Для операции против Украины россияне планируют перемещение к границе 100 батальонных тактических групп, - АР

Агентство АР подтвердило данные WP со ссылкой на американскую разведку: Россия планирует военное наступление на Украину в начале 2022 года. К операции привлекут 175 тысяч военных.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

Сведения агентства АР о новых данных разведки США, полученных от источников в администрации Джо Байдена, подтверждают аналогичную информацию газеты The Washington Post, обнародованную 3 декабря.

По оценкам американского разведсообщества, на которые ссылается агентство, для операции против Украины россияне намерены стянуть к границам около 175 тыс. военнослужащих. Почти половина из них уже развернута в разных регионах у украинско-российской границы, уточнил неназванный представитель администрации Байдена.

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Он также пояснил, что планы РФ предполагают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и другим оборудованием.

Кроме того, по данным источника АР, особое внимание спецслужбы США обратили на "всплеск усилий российской пропаганды по очернению Украины и НАТО", в частности, через СМИ и прокси (ставленников и марионеток) Кремля.

АР отмечает, что такая информация от разведки была передана в Белый дом на фоне новых требований Москвы, которая требует от Вашингтона и Запада юридических гарантий невступления Украины в НАТО.

3 декабря The Washington Post опубликовала карту с документами американской разведки, включающей спутниковые фотографии. На ней видны регионы сосредоточения российских войск вокруг границ Украины.

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Данные WP совпадают с информацией и цифрами AP. "Российские планы предполагают военное наступление на Украину уже в начале 2022 года - с размахом сил, вдвое превышающим тот, что мы видели прошлой весной во время внезапных учений России у границ Украины. […] Планы охватывают масштабные перемещения 100 батальонных тактических групп численностью около 175 тыс. человек, а также бронетехники, артиллерии и оборудования", – говорится в сообщении The Washington Post.

На обнародованной WP карте количество военнослужащих РФ составляет 70 тысяч, но прогнозируется их наращивание до 175 тысяч.