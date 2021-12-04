В случае наступления РФ на Украину Европа столкнется с появлением от трех до пяти миллионов украинских беженцев, - Резников
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Мир должен убедить Россию в том, что цена наступления на Украину слишком высока, чтобы о ней думать.
Об этом министр обороны Алексей Резников пишет в своей статье для Atlantic Council "Будущее Европы будет решаться в Украине".
"Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми столкнется европейское общество", – отметил он.
Кроме того, сообщил Резников, ЕС сильно зависит от импорта продуктов питания, включая зерно. "Большая война серьезно подорвет и, возможно, полностью прекратит импорт многих товаров как из Украины, так и из России, создавая ряд проблем с продовольственной безопасностью для всего континента", - добавил министр.
Также, по его словам, нападение России означало бы окончательный конец основанному на правилах международному порядку, "открыв дверь в новую эру глобальной нестабильности, которая бы поставила под угрозу десятилетия беспрецедентного мира на большей части Европы".
По его словам, единственный реальный способ справиться с Кремлем – продемонстрировать готовность противостоять российской агрессии.
"Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Та нікчемна бумажка "будапештський меморандум" якраз така. Нею навіть дупу не витерти, всього піваркушу.
2. Потрібно зрозуміти, що міжнародного права НЕМА, вони як щурі звиваються в вигоді для себе.
3. НІ за часів свинорилого, ні тепер населення (все населення) НЕ навчили елементарним речам - надавати першу допомогу при пораненнях та базової воєнної науки. Руцьке свиня мають розуміти, що вони йдуть як окупанти, як їх "дяди ваивали" в Польші, Естонії, Латвії, Литві.
Нужно решить и разработать механизм- но выдать мах. кол - во!!!!
А если все пиз....шь , тогда отвалите !!!
5 мільйонів партизанів!?
Тож якщо яка наша патріотка, взявши наперед гроші, заріже окупанта у ліжку, я їй тільки поаплодую.
вона має бути початком звільнення українською нацією окупованих ворогом земель !
але зараз щось схоже на саботаж кловунів, бо в цьому цирку дійсно так , як би нічого й не відбувається...
Единственное, что может заставить этих козлов одуматься, это беженцы, которые хлынут стеной. Женщины и дети. Это вам не 100 человек с беларуси. Пусть хоть об этом подумает крысистая эвропа и начнет булаками шевелить.
500 евро на члена семьи + вся социалка.
А иначе это сегреация по нац.признаку
Якісь біженці
Девочка приходит из школы с фингалом.
Отец: - Что случилось?
- Да, напали телефон хотели отобрать.
- Ты их опознать сможешь?
- А че я-то? Пускай их родственники опознают
Одной озабоченностью не отделаются.