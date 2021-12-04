Армия США нанесла удар с беспилотника в районе Идлиба в Сирии с целью ликвидировать влиятельного лидера "Аль-Каиды"
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Американская армия нанесла удар с беспилотника в Сирии, его целью был один из влиятельных полевых командиров "Аль-Каиды".
Об этом сообщил в субботу в эфире американского телеканала Fox News представитель Центрального командования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9", - сообщил капитан Билл Урбан.
По его словам, "первоначальные данные указывают на возможные потери среди мирных жителей".
"Мы стараемся избегать жертв невинных и предпринимаем все возможное, чтобы предотвратить это. О возможности потерь среди мирного населения незамедлительно доложено Центральному командованию. Мы начинаем глубокое расследование и опубликуем результаты, как только это станет уместным", - отметил он.
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но хоть признают, а не как совок - разнесли что-то со всеми жителями = там был боевик с патроном в кармане. ну, или не был, просто патрон был вне кармана.
то його попередили
"Глубокая обеспокоенность" и "сильная озабоченность" от МИДа запоребрика будет?
чукча"индус" не читатель, а только писатель?
Я писал о их братках по "разуму" из Аль-Каиды.
Чукчаукраинец писатель, или читатель? Ты в состоянии прочитать новость, в которой указана провинция Идлиб? И да, "братки" по разуму из Аль-Каиды - это кто и где?
"Вооруженные силы США 3 декабря нанесли удар близ Идлиба в Сирии, целью был влиятельный руководитель и планировщик "Аль-Каиды". Точный удар был нанесен с летательного аппарата MQ-9".
Это и есть крымлёвский браток по "разуму". Точно также стараются сунуть свой пятак в любую страну, где с ихним "джихадом" не считаются. Только у этих "джихад" мусульманский, а у крымлёвских- православный. Вот и вся разница, а содержание то же.
Или просто обрадовался новому для себя слову "априори"?
д
Вчи мову. Вона врятує тебе. Воно того варте.