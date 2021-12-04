Порошенко могут выдвинуть подозрение по делу о поставках угля из ОРДЛО, - Трепак

В ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту, лидеру партии "Европейская Солидарность" Петру Порошенко по делу о поставках угля из ОРДЛО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

"По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение в деле, связанном с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором "проходят" В. Медведчук и экс-министр энергетики В. Демчишин", - пишет Трепак.

По его данным, подготовленный Офисом генпрокурора проект такого подозрения сейчас изучается в Офисе президента – решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества.

Бывший заместитель генпрокурора предположил, что в случае принятия решения о вручении такого подозрения Порошенко его может подписать один из заместителей генпрокурора во время командировки генпрокурора Ирины Венедиктовой в США.

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Комментируя возможное открытие дела против Порошенко в пресс-службе "Европейской Солидарности" отметили: "Две важных публикации в субботу утром зафиксировала служба информационного мониторинга партии. Статья в The Washington Post о 175-тысячной группировке россиян, готовой, согласно данным разведки, ворваться в Украину. И публикации ряда украинских СМИ о том, что даже не в прокуратуре, а в Офисе президента изучают подозрение лидеру оппозиции.

Путин вот-вот высадит десантников в спальню Зеленского, а Зеленский занят исключительно борьбой с Порошенко. Вместо того чтобы сосредоточиться на срочных мерах по усилению обороноспособности страны, они воюют со своим политическим оппонентом, охотятся на вымышленных "врагов" Зеленского. Вместо того чтобы принять стратегические и тактические предложения Порошенко относительно дипломатического и военного противодействия Путину, Зеленский начал новый виток агрессии против Порошенко и всей оппозиции. В сложной внешней ситуации власти сами расшатывают лодку, вместо того чтобы объединять усилия для противодействия агрессии.

Под постоянным незаконным давлением Зеленского против Петра Порошенко сфабриковано уже более ста разных уголовных дел. Все они – политически мотивированные и сшитые белыми нитками. Так называемое угольное дело – тоже фейк и ложь, которые фабрикуются на Банковой вследствие личных страхов и комплексов Зеленского. Очередной "припадок" порохофобской паранойи у "величайшего лидера" современности связан с публикацией результатов опроса общественного мнения, согласно которым оппозиционная "Европейская Солидарность" вышла на первое место, а "Слуги" и дальше ползут вниз. Плюс очевидна рефлексия артиста погоревшего театра на свою провальную пресс-конференцию, продемонстрировавшую его непрофессионализм, интеллектуальную немощность и неспособность отвечать на вызовы, стоящие перед страной. Репрессии против "Европейской Солидарности" и Порошенко крайне нужны ему как технология отвлечения внимания от своих сплошных провалов и громких скандалов - "Вагнергейт" или причастность Зеленского и его "Квартала" к отмыванию средств Коломойского и хищению денег вкладчиков "Приватбанка".

Люди уже устали от бесконечных видосиков и шоу. Отвлечь внимание от роста цен, тарифов, рекордно низких запасов угля и газа, и как следствие энергетического кризиса, уже не удастся. Власти будут нести политическую ответственность за свои провалы и уголовную ответственность за государственную измену и прямое давление на правоохранительные органы для фабрикования многочисленных политически мотивированных дел против ветеранов, журналистов и оппозиционных политиков".

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