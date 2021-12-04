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Новости Происшествия
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В разных регионах нехватка кадровых полицейских колеблется от 10% до 30%, - Монастырский

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В разных регионах нехватка кадровых полицейских колеблется от 10% до 30%, - Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский озвучил цифры кадрового некомплекта полицейских.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом он сказал в комментарии журналистам.

"Нехватка кадров вообще в полиции достаточно высока, она зависит от региона и колеблется от 10% до 30%", - проинформировал глава МВД.

По словам Монастырского, нагрузка на одного полицейского достаточно высока. Он объяснил: если традиционно после суточного дежурства сотрудник должен трое суток отдыхать, то сейчас полицейскому удается отдохнуть только двое суток.

Кроме того, отметил глава МВД, уровень жизни патрульных отличается, например, в Черкасской или Хмельницкой областях, от Киева, Львова или Одессы.

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"Конечно, мы понимаем, что их зарплаты примерно одинаковы, но уровень жизни совсем иной", – отметил Монастырский.

Одним из вариантов решения проблемы, по его мнению, может стать привлечение средств, полученных вследствие борьбы с минимизацией поступлений в госбюджет из-за невыплаченных акцизов за алкоголь, табак и горючее.

"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - добавил министр.

По его словам, это можно будет сделать уже в первом квартале следующего года.

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Топ комментарии
+8
Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби. Джерело: https://censor.net/ua/n3303353\\\\\\\\\\\\\\\

я о...фигеваю от таких отпочивальщиков.
и этого говна некомплект еще?
даже на стройку идут борзее чем на "службу" отпочивальщиков.
кто там Чорт? м?
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04.12.2021 12:03
+7
Це відбувається тому, що залишилось та повернулось багато мєнтовського старого лайна,яке не сприймає нічого нового.Та ще тому,що в керівництва Нацполіції якраз розуму по кадровій політиці саме й бракує,нажаль...
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04.12.2021 12:04
+5
Практически типовой, обычный некомплект для нижних уровней должностей.

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04.12.2021 12:01
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Практически типовой, обычный некомплект для нижних уровней должностей.

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04.12.2021 12:01 Ответить
элементарно разруливается - 8 часов рабочий день
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04.12.2021 12:28 Ответить
Ни в одной полиции мира служба в полиции не нормируема

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04.12.2021 12:36 Ответить
и это тоже решается - оплатой сверхурочных

по сути в замкнутых системах, типа ментуры, фактически крепастное право, с элементами рабства.

повышением зп это не разрулить.
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04.12.2021 12:39 Ответить
"и это тоже решается - оплатой сверхурочных" - 70+30 лет не решалось и вот опять?

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04.12.2021 12:46 Ответить
как это было(со слов мента регионального):

лето 14-го, часть сотрудников объявляют добровольцами и отправляют на восток. через месяц их меняют, руководство говорит про премии, бухгалтер подтверждает. на протяжении 3-х - 5-ти дней выплачивают деньги сравнимые с з/п "простого". все довольны.

спустя две недели тихо, без помпы, на карточки приходит такая же сумма.

наиболее логично - наличие в областном аппарате проверки из министерства.

и проверка, по видимому, не рискнула тогда за долю малую "закрыть глаза"
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04.12.2021 12:53 Ответить
Ну, это вы со стороны России ситуацию в 2014 году зачем-то тут описали, Иванов.

А при чём тут Украина и её история оплат в милиции, начиная с 1917 года?

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04.12.2021 12:59 Ответить
это со стороны оплаты в ментуре, новейшая история.

де вы там парашу увидели?))
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04.12.2021 13:01 Ответить
В вашем описании российской ментуры увидел.

Ни одного случая исключения из штата УВД для отправки в добровольцы в Украине не было.
Вы лжёте и лжёт якобы ваш источник "рыгиональный" .

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04.12.2021 13:12 Ответить
Глупый, где я написал про исключение из штата?

источник региональный - в смысле он не в киеве служил, а в одной из областей.

Признайтесь, вы с зелей из одной коробочки порошок нюхаете?
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04.12.2021 13:22 Ответить
Вот здесь написали:
"лето 14-го, часть сотрудников объявляют добровольцами и отправляют на восток".
"Объявление" в полиции - это письменный приказ в полиции. Так о чём писалось в том приказе (про вашего источника) по личному составу - текст подкинете, умный? Или слив?

