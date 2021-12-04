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Новости За рубежом
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Германия (6015) Шольц Олаф (546)

Бундестаг Германии выберет Шольца новым канцлером 8 декабря, - DW

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Бундестаг Германии выберет Шольца новым канцлером 8 декабря, - DW

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) одобрила коалиционное соглашение с партией "Союз-90/Зеленые" и Свободной демократической партией (ВДП).

На партийном съезде в Берлине в субботу, 4 декабря, 98,8 процента делегатов высказались за поддержку документа, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Меня это очень радует. Теперь приступаем к работе!", – отреагировал в Twitter кандидат в канцлеры ФРГ от социал-демократов Олаф Шольц. Соглашение должны утвердить на внутрипартийных голосованиях партнеры СДПГ по коалиции. Партийный съезд СДП по этому вопросу должен пройти в воскресенье, 5 декабря. "Зеленые" уже проводят голосование в рядах членов партии.

Ожидается, что 7 декабря коалиционный договор будет подписан, а 8 декабря Бундестаг изберет Шольца новым канцлером.

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Перед зданием, в котором проходил съезд СДПГ, прошла акция экоактивистов. Они потребовали запрета на авиарейсы на небольшие расстояния и расширение железнодорожной сети.

Три партии представили 177-страничное коалиционное соглашение 24 ноября. Будущее правительство намерено увеличить государственные инвестиции в зеленые технологии и цифровизацию. В частности, стороны договорились к 2030 году увеличить количество железнодорожных грузовых перевозок на 25 процентов и достичь увеличения количества электромобилей на дорогах до 15 миллионов. Кроме того, по новому соглашению иммигранты смогут подать заявку на немецкое гражданство после пяти лет проживания в ФРГ. Также разрешается двойное гражданство.

Кроме того, в соглашении говорится о планах легализации регулируемого сбыта каннабиса. Минимальную заработную плату должны повысить до 12 евро в час.
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Топ комментарии
+10
еще один друг ***** и любитель диалога с москвой. тот же шредер, только в профиль.
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04.12.2021 21:43
+8
_Сдыхались курвы, 16 лет (!) сидевшей канцлером! Грёбаные фараоны в "демократической" хермании...
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04.12.2021 21:35
+8
Эх , упустил Зеля возможность с помощью Тищенко Вирастюка на должность канцлера пристроить .
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04.12.2021 21:42
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_Сдыхались курвы, 16 лет (!) сидевшей канцлером! Грёбаные фараоны в "демократической" хермании...
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04.12.2021 21:35 Ответить
Певен що це опудало краще ???))))
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04.12.2021 21:49 Ответить
_Я это написал или это как-то из написанного следует? Или вы просто приписали мне свои домыслы?
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04.12.2021 21:53 Ответить
Це лише запитання ,без будь-яких висновків !!!))))
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04.12.2021 21:57 Ответить
_Понял. Отвечаю: не считаю. Все слова политика ложь, пока его делами не доказано обратное. Чтобы я счёл его лучшим путлеровой подстилки шмеркель - требуются доказательства.
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04.12.2021 22:01 Ответить
Згоден ,час покаже хро є ху !!!)))
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04.12.2021 22:05 Ответить
Мінімальна зарплата 12 євро за годину... ---це 1900 євро в місяць? І олія, цукор та сало дешевше ніж у нас?
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04.12.2021 21:55 Ответить
Минус налоги... Итого около 1200евро
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04.12.2021 22:23 Ответить
Нефіг було клоуна вибирати, олія, цукор і сало не подорожчали б.
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04.12.2021 22:53 Ответить
А Штильрец будет?
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05.12.2021 01:31 Ответить
Майбутній уряд планує збільшити державні інвестиції в зелені технології та цифровізацію.
===========
немає на них ахмєтова з арахамією Могли б Зеленського канцлером своїм зробити-і дороги мали б і мільярд дерев і зелену енергетику з цифровізацією і нові вагони
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04.12.2021 21:54 Ответить
І діджіталізацію всієї країни !!!)))
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04.12.2021 21:58 Ответить
Эх , упустил Зеля возможность с помощью Тищенко Вирастюка на должность канцлера пристроить .
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04.12.2021 21:42 Ответить
еще один друг ***** и любитель диалога с москвой. тот же шредер, только в профиль.
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04.12.2021 21:43 Ответить
Чистий лівак.
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04.12.2021 22:03 Ответить
Соци поци !!!)))
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04.12.2021 21:47 Ответить
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04.12.2021 22:31 Ответить
Відповідь власне дуже проста: тому що Україна є (чи принаймні рухається у бік) правовою та демократичною державою на відміну від московії.
Але, якщо трохи виправити зміст твого "демотиватора", то також зрозуміло, що у правовій державі є мабуть вже всі підстави (купа підстав) цю опзж-шну кодлу (верхівку) притягнути до кримінальної відповідальності починаючи з "вишок бойка" і далі у хронологічному порядку ...
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04.12.2021 22:47 Ответить
Коалиция из трех партий в Германии штука сложная,тем более с зелеными Анналены Бербок во главе МИДа Германии...мож и продержатся с годик два...Анналена фрау серьезная казала шо я похороню Северное дерьмо Путлера...Поживем побачим...
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04.12.2021 22:38 Ответить
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04.12.2021 22:40 Ответить
Только сейчас постепенно начинает доходить, как же д о с т а л а
сбитая штази-ефрейтор и сколько гадостей она успела сделать в тайне
от людей.
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04.12.2021 23:00 Ответить
и никто не возмущался долготой ее правления в отличии от пути и луки! про эрдогана забыли!
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04.12.2021 23:45 Ответить
Мы просто не имеем информации.
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04.12.2021 23:50 Ответить
Я помню Ленин ехал в заплорбированом вагоне з деньгами из Германии.
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05.12.2021 03:33 Ответить
А еще помню шо газета "Правда" печаталась в Финляндии, и переправлялась в Питер в бочках из под селедки.
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05.12.2021 03:37 Ответить
Прям сами бочки встречали и вскрывали?
Пи.Си. - а может газета называлась "искра"
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05.12.2021 05:34 Ответить
в таком "возрасте" деменция и маразм простительны!
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05.12.2021 12:09 Ответить
І шо, знову буде дбати про німців а не про нас? )
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05.12.2021 07:40 Ответить
Дружок Шредера по партии
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05.12.2021 07:44 Ответить
"по новому соглашению иммигранты смогут подать заявку на немецкое гражданство после пяти лет проживания в ФРГ. Также разрешается двойное гражданство"
22-й канцлер Германии в "гробу переворачивается" и матюкает 33-го!
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05.12.2021 12:06 Ответить
 
 