В Украине за сутки от COVID-19 умерли 278 человек, зафиксировано 6 622 новых случая заражения, 9 274 человека выздоровели
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
За минувшие сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировано 6 622 новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook.
"За сутки, 4 декабря, в Украине зафиксировано 6 622 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 690, медработников - 68)", - говорится в сообщении.
Также за минувшие сутки госпитализировано 2 926 человек, летальных исходов - 278, выздоровело 9 274 человека.
За все время пандемии в Украине заболело 3 497 477 человек, поправилось 3 050 659 человек, летальных исходов – 88 280, проведено ПЦР-тестирований – 16 076 359.
По данным Минздрава, за прошедшие сутки 112 657 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 40 278 человек, полностью иммунизированы 72 379 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 13 725 905 человек, из них получили первую дозу – 13 725 903 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности проведено 25 488 344 прививки.
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Об этом сообщает криворожский городской противоэпидемический штаб.
С диагнозом Covid-19, который подтвержден ПЦР анализом, в Кривом Роге лечатся 1 910 пациентов, из них 186 - жители других населенных пунктов.
За все время пандемии вылечились от коронавируса 30 тысяч 031 человек. Летальных случаев за весь период в Кривом Роге - 2 029.
Сейчас в инфекционной больнице находятся 135 пациