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Вторжение в Украину: Bild показал сценарии, которые "на столе у Путина", и "план-максимум" России

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Согласно данным западных разведок, нападение Российской Федерации на Украину планируется в три этапа в начале 2022 года с целью захвата до двух третей территории, включая Киев.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом пишет немецкое издание Bild.

Согласно данным BILD, "план-максимум" России в отношении войны против Украины известен с середины октября. ЦРУ перехватило российские военные сообщения, сначала проинформировав об этом собственное правительство, сообщившее НАТО в ноябре.

Первым об этом сообщило издание The Washington Post. По данным газеты, Путин планирует вторжение 175 тысяч солдат.

Издание BILD узнало подробности о российских планах, которые, по словам высокопоставленного офицера, "лежат в ящике ящика, а Путин еще не решил, будут ли они реализованы". Однако переброска войск с апреля показала, что Кремль, похоже, склоняется к реализации планов нападения.

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Подробности о возможном вторжении России в Украину и карта BILD основаны на оценках нескольких людей из НАТО и служб безопасности, которые смогли ознакомиться с некоторыми из возможных планов нападения России.

Вторжение в Украину: Bild показал сценарии, которые на столе у Путина, и план-максимум России 01

Возможное вторжение в январе или феврале 2022 года

Согласно высокопоставленному источнику безопасности, если Путин прикажет, российская армия нанесет "одновременную атаку с северного Крыма через сепаратистские территории на востоке и с севера". Это оценка как НАТО, так и украинской военной разведки. Таким образом, атака может произойти "в конце января - начале февраля" - если Украина и НАТО не ответят на требования Путина.

Другие инсайдеры НАТО рассматривают атаку в три этапа, каждая фаза также может быть последней в операции, если реакция Запада на вторжение приведет к переоценке ситуации.

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Фаза 1. Юг

На первом этапе будет захвачен юг Украины, "чтобы обеспечить поставки в Крым, а также отрезать Украину от моря и, следовательно, от снабжения", - сказал BILD офицер службы безопасности.

Россия планирует использовать десантные корабли, которые были переброшены из Балтийского моря в регион весной, "для перевозки танков и войск из Крыма в окрестности Одессы", - сказал высокопоставленный офицер западной разведки.

Еще один высокопоставленный военный был еще конкретнее. По его словам, российские планы предусматривают проведение десантной операции "восточнее Одессы, между городами Фонтанка и Коблево". Российские войска "продвинутся к северо-востоку от города, затем повернут налево и продвинутся в Приднестровье". Это нападение окружило бы Одессу.

В то же время в Херсонской области вдоль реки Днепр будут проводиться "воздушно-десантные операции спецназа", которые заблокируют мосты через самую важную реку страны и, таким образом, прекратят снабжение. "Из Крыма изначально будет только артиллерийский огонь по сильным украинским позициям. Тогда украинские войска будут связаны здесь и не смогут отбить мосты за ними".

Точно так же российские танковые части, опять же при поддержке военно-морского флота и авиации, будут продвигаться на запад с оккупированного Донбасса на востоке Украины, затем разделятся и продвинутся, с одной стороны, в Запорожье (самый важный военный центр на юге Украины) и далее с другой стороны будут продвигаться в сторону Крыма.

Если это удастся, весь юг Украины окажется под контролем России, и Путин построит коридор из России до границы НАТО с Румынией.

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Фаза 2. Северо-восток

Параллельно с первой фазой войны авиация Путина и баллистические ракеты ослабят военный потенциал Украины по всей стране.

Если Кремль сочтет, что условия для этого выполнены, российские танковые части могут перейти границу в Луганской и Харьковской областях и продвинуться к крупным городам - Днепру и Полтаве.

"Прежде всего они будут окружать города и отключать электричество, газ и поставки продовольствия. Через несколько недель русские могут прославить себя как спасителей мирных жителей, вторгнуться в капитулирующие города и спасти украинское население от голода или смерти", - поясняет один из офицеров.

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Фаза 3. Киев

На третьем этапе кремлевская армия будет наступать на Киев с севера. "Конечно, это может произойти и в начале войны, если того потребуют обстоятельства", - сказал BILD источник.

Стратеги НАТО не уверены, будет ли режим Лукашенко участвовать в боевых действиях из Беларуси. Хотя диктатор недавно заявил об этом, это еще не решено.

Если Беларусь будет готова стать в качестве отправной точки для российских или даже белорусских атак, это будет план России по окружению и осаде Киева с северо-востока и северо-запада с помощью клещей.

Впоследствии российские войска продвинутся "примерно до линии Коростень-Умань, чтобы отрезать поставки из Западной Украины. Тогда можно было бы ждать капитуляции Киева, а значит, и Украины под давлением Запада".

Вследствие такого сценария, о котором у Кремля, по-видимому, есть планы, которые теперь известны западным спецслужбам, Россия займет около двух третей нынешней территории Украины. Другой инсайдер сказал: "Если Россия вторгнется, санкции все равно будут. Тогда уже нет смысла останавливаться на полпути".

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Отступление украинских войск

А пока военные негативно относятся к оценке обороноспособности Украины. "Украинцы будут сражаться, но они не смогут противостоять большому наступлению русских", - сказал BILD высокопоставленный чиновник. "Если они не будут полностью уничтожены", киевские вооруженные силы отойдут на запад страны.

Другой сотрудник BILD: "Американских противотанковых ракет "Джавелин" далеко не хватит для всех российских танков, а турецкие беспилотники "Байрактар"- легкая добыча для российских боевых самолетов".

Для защиты Украине незамедлительно потребуются современные западные зенитные ракеты типа "Патриот" и противокорабельные ракеты типа "Гарпун".

Офицер западной службы безопасности сказал: "Союзники в настоящее время переосмысливают поставки оружия в Украину. Но это решение не может исходить от НАТО, а только от его суверенных членов".

