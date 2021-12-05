За прошедшие сутки обстрелы со стороны российских войск на Донбассе не зафиксированы
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За минувшие сутки российские оккупационные войска на Донбассе не нарушали режим "тишины", украинские военнослужащие не пострадали. С начала этих суток обстрелы со стороны оккупантов также не зафиксированы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.
"За минувшие сутки, 4 декабря, и на 7:00 5 декабря нарушение режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Facebook.
В пресс-центре добавили, что военнослужащие ОС контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии российских наемников.
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