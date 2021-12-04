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Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи

Новости Цензор.НЕТ Общество

Красный Крест направил на оккупированную территорию Донбасса 314 тонн гуманитарной помощи

Международный Комитет Красного Креста и Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев направили на оккупированные территории Донбасса 21 грузовик с гуманитарной помощью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"Международным Комитетом Красного Креста и Управлением верховного комиссара ООН по делам беженцев через КПВВ "Новотроицкое" доставлен 21 грузовик с гуманитарной помощью. Жителям временно оккупированной территории Украины доставлено 314,1 т  продуктовых наборов, товаров медицинского назначения и гигиенических средств", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
грев террористам
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04.12.2021 15:12
+9
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04.12.2021 15:27
+8
Почему не перекрыть доступ этим грузовикам Красного Креста до момента, пока не отдадут наших пленных из ОРДИЛО? Красный Крест тоже мог бы помочь, а не только кормить "кормильцев Украины".
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04.12.2021 15:25
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в 314-й кабинет направьте (кто в курсе - улыбнется)
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04.12.2021 15:10 Ответить
грев террористам
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04.12.2021 15:12 Ответить
А коли нас деокупують, то вже гуманітарної допомоги надсилати не будуть...подумали жителі окупованих територій...
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04.12.2021 15:19 Ответить
Почему не перекрыть доступ этим грузовикам Красного Креста до момента, пока не отдадут наших пленных из ОРДИЛО? Красный Крест тоже мог бы помочь, а не только кормить "кормильцев Украины".
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04.12.2021 15:25 Ответить
поддержим чем можем раше-убийц накануне большой войны..
- интересно, кто в этом красном кресте рулит? - рашистов там как грязи наверное..
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04.12.2021 15:25 Ответить
Там меркантильность и бабло рулят, как и везде.
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04.12.2021 15:39 Ответить
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04.12.2021 15:27 Ответить
О,сєпарська верхівка підзаробить...
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04.12.2021 15:27 Ответить
так і знав шо ті сукі хворі...
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04.12.2021 15:27 Ответить
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04.12.2021 15:28 Ответить
Зачем? Там же "русский мир" и ну очень независимые "народные республики"? Так вот пусть и хозяйнують самостоятельно и несут за это ответственность перед сходившими на "референдум". Европейским налогоплатильщикам деньги некуда деть?
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04.12.2021 15:39 Ответить
Продовольственное обеспечение кацапни перед нападением на Украину.
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04.12.2021 15:41 Ответить
а эти пида.....ы с оон не угомонятся с красного креста и продолжают кормить боевиков терористов и снабжать продуктами магазины командиров боевиков .... нет ума так лечитесь идиоты конченные там...((как саами пишут вот везде что в февраль январь рашка нападёт с трёх сторон и с донбаса тоже .так решили покормить перед нападением терористов витаминами....((
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04.12.2021 15:59 Ответить
Вони ненавидять європейські цінності,але без сумніву становляться в чергу за пайком від червоного хреста.Не розумію європейців,вони годують тих хто їх ненавидить.А ось для бидла саме рідне слово ,,халява,,і прийшло воно він комуняк
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04.12.2021 17:11 Ответить
 
 