрилів для полювання вистачає
Так это же заявление на кресло Премьера. Грядет перестановка кроватей в зеленом королевстве?
Нада просто почати платити нормальну зарплату .
Или вяличие не позволяет?