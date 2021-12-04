Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи
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Международный Комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на оккупированные территории Донбасса 21 грузовик с гуманитарной помощью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Международным Комитетом Красного Креста и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев через КПВВ "Новотроицкое" доставлен 21 грузовик с гуманитарной помощью. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 314,1 т продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+11 user009
показать весь комментарий04.12.2021 15:12
+9 faust7808
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+8 Анна Сергеева
показать весь комментарий04.12.2021 15:25
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- интересно, кто в этом красном кресте рулит? - рашистов там как грязи наверное..