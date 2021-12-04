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Новости За рубежом Российские террористы сбили Боинг
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Мы рассматриваем разные дальнейшие шаги, чтобы добиться признания Россией ответственности в трагедии МН17, - МИД Нидерландов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Мы рассматриваем разные дальнейшие шаги, чтобы добиться признания Россией ответственности в трагедии МН17, - МИД Нидерландов

В МИДе Нидерландов отреагировали на материал нидерландского телеканала RTL о намерении страны инициировать новый процесс против России из-за катастрофы MH17.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, так в МИДе Нидерландов отреагировали на материал нидерландского телеканала RTL.

"Наша реакция на этот материал следующая. Правительство Нидерландов всегда указывало, что не исключает никаких законных вариантов. Однако решение о дальнейших шагах еще не принято", - сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Нидерландов Виллемен Вельдман.

Читайте также: Нидерланды готовят еще один судебный процесс против России из-за МН17, - СМИ

Как сообщал Цензор.НЕТ, Нидерланды намерены инициировать еще один судебный процесс против России из-за крушения MH17.

Нидерланды готовятся инициировать новый процесс из-за крушения самолета рейса МН17 - по линии Международной организации гражданской авиации ICAO, сообщает телеканал RTL.

Нидерланды намерены доказать, что РФ нарушила Конвенцию о международной гражданской авиации 1944 года, предусматривающую, что страны должны обеспечивать безопасность гражданской авиации.

Нидерланды работают над новым процессом против России через MH17 – по линии Международной организации гражданской авиации ICAO.

Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться того, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17.

Рассматривались разные дальнейшие шаги. В частности, процедура в ICAO по нарушению Россией Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. Согласно ей, каждое государство должно воздерживаться от применения оружия против гражданских самолетов и жизни людей на борту не должно ничего угрожать.

Если ICAO признает, что Россия виновата, это усилит давление на Москву в вопросе признания ответственности или может являться основанием для другого судебного процесса.

По информации СМИ, окончательное решение должно принять новый Кабинет министров, который еще не сформирован. Также не исключено, что к процессу присоединится Австралия, которая вместе с Нидерландами участвовала в переговорах с РФ по признанию ответственности за ущерб МН17.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате падения погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

24 сентября в судебном комплексе "Схипхол" закончился девятый блок слушаний по делу о трагедии МН17.
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Топ комментарии
+5
Але ж зеленський віддав москалям важливого свідка - цемаха.
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04.12.2021 16:45
+4
Юрій Луценко:
Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.

Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)

2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.

На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

Свідків стає все більше.
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04.12.2021 17:21
+2
лизнуть что то еще остается, терпилы.
и что сделаете, он же Главарь самой большой группировки террористов в мире.
Наложил и еще наложит на все мировые законы.
Ну и шо? заблокируете счета доченек Писькова и Ляврова?
Что?
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04.12.2021 16:45
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Правила форума Совет форумчан
Занепокоєністю мокшам в зуби, а засудженням під дих!
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04.12.2021 16:43 Ответить
Але ж зеленський віддав москалям важливого свідка - цемаха.
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04.12.2021 16:45 Ответить
Боюсь, что даже если бы выловили весь расчет этого "бука", ничего хорошего из этого процесса уже не выйдет.
Продалась Европа кацапам за газ, позарилась на рынки сбыта для своих товаров.
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04.12.2021 17:40 Ответить
лизнуть что то еще остается, терпилы.
и что сделаете, он же Главарь самой большой группировки террористов в мире.
Наложил и еще наложит на все мировые законы.
Ну и шо? заблокируете счета доченек Писькова и Ляврова?
Что?
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04.12.2021 16:45 Ответить
Зеля со своим фаворитом дермаком конкретно подосрала международное сообщество своим вагнергейтом и, походу, она, дурочка, так и не раздуплилась, а тупо, по-бабски, обиделась на Украинцев..
бо её 73%ные жлобы наголосувалы... а нам - расхлёбуй...(((
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04.12.2021 16:49 Ответить
Правила російського злодія:
1. Не попадайся.
2. Якщо попався - не зізнавайся.
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04.12.2021 16:49 Ответить
І шо характерно - працює.
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04.12.2021 17:47 Ответить
Вы ,голландцы просто обосрались,чмошники
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04.12.2021 16:54 Ответить
Юрій Луценко:
Вчора на шоу Шустера був керівник операцій по вивезенню Цемаха з «днр» в Київ. Це була блискуча операція, після якої і ГПУ і міжнародна слідча група отримала ключового свідка теракту російської армії проти голандського цивільного літака МН17.