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04.12.2021 13:28 Ответить
вам, зебильным, конечно слив)))

в наказе - откомандировать, по ТВ и иным СМИ - "добровольно"

не нюхай этой хрени больше, а то за петушария ещё голосовать будешь
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04.12.2021 14:04 Ответить


"в наказе - откомандировать" - ОК.
И как это сходится с вашим изначальным: "объявляют добровольцами"?

"Хозяйке на заметку" - всё человечество лет 200 ездит и будет ездить дальше по командировкам по своим должностям

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04.12.2021 14:24 Ответить
человечеству чуть более 200 лет)))

когда оф. лицо - начальник увд области говорит в интервью в сми про добровольцев, которые вызвались и поехали, а на самом деле их назначили - это как ваш гидрант путч первого декабря устроил и поборол.

"зеленковщина" или "зеленщина" - как правильно?
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04.12.2021 14:55 Ответить
Никогда в патрульной полиции не будет 8 часового рабочего дня. Поэтому только повышение ЗП, улучшение условий труда и решение вопроса жилья
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04.12.2021 14:23 Ответить
"решение вопроса жилья" - и можно сразу увольняться

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04.12.2021 14:29 Ответить
Не сразу и в качестве сначала служебного. Местных кадров всё равно не хватит и некая миграция будет по любому, поэтому без жилья -это сомнительные реформы
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04.12.2021 14:34 Ответить
почему никогда?
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04.12.2021 14:50 Ответить
10% - да, но 30% - это уже перебор
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04.12.2021 14:21 Ответить
Всегда бывают местные переборы.
Тогда принимаются оргмеры. А часто именно в результате правильных оргмер штат на время пустеет. Как в Крыму, когда в конце 90-х заменяли почти всё руководство милиции, включая до посёлков

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04.12.2021 14:27 Ответить
Тогда может быть один из выходов снижение численности попосидельцев в министерстве в Киеве и областных управах и перенаправление штатов и главное финсредств на землю грешную?
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04.12.2021 14:30 Ответить
1. Никто из Киева никуда добром не поедет.
2. А штаты придумывают именно в отраслевых Министерствах.

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04.12.2021 14:33 Ответить
1. В Киеве придётся увольнять, а не просить куда то ехать. 2. Рано или поздно власти на местах сами поставят вопрос о корректировании штатов в зависимости от местных нужд. Децентрализировать всё равно придётся, со временем
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04.12.2021 14:37 Ответить
"1. В Киеве придётся увольнять, а не просить куда то ехать." - суды Януковича-Порошенко с радостью всех восстановят

2. "Рано или поздно власти на местах сами поставят вопрос о корректировании штатов в зависимости от местных нужд." - никаких рано или поздно. Это стандартная практика - спокойно сами корректируют хоть каждый день, но в пределах выделенного количества должностей в утверждённом в Министерстве их штатном расписании

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04.12.2021 15:00 Ответить
Він пояснив: якщо традиційно після добового чергування працівник має три доби відпочивати, то нині поліцейському вдається відпочити лише дві доби. Джерело: https://censor.net/ua/n3303353\\\\\\\\\\\\\\\

я о...фигеваю от таких отпочивальщиков.
и этого говна некомплект еще?
даже на стройку идут борзее чем на "службу" отпочивальщиков.
кто там Чорт? м?
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04.12.2021 12:03 Ответить
Буває, що гівно діжурить і добу через добу.
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04.12.2021 12:10 Ответить
слава блин, Перуну!
на такую зарплату и "бенефиты", я бы ваще их гонял круглосуточно, чтобы не особо оттдыхали то.
офигеть - ты этих существ выгораживаешь, ой, а иногда круглые сутки бедные работают... им платят за это, нет? ты платишь. давай еще пожалей дворника шо не купил рукавиц или перчаток и что-то натерло где-то.
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04.12.2021 13:48 Ответить
Сутки-трое практически никогда нигде долго не было, начиная с СССР.