Читайте на "Цензор.НЕТ" статью Александра Турчинова: Война и власть. Начнется ли анонсированная на январь война с Россией?
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Топ комментарии
+53
Коли на чолі армії левів стоїть сцикливий баран, ніякі "джавеліни" і "петріот" не допоможуть. Бо те чмо втіче разом з своїм офісом і пищатиме "просто перестать стрелять", замість того, щоб очолити Рух опору.
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04.12.2021 12:25
+50
У них тоді був Черчіль, а у нас Оманський Віслюк! Мушу констатувати, що 73% у 2019р знищили свою країну.
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04.12.2021 12:34
+43
один взбесившийся шизофреник кабаев - угрожает всему миру, а санитары Гааги прогуливают..
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04.12.2021 12:17
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Страница 8 из 8
Руские планы работают безотказно когда противник "не может поверить в их существование".
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05.12.2021 08:52 Ответить
байден вирішив викрутити руки зєлєнскому і змусити його виконувати мінські розводки, і цим "схилити росію на свій бік в протистоянні з китаєм". Насправді байден і з китаєм дружить, бо більшість інфраструктурних контрактів з його трильйонного дефіциту бюджету (долари друкуватиме) буде офшоритись в китаю. Так що нагнітають ляку, нагнітають...
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05.12.2021 08:52 Ответить
Если истерия даже и оправдана, могу заложиться - Украине реально никто не поможет и тем более не будет защищать. (Локальная помощь и переговоры не всчет)
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05.12.2021 08:54 Ответить
Если будет введено военное положение перестают действовать в полном объёме права и свободы. После Пирл Харбора в штатах всех японцев определили в фильтрационные лагеря- 5 колонна должна быть быстро нейтрализована, депортирована. Если будет армагедец и рашисты решаться на бомбардировки и уничтожения городов - не дай Бог. Раша должна понимать , что Украина будет тоже вынуждена бомбитьАэс, химзаводы , доставлять в Москву и Питер всякую смертельную для десятков тысяч Финно- монголов отраву( оружие) в нарушение Конвенций. На территориях где они пройдут новоеУПА будет резать их вечно. Неужели этого хотела КГБ шная проститутка Мегафрау или известный изврвщенец?Ктоэтого хочет? Мне 60+ - собираюсь, лучше на войну, чем внуки будут говорить , что дед струсил.
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05.12.2021 09:07 Ответить
Карта, прямо как в 43м только в Крыму вермахт седел тогда долго. Ничего, русня умоется
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05.12.2021 09:15 Ответить
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05.12.2021 09:38 Ответить
и ты не учитывай..
все кардинально поменялось после 16000 убитых и множество раненых..
тогда стрелять не решались - сейчас начальство силой удерживает от огня..
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05.12.2021 09:49 Ответить
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05.12.2021 13:02 Ответить
А тьІ не думаешь, что российские вояки будут сдаваться в плен как в 1941 году?
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05.12.2021 09:49 Ответить
зачем им сдаваться, они просто будут тут дохнуть, как в безоружной Ичкерии..только больше...
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05.12.2021 09:54 Ответить
немецкие проституты кацапии...
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05.12.2021 09:52 Ответить
Bild нам не союзник, да и Джемени в целом....
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05.12.2021 09:55 Ответить
Нашій владі слід продумати оборону великих українських міст та стратегічних обєктів. Харків, Суми, Полтава, Дпіпро, Запоріжжя, Херсон, Миколаїв і Одеса. Захистити стратерічні обєкти, мости через Дніпро, АЕС, ГЕС. Хай побігають та повоюють по степах, а там їх неважко буде винищити. Із першого дня війни заарештувати всю пяту колону.
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05.12.2021 09:55 Ответить
Продовжую бути впевненим, що ху"ло на такий крок не піде. Економічно і матеріально паРаша не готова вести таку надмасштабну війну, на таку довжину і глибину фронту з країною такого масштабу і мобілізаційного ресурсу. Ідея про можливий "бліцкриг" парашних військ в Україні це повна дурня, яку дуже добре знають в парашних штабах. Отже, про легку прогулянку по Україні навіть розмови не існує. Навпаки, вважаю, що у ху"ла дуже добре розуміють, що подібна авантюра закінчиться кінцем для самого ху"ла, а за ним послідує кінець останньої імперії на европейському континенті. Тому, існують круги де зацікавлені в розвитку саме такого сценарію. Щодо концентрації військ. Звичайно, це небезпечно і не може залишатися без уваги. Тому, тут краще перегнути палку у риториці і прогнозах ніж недогнути. Ціль концентрації сил на кордоні з Україною - змусити Захід піти на відомі поступки, щодо українського питання на користь РФ з паралельною відміною санкцій проти економіки РФ. І ще одне. ПаРаша ніколи в своїй історії самостійно не розпочинала подібних війн, війн які призводять до передумов для початку світових війн. Який не є кінченим ху"ло, але навіть воно розуміє, що стоїть за подібними кроками. Згадайте уроки 2-ї С.в. Запевняю вас ху"ло непогано їх знає і засвоїло ще будучі офіцером КДБ. Тому у нього така люта ненависть до всього, що відноситься до українського національного визвольного руху. А він (рух і настрійЇ в Україні нікуди не подівся. Навпаки, він готовий до ще більшого розширення за певних умов.
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05.12.2021 10:39 Ответить
...Сегодня кажется, что малый гомеопатический террор, как ни цинично это звучит, спасал поздний Советский Союз и раннюю постсоветскую Россию от полномасштабной гражданской войны. На периферии Союза она и шла под маской так называемых «межэтнических столкновений» - армяно-азербайджанской войны вокруг Нагорного Карабаха, конфликтов в Приднестровье и в Центральной Азии. В контексте региональной истории это и в самом деле были межнациональные конфликты. Но в контексте истории России и СССР эти события были таким же элементом войны за советское наследство, как ввод советских танков в Баку и Вильнюс и прекращение поставок нефти в Литву весной 1990 года. Следуя типологии гражданских войн Ялте Тина, можно сказать, что роспуск СССР в 1991 году был прекращением начавшейся гражданской войны, которая развернулась между вооруженными подданными одного государства за перераспределение административных и политических ресурсов. В Югославии попытки руководства Сербии и Союза коммунистов силой остановить процесс распада федерации привели к нарастанию гражданской войны с последующим международным вмешательством и созданием на месте федерации нескольких самостоятельных государств. - https://magazines.gorky.media/nlo/2007/2/shok-nevozvratnosti.html
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05.12.2021 11:28 Ответить
Ваші натяки на можливість тяжкого громадянського конфлікту в Україні не розподіляю. За останні 8 років Кремль на ці цілі викинув неймовірне бабліще, а результат - нуль. Отже, з цього боку загрози є, але вони не надзвичайні.
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05.12.2021 11:41 Ответить
А что если верховный главнокомандующий (Клоун) даст команду не стрелять и на провокации не поддаваться пока он с ****** не свяжется, а тот и не будет отвечать, и как результат будут упущены дни и потеряны подготовленные оборонительные позиции, а кацапы за это время углубятся на сотни километров вглубь территории Украины и возьмут без боя русофильские города, типа Харькова, выйдут к р. Днепр.