Керівник управління департаменту контррозвідки Р. Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

Можу підтвердити 2 речі:
1. Голандська прокуратура розглядала цемаха як свідка, чий допит був «максимально важливим» (внизу- фото одного з листів голандського прокурора)

2. Як Генпрокурор я довів це до відома Президента Зеленського в присутності Богдана та Єрмака. Зеленський і Єрмак всіляко вмовляли мене організувати передачу Цемаха РФ. Я категорично відмовився. Бо саме суд по МН17 - це шлях Путіна до Гаазького трибуналу.

Через декілька днів була телефонна розмова з Президентом Зеленським. У істеричній формі він знову вимагав віддати Цемаха Путіну. Я знову відмовився.

На що Зеленський сказав, що тоді мої дні на посаді - недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я буду відстоювати необхідність засудження російських терористів і тільки після вироку - організації обміну.

Згадую це для того, щоб підтвердити слова полковника Червінського: « В офісі… бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей: Татаров, Єрмак, Демченко»

Свідків стає все більше.
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04.12.2021 17:21 Ответить
Законными способами не проканает. Как говорится-"нет у вас методов против Кости Сапрыкина". Беспредельную кацапню можно обезвредить лишь по беспределу.
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04.12.2021 17:21 Ответить
Що значить: не проканає? Тобто, справжніх доказів нема? Треба вибивати "явку з повинною" з призначеного винуватця, як це роблять наші мусора в райвідділках?
"Отмечается, что уже несколько лет Нидерланды пытаются добиться того, чтобы Россия признала свою ответственность в трагедии МН17." Источник: https://censor.net/ru/n3303379
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05.12.2021 16:15 Ответить
Нужно настраивать чтобы не было никакой сертификации СП2 до вынесения решения суда в деле малоазийского Боинга,а потом пусть подумают у кого они покупают газ.
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04.12.2021 17:22 Ответить
і чо му я мзс Нідерландам вірю одразу - а кривороґатим не?
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04.12.2021 17:23 Ответить
Нідери наівні Хто визнає злочин? Кацапи?
"Не пойман - не вор!" - старовинна кацапсько-мацковська "мудрість".
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04.12.2021 17:24 Ответить
Ета всё равно, что добиваться от Ивана ******** ответственности за смерть ейного сыны Ивана.
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04.12.2021 17:33 Ответить
ґойдате зелений човен - там хлопи похмурі піднимуть стяг
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04.12.2021 17:39 Ответить
Решительное заявление МИДа Нидерландов:
"Не пройдёт и 743-х лет, как все виновные в трагедии МН-17 понесут заслуженное суровое наказание"
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04.12.2021 17:42 Ответить
Лезгінку танцювати не пробували?
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04.12.2021 17:46 Ответить
вова ґоловной воювака!
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04.12.2021 17:52 Ответить
В позу раком станьте перед их посольством
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04.12.2021 18:04 Ответить
не торопите понедилок
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04.12.2021 18:49 Ответить
сева - город кацфлоткапрасдвапенсионеов = тупая вата на лишней хромосоме
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04.12.2021 18:17 Ответить
повернить вже свинку-бохдана, овецы, - $4000 + тесла всим гарантовавно!
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04.12.2021 18:35 Ответить
украинци симьями на завдання ходють!
забьет кацапня батьку з сином и Украину в етом обвинит///
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04.12.2021 19:00 Ответить
Наївність безмежна...
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04.12.2021 19:35 Ответить
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04.12.2021 21:29 Ответить
Не могут ни чего доказать ,иначе бы не уговаривали.
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04.12.2021 23:14 Ответить
"Ми розглядаємо різні подальші кроки..." - это слепое разглядывание будет вечным.
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05.12.2021 11:28 Ответить
Голландские компашки участвовали в строительстве обьектов в Сочи, потом Крымского моста. Ждём новых жёстких шагов.
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05.12.2021 16:26 Ответить
 
 