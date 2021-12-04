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В случае наступления РФ на Украину Европа столкнется с появлением от трех до пяти миллионов украинских беженцев, - Резников

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В случае наступления РФ на Украину Европа столкнется с появлением от трех до пяти миллионов украинских беженцев, - Резников

Мир должен убедить Россию в том, что цена наступления на Украину слишком высока, чтобы о ней думать.

Об этом министр обороны Алексей Резников пишет в своей статье для Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".

"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", – отметил он.

Кроме того, сообщил Резников, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. "Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - добавил министр.

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Также, по его словам, нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".

По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем – продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.

Смотрите также: Угроза масштабной эскалации со стороны России существует: наиболее вероятное время – конец января, - Резников. ВИДЕО

"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.
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Топ комментарии
+31
Они сначала привели к власти предателей, а потом будут драпать.

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04.12.2021 16:01
+30
Слабак нюні розпустив.
Ненавиджу, коли державу очолюють сцикуни. Що ж ви ганьбитесь то так...
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04.12.2021 15:31
+25
И такую, та что , перспектива только на 1,5% патриотов. Главное сейчас за Украину не умирать, а убивать, именно только так
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04.12.2021 16:09
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Страница 2 из 2
Цю гниду в разі нападу потрібно першим розстрілювати, як панікера і колаборанта.
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04.12.2021 15:56 Ответить
1. Що хотілось би передати нашим "...*****". Здача ядерної зброї взамін на ПУСТОТУ - це зрада вітчизни з надважкими наслідками для неї. За такі злочини потвор НЕ розстрлюють. Їх вішають, вішають ВСІХ причетних, всіх пособників.
Та нікчемна бумажка "будапештський меморандум" якраз така. Нею навіть дупу не витерти, всього піваркушу.
2. Потрібно зрозуміти, що міжнародного права НЕМА, вони як щурі звиваються в вигоді для себе.
3. НІ за часів свинорилого, ні тепер населення (все населення) НЕ навчили елементарним речам - надавати першу допомогу при пораненнях та базової воєнної науки. Руцьке свиня мають розуміти, що вони йдуть як окупанти, як їх "дяди ваивали" в Польші, Естонії, Латвії, Литві.
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04.12.2021 15:57 Ответить
Клоун и кО в первом эшелоне драпанут...
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04.12.2021 16:02 Ответить
тут корифан Єрмака трохи обрахувався -кількість біженців буде набагато меншою не більше трьох сотень. Тільки куди як будете бігти -через дністровські плавні як Ося Задунайський чи через Перекоп як сановники в царській Росії ?
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04.12.2021 16:04 Ответить
Зебіли наобирали і по-вйобують. А патріоти віддадуть життя, а потім зебіли повернуться і знову оберуть бубочк
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04.12.2021 16:04 Ответить
не хило міністр оборони готовиться до оборони ,
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04.12.2021 16:07 Ответить
😂😂😂
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04.12.2021 16:11 Ответить
хочешь мира , готовься к войне - это не про наше правительство , эти готовятся драпать у Европу
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04.12.2021 16:08 Ответить
Так вони просрали 2,5 роки на підготовку, а тепер пакують чемодани
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05.12.2021 08:53 Ответить
здрісті, приїхали нарешті(( в зєбланів ще є сумніви, що мета цього кагала виключно крадівництво?
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04.12.2021 16:11 Ответить
Заголовок читал, чукча-писатель?
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04.12.2021 16:33 Ответить
русязьік нє, мокша.
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04.12.2021 19:27 Ответить
Такое впечатление, что это пишет не министр обороны, а министр туризма.
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04.12.2021 16:12 Ответить
лично я бежать не собираюсь. мне 58,я инвалид-сердечник,но стрелять умею,смерти не боюсь...
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04.12.2021 16:15 Ответить
я ще старший. і стріляти вмію. але нема з чого. Я б зробив би щось абсолютно саморобне і без пороху (бо де його взяти у скруті). але зелена влада (а перед тим патріотична) за досліди зі броєю саджа, падлюка. Бо не впевнена, що та зброя не повернеться проти них самих.
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05.12.2021 10:02 Ответить
Надеюсь, что зелёную шоблу в случае прямой агрессии запоребриковцев в течении нескольких часов отстранят от руководства страной, иначе будет полный бедлам. На той неделе должна состояться встреча Байдена и путина в режиме видеосвязи и многое прояснится. Пока только повышение ставок.
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04.12.2021 16:18 Ответить
Кто отстранит?. Аж интересно
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04.12.2021 16:34 Ответить
Подляківець, на тебе тут надії ніхто не має, займайся прибутковим рукоблудсвом, відсмоктуючи за дописи у дЄрьмака?
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04.12.2021 17:06 Ответить
Если и в правду возможна большая войнушка , принимайте решение и выдавайте оружие , херли держать на складах ,Все или уничтожат или захватят!!!
Нужно решить и разработать механизм- но выдать мах. кол - во!!!!
А если все пиз....шь , тогда отвалите !!!
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04.12.2021 16:18 Ответить
Нет, ты должен испугаться так, чтобы руки трусились.
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04.12.2021 16:20 Ответить
Это заявление министра обороны или конченого мудака?
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04.12.2021 16:18 Ответить
Войны не будет.Я узнавал
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04.12.2021 16:19 Ответить
Интересно, сколько бабла отвалили редактору той статьи с картами и 175000????? Если начнётся война, то о ней не будут писать заранее и она уж точно не будет по той карте! Пока это все ИПСО.
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04.12.2021 16:19 Ответить
Неее)))) преремалевал много план Барбаросса навпаки)))) Это шайзики блефуют чтоб согласились газ пустить)))) холодно им))
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04.12.2021 16:29 Ответить
А ви нічого не потрібні? Хоча б територіальну оборону організували, масштабні військові навчання, резерви підтягнути, ні? Світ вам щось потрібен...
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04.12.2021 16:21 Ответить
у этого ублюдка давно белый флаг под подушкой хранится. Рядом с колорадской лентой
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04.12.2021 16:28 Ответить
Пид.ры опзж - как две капли воды !
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04.12.2021 18:31 Ответить
...на все такое деньХи нужны реальные...а их НЕТУ !!!!
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04.12.2021 16:54 Ответить
Птица-говорун из кодлана Коломойского пугает Европу .Пугает не путинцами. Пугает украинцами. Придурок.
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04.12.2021 16:23 Ответить
А я знаю первую пятерку... Вы подумали неправильно. Та "пятерка" будет руцький мир хлебом - солью встречать и нам про великое счастье рассказывать
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04.12.2021 16:24 Ответить
А мо навпаки.Буде 3
5 мільйонів партизанів!?
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04.12.2021 16:24 Ответить
...ой, та ладно...партизаны будуть...все настоящие партизаны закончились в 1959 году...
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04.12.2021 16:58 Ответить
одна надія на шалав як ти, що члени на московії перетиснуть зубами?
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04.12.2021 17:11 Ответить
даремно ти жіночку образив. Почитай про юдейку, яка тисяч три років тому сама розправилася із ворожим офіцером. До сих пір вона є прикладом для юдейських жінок. А ви, невігласи, все про брехдиву біблію трендите. А там поряд з вигадками і інсинуаціями є дуже корисне в сенсі виховання зерно.
Тож якщо яка наша патріотка, взявши наперед гроші, заріже окупанта у ліжку, я їй тільки поаплодую.
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05.12.2021 10:09 Ответить
ну що Павлович помогла тобі та кацапа? Тішишся, що кур.а сумує за совком, Кучмом та вважає останніх 15-ть років- пекельними борошнами?
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05.12.2021 13:48 Ответить
наша відповідь повинна бути такою як кьорхером по бруду !!!
