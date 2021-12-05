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Власти РБ заявили, что украинский вертолет залетел на территорию Беларуси во время учений. Украинские пограничники это опровергают

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Власти РБ заявили, что украинский вертолет залетел на территорию Беларуси во время учений. Украинские пограничники это опровергают

Минск заявил, что в субботу, 4 декабря, украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет РБ

"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - отмечается в сообщении .

По версии белорусских пограничников, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".

При этом в сообщении отмечается, что по данному инциденту "информирована украинская сторона".

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Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко опроверг эту информацию.

"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такой ситуации не фиксировали", - сообщил Демченко в комментарии УНН.

Спикер также заявил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.
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Топ комментарии
+29
лукашенка абасрался)
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04.12.2021 18:00
+21
та ніхто нікуди там не залітав.
таракан же і про біженців бреша, мовляв то з Європи їх подбросілі
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04.12.2021 18:12
+20
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04.12.2021 18:17
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рba - тока рыпнитесь против Украины - пачками пойдете в землю.
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04.12.2021 19:14 Ответить
ссуки братья...
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04.12.2021 19:15 Ответить
Это первая ласточка. Собрались. Ощетинелись. Эти ****** решили что нет такого государства как Украина. Докажем им обратное. Прими земелька украинская татаромонголов
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04.12.2021 19:21 Ответить
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04.12.2021 19:34 Ответить
30 років не залітав ніхто і от знову!! Білоруська влада починає провокації проти України!!
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04.12.2021 19:37 Ответить
Типу радіостанція у Гляйвіці?
Пора звертати торгівлю з бульбофюрером, або хоча б говорити про це. Протрезвіння одразу буде! Хоча у нас же слуги кремлівського народу рулять...
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05.12.2021 11:14 Ответить
походу, Лукашенковна залєтєла от хйла...
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04.12.2021 19:44 Ответить
Глейвицкий инцидент?
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04.12.2021 19:53 Ответить
С какого лешего?
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04.12.2021 20:16 Ответить
Придуманый повод для войны.
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05.12.2021 00:02 Ответить
Вірить прихвостням кацапським - себе не поважать!
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04.12.2021 19:58 Ответить
чомусь преЗЕдента згадав.
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05.12.2021 09:14 Ответить
Може літали подивитись як там себе почуває етоічна українська Берестейщина, яку комуняки після розподілу Польщі з гітлером не повернули в Урср, а віддали більш спокійним білорусам, щоб не мати в майбутньому проблем з українськими повстанцями на стратегічній трасі Смоленськ- Берест- Варшава
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04.12.2021 19:59 Ответить
Ні, котрабандну (?) зброю курдам везли...
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05.12.2021 11:16 Ответить
очередная брехня усатой обезьянки кабаева..
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04.12.2021 20:01 Ответить
Украинский вертолёт не может без драников.
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04.12.2021 20:15 Ответить
Тю , а чЬО тока 1км, всем известно шо буфер-зона в свою пользу, в плане безопасности - это минимум 50км...ПХИ...
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04.12.2021 20:19 Ответить
1.Дуже можливо, що це організована ФСБ/КГБ провокація з прольотом власного вертольоту вздовж кордону, потім вглиб, потім знову вздовж кордону.
2.Вже давно існує технічна можливість підміни сигналу GPS фальшивим радіосигналом. Тобто, якщо український вертоліт залетів в прикордонну зону, де ФСБ/КГБ з території Бєларуссіі застосувало засоби радіоелектронної боротьби, то український екіпаж буде бачити на електронній карті своє фальшиве GPS місцеположення. Їм здаватиметься, що вони над Україною. А насправді вони і обладнання можуть бути введені в оману.

В зв'язку з вищенаведеним, в даний момент польоти в прикордонних з ворогом зонах потрібно дозволити лише підготовленим екіпажам, які здатні орієнтуватись на місцевості, та з використанням традиційних навігаційних приладів. Проводити посилені тренування в умовах інтенсивного застосування засобів радіоелектронної боротьби, коли фальшуються GPS-координати і навіть голосовий радіозв'язок.
Проводячи інтенсивну радіорозвідку, ворог може накопичити базу голосів радіопереговорів, і потім синтезувати потрібний голос, наприклад, синтезованим голосом командира подати через радіозв'язок фальшивий наказ і т.д.
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04.12.2021 20:25 Ответить
Оце все треба дати прочитати...пардон, а кому? Нашим властьімущім? Питаннячко...
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05.12.2021 13:15 Ответить
Бульбофюрер будет провокации делать...
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04.12.2021 21:30 Ответить
началось... раиськини закидони... залетел, пролетел... нагнетают суки
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04.12.2021 21:39 Ответить
Не брешіть.

Знаючи, що ви за інструкціями свого старшого брата так і чекаєте нагоди, наші сто разів подумають, як її вам не надати.
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04.12.2021 23:00 Ответить
Ось і про що?! Наш гвинтокрил пролетів щоб що?!?! Які в нього завдання були?!))))))))

Це ж смішно!!!))))
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05.12.2021 12:02 Ответить
уссатое ничтожество выслуживается перед московским хозяином . простои игнорировать сипатую скотину .
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05.12.2021 02:14 Ответить
начинается....
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05.12.2021 09:29 Ответить
Два "савецкіх" диктатора шукають повід розпочати вйіну
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05.12.2021 09:46 Ответить
То не диктатори, то два персонажі мультфільму "Мауглі" - обсмалений Шерхан і піджавший хвіст Табакі.
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05.12.2021 10:11 Ответить
Мне отчего-то кажется, что белорусы не врут.
Но даже если и не врут, то ну да, залетел, ну бывает.
У русских вон "погранцы" по 10 человек бывает "ошибаются" и не туда забредают. Да ещё во время активных боевых действий.
))
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05.12.2021 09:47 Ответить
Залетів. Але так низенько-низенько....
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05.12.2021 09:52 Ответить
Чешутся в бульбофюрера руки. Вот ета мразина и может войну спровоцировать.
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05.12.2021 10:11 Ответить
Путін і тут виставить Лукашенко на перший план в сценарії 'Грузія-2008').
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05.12.2021 11:43 Ответить
воно шукає любий привід аби зачепити Україну🤣але я більш чим впевнений що на територію білорусі ніхто не залітав.
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05.12.2021 12:11 Ответить
какой вєртальот,настамнєт,це невідомі ********..
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05.12.2021 14:45 Ответить
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06.12.2021 00:19 Ответить
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