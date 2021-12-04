Порошенко могут выдвинуть подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО, - Трепак
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.
"По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение в деле, связанном с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором "проходят" В. Медведчук и экс-министр энергетики В. Демчишин", - пишет Трепак.
По его данным, подготовленный Офисом генпрокурора проект такого подозрения сейчас изучается в Офисе президента – решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества.
Бывший заместитель генпрокурора предположил, что в случае принятия решения о вручении такого подозрения Порошенко его может подписать один из заместителей генпрокурора во время командировки генпрокурора Ирины Венедиктовой в США.
Комментируя возможное открытие дела против Порошенко в пресс-службе "Европейской Солидарности" отметили: "Две важных публикации в субботу утром зафиксировала служба информационного мониторинга партии. Статья в The Washington Post о 175-тысячной группировке россиян, готовой, согласно данным разведки, ворваться в Украину. И публикации ряда украинских СМИ о том, что даже не в прокуратуре, а в Офисе президента изучают подозрение лидеру оппозиции.
Путин вот-вот высадит десантников в спальню Зеленского, а Зеленский занят исключительно борьбой с Порошенко. Вместо того чтобы сосредоточиться на срочных мерах по усилению обороноспособности страны, они воюют со своим политическим оппонентом, охотятся на вымышленных "врагов" Зеленского. Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции. В сложной внешней ситуации власти сами расшатывают лодку, вместо того чтобы объединять усилия для противодействия агрессии.
Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел. Все они – политически мотивированные и сшитые белыми нитками. Так называемое угольное дело – тоже фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой вследствие личных страхов и комплексов Зеленского. Очередной "припадок" порохофобской паранойи у "величайшего лидера" современности связан с публикацией результатов опроса общественного мнения, согласно которым оппозиционная "Европейская Солидарность" вышла на первое место, а "Слуги" и дальше ползут вниз. Плюс очевидна рефлексия артиста погоревшего театра на свою провальную пресс-конференцию, продемонстрировавшую его непрофессионализм, интеллектуальную немощность и неспособность отвечать на вызовы, стоящие перед страной. Репрессии против "Европейской Солидарности" и Порошенко крайне нужны ему как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов - "Вагнергейт" или причастность Зеленского и его "Квартала" к отмыванию средств Коломойского и хищению денег вкладчиков "Приватбанка".
Люди уже устали от бесконечных видосиков и шоу. Отвлечь внимание от роста цен, тарифов, рекордно низких запасов угля и газа, и как следствие энергетического кризиса, уже не удастся. Власти будут нести политическую ответственность за свои провалы и уголовную ответственность за государственную измену и прямое давление на правоохранительные органы для фабрикования многочисленных политически мотивированных дел против ветеранов, журналистов и оппозиционных политиков".
Пожалуйста, подождите...
Шановний пане volodumur.
Біда в тому, що українці настільки розчарувалися ще за часів Зарозумілого Гугнявого Месії, що після нього сахаються у крайнощі: Хамовитий Грабіжник-Ракло, Високоосвічений Крадій-Мародер, Вульгарний Блазень-Кривляка.
"Борітеся - поборете!"© сказав Т.Г.Шевченко, решта - цитують.
Крім вищезазначених обирали: Комуняку-Христопродавця-Злодюжку-Початківця, Високоосвіченого Злодюгу-Батька Олігархату. Всі перелічені негідники занапастили Україну на 30 років тотального безправ'я, крадівництва та корупції, що призвело до демографічної депопуляції та територіальної дезінтеграції, поставило Українську державу на край прірви історичного небуття.
Щоб не зайняти місце Єрмака, Порохові б вистачило і самоповаги, замість якої у Шоколатьє - гіпертрофована пиха - єдине, на що погодиться Сивочолий Гетьман - це прем'єрське крісло з одночасною відставкою ЗЕ-кривляки.
До чого тут Раша? Хоча Раша ще й Срака, але якщо її згадувати без належної поваги, то вона руки й ноги повисмикує:
Ра́ша Сра́ка Вуко́вич, словен. Raša Sraka Vuković, народ. 10.10.1979 у м.*******, словенська дзюдоїстка, чемпіонка Європи 2003 року, неодноразова призерка чемпіонатів світу та Європи з дзюдо.
Шановний пане Professor Hubert J. Farnsworth.
На сьомому десятку літ,я твердо засвоїв істину:
Якщо треба донести думку-висловлюються
максимально чітко і лаконічно.
Якщо треба заховати відсутність думки-закидають опонента словесним сміттям ,вітієвато сформульваними характеристиками і
іншими словоблудіями,між якими вплітаються
вимоги замовника(очорнити Пороха).
Але,якщо наслідувати "Образ Професора багато в чому відповідає стереотипові «божевільного вченого»."-кожний заробляє як може.
Проти Пороха відкрито СТОпітсотлімонів справ-всі мимо каси.Посадіть його по чесному.
Так,щоб навіть у 2841році ніхто не мав сумнівів.
Ви не знаєте,до чого ТУТ Раша ...........?????
Ви що ГОЛОСРАСІЙ???????????......
