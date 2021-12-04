Для операции против Украины россияне планируют перемещение к границе 100 батальонных тактических групп, - АР
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Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку: Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
Сведения агентства АР о новых данных разведки США, полученных от источников в администрации Джо Байдена, подтверждают аналогичную информацию газеты The Washington Post, обнародованную 3 декабря.
По оценкам американского разведсообщества, на которые ссылается агентство, для операции против Украины россияне намерены стянуть к границам около 175 тыс. военнослужащих. Почти половина из них уже развернута в разных регионах у украинско-российской границы, уточнил неназванный представитель администрации Байдена.
Он также пояснил, что планы РФ предполагают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другим оборудованием.
Кроме того, по данным источника АР, особое внимание спецслужбы США обратили на "всплеск усилий российской пропаганды по очернению Украины и НАТО", в частности, через СМИ и прокси (ставленников и марионеток) Кремля.
АР отмечает, что такая информация от разведки была передана в Белый дом на фоне новых требований Москвы, которая требует от Вашингтона и Запада юридических гарантий невступления Украины в НАТО.
3 декабря The Washington Post опубликовала карту с документами американской разведки, включающей спутниковые фотографии. На ней видны регионы сосредоточения российских войск вокруг границ Украины.
Данные WP совпадают с информацией и цифрами AP. "Российские планы предполагают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года - с размахом сил, вдвое превышающим тот, что мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины. […] Планы охватывают масштабные перемещения 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также бронетехники, артиллерии и оборудования", – говорится в сообщении The Washington Post.
На обнародованной WP карте количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но прогнозируется их наращивание до 175 тысяч.
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И у тебя заодно. Пруфы в студию, дядя. Или иди нахер.
Міста як Грозний скоріш за все вони бомбити не будуть, щоб не викликати обурення населення і партизанщині. Буде запущена велика медіа пропаганда де будуть казати що це київська влада відрізала водопостачання/ електроживлення/ газопостачання/інтернет у міста України оточені кацапами.
А кацапи потім зайдуть в міста як миротворці і спасітєлі, тому населення розділиться на прокацапських ватних і антикацапських. Буде дуже схоже на Францію яук окупував Гітлєр у 1941 році, рух Опору проти влади яка співпрацює з Кремлем.У кацапів сильна п ята колона в Україні яка буде співпрацювати з Кремлем і здавати Україну місто за містом окупатну. Це реалістичний сценарій розвитку подій, кацапи не настільки дурні, не генії, але висновки робити можуть.
1. Американские истребители с радаром с АФАР видят намного дальше, чем росийские и могут выпускать дальнобойные ракеты "воздух-воздух" абсолютно безнаказанно, с безопасных дистанций. У цапов тоже есть АФАР, но они на росийской элементной базе, ну вы поняли.
А как и кем будет сбит самолет агрессора над нашей землей, никого не *бет, "а вы докажите". Официальным обоснованием закрытия воздушного пространства будет обращение Украины к международному сообществу о вооруженной агрессии со стороны другого государства и с просьбой о помощи. Даже если это будут только воздушные удары, без наземного вторжения. Плюс не забываем, что на нашей территории несколько атомных электостанций, требующих защиты.
2. Самолеты ДРЛО США видят воздушные цели за 500 км, а низколетящие крылатые ракеты за 400. Они дадут прекрасные целеуказания нашим установкам ПВО, а этого добра, хоть и устаревшего, у нас хватает. По самолетам и крылатым ракетам при наличии целеуказания будет открыт огонь из глубины обороны. Крылатую ракету легко собьет истребитель даже из пушки, если точно знает, где она. Реальную опасность представляют квазибаллистические ракеты типа Точка и Искандер, с ними бороться сложно. Но с другой стороны мы знаем о "точности" росийского оружия.
3. При отсутствии росийских истребителей в нашем небе Байрактарам предоставляется полная свобода действий. Они безнаказанно могут наносить удары планируюшими бомбами по наземным войскам агрессора с высоты, недосягаемой ПЗРК. Им угрожают только тактические системы ПВО ближнего действия типа ТОР, БУК и Панцирь. Но благодаря самолетам ДРЛО будет известно где они находятся.
Часть Байрактаров будет сбита, но Турция при необходимости подгонит их столько, сколько нужно
Сенат про це знає, хотіли проводити відкриті слухання, але прилетіли представники спецслужб з Кацапії і щось порішали. Грощі всюди **********, навіть такі токсичні як грощі Кремля вкрадені з бюджету Московії сім єй Єльцина, потім путіна. До чого це я - у Кремляндії є деякий вплив на стан справ у Сенаті США, бо їх наворовані грощі для деякого не пахнуть. Очікувати що Захід як один стане на сторону України на всі 100 % трохи наївно, думаю так. Допомагати будуть, але так щоб не дуже, може навіть як гниле горить. Залишається тільки молитись Богу, настільки все погано.
Ми думали у 2014 му Расєя рухне, трохи помилились, бо за те право щоб Расєя була така як вона є з імперськими амбіціями пересічні расєянє готові їсти лайно з асфальту без ложки. Це не перебільшення - раби не готові проміняти своє рабство на свободу, свобода для них токсична.
Але ми розуміємо (а не кацапи) - у разі глибокого вторгнення в Україну кацапів чекає така партизанська війна перед якою Чечня буде дитячим садочком, але краще обійтись без цього і затримати ворога на кордонах без втрати суверінетету України.
Цікаво що у Будапештському меморандумі в англійському варіанті зазначено що Україні в обмін на здачу ядерної зброї не гарантують ії безпеку, а лише ЗАПЕВНЕННЯ ЩОДО БЕЗПЕКИ. Це ж яким ідіотом або проституткою треба було бути Кравчуку щоб не розуміти цього, або знаючи це зробити вигляд що все нормально.
ТОЛКУ З БУДАПЕШТСЬКОГО МЕМОРАНДУМУ АЖ ЦІЛИЙ НУЛЬ - це туалетний папір, ми як ті папуаси віддали ядерну зброю за ЗАПЕВНЕННЯ, ОБІЦЯНКИ , слава комуняцькому п*д*расу Кравчуку. Його ім ям треба назвати не тільки візки пенсіонерів але й цистерни асенізаторів в яких возять лайно.
Цікаво скільки міліардів отриав Кравчук (його сім я) за АФЕРУ з ядерною зброєю.