вона має бути початком звільнення українською нацією окупованих ворогом земель !
але зараз щось схоже на саботаж кловунів, бо в цьому цирку дійсно так , як би нічого й не відбувається...
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04.12.2021 16:25 Ответить
У разі СПРОБИ наступу козломорді отримають від 100 до 150 тис. цинкових трун
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04.12.2021 16:31 Ответить
В 2014 батальйон Івано-Франківськ першими покинув позиції зі зброєю, зупинили їх аж за Дніпром
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04.12.2021 16:53 Ответить
...вот, что то мне подсказывает, что , если кто то и побежит в Европу - то первыми будут как раз хлопцы из этого батальона...
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04.12.2021 17:02 Ответить
даремно я заступався за вас у попередньому коменті - очевидно, що таки чекаєте прихід своїх і вже красиву білизну приготували? Чи я помиляюся? Доведіть, що Ви - патріотка України. Напишіть хороший відзив про наших захисників і поганий про московських окупантів. пісенька про пуйло не підходить (кажуть: кремлівським ботам її доволили).
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05.12.2021 10:18 Ответить
...постараюсь доказать вам, уважаемый Володимир Павлович, что я настоящая патриотка своей Украины, которую я люблю и ею дышу, которую я помню богатой, мощной , сытой и достойной уважения всех своих соседей !!!... и мой патриотизм весьма отличается от того "поЦриотизма" , который взрос за последние 15 лет в моей Украине, который сделал ее несчастной , нищей и убогой !!!... ненавижу всех кто к этой трагедии моей Украины приложил так или иначе свои лапы, ненавижу всех кто сделал мою Украину несчастной !!! и таких негодяев немало разной масти, веры и методов...
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05.12.2021 10:38 Ответить
дякую за відповідь - питань більше нема
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05.12.2021 10:48 Ответить
я чув, що їх із стрілецькою зброєю кинули на танки. Я ще в 2014 році прокручував собі в голові сценарій - як би я міг зупинити москальський танк. Коктейлем? Так його ще докинутти треба вміти. і встигнути.
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05.12.2021 10:13 Ответить
якийсь потяг у тебе до лайна, кожного хочеш переконати?
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05.12.2021 13:50 Ответить
не бігти... вбивати будемо...
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04.12.2021 16:33 Ответить
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04.12.2021 16:35 Ответить
😄😄😄😄😄🤣🤣🤣🤣😭😭😭😭👍
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04.12.2021 18:33 Ответить
правильно все резников говорит. Импотентной вонючей эуропе нас*ть, что с нами будет. Кто-то ждет чего-то другого, кроме озабоченностей и санкций против дворника кремля??
Единственное, что может заставить этих козлов одуматься, это беженцы, которые хлынут стеной. Женщины и дети. Это вам не 100 человек с беларуси. Пусть хоть об этом подумает крысистая эвропа и начнет булаками шевелить.
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04.12.2021 16:43 Ответить
... а почему Европа должна испугаться беженцев с Украины ???... уж, если в Европе "переварили" не знай сколько беженцев с Африки, то украинцы просто там будут за благо - наши люди хоть работать умеют и работать хорошо в отличии от дармоедов-арабов с огромными семьями, которые только и сидят на пособиях...
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05.12.2021 10:21 Ответить
а почему это мы должны работать, когда арабы не работат и сидят на пособиях?? нет мы будем настаивать на тех же условиях.
500 евро на члена семьи + вся социалка.
А иначе это сегреация по нац.признаку
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05.12.2021 14:13 Ответить
РФ намерена захватить две трети Украины - Bild.
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04.12.2021 16:46 Ответить
Мені, якось не затишно з таким міністром оборони. Розумію, що він розповідає страшилки для Європи, але такий контент не сприяє мобілізації країни до оборони
Якісь біженці
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04.12.2021 16:47 Ответить
Судя по количеству информации из западных источников, силовой сценарий со стороны соседа действительно существует, его вероятность высокая и политики пытаются отговорить Путина. Также озвучено, что в случае его применения Запад в очередной раз выразит глубокую озабоченность и введет новые санкции. У меня даже возникает мысль, что Байден с Путиным уже обговорили сценарий и последний гарантировал минимальные жертвы среди населения. Возможно попытаются как в Крыму, создадут коридоры и дадут военным достойно, с оркестром и оружием, промаршировать от Киева до Львова. Вот такие мысли.
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04.12.2021 16:50 Ответить
В топку.
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04.12.2021 16:56 Ответить
Коридор уже был в Иловайске.
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05.12.2021 09:55 Ответить
Что бы этого не было-не дороги надо строить а оборонительные сооружения.Надоела ваша истерика нападет-не нападет.Что делается?
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04.12.2021 16:52 Ответить
За Зе проголосовало 13,5 млн. Побежит в Европу миллионов 8- избиратели Зеленского, еще миллиона 3 - в Рашку ( если их туда пустят). " Какая разница" проведет селекцию. Туда же двинет часть опозжоповцев. Побегут еще до мобилизациии.
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04.12.2021 16:55 Ответить
Коли почнеться наступ, НАРОД почне мочити всякі ОПЗЖ і інші путінських посіпаків !
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04.12.2021 17:03 Ответить
Та не завадило би...а то одного чєчєтова з бузиною прихлопнули і то невідомо хто...
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04.12.2021 18:20 Ответить
Це не ті бєженці,які можуть злякати Євросоюз...За українських ЄС може навіть заплатити...І,можливо,вся ця заваруха в тому числі і заради цього...
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04.12.2021 17:04 Ответить
Новая оригинальная оборонительная стратегия от министра обороны Украины - запугивать Европу теперь уже украинскими беженцами. Так надо же эту стратегию расширить и углубить - чтобы Европа пуще прежнего убоялась, надо уже сейчас из украинцев - будущих беженцев -начать делать, например, людоедов или прокажённых.
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04.12.2021 17:04 Ответить
Ты уже готов нас туда, как стадо, отправить? Дрочишь этим ЕС и считаешь, что они сюда свой народ направят тебя защищать и эти коммунальные тарифы с коррупцией? Ты занимайся своим делом - как министр обороны, а не как Машка Захарова.
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04.12.2021 17:08 Ответить
Мудро. Європу треба тримати в тонусі.
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04.12.2021 17:13 Ответить
Надо Медведчука в заложники сейчас брать. И ху..лу сразу ультиматум поставить: Если только нападешь, сразу твоего кума расстреляем.
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04.12.2021 17:25 Ответить
мертведчука вже давно треба було б зажмурити. Ще в 2014-му році.
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04.12.2021 18:22 Ответить
та не українських. а кацапських біженців...
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04.12.2021 17:26 Ответить
А вот это верный ход. Увидели что было на кордоне с Польшей?Хотите повторения подобного?Нет?Делайте что-нибудь, чёрт вас дери, а не эту бесконечную озабоченность.
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04.12.2021 17:31 Ответить
Це буде не подобне, а апокаліпсис.Посунуть мільйони реально.
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04.12.2021 17:41 Ответить
А это по сути едва ли не единственная причина по которой нас не бросили на откуп х-лу. Последний довод ткскзть.
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04.12.2021 21:03 Ответить
Министр обороны выпал в осадок ещё до начала войны.
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04.12.2021 17:43 Ответить
Он это заявляет чтобы припугнуть ЕС. И правильно делает- ЕС уже сыты по горло беженцами. Поэтому дать возможность распустить руки кремлю не в их интересах.
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04.12.2021 18:09 Ответить
https://youtu.be/lMLQyYF2jEM все норм, пу уже подтирается...
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04.12.2021 18:19 Ответить
Лишь бы это западный мир не заставил вас с Зе руки в гору поднять.
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04.12.2021 19:25 Ответить
первые сотни беженцев возглавит клоун и слуги...
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04.12.2021 19:28 Ответить
Если за месяц работы министром уже такой скулеж , то через два запоёт о почетной капитуляции ? С такой речухой пусть к Гюндяю маскальскому на подпевки ехает "патриот".
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04.12.2021 21:01 Ответить
Так напомни кацапам та ЄС про атомні станції та аварії при аварійних відключенях ...Хай щустрєє суєтять.
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04.12.2021 21:27 Ответить
это Китай и Монголия пусть ждут беженцев

Девочка приходит из школы с фингалом.
Отец: - Что случилось?
- Да, напали телефон хотели отобрать.
- Ты их опознать сможешь?
- А че я-то? Пускай их родственники опознают
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04.12.2021 21:29 Ответить
Что это за ссыкливое чучело? министр обороны? Вот это? Одолжите этому ничтожеству хоть одно яйцо, что бы не деморализовал собственный народ.
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04.12.2021 23:55 Ответить
Укропчата, если не дай бог орды Мордора вторгнутся в Украину, я думаю, что вы устроите им вторую Зимнюю войну, как это сделали финики в 1939-40.!!! Большевистский монстр тогда финскую армию и за армию не считал, но по клыкам получил знатно, не получилось у них в Хельсинки мороженого пожрать, как хотели..!! Так и у вас, ваше дело правое и победа будет за вами!! Я в этом не сомневаюсь нисколько..! Слава Украине !!
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05.12.2021 00:17 Ответить
Если плохо знаете историю-лучше не позорьтесь.Не было в планах СССР захватить Хельсинки,тем более всю Финляндию.Предлагался обмен приграничной полосы возле Ленинграда на даже больший кусок в СССР.По итогам войны Москва получила,что хотела.
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05.12.2021 11:04 Ответить
велика у тебе ж глодка аж до Бритів насмоктав.
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05.12.2021 14:17 Ответить
Да конечно уж..!!!?? Освобождать финских трудящихся полезли от буржуев!? Самое главное москали не получили, не получилось у них Финку в филиал ГуЛага превратить, а это бы они сделали ,здесь даже сомневаться не приходится..!! Финские трудящиеся просто не осознавали благ и выгод, которые им несли НКВД, ГУЛАГ и колхозы. Поэтому нужно было принести их силой. Командующий войсками Ленинградского фронта Кирилл Мерецков писал в своих воспоминаниях, что еще до пакта Молотова-Риббентропа Сталин его пригласил и приказал подготовить план контрудара по Финляндии...Если бы довели дело до конца и оккупировали всю страну, получили бы очень серьезную партизанскую войну. Последствия у этой войны были страшные, из нейтральной страны Сталин формировал себе противника, буквально выталкивая Финляндию в объятия Гитлера. И плюс громадные потери в живой силе и не только...Но главное, финики отстояли свою независимость, а совдепия была исключена из Лиги Наций как страна агрессор!! Поэтому ,ни по одному россейскому ТВ каналу никогда не говорят про Зимнюю войну и 30 ноября в день нападения на Финку молчок полный, как будто не было ее совсем, ни войны, ни замороженных двух армий ..?! Вычеркнули из истории, в очередной раз переписанной под очередное решение партии!! https://naked-science.ru/article/history/winterwar
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05.12.2021 22:10 Ответить
Беженцы сбежать не успеют. России нужны рабы для освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока (зэков не хватает). Так что, всех этих беженцев погонят на восток России с билетом в один конец.
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05.12.2021 08:35 Ответить
А первым побежит Резников, за ним и вся Банковая.
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05.12.2021 12:08 Ответить
Вот это уже серьезная угроза!
Одной озабоченностью не отделаются.
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05.12.2021 16:33 Ответить
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