В разных регионах нехватка кадровых полицейских колеблется от 10% до 30%, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский озвучил цифры кадрового некомплекта полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - проинформировал глава МВД.

По словам Монастырского, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Он объяснил: если традиционно после суточного дежурства сотрудник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.

Кроме того, отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях, от Киева, Львова или Одессы.

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"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать привлечение средств, полученных вследствие борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - добавил министр.

По его словам, это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

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