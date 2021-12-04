РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13928 посетителей онлайн
Новости За рубежом
7 271 39
Сирия (3023) США (23185)

Армия США нанесла удар с беспилотника в районе Идлиба в Сирии с целью ликвидировать влиятельного лидера "Аль-Каиды"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Армия США нанесла удар с беспилотника в районе Идлиба в Сирии с целью ликвидировать влиятельного лидера

Американская армия нанесла удар с беспилотника в Сирии, его целью был один из влиятельных полевых командиров "Аль-Каиды".

Об этом сообщил в субботу в эфире американского телеканала Fox News представитель Центрального командования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.

Смотрите также: Турецкая артиллерия обстреляла базу РФ в Сирии. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".

"Мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это. О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию. Мы начинаем глубокое расследование и опубликуем результаты, как только это станет уместным", - отметил он.

Читайте также: Самолеты РФ сбрасывали бомбы на жилые кварталы, оставляя после себя горы камней, перемешанные с человеческими телами, - украинский морпех, британец Ридли о войне в Сирии
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
А на Кремль не завалялось парочка?
показать весь комментарий
04.12.2021 14:50
+5
всему своё время
показать весь комментарий
04.12.2021 14:58
+5
она уже отмуркалась....забудь об этой шлюхе комсомольской.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:42
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Как на это посмотрит Эрдоган? Или с ним договорились?
показать весь комментарий
04.12.2021 14:45 Ответить
А що на це фрау Муркель пукне?
показать весь комментарий
04.12.2021 14:47 Ответить
она уже отмуркалась....забудь об этой шлюхе комсомольской.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:42 Ответить
А на Кремль не завалялось парочка?
показать весь комментарий
04.12.2021 14:50 Ответить
всему своё время
показать весь комментарий
04.12.2021 14:58 Ответить
было что пара бомб сброшена и десятки погибших, потом с трудом признали, да, это мы, но типо среди около 50 погибших - 3 боевика мол.
но хоть признают, а не как совок - разнесли что-то со всеми жителями = там был боевик с патроном в кармане. ну, или не был, просто патрон был вне кармана.
показать весь комментарий
04.12.2021 14:57 Ответить
50 погибших это еще 50 потенциальных боевиков так что все оправдано а там Аллах сам отсортируе
показать весь комментарий
04.12.2021 16:06 Ответить
Как-то это не очень волнует в контексте возможного нападения кацапни на Украину.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:19 Ответить
Америка все делает правильно.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:20 Ответить
Даже, когда убивает мирных жителей?
показать весь комментарий
04.12.2021 15:27 Ответить
ne putai s rashkoi.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:31 Ответить
Америка не убивает мирных жителей!!! Среди мирных бывают жертвы!!
показать весь комментарий
04.12.2021 15:45 Ответить
Да, да, конечно...
показать весь комментарий
04.12.2021 15:47 Ответить
Где информация про жителей.
показать весь комментарий
04.12.2021 16:29 Ответить
там нет мирных жителей
показать весь комментарий
04.12.2021 20:04 Ответить
Это зона влияния Турции. Ждём реакцию Эрдогана.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:27 Ответить
Це зона "вліянія" )(уйла

то його попередили
показать весь комментарий
04.12.2021 15:39 Ответить
Нет, это зона влияния Турции.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:49 Ответить
A sto Turcija mozet protiv amerikansev zdelat?
показать весь комментарий
04.12.2021 15:41 Ответить
Не знаю, посмотрим...
показать весь комментарий
04.12.2021 15:48 Ответить
opjatj kto to to iz genshtaba srashki skoropostizhno skleil lasti.
показать весь комментарий
04.12.2021 15:30 Ответить
Вот уж эти "янки"! Глушат братков по разуму самого "миролюбивого" и "справедливого" в мире начальника крымля.
"Глубокая обеспокоенность" и "сильная озабоченность" от МИДа запоребрика будет?
показать весь комментарий
04.12.2021 15:36 Ответить
Дай, пожалуйста, ссылку на расположение в Идлибе сил "крымля".
показать весь комментарий
04.12.2021 15:50 Ответить
А где ты видел, что писал о "силах" крымля в Идлибе? Или чукча "индус" не читатель, а только писатель?
Я писал о их братках по "разуму" из Аль-Каиды.
показать весь комментарий
04.12.2021 16:43 Ответить
Чукча украинец писатель, или читатель? Ты в состоянии прочитать новость, в которой указана провинция Идлиб? И да, "братки" по разуму из Аль-Каиды - это кто и где?
показать весь комментарий
04.12.2021 16:57 Ответить
Вот тебе цитата из статьи:
"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9".
Это и есть крымлёвский браток по "разуму". Точно также стараются сунуть свой пятак в любую страну, где с ихним "джихадом" не считаются. Только у этих "джихад" мусульманский, а у крымлёвских- православный. Вот и вся разница, а содержание то же.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:04 Ответить
Провинция Идлиб контролируется турками, ты не в курсе?
показать весь комментарий
04.12.2021 17:08 Ответить
Ну и? Что этим сказать хотел? Что на подконтрольной им территории априори не может быть боевиков и координаторов Аль-Каиды? Пиши исчё.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:17 Ответить
Априори? Ну-ну... На территории Украины "априори" не может быть "русскомирцев"... Пиши исчё...
показать весь комментарий
04.12.2021 17:33 Ответить
Ты читай не только буквы и слова, а и состоящие из них предложения. И на знаки препинания внимание обращай. Тогда может и смысл написанного доходить будет. ))
Или просто обрадовался новому для себя слову "априори"?
показать весь комментарий
04.12.2021 17:49 Ответить
Ця рефлексії стосовно можливих втрат серед мирняка і відрізняє Захід від московії якій зрівняти міста нічого не вартує





д
показать весь комментарий
04.12.2021 16:08 Ответить
Подивись у словнику, про слово "вартує"

Вчи мову. Вона врятує тебе. Воно того варте.
показать весь комментарий
04.12.2021 16:26 Ответить
нарешті почінаемо цінувати мову.
показать весь комментарий
04.12.2021 17:02 Ответить
я тобі напишу іди нах%й , такі ушльпки як ти білопальточнеки хренові мене просто бісять . Прилізуть , стосовно коменту нічого не напишуть а свою ібуічу нікому не потрібну графодрочерську натуру , покажуть . Тому напрямок - нах%й
показать весь комментарий
05.12.2021 16:47 Ответить
Дуже дотепно!
показать весь комментарий
05.12.2021 16:51 Ответить
Скажи ? То ти якщо виправляти людей взявся то це не таким зухвалим тоном робиться " вчи мову" Я і вчу , і вчу сам , без україномовного середовища навколо .
показать весь комментарий
06.12.2021 12:15 Ответить
Путину такая подсказочка перед разговором.
показать весь комментарий
04.12.2021 21:36 Ответить
По бункерній крисі путіну завдати удару і Московія розвалиться.
показать весь комментарий
05.12.2021 11:10 Ответить
 
 