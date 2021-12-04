Мы рассматриваем разные дальнейшие шаги, чтобы добиться признания Россией ответственности в трагедии МН17, - МИД Нидерландов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В МИДе Нидерландов отреагировали на материал нидерландского телеканала RTL о намерении страны инициировать новый процесс против России из-за катастрофы MH17.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, так в МИДе Нидерландов отреагировали на материал нидерландского телеканала RTL.
"Наша реакция на этот материал следующая. Правительство Нидерландов всегда указывало, что не исключает никаких законных вариантов. Однако решение о дальнейших шагах еще не принято", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Нидерландов Виллемен Вельдман.
Как сообщал Цензор.НЕТ, Нидерланды намерены инициировать еще один судебный процесс против России из-за крушения MH17.
Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за крушения самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO, сообщает телеканал RTL.
Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, предусматривающую, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.
Нидерланды работают над новым процессом против России через MH17 – по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.
Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться того, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.
Рассматривались разные дальнейшие шаги. В частности, процедура в ICAO по нарушению Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно ей, каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.
Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может являться основанием для другого судебного процесса.
По информации СМИ, окончательное решение должно принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами участвовала в переговорах с РФ по признанию ответственности за ущерб МН17.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.
Пожалуйста, подождите...
Продалась Европа кацапам за газ, позарилась на рынки сбыта для своих товаров.
и что сделаете, он же Главарь самой большой группировки террористов в мире.
Наложил и еще наложит на все мировые законы.
Ну и шо? заблокируете счета доченек Писькова и Ляврова?
Что?
бо её 73%ные жлобы наголосувалы... а нам - расхлёбуй...(((
1. Не попадайся.
2. Якщо попався - не зізнавайся.
Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.
Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.
Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)
2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.
Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.
На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.
Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»
Свідків стає все більше.
"Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться того, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17." Источник: https://censor.net/ru/n3303379
"Не пойман - не вор!" - старовинна кацапсько-мацковська "мудрість".
"Не пройдёт и 743-х лет, как все виновные в трагедии МН-17 понесут заслуженное суровое наказание"
забьет кацапня батьку з сином и Украину в етом обвинит///