"Хьюберт Фарнсворт" - це лише черговий нік-нейм, який за відверто негативні дописи проти Пороха регулярно БАНять і колись деактивують. Він мене ні до чого не зобов'язує.
Давненько я цікавився Римським правом і дещо запам'ятав - римляни, починаючи з певної посади (якщо не помиляюся - "трибун"), до кандидата (крім іншого, несуттєвого для цього допису) пред'являли кваліфікаційну вимогу - наявність дітей. Пояснення просте - крім іншого (також несуттєвого для цього допису), доросла людина завдяки розуму і досвіду здатна вводити оточуючих в оману щодо своєї дійсної внутрішньої сутності та справжніх намірів. А нерозумні та недосвідчені діточки "палять" своїх батьків краще самих заповзятих тролів. Якщо ознайомитися з відкритими у вільному доступі подробицями життя-буття діточок Пороха, приходить розуміння, що патріотизм Пороха - це, всього-навсього, напускний "вітринний фасад". А на "задньому дворі" Пороха - його головна мета - всеохоплююче прагнення за будь-яку ціну, не озираючись ні на що, створити статок у західному розумінні цього слова, який легалізувати і капіталізувати на Заході. За для цієї мети Порох зробить з Україною все, що вимагатиме Захід, бо у протилежному випадку його "знежирять" як Лазаренка. Усе решта для Пороха - Україна, українці, служіння Українській державі й таке інше - лише засоби для досягнення головної мети, або, простіше кажучи, - джерело коштів для статку. Тобто, Порох - "одного поля ягода"© з олігархами: Ахметовим, Фірташем, Коломойським і т.д. Тільки ті, на відміну від Пороха, власні інтереси лобіюють, а Порох забезпечує їх особисто, корчачи з себе Гетьмана, Патріота, Томосоносця, розбудовувача війська, захисника мови і таке інше, щоб у собі приховати Баригу, Мародера, Крахобора, Хапугу, Глитая тощо.
Я не застав вивчення "Наукового Комунізму" і заперечую проти самої ідеї побудові комуністичного ладу. Але навіть у купі безглуздих несінітниць може приховуватись зернина істини. Такою зерниною є Теорія Класової Боротьби (вважаю, що саме через цю Теорію весь "Комунізм" в Україні під забороною). Так ось, Порох разом з рештою олігархів - непримиренний КЛАСОВИЙ ВОРОГ так званого "Пролетаріату" (тих, хто за для власного виживання змушений працювати по найму). У цій війні не може бути вічного миру, але можливе крихке (динамічне) перемир'я, якщо його постійно підтримувати належними заходами. Через непомірний власний "апетит" Порох на це нездатний (доведено його Гарантівською каденцією). Тому Пороха НЕМОЖНА допускати до найвищої влади (КРАПКА)
На моє переконання Порох - злодій і злочинець, але "з блакитним комірцем", бо не вчиняв ані грабежів, ані крадіжок. Порох доеволюціонував до організатора групових злочинів - розкрадань у державних маштабах за участю можновладців, які й зараз при посадах і статках. Теперішня влада неспроможна "посадити" Пороха, бо його, по-перше, захищає принцип: "Розслідуй злочин так, щоб не вийти на самого себе"©, по-друге - Пороха, як свого агента впливу, захищає Захід (має від нього неабиякий зиск). Вважаю, що індульгенція на розкрадання ресурсів України і є гонораром Пороха від Заходу.
"Раша" - це ім'я реально існуючої людини. "Росія", "Російська Федерація", "РФ" - назва країни, яка є непримиренним ворогом і яка неспівставно сильніша за Україну. "Незалежна" має лише два варіанти: або черговий раз впасти у прірву історичного небуття, або віднайти умови для співіснування (вражаючий, фантастичний приклад - Фінляндія). Тепер, завдяки 30 рокам тотального безправ'я, розкрадання і корупції, умови співіснування з Росією для України будуть надзвичайно збитковими і ганебними.
Не зважаючи на те, що я ще не на сьомому десятку, для мене принизливо демонструвати власне безсилля, безглуздо спотворюючи назву країни. Росія - це великий ведмідь (дурний, пришелепкуватий і ще багато негативних визначень, але потужніший за Украіну), якого можна або гарантовано вбити (наразі це нездійсненно), або переграти (обдурити, улестити, приспати пильність - будь-що згодиться), але у жодному разі - НЕ ДРАЖНИТИ.
Ветерок колючий!
Ты насуши сухариков,
А так, на всякий случай!"©
Серед мене причаївся найзапекліший поціновувач таланту найпрогресивнішого 5-го президента-реформатора України, тому щиро зичу вельмишановному Петру Олексійовичау Порошенкові, щоб загратоване вікно його тюремної камери виходило на південну сторону буцегарні.
P.S. "Сьомий П'ятому не світить" ®
Чего добились бенины "блокираторы"---подарили эти шахты курченко и теперь зебилье благополучно покупает ЭТОТ же уголь через кацапню и белорашку , но уже втридорога , причем доходы от этого получает и лугандония!!!!! Мудро)))
Идиоты!