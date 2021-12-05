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За прошедшие сутки обстрелы со стороны российских войск на Донбассе не зафиксированы

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За прошедшие сутки обстрелы со стороны российских войск на Донбассе не зафиксированы

За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе не нарушали режим "тишины", украинские военнослужащие не пострадали. С начала этих суток обстрелы со стороны оккупантов также не зафиксированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За минувшие сутки, 4 декабря, и на 7:00 5 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Facebook.

В пресс-центре добавили, что военнослужащие ОС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российских наемников.

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Топ комментарии
+6
Щось дуже підозріла тиша.
Мабуть готуються до нападу...
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05.12.2021 09:02
+5
Це чмо косориле ліквідувала наша розвідка.
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05.12.2021 09:59
+3
Вы не желаете защищаться, тогда мы идём к вам.

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05.12.2021 08:59
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Вы не желаете защищаться, тогда мы идём к вам.

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05.12.2021 08:59 Ответить
Це чмо косориле ліквідувала наша розвідка.
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05.12.2021 09:59 Ответить
До кобзона на концерти, ця пліснява, зараз ходить!
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05.12.2021 10:01 Ответить
Щось дуже підозріла тиша.
Мабуть готуються до нападу...
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05.12.2021 09:02 Ответить
економлять снаряди
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05.12.2021 09:40 Ответить
Усе простіше, погода не дозволяє, бухають й ширяються.
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05.12.2021 09:59 Ответить
В среду возобновятся либо нарушения, либо отведение. Смотря как во вторник поговорят.
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05.12.2021 09:04 Ответить
Бандюки сачкують. Бабла не буде.
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05.12.2021 09:26 Ответить
Благотворительный фонд народного артиста России, лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева передал властям самопровозглашенной Донецкой народной республики 90 пассажирских автобусов. По данным рашаговноСМИ, 25 ЛиАЗов остались в Донецке, по три автобуса доставлены в Ясиноватую и Новоазовский район, Горловка получила 18 автобусов.

Фонд Николая Расторгуева был учрежден в октябре 2014 года и, как сообщается на его официальном сайте, является инициатором благотворительных проектов, направленных на помощь детям-воспитанникам российских детских домов. Также фонд участвует в деятельности, связанной с поддержкой искусства и культуры. Среди партнеров фонда значатся банк ВТБ, Фонд президентских грантов, правительство Москвы и Российский союз молодежи.

Кроме того, президент России Путин (*****) подписал указ об оказании гуманитарной поддержки населению (сампроголошенных))) Луганской и Донецкой народных республик. Было принято решение упростить доступ товаров, произведенных на территории народных республик, на российский рынок. Теперь они на равных условиях с российскими могут участвовать в системе госзакупок. Российские власти в кратчайший срок признают действительными местные сертификаты о происхождении данных товаров (то есть клеймо «сделано в ДНР»), а также снимут любые иные ограничения на экспортные операции... (*****)
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05.12.2021 09:36 Ответить
ЛіАЗ фуфло.
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05.12.2021 10:01 Ответить
Не знаю как для водилы и слесарей, а как для пассажиров, то вполне комфортные ощущения. Ну конечно это когда он едет по дороге. По бездорожью с твёрдым покрытием он конечно не поедет
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05.12.2021 16:42 Ответить
я всетаки укреплял вероятное направление на Каховку ..Кацапы хотят на юга в Одессу там и до ПМР рукой подать .
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05.12.2021 09:46 Ответить
хлопець знае шо робить.
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05.12.2021 22:13 Ответить
 
 