За прошедшие сутки обстрелы со стороны российских войск на Донбассе не зафиксированы

За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе не нарушали режим "тишины", украинские военнослужащие не пострадали. С начала этих суток обстрелы со стороны оккупантов также не зафиксированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"За минувшие сутки, 4 декабря, и на 7:00 5 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Facebook.

В пресс-центре добавили, что военнослужащие ОС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российских наемников.

Читайте также: Для операции против Украины россияне планируют перемещение к границе 100 батальонных тактических групп, - АР