Вот это реальная угроза и даже если потому они встанут, то и назад не уйдут - переговоры будут лишь об условиях при которых кацапы не пойдут дальше, а все что успели захватить будет ихнее или они марионеточное правительство Малороссии в Харькове замутят. Украине, чтобы все это вернуть, надо будет кацапов именно разбить на поле боя, а не просто остановить.

Потому нужно давать кацапам по морде с первых же метров украинской земли, а не при форсировании Днепра.
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05.12.2021 13:11 Ответить
А чи пам'ятаєте, де завершилася пєрєстройка і розпочалася пєрєстрелка?
Чи згадаєте, хто задав тренд на "парад суверенітетів" 1990-го?
І чому промову "котлета по-київськи" Буша-ст. вважають найгіршим спічем американських президентів?

Як руйнують імперські конструкції (наочна інструкція) - https://www.youtube.com/watch?v=5jswefwAIjU&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
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05.12.2021 10:59 Ответить
Мені навіть уявити собі важко, що ху"ло піде на крок, за яким може стояти можливе створення міжнародної антипутінської коаліції. Невже, хтось притомний може допустити можливість, що подібна війна на величезній території в центрі Європи може залишитися непоміченою і непрореагованою певним чином? Панове, це з області утопічної фантастики.
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05.12.2021 10:59 Ответить
вспомните Чехословакию, все выразили озабоченность и только
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05.12.2021 11:00 Ответить
Цей тяжкий урок засвоїв весь світ. Його повторення неможливе.
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05.12.2021 11:19 Ответить
Невже?
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05.12.2021 13:08 Ответить
Питання, яещо відомо про плани ворога чому не видно ніякої підготовки? Тренувальна мобілізація? Плани евакуації? Укріплення міст в зоні нападу? Якісь навчання населення? Пбо зелень вже продалася москві або просто не вірять у війну
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05.12.2021 12:01 Ответить
Враховуючи ненависть "колективного Заходу" до Лукашенка - війна буде на території Білорусі. ( і кацапам і НАТО не шкода)
Скоро подивимося.
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05.12.2021 12:09 Ответить
Більше 100 тис. українців за останні 8 рокі пройшли таку мобпідготовку, що мама не горюй... Мобплани у нас теж є. Вперше ми сьгодні маємо свою тероборону, де проходить навчання велика частина населення. Більше нагальною для нас сьогодні є проблема ********* високоточного озброєння. Його не вистачає. Над цим зараз і потрібно працювати перше за все.
Шановний, досить вже ділити українців на різні сорти та кольори. Небезпека, яка зараз нависла над Україною одна на ВСІХ українців. За винятком, хіба що тих хто спить і бачить російські танки на Хрищатику.
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05.12.2021 12:23 Ответить
https://scontent.fifo2-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/263951670_1240763546432984_6709933042050859018_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-5&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=bbBcefUVwzEAX98YnI2&_nc_ht=scontent.fifo2-1.fna&oh=9707cfff42b8fe321fb2273d8b33ff37&oe=61B207C5
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05.12.2021 13:00 Ответить
Хочеш миру - готуйся до війни

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05.12.2021 13:22 Ответить
Лемберг? Яка дурна "карта"... Чи той, хто її клепав... Бовдур якийсь...
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05.12.2021 14:08 Ответить
Bild це газета бульварно-фантастичного жанру, перестаньте публікувати чужу думку, та домисли. Напишіть власне розслідування - робіть власне свою роботу!!!
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05.12.2021 21:47 Ответить
Какие-то фантастические планы...

Я готов согласиться с тем, что у РФ есть какие-то планы по вторжению в любое государство рядом с ней. Это просто задача ГенШтаба.
Но зачем путену вторгаться в Украину? И уж тем более рассчитывать на её оккупацию. Это просто невозможно. Уничтожить инфраструктуру или убить кого-то из руководства - да, это они могут. Но это возможно и без оккупации.
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09.12.2021 17:27 Ответить
Ага,пуйло это план специально оставил на столе для журналистов,чтоб все видели и знали. Чтож вы такие умные и не знали про план захвата Крыма ? Балаболы.
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28.12.2021 08:50 Ответить
не сталося як гадалося
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01.04.2022 14:32 Ответить
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