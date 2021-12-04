Важная статья украинского экспорта: эксперт рассказал, почему падают цены на железную руду и как это отразится на экономике

С середины 2021 года мировые цены на железную руду с более чем 200 долларов за тонну опустились до 90. И это не предел падения, акцентируют экономисты, поскольку потребление металла в Китае – а это основной игрок на глобальном рынке – пошло на убыль. К тому же активизировались поставки из Бразилии и Австралии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в сюжете "5 канала".

"Если руда будет падать, если цены на мировом рынке будут падать, то и поступления будут снижаться. Это динамика мировых рынков. Есть 100 и одна причина, почему цены так движутся. В первую очередь, все упирается в Китай. Но вообще-то есть куча факторов, которые влияют и в одну, и в другую сторону", – объясняет инвестиционный банкир Сергей Фурса.

Так он отреагировал на введенный Верховной Радой закон об увеличении рентных платежей для металлургической отрасли.

Кроме руды, сейчас уже меньше стоит и готовая металлопродукция, а это тоже важная статья отечественного экспорта. К тому же пока непонятно, как будет разворачиваться ситуация с коронавирусной пандемией. Но в случае введения новых ограничений спрос и цены на руду и готовую продукцию могут упасть еще ниже, резюмируют эксперты. Поэтому на приток валюты от отрасли в ближайшие полгода советуют не рассчитывать.