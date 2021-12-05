Власти РБ заявили, что украинский вертолет залетел на территорию Беларуси во время учений. Украинские пограничники это опровергают
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Минск заявил, что в субботу, 4 декабря, украинские пилоты военного вертолета Ми-8 якобы нарушили госграницу и залетели на территорию Беларуси.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Госпогранкомитет РБ
"Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины", - отмечается в сообщении .
По версии белорусских пограничников, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси".
При этом в сообщении отмечается, что по данному инциденту "информирована украинская сторона".
Помощник председателя Госпогранслужбы Украины - пресс-секретарь Андрей Демченко опроверг эту информацию.
"Информация относительно незаконного пересечения украинскими пилотами воздушного пространства Республики Беларусь не правдива. Такой ситуации не фиксировали", - сообщил Демченко в комментарии УНН.
Спикер также заявил, что Украина не получала официальных писем о нарушении авиапространства от Государственного пограничного комитета Беларуси.
Пожалуйста, подождите...
Пора звертати торгівлю з бульбофюрером, або хоча б говорити про це. Протрезвіння одразу буде! Хоча у нас же слуги кремлівського народу рулять...
2.Вже давно існує технічна можливість підміни сигналу GPS фальшивим радіосигналом. Тобто, якщо український вертоліт залетів в прикордонну зону, де ФСБ/КГБ з території Бєларуссіі застосувало засоби радіоелектронної боротьби, то український екіпаж буде бачити на електронній карті своє фальшиве GPS місцеположення. Їм здаватиметься, що вони над Україною. А насправді вони і обладнання можуть бути введені в оману.
В зв'язку з вищенаведеним, в даний момент польоти в прикордонних з ворогом зонах потрібно дозволити лише підготовленим екіпажам, які здатні орієнтуватись на місцевості, та з використанням традиційних навігаційних приладів. Проводити посилені тренування в умовах інтенсивного застосування засобів радіоелектронної боротьби, коли фальшуються GPS-координати і навіть голосовий радіозв'язок.
Проводячи інтенсивну радіорозвідку, ворог може накопичити базу голосів радіопереговорів, і потім синтезувати потрібний голос, наприклад, синтезованим голосом командира подати через радіозв'язок фальшивий наказ і т.д.
Знаючи, що ви за інструкціями свого старшого брата так і чекаєте нагоди, наші сто разів подумають, як її вам не надати.
Це ж смішно!!!))))
Но даже если и не врут, то ну да, залетел, ну бывает.
У русских вон "погранцы" по 10 человек бывает "ошибаются" и не туда забредают. Да ещё во время активных боевых действий.
))