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Переговоры Байдена и Путина состоятся в телефонном режиме 7 декабря, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Переговоры Байдена и Путина состоятся в телефонном режиме 7 декабря, - Песков

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин позвонят по телефону вечером 7 декабря. Разговор будет проходить по защищенной линии.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

"Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника", – сообщил Песков агентству "РИА Новости".

Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.

По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об озабоченности военной активностью России у украинской границы.

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Топ комментарии
+23
...эрэфия против США? ШТА???
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04.12.2021 17:42
+10
Если отслеживать обязательный подъем градуса напряжения, учитывая наметившиеся тенденции, то сегодня ночью около часа после полуночи по Киеву какое-нибудь известнеешее на весь мир авторитетное издание опубликует очередную статью, в которой из не названных секретных сточников будет озвучена цифра войск около границ Украины около уже 250 000 и будет очередная карта захвата Украины. Со стрелочками.
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04.12.2021 17:59
+8
_Гнида бабайден после зомбирования наедине с путлером снова будет мычать о Минске, что Украина должна принять условия кремля, и о том, что Украина не будет членом НАТО.
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04.12.2021 17:45
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...эрэфия против США? ШТА???
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04.12.2021 17:42 Ответить
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04.12.2021 17:56 Ответить
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04.12.2021 21:53 Ответить
_Гнида бабайден после зомбирования наедине с путлером снова будет мычать о Минске, что Украина должна принять условия кремля, и о том, что Украина не будет членом НАТО.
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04.12.2021 17:45 Ответить
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04.12.2021 17:47 Ответить
Цього разу навряд.
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04.12.2021 17:47 Ответить
_С хера ли?! Это не то же самое му-му, что было в Женеве, а после урезало помощь Украине и разблокировало СП-2, а недавно таки ввело декоративные санкции для имитации отпора фашистской расие? Или это не тот же самый антихрист будет зомбировать потерянного старикашку в деменции?
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04.12.2021 17:53 Ответить
напомню некоторым:

решения в НАТО принимаются консенсусом !

не говоря уже о рейтинге Дедули после Афгана,
насчет перспективы Украины в НАТО Польша и Балтия точно закусят удила и пошлют мелким мелким лесом,
то же самое фактически о Британии - они лажаться не будут,
да, пожалуй и большая часть членов-НАТО не будет макаться лицом в говно

реально путька хочет запихнуть нам ЛУГОНДОН на своих условиях,
но и здесь ему обломается Майданом против ЗЕ-беньки

так что хло сделал Западу только очередные "нервы",
и за такие понты он должен быть наказан показательной поркой, чтобы впредь не напрягал
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04.12.2021 18:04 Ответить
"и за такие понты он должен быть наказан показательной поркой, чтобы впредь не напрягал"
_А, ну-ну... Разницу между "так должно быть" и "так есть" осознаёшь, или реальность в твоё сознание просто не пробивается?
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04.12.2021 18:08 Ответить
перед коллективным Западом "нью реалити" -

или даешь в морду, или тебя насилуют -мигрантами, газовым кризисом, запугиванием.... и т.д.
еще товарищи маоисты не подтянулись к бабушке Европе
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04.12.2021 18:17 Ответить
_О чем ты вообще! В 2010 было прямое нападение рашистов на ЕС и НАТО в лице Польши, с массовым, демонстративным убийством высшего политического и военного руководства! Также постоянно организовывает теракты, нападение на критическую инфраструктуру, массово коррумпирует верхушку Запада, наводняет Европу наркотой в промышленных масштабах, ведёт информационную войну против Европы в Европе, финансирует и организовывает сепаратистские движения (Каталония, Брексит, попытка переворота в Черногории!). Всячески раскалывает Европу, потому что по отдельности удаву будет гораздо проще их заглотить - и переварить!
_Фашистская расия уже одинадцать лет - минимум! - ведёт войну против Запада и Европы - но до кретинов это до сих пор так и не дошло, у них, дегенератов, память, как у рыбок, всё перечисленное они уже забыли... И абсолютная беспринципность шлюхи!
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04.12.2021 18:28 Ответить
Ээээээ,*****,хитрожопый мордовский паренек , в сад, в сад...
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04.12.2021 19:45 Ответить
Ппц, есть решение МАК, который является единственным органом, дающим результаты расследования катастроф. МАК четко сказал - причина катастрофы это ошибочные действия экипажа.
Все прочие "комиссии" могут выдумывать всё, что им хочется.
Но по сути просто нехрен было всяким левым людям давить на пилотов принуждая к посадке.
Вот и пострадали люди ни за что.
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05.12.2021 10:05 Ответить
Пшел на!, путлерова псина! *****, вражеская тварь!
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05.12.2021 10:08 Ответить
***** чуть не на коленях просил о встрече с Байденом....США отказывали...но вот снизошли до телефона.
но это,говоря языком дипломатии,разговор не имеющий продолжения в реальность. США ведут свою игру.
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04.12.2021 17:52 Ответить
Своя игра у США была в Афганистане, а здесь они пляшут под дудку России.
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04.12.2021 17:55 Ответить
ты если ни хера в глобальной политике не смыслишь,то лучше молчи.
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04.12.2021 17:58 Ответить
Твоё ***** давно уже выжило из ума, но тем не менее руководит вами дебилам
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04.12.2021 18:59 Ответить
Тупин вообще родился безумным
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04.12.2021 19:47 Ответить
Ботва рашистская я же тебя уже посылал неоднократно в пешее эротическое путешествие нах , меняй ник ,этот протух ...
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04.12.2021 20:02 Ответить
Хм...вообще прошлые переговоры прошли по инициативе США.
И эти тоже.
Это то, что говорят сами США.
Или это они так зачем-то хитро путена прикрывают?
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05.12.2021 10:06 Ответить
прошлые да,но не эти. и потом,США озвучили что будет телефонный разговор и всё,но без деталей. без тех самых деталей,в которых ***** так или иначе просился на встречу.
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05.12.2021 10:09 Ответить
гниды кацапские живут и в Англии и в Германии...вы же как вирус...
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05.12.2021 10:33 Ответить
У него другого выхода нет. Конец великой Америки.
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04.12.2021 20:29 Ответить
Понятно что Америка обманет путина .Два шага налево ,два шага направо , шаг вперёд наоборот
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04.12.2021 17:48 Ответить
В телефонном разговоре может и обманет, а в реальности скажет Кулебе, чтобы выполнял минские соглашения.
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04.12.2021 17:56 Ответить
и украинцы дружно побежат выполнять желания кого-бы то ни было.... на Майдан

пургу несешь !
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04.12.2021 20:22 Ответить
Олег Петрович мне не друг, но в кои то веки сглаголил истину

одобряю !
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04.12.2021 18:19 Ответить
Самое обидно, что США с рашкой постоянно "воюет", а Украина крайняя.
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04.12.2021 17:48 Ответить
Це доля така !! Україна повсякчас опиняється в епіцентрі боротьби московської орди проти євроцивілізації !!)))
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04.12.2021 17:50 Ответить
Не повсякчас опиняється, а самостійно устрімляється.
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04.12.2021 17:53 Ответить
Географію не зміниш,тому не за власною волею !!!)))
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04.12.2021 17:57 Ответить
Не корысти ради, а токмо волею пославшей мя супруги! (с)
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04.12.2021 18:01 Ответить
На все воля Божа !!!)))
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04.12.2021 22:00 Ответить
Без Киевской Руси Московия является ордынским улусом Золотой Орды.
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04.12.2021 18:05 Ответить
А хто тобі винуватий, що ти 30 рокі звіздуватий?
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04.12.2021 17:51 Ответить
Диалог президента страны, для которого его выбрал народ его страны, с параноиком, незаконно захватившим власть в своей стране.
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04.12.2021 18:01 Ответить
Заказ по телефону -- доставка по телевизору. (с)
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04.12.2021 17:49 Ответить
Помню предвыборные обещания Байдена.
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04.12.2021 17:51 Ответить
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04.12.2021 17:52 Ответить
- Hi, Joe.
- Glad to hear you, Vladimir.
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04.12.2021 17:55 Ответить
dumajesh ***** srazu obosrjotsia, net budet dogovarivatsia kak datj zadnjuju ne poterjav lico pered vatoi, vedj ti zhe ne hochesh chtob ***** v govneco mordoi moknuli
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04.12.2021 18:16 Ответить
Svgty vgh njuyt mkj tyuiy - hymkfrs.
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04.12.2021 19:44 Ответить
chto sruskij, bukvi zabil, budish uchitjsia i skuletj, kak viporotaja shaavka, pristupai
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04.12.2021 21:04 Ответить
Cfyumk mgtre v cfbmkopr vfre nmkl.
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04.12.2021 21:05 Ответить
О чём они будут чесать-хз,но самый эффективный способ угомонить путлера с дружками-это угроза опустить их на бабло, ими наворованное и размещенное на счетах западных банков. А также на уйму недвижимости.
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04.12.2021 17:55 Ответить
Если отслеживать обязательный подъем градуса напряжения, учитывая наметившиеся тенденции, то сегодня ночью около часа после полуночи по Киеву какое-нибудь известнеешее на весь мир авторитетное издание опубликует очередную статью, в которой из не названных секретных сточников будет озвучена цифра войск около границ Украины около уже 250 000 и будет очередная карта захвата Украины. Со стрелочками.
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04.12.2021 17:59 Ответить
👍 солидарен, дальше нарисуют в 450 тысяч. Цель запугивание, посеять страх, возможно что Украина сдалась и согласилась на условия кремля. Но на это никто не пойдет.
И так каждый день, от всяких газет проплаченных от не названых источников. Почему то не слышал от официальных лиц разведки USA... только ссылаются на разные газеты типо разведку и на этом все. Официальные лица разведки Сша молчат, выступлений их не видел!
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04.12.2021 21:20 Ответить
Потому что разведка США занята реальными проблемами, а не выдуманными танковыми клиньями из-под Сахалина в Украину.
А прессе нужен шум, плохие новости, нагнетание и прочее.
И США тоже надо тоже самое, потому что грядет "саммит демократий", и для него нужна общая тема для обсуждения.
Газ обсуждать нельзя, так как разозлится Германия.
А вот если стопятьсот дивизий русских приготовились атаковать Жмеринку - вот это норм повод потрындеть.
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05.12.2021 10:09 Ответить
Мне так кажется этот разговор просто фейк для неЛохов . Решение уже принято и обсуждаться будут мелочи - Время "ч"
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04.12.2021 17:59 Ответить
Принято кем и о чём?
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04.12.2021 18:02 Ответить
не заморачивайся...тебе думать не идет..
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04.12.2021 18:23 Ответить
И это всё? Негусто. Оказывается ты пустомеля.
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04.12.2021 18:27 Ответить
что тут обьяснять тупым !? что бидон и куйло одна левацкая шайка-лейка которая играет на публику и ржут над лохами кто ведется на их байки!!!
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04.12.2021 18:33 Ответить
Я ж говорю-пустомеля.
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04.12.2021 18:35 Ответить
какие же вы ***** тупые !!! вправду говорят - дурака учить - только портить..
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04.12.2021 18:39 Ответить
Высрался? Свободен. Гигант мысли всратый))
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04.12.2021 18:54 Ответить
Хитрожопый рашистский мокша-паренек, идика ты в сад, в сад ,вумный аж страшно...
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04.12.2021 19:53 Ответить
да нет.. потому что хитрожопые мокшанско-амерекосские дидуганы завтра все порешают с очередной клоунадой что мол бидон опять всех спас от злого куйла и взамен дайте ему моли достроить СП2 - ато опять нападет !!!нате хавайте - слепые и тупые лохи !!!
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04.12.2021 22:49 Ответить
путин для этого войска и стягивает к границе Украины- хочет что-то выцыганить. А именно- гарантии не принятия Украины в НАТО. Но Байден ему такое не пообещает. Зато пообещает превратить бензоколонку в обанкротившуюся и неработающую бензоколонку. И что будет дальше? А ничего, войска уберут до места дислокации и скажут "проверка и учения завершены".
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04.12.2021 18:04 Ответить
+ 100

пообещать путе непринятие Украины в НАТО (даже устно) - закопать себя
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04.12.2021 18:08 Ответить
такое кол-во войск для запугивания не вытягивают...дорогое удовольствие...тут другое - то что все мировые разведки и говорят - подготовка к началу вторжения...
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04.12.2021 18:37 Ответить
Дорогое удовольствие- это воевать против Украины. А это ещё относительно дешёвое т.к. блеф.
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04.12.2021 18:41 Ответить
Українці пропонують підписати для нацистської московії гарантії "не розширення НАТО" на зворотній стороні Будапештського меморандуму.
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04.12.2021 18:16 Ответить
***** на пассивного гомосексуалиста на этой фотке похож. Хотя почему похож?)))
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04.12.2021 18:19 Ответить
если бы я был президент США, то общался бы с этим цирком только через послов нейтральных стран.
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04.12.2021 18:29 Ответить
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04.12.2021 18:40 Ответить
"Поговори со мною, Байден,
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой,
Мне снова уверенность подари."(песня из бункера)
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04.12.2021 20:24 Ответить
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04.12.2021 21:51 Ответить
Перед самітом в Женеві сектанти теж бравурненько малювали пекельні перспективи рашки і х**ла. Після нього - героїчно шукали перемогу "козака" (с).

Натомість за ці півроку "животворящий" (с) так накерував, що тепер не знає, як вигребти.
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04.12.2021 22:21 Ответить
Andrei Piontkovsky


7 декабря - второй кастинг Байдена на роль Лидера Свободного Мира, вакантную уже минимум лет 20. Первый он монументально провалил 16 июня. Третьего не будет.
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04.12.2021 23:47 Ответить
Краткое содержание предстоящей серии - Хелоу, Володья! - Сам *****! ту-ту-ту
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05.12.2021 01:16 Ответить
А чё б от это, Байдену с Путиным перед своею телефонною тёркой в целях международной разрядки напряжённости народ бы не потешить?
Как Пересвета с Челубеем на Куликовом поле, запустили бы в ринг-гексагон в рукопашную Ллойда Остина и Кужугетовича Шойгу.
То-то б народ потешился...
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05.12.2021 14:00 Ответить
 
 