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04.12.2021 15:08 Ответить
ну и ок, я еще раз удостоверился шо совок - говно.
ибо просто - мусора типо "служат" - так надо их гонять если нужно - вот как солдат - круглосуточно гоняли.
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04.12.2021 15:13 Ответить
Це відбувається тому, що залишилось та повернулось багато мєнтовського старого лайна,яке не сприймає нічого нового.Та ще тому,що в керівництва Нацполіції якраз розуму по кадровій політиці саме й бракує,нажаль...
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04.12.2021 12:04 Ответить
поліцаї на підработкі після не на работі?
бери знак 40 і став де хочешь...
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04.12.2021 12:05 Ответить
Хватит, тупорылых полицейских, которые нанесли вреда больше чем кто либо, - разогнать
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04.12.2021 12:07 Ответить
не пробовали поменьше привлекать для охраны сцыкучего зелебобы?тогда и отдыха будет достаточно...опять же ,сверхурочных не будет-экономия
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04.12.2021 12:10 Ответить
Ніхто не платить їм понаднормові.
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04.12.2021 12:12 Ответить
уже сделали судьям зарплаты и пенсии по 200тыс - и что? А теперь еще и монастырским хотят так же сделать
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04.12.2021 12:10 Ответить
І коли були прийняті відповідні нормативно- правові акти про такі зарплати і пенсії суддям? При Зєкові судді отримували 15 тисяч гривень.
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04.12.2021 12:14 Ответить
Дурник. Хіба усе вирішується грошима ?
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04.12.2021 12:19 Ответить
Институт шерифа необходимо вводить и как побыстрее
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04.12.2021 12:22 Ответить
и чтоб именно люди на местах их изберали и могли легко снять. чтоб шериф набирал себе сотрудников и нес за них креминальную ответственность. чтоб центр не имел к ним никакого права, кроме канечно, законных претензий по конституции и законам Украины.
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04.12.2021 13:00 Ответить
Бедненькие,несчастные полицейские. Раскошеливайся,клован. Обдирай учителей с врачами и плати цирикам. А то не защитят от повешения.))
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04.12.2021 12:30 Ответить
учителя и врачи такие же черти, как и менты. Ничего полезного не делают, но деньги требуют, да побольше
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04.12.2021 14:56 Ответить
полкацгвардии распустить не пробовали?
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04.12.2021 12:30 Ответить
брак поліцейських
зато гвинтокрилів для полювання вистачає
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04.12.2021 12:32 Ответить
"Мы сможем поднять поступления в государственный бюджет, реальные поступления... и таким образом можно будет поднять зарплату патрульному полицейскому, пограничнику, спасателю", - добавил министр. Источник: https://censor.net/ru/n3303353

Так это же заявление на кресло Премьера. Грядет перестановка кроватей в зеленом королевстве?
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04.12.2021 12:35 Ответить
судячи по діях поліцейських, в мвс взагалі бракованих відсотків 70 а то й більше. у них працює одна "ізвіліна" яка відповідає за збагачення.
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04.12.2021 12:54 Ответить
Чим менша зарплата - тим нижча якість кадрів і більший некомплект.
Нада просто почати платити нормальну зарплату .
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04.12.2021 13:01 Ответить
Лучшие,чесные ушли.Осталась шелупонь.И жаль министра.Говорит был на двух майданах ,а испачкал себя зеленой швалью.Жаль.
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04.12.2021 13:04 Ответить
Нічосє, брак? Найвеличніший має виступити з посиланням
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04.12.2021 13:27 Ответить
Пусть поменьше расхаживают по торговым точкам и вынюхивают кто чем торгует с целью обложить данью,тогда может быть нормальные люди придут на работу в полицию.
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04.12.2021 13:54 Ответить
Так нормальные все ушли
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04.12.2021 14:00 Ответить
На біса нам взагалі стільки трутнів утримувати?
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04.12.2021 14:05 Ответить
так нашо iм тодi дозвiл на шабшки. коли в них на то час будe?
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04.12.2021 14:45 Ответить
спочатку Аваков перетворив поліцію на шапіто, звідти пішли (або їх пішли) всі, хто реально прагнув щось змінити на краще, залишились старі продажні мусора і їх виродки
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04.12.2021 18:33 Ответить
Я думала, что с приходом нового руководителя полиции, начнутся изменения! но я глубоко ошибалась, а после такого комментария понимаю, что Монастырский уж очень "далёк" о работе работников полиции, а его советник от Авякова это ему не плюс, а минус. Аваков вместе со своими советниками развалили полностью доверие до новой полиции. Стали требовать от сотрудников показателей работы любыми способами - старым кустообразным способом. Раздули штат кабинетных работников в управлениях, оставили практически весь старый коррумпированный состав, при этом сократили тех кто работает на земле участковых и оперов, новые честные сотрудники которые пришли с самого начала посмотрели на этот бардак - и после не понимания куда они попали много из них уволилось.
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04.12.2021 19:25 Ответить
Перейдите на 12 часовые дежурства как в Германии или США?
Или вяличие не позволяет?
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04.12.2021 20:21 Ответить
Не хватает вертухаев на "красную зону", в которую загоняют народ Украины
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05.12.2021 15:48 Ответить
 
 