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Предоставление России гарантии по нерасширению НАТО будет означать конец Альянса, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предоставление России гарантии по нерасширению НАТО будет означать конец Альянса, - Порошенко

НАТО не может предоставлять России никаких гарантий по поводу не расширения НАТО, поскольку это будет концом Альянса и свободной Европы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в прямом эфире итальянского телеканала ky TG24.

"России просто нельзя предоставлять какие-либо юридические гарантии по нерасширению НАТО, потому что это был бы конец. Предоставление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для свободного мира, и Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда пойдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир", – отметил Порошенко.

Он также подчеркнул, что это опасность не только для Украины, но и для демократии и свободы, это угроза для Европы и мировой глобальной безопасности.

"За 5 лет моего президентства я имею очень положительный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", – сказал Порошенко.

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"Стратегической целью Путина является захват Украины. Мы не должны позволить ему использовать все эти инструменты влияния на Европу. Ведь это не только война в отношении Украины, которая происходит с 2014 года с прямой агрессией России против Украины и попыткой аннексии Крыма. Это также кризис на границе Литвы, Латвии, Эстонии. Это также опасная ситуация в Польше, Боснии и Герцеговине", – отмечает лидер "ЕС".

Пятый президент считает заявления Путина попыткой дестабилизировать Европу и весь мир, сломать единство Европейского Союза и Трансатлантического сообщества.

"Наш общий интерес – не позволить ему этого сделать. И в этой ситуации чрезвычайно важно для всего мира, в том числе для Европейского Союза и НАТО, быть вместе с Украиной", – резюмирует Порошенко.

Напомним, возможное наступление России на Украину – ключевая тема встречи министров иностранных дел НАТО в Риге. Глава Альянса Йенс Столтенберг пообещал: Россия дорого заплатит, если ворвется в Украину.

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Топ комментарии
+39
нам нужен Порох !

особенно сейчас
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04.12.2021 14:21
+26
Поки НАТО "трещало",а ЄС "загнивал" ,СРСР та Варшавський договір зникли з світового обрія !!)))
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04.12.2021 14:11
+19
Мета Росії ,це знищення України ,як держави і українців ,як нації !!!)))
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04.12.2021 14:09
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А як же НАТО зараз живе без України?
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04.12.2021 23:04 Ответить
Плехо, очень плехо
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05.12.2021 04:32 Ответить
Украину может спасти только демонтаж олигархии и демократизация. Но олигархи и олигархические политики уперлись своими мерзкими рогами и ни в какую. Воруют и больше ни о чем не думают. Маньяки какие-то.
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05.12.2021 00:05 Ответить
В финском языке есть поговорка, которая «пришла из истории», «казак берет все, что плохо лежит», - рассказал президент Финляндии Саули Ниинистё
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05.12.2021 08:02 Ответить
Президент Порошенко сказал очень хорошо:
"России просто нельзя оказывать любые юридические гарантии нерасширения НАТО, потому что это был бы конец. Предоставление согласия на такое предложение было бы концом и для НАТО, и для свободного мира, и Европы. В этой ситуации мы должны понимать, что Путин всегда пойдет настолько далеко, насколько ему позволяет Западный свободный мир"

А затем все сказанное перечеркнул:
"За 5 лет моего президентства я имею очень положительный опыт эффективного сотрудничества с президентом Байденом и эффективного сотрудничества с НАТО. В нынешней ситуации я абсолютно доверяю президенту Байдену, которого я очень хорошо знаю. И я абсолютно доверяю НАТО", - сказал Порошенко.

Потому что это абсолютное враньё, нет ни единого факта военной помощи полученного Порошенко от Байдена/Обамы, наоборот было ЭМБАРГО на оружие для Украины со стороны США и стран НАТО.
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05.12.2021 08:10 Ответить
ембарго на поставки зброї було введене ще задовго до обрання Порошенка.
Але тут Порошенко веде мову про дипломатичну допомогу від Обами/Байдена.
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05.12.2021 11:02 Ответить
ембарго на поставки зброї НЕ було введене ще задовго до обрання Порошенка, это ложь
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09.12.2021 12:32 Ответить
Спасает Украину! Всё время спасает. Только то и делает, что спасает. Сидя в шкафу для хранения "отставной козы барабанщиков"© из-под толстого слоя нафталина лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко спасает Украину. Даже из шкафа спасает! От прямо из шкафа берёт и спасает. Никто не спасает, а он спасает. Причём, из шкафа! ...

А вот сербы и системный администратор Google-переводчика - сволочи. Подумать только, в такое неспокойное время слово "ПОРОШЕНКА" переводят с сербского на украинский как "ПОРОСЯ".
Сволочуги! ...

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05.12.2021 13:47 Ответить
Вот если бы он не сказал ,я бы и не знал..Спасибо!!!
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05.12.2021 14:27 Ответить
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