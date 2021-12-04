Переговоры Байдена и Путина состоятся в телефонном режиме 7 декабря, - Песков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин позвонят по телефону вечером 7 декабря. Разговор будет проходить по защищенной линии.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.
"Общение Путина и Байдена запланировано на вечер вторника", – сообщил Песков агентству "РИА Новости".
Представитель Кремля уточнил, что президенты США и России самостоятельно определят необходимое для разговора время.
По данным агентства Reuters, разговор Байдена и Путина пройдет по защищенной видеосвязи. Президент США планирует обсудить со своим российским коллегой Украину и ряд других вопросов. В частности, американский лидер намерен заявить об озабоченности военной активностью России у украинской границы.
Пожалуйста, подождите...
решения в НАТО принимаются консенсусом !
не говоря уже о рейтинге Дедули после Афгана,
насчет перспективы Украины в НАТО Польша и Балтия точно закусят удила и пошлют мелким мелким лесом,
то же самое фактически о Британии - они лажаться не будут,
да, пожалуй и большая часть членов-НАТО не будет макаться лицом в говно
реально путька хочет запихнуть нам ЛУГОНДОН на своих условиях,
но и здесь ему обломается Майданом против ЗЕ-беньки
так что хло сделал Западу только очередные "нервы",
и за такие понты он должен быть наказан показательной поркой, чтобы впредь не напрягал
_А, ну-ну... Разницу между "так должно быть" и "так есть" осознаёшь, или реальность в твоё сознание просто не пробивается?
или даешь в морду, или тебя насилуют -мигрантами, газовым кризисом, запугиванием.... и т.д.
еще товарищи маоисты не подтянулись к бабушке Европе
_Фашистская расия уже одинадцать лет - минимум! - ведёт войну против Запада и Европы - но до кретинов это до сих пор так и не дошло, у них, дегенератов, память, как у рыбок, всё перечисленное они уже забыли... И абсолютная беспринципность шлюхи!
Все прочие "комиссии" могут выдумывать всё, что им хочется.
Но по сути просто нехрен было всяким левым людям давить на пилотов принуждая к посадке.
Вот и пострадали люди ни за что.
но это,говоря языком дипломатии,разговор не имеющий продолжения в реальность. США ведут свою игру.
И эти тоже.
Это то, что говорят сами США.
Или это они так зачем-то хитро путена прикрывают?
пургу несешь !
одобряю !
- Glad to hear you, Vladimir.
И так каждый день, от всяких газет проплаченных от не названых источников. Почему то не слышал от официальных лиц разведки USA... только ссылаются на разные газеты типо разведку и на этом все. Официальные лица разведки Сша молчат, выступлений их не видел!
А прессе нужен шум, плохие новости, нагнетание и прочее.
И США тоже надо тоже самое, потому что грядет "саммит демократий", и для него нужна общая тема для обсуждения.
Газ обсуждать нельзя, так как разозлится Германия.
А вот если стопятьсот дивизий русских приготовились атаковать Жмеринку - вот это норм повод потрындеть.
пообещать путе непринятие Украины в НАТО (даже устно) - закопать себя
О чем-нибудь поговори,
До звездной полночи до самой,
Мне снова уверенность подари."(песня из бункера)
Натомість за ці півроку "животворящий" (с) так накерував, що тепер не знає, як вигребти.
7 декабря - второй кастинг Байдена на роль Лидера Свободного Мира, вакантную уже минимум лет 20. Первый он монументально провалил 16 июня. Третьего не будет.
Как Пересвета с Челубеем на Куликовом поле, запустили бы в ринг-гексагон в рукопашную Ллойда Остина и Кужугетовича Шойгу.
То-то б народ потешился...