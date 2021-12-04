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Новости Экономика
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металлургия (443) Фурса Сергей (26)

Важная статья украинского экспорта: эксперт рассказал, почему падают цены на железную руду и как это отразится на экономике

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Важная статья украинского экспорта: эксперт рассказал, почему падают цены на железную руду и как это отразится на экономике

С середины 2021 года мировые цены на железную руду с более чем 200 долларов за тонну опустились до 90. И это не предел падения, акцентируют экономисты, поскольку потребление металла в Китае – а это основной игрок на глобальном рынке – пошло на убыль. К тому же активизировались поставки из Бразилии и Австралии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "5 канала".

"Если руда будет падать, если цены на мировом рынке будут падать, то и поступления будут снижаться. Это динамика мировых рынков. Есть 100 и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь, все упирается в Китай. Но вообще-то есть куча факторов, которые влияют и в одну, и в другую сторону", – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Так он отреагировал на введенный Верховной Радой закон об увеличении рентных платежей для металлургической отрасли.

Кроме руды, сейчас уже меньше стоит и готовая металлопродукция, а это тоже важная статья отечественного экспорта. К тому же пока непонятно, как будет разворачиваться ситуация с коронавирусной пандемией. Но в случае введения новых ограничений спрос и цены на руду и готовую продукцию могут упасть еще ниже, резюмируют эксперты. Поэтому на приток валюты от отрасли в ближайшие полгода советуют не рассчитывать.
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Топ комментарии
+3
це не "важлива стаття вітчизняного експорту", це важлива стаття експорту бандіта ахмєтова.
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04.12.2021 15:46
+2
Треба вчитись плавити високоякісні сталі і все буде ОК. Нєфіг руду за півдурно продавати
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04.12.2021 17:55
+1
А ещё?
Я, например, заметил, что здесь стало много металла.
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04.12.2021 15:51
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А кто ещё был на дне рождения у Шустера?
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04.12.2021 15:34 Ответить
Ермак, как же без него
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04.12.2021 15:37 Ответить
А ещё?
Я, например, заметил, что здесь стало много металла.
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04.12.2021 15:51 Ответить
Я тоже заметил. Это повтор статьи в новом оформлении... Не спроста. Нет пометки реклама...
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04.12.2021 16:30 Ответить
Експерт розповів, чому падають ціни на залізну руду і як це вплине на економіку
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****! Перший раз у негараздах економіки України винні не препіздєнт зі своїм недолугим урядом,а китайці! От паскудні ,економіку нам завалили!
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04.12.2021 18:14 Ответить
все, кому закон об олигархах плохой, договорились, как валить зеленсакого и дальше барыжить
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04.12.2021 16:18 Ответить
За год цена на металл поднялась почти в 2 раза.Теперь еще подымится,раз цена на экспорт упадет?Ничего не понимаю
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04.12.2021 15:39 Ответить
руда не металл. наши олигархи не хотят экспортировать металл. это же нужно что то делать, платить людям зарплату. вообще работать. нафига? мы экспортируем руду за бесценок на поляцкие заводы, а оттуда ввезем металл. и 2 раза наваримся на возмещении ндс
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04.12.2021 16:09 Ответить
Треба вчитись плавити високоякісні сталі і все буде ОК. Нєфіг руду за півдурно продавати
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04.12.2021 17:55 Ответить
це не "важлива стаття вітчизняного експорту", це важлива стаття експорту бандіта ахмєтова.
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04.12.2021 15:46 Ответить
В место пол года ему придется на новый замок во Франции год работать
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04.12.2021 16:49 Ответить
ну чому? є ще Живаго. До нас переїхали переселенці із того села, де Живаго викупив землі під новий карьєр. Заплатив їм певно немало. А тепер отакий облом - руда його нікому не потрібна. Як жить тепер мільярдеру?
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05.12.2021 10:32 Ответить
зелення ще не експортують?
а з отбулавленим казлом? - махом за раз, з доплатою, мона?
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04.12.2021 15:52 Ответить
а сам шустер там був?
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04.12.2021 16:04 Ответить
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04.12.2021 17:27 Ответить
блін, а я почав читати і зрадів...
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05.12.2021 10:33 Ответить
Так сразу пишите в заголовке-Фурса, чтобы читатели понапрасну не теряли времени.
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04.12.2021 17:29 Ответить
Маоісти, а як же повернути Тайвань (Китайську Республіку) у рідну комуняцько-гегемонісьтку гавань? Треба ж зброї клепати! Танки підводні, кораблі, що літають... Дядько Байден цикнув і ви всрались!?
А ну куплять залізну руду , що весь світ катався на ваших самокатах і тачках з електроприводом. А літієві акумулятори будуть утілізувати у вас - пустеля Гобі велика
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04.12.2021 17:35 Ответить
Здається мені що половина щомісячного виторгу Цензораа припадає на три статті, по черзі: руда, вагони, металлобрухт.
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04.12.2021 17:39 Ответить
Был ещё RAB - тариф, но за него роялти уже выплатили.
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04.12.2021 18:08 Ответить
цены не падают а возвращаются к нормальным
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05.12.2021 13:22 Ответить
Если бы не экспорт руды и металла, а также кукурузы за кордон сосали бы вы все... и не было бы даже денег на интернет, чтобы заходить сюда и писать... точнее, пИсать
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05.12.2021 17:51 Ответить
 
 