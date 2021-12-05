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США привержены идее защиты Украины и рассматривают разные способы помощи, - глава Пентагона Остин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

США привержены идее защиты Украины и рассматривают разные способы помощи, - глава Пентагона Остин

Соединенные Штаты привержены идее защиты территориальной целостности Украины и рассматривают разные способы помощи.

Ведущий панельной сессии на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, начал беседу с шефом Пентагона с прямого вопроса, считает ли он возможным вторжение России в Украину, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Мы по-прежнему очень обеспокоены ситуацией и продолжим внимательно следить за ней, - заявил в ответ Остин. - Мы привержены защите суверенной территории Украины".

Министр обороны не дал прямого ответа на вопрос, как США намерены обеспечить эту защиту с учетом того, что Украина не входит в НАТО, и возможна ли отправка в эту страну американских военных советников. "Мы продолжаем рассматривать различные способы, как помочь Украине защитить свою суверенную территорию, - ответил Остин. - Об этом говорил президент Джо Байден, и я не хотел бы вдаваться в детали".

Читайте также: Глава Пентагона Остин случайно назвал Россию Советским Союзом и призвал РФ "снизить температуру" на границе с Украиной.
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Топ комментарии
+19
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05.12.2021 08:34
+13
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05.12.2021 08:45
+10
Ну и чем НАТО может нам помочь? У руля предатели, которые этого даже и не скрывают. Часть населения этих предателей и выбрала. Дадут нам оружие? А где гарантия, что эти предатели-диверсанты сами не взорвут склады хранения? Украина существует не благодаря, а вопреки власти. А помогать будут тем, кто будет воевать за страну, а не ЗЕленой банде.
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05.12.2021 08:53
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05.12.2021 09:51 Ответить
це світовий нонсенс коли державу що очолює клоун буде хтось їй допомогати. це що приклад для інших країн - щоб до влади прийшли клоуни і безвідповідально керували життям своїх країн. логіка підказує - нам ніхто не допомогатиме зза нашого дебільного вибору. політики в інших країнах зроблять все щоб ідею ЗЕ- похерити назавжди. і Жуйло стане світовим героєм якщо знищить зе-владу якщо ми самі нічого не робимо і Зеленський не розуміє що йому потрібно тікати з вибаченнями як можна далі від того місця де живуть українці.
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05.12.2021 10:13 Ответить
Пригожинский говнометчик Ифан , в сад, животное, в сад...
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05.12.2021 13:21 Ответить
Наивные думаете кто-то решит за нас наши проблемы
Мы Украина просто так--- разменная монета
В споре США и России
Россия не даст расшириться НАТО в Украине
Пол сотня джавелинов .ничего не решит
только своя армия --- самая сильная
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05.12.2021 10:24 Ответить
Яресько , сколько платят за брехню на ботоферме сРу ?
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05.12.2021 10:30 Ответить
Пол целкового.
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05.12.2021 11:17 Ответить
Ну вторгнутся кацапские фашисты в Украину, захватят Киев, Харьков, Днепр, Одессу потеряв 20-50 тыс чел. И что дальше? НАТО огласит эмбарго на кацапскую нефть и газ, отключат от свифт и тд - в парашии рухнет фубль и начнется катастрофический кризис, а еще и оккупационную армию в Украине нужно будет за что-то содежать при пустой казне... Не нужно быть охренительным стратегом, чтобы понять простую истину - войны не будет поскольку она (война) уничтожит саму парашию изнутри. Сейчас куйло, возомнивший себя властелином мира, занимается банальным запугиванием, а вдруг евролохи поведуться и откажутся от Украины выполнив все хотелки кремлефюррера.
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05.12.2021 11:07 Ответить
Чтобы это захватить потери будут равны армии пида рассии, а патом будет моськов, ссысрань и засрань.
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05.12.2021 15:05 Ответить
США свои войска готовы переправить в Украину для защиты???
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05.12.2021 11:09 Ответить
Коцапо-шпигунам не вiдповiдаемо.
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05.12.2021 11:16 Ответить
Budet bez opoznavatelnix znakov F-35 bombit ruskix.Nikto nepriznajetsia cji eti samolioti
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05.12.2021 12:11 Ответить
Ллойд, большой спасибо. Я думаю, нам подойдет взять в аренду несколько ракетных эсминцев с Томагавками до тех пор, пока не умрет Путин.
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05.12.2021 11:16 Ответить
P.S. Или ракетных крейсеров.
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05.12.2021 11:17 Ответить
Как только нас захватят, Европа захлопает радостно в ладоши и скажет :
Ну наконец то наступил мир! Слава России!Давай газ!
PS: им на нас глубоко насрать, не будьте такими наивными.
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05.12.2021 11:37 Ответить
не думаю, просто фюрер після відходу Фрау вирішив форсувати події, бо новий уряд Дойчівне бажає мати справ Путіним в політиці. Путін ніхт ферштейн
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05.12.2021 12:21 Ответить
А патом будет ачередь евротолерастов, они уже панимают, чем пахнет. Поэтому лущее ваивать чужыми руками, чем потом подставлять ашко мардве.
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05.12.2021 15:08 Ответить
Разные степени озабоченности? Санкции против очередного ничего не решающего чиновника??
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05.12.2021 12:25 Ответить
Розглядати можна багато варіантів а дієвий один - **#шити скажених кацапо-рашисстов з усього можливого озброєння.
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05.12.2021 12:34 Ответить
пр
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05.12.2021 13:08 Ответить
Так уже ж план операции разработан и утверждён:
Сперва Старичелло Байден, Тоня Блинкен и ихняя Черножопая Горилла из Пентагона тихонечко подкрадываются сзади...
... и как врежут гранд-Американ-пендель аккурат промеж субтильных ЗЕ-полужопий. ЗЕ-кривляка удивлённо обернётся...
... и тут USA-проказники как гаркнут весело: "Угадай, кто?"
Или может кто-то надеется на большее?

Оно, конечно, с самого сперва в Пентагоне хотели, было, отправить в Украину USS "Zumwalt" (DDG-1000) и Northrop Grumman B-2 "Spirit", уже даже завернули в цветную шелестящую бумагу и пёстрой лентой с бантом перевязали, но тут прибежал укушенный жабой Старичелло Байден с маразматическими выкриками: "Моё! Ни дам!" и утвердил вышеприведенный план операции.
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05.12.2021 13:30 Ответить
Хтош типе дасц, но пульнуть по пида рассии ане магут, а патом скажут: "А ну угадай хто".
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05.12.2021 15:10 Ответить
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