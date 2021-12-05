США привержены идее защиты Украины и рассматривают разные способы помощи, - глава Пентагона Остин
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Соединенные Штаты привержены идее защиты территориальной целостности Украины и рассматривают разные способы помощи.
Ведущий панельной сессии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, начал беседу с шефом Пентагона с прямого вопроса, считает ли он возможным вторжение России в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.
"Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, - заявил в ответ Остин. - Мы привержены защите суверенной территории Украины".
Министр обороны не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. "Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, - ответил Остин. - Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали".
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Мы Украина просто так--- разменная монета
В споре США и России
Россия не даст расшириться НАТО в Украине
Пол сотня джавелинов .ничего не решит
только своя армия --- самая сильная
Ну наконец то наступил мир! Слава России!Давай газ!
PS: им на нас глубоко насрать, не будьте такими наивными.
Сперва Старичелло Байден, Тоня Блинкен и ихняя Черножопая Горилла из Пентагона тихонечко подкрадываются сзади...
... и как врежут гранд-Американ-пендель аккурат промеж субтильных ЗЕ-полужопий. ЗЕ-кривляка удивлённо обернётся...
... и тут USA-проказники как гаркнут весело: "Угадай, кто?"
Или может кто-то надеется на большее?
Оно, конечно, с самого сперва в Пентагоне хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой Старичелло Байден с маразматическими выкриками: "Моё! Ни дам!" и утвердил вышеприведенный план операции.