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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксировано 6 622 новых случая заражения, 9 274 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксировано 6 622 новых случая заражения, 9 274 человека выздоровели

За минувшие сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировано 6 622 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.

"За сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68)", - говорится в сообщении.

Также за минувшие сутки госпитализировано 2 926 человек, летальных исходов - 278, выздоровело 9 274 человека.

За все время пандемии в Украине заболело 3 497 477 человек, поправилось 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280, проведено ПЦР-тестирований – 16 076 359.

По данным Минздрава, за прошедшие сутки 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы 72 379 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.

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Топ комментарии
+8
В Европе идут протесты против обьзательной вакцинации.
(Австрия,Германи,Испания,Норвегия).
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05.12.2021 09:12
+6
А в Швейчарии наоборот народ за вакцинацию! О чем это говорит. Только о том что на швейчарцев не действует кацапская пропаганда!
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05.12.2021 09:24
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В Европе идут протесты против обьзательной вакцинации.
(Австрия,Германи,Испания,Норвегия).
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05.12.2021 09:12 Ответить
Погоди тут мамкины бойцы- некапитулянты пришли)
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05.12.2021 09:17 Ответить
А в Швейчарии наоборот народ за вакцинацию! О чем это говорит. Только о том что на швейчарцев не действует кацапская пропаганда!
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05.12.2021 09:24 Ответить
Народ за, может даже вакцинируется! С какой стати Швейцария должна слушать, или не слушать каких-то кацев?
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05.12.2021 09:43 Ответить
Это говорит о том, что люди не боятся обмана в связи с отрицательными последствиями. Или не заморачиваются, поскольку пока что верят своему правительству.
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05.12.2021 10:05 Ответить
Вакцинированные хотят что были КАК ВСЕ

https://www.youtube.com/watch?v=lIU-lbJOJDw
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05.12.2021 10:34 Ответить
Я переболел,поэтому не считаю нужным вакцинироваться и рекомендации воз пусть идут лесом,поскольку это РЕКОМЕНДАЦИИ!!!!!!Переболел, и вакцинировался,а потом при повторном заболевании,скажут,мол вакцина помогла,но никак не имунитет справился))
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05.12.2021 18:46 Ответить
А в Флориді і ще В десятці республіканських штатів - російські провокатори взагалі заборонили примусову вакцинацію і носити намордники
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05.12.2021 18:53 Ответить
Ставить на себе медицинские эксперименты дураков нет.
5 лет нужно, чтобы пройти цикл испытаний того,
что Гебрейсусы называют "вакциной"!
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05.12.2021 10:01 Ответить
Ні, 55 років має пройти. І потім на могилах помираючих сьогодні по кілька сотень на день українців додадуть написи "а якби вони були трохи сміливіше, могли б ще жити й жити".
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05.12.2021 10:31 Ответить
Це ті, кого збила машина ? Вони були сміливіші, ніж треба.
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05.12.2021 11:04 Ответить
І коли ж це ти бачив кілька сотень загиблих в день від ДТП в Україні?
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05.12.2021 11:09 Ответить
> "5 лет нужно, чтобы пройти цикл испытаний того, что Гебрейсусы называют "вакциной"! "

Пруф в студию.
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05.12.2021 13:22 Ответить
Colt + 10 500
Смотрим : https://www.who.int/

Правила использования экспериментальных вакцин на людях....
Добровольцах.

Глобальный веб-сайт
Как разрабатывают
вакцины?

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05.12.2021 13:49 Ответить
закажи себе черный мешок с молнией . они теперь в дефиците и не проси кислородную маску и можеш не вакцинироваться
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06.12.2021 06:30 Ответить
Де антип? Він зараз пояснить, навіщо колотися кожних три місяці шмурдяком від хвороби, смертність від якої 0.1℅ навіть на умови заборони на лікування.
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05.12.2021 10:24 Ответить
Смертність від хвороби рахують після закінчення епідемії, а поточна летальність ковіду
в Україні 2,52%.
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05.12.2021 10:36 Ответить
наведи приклади епідемій, що тривають вже більше двох років , а їй ще ні кінця ні краю не видно
Тобі самому не гидко виглядіти антипом61?
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05.12.2021 10:57 Ответить
Наразі маємо ще і епідемію туберкульозу. Ви не помітили? А в історії тривалих епідемій - хоч греблю гати. Ви що, в школі не вчилися? Чи багато пропускали через хвороби?
Вам самому не гидко бути рупором кацапської пропаганди?
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05.12.2021 11:04 Ответить
туберкульоз здається не вірусне захворювання? І чому при епідемії туберкульозу нема ніякого гвалту медицинської влади. А диспансери позакривали. Чому? - а толку, коли в тюрьмах все одно розповсюдять більше, ніж в диспансерах вилікують. Розповів у місцевій групі про користь морських свинок для раннього виявлення і лікування туберкульозу. То адміністартор групи (псевдозахисник тваринок) забанила мій комент - " за знущання над тваринами". Ви десь на подібному рівні мислення.
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05.12.2021 11:13 Ответить
Ви запитали "наведи приклади епідемій, що тривають вже більше двох років", я Вам відповів. А Ви, замість того, щоб подякувати за допомогу та науку, продовжуєте якусь маячню нести.
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05.12.2021 11:22 Ответить
а от і антип вискочив з конопель І пояснив. Тобто Ви йому про Хому, а він Вам про Ярему. Як завжди на службі у ляшків. Мені вже і не гидко, вже просто смішно і сумно водночас - заробило воно собі в карму.
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05.12.2021 10:55 Ответить
Швейцарці дізнаються, що швейцарський сир буває також і в мишоловці.
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05.12.2021 11:02 Ответить
Из больницы в Пуще-Водице 19 человек с неправильно поставленными диагнозами вместо КОВИДа перенаправлены в центр на базе 5-й больницы. Доморощеные "лекари" специально заражают людей КОВИДом, чтобы удержать собственные сверхвысокие выплаты на фоне высокой заболеваемости.
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05.12.2021 11:39 Ответить
Дебл *** Больница получит дополнительный геморрой а виде санстанции , а не доплаты
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05.12.2021 12:27 Ответить
Это специализированная больница по КОВИД
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05.12.2021 13:00 Ответить
Кривом Роге за прошедшие сутки зарегистрировали 154 новых случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщает криворожский городской противоэпидемический штаб.

С диагнозом Covid-19, который подтвержден ПЦР анализом, в Кривом Роге лечатся 1 910 пациентов, из них 186 - жители других населенных пунктов.

За все время пандемии вылечились от коронавируса 30 тысяч 031 человек. Летальных случаев за весь период в Кривом Роге - 2 029.

Сейчас в инфекционной больнице находятся 135 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 127. 110 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находится 110 пациентов, 7 сейчас в реанимации, из них с подключения к искусственной вентиляции легких - 1 пациента.

614 пациент лечится в стационарных отделениях больниц: № 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. 622 пациента получают кислород, один пациент с подключением к ИВЛ.
Все больницы города работают как ковидные, кроме 3 больниц, и проктологи , и гинекологи, и урологи, лечат ковид. Это полный пипец. И ещё кто то думает вакцинироваться или нет????
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05.12.2021 12:20 Ответить
слава Богу, вроде пошло на спад...
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05.12.2021 15:25 Ответить
Почему все пишут об умерших но не пишут как в Швейцарии умершие после прививки и без прививки
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05.12.2021 16:54 Ответить
Pfizer не будет делать уколы мРНК в странах, где они несут юридическую ответственность за побочные эффекты.
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.

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05.12.2021 18:53 Ответить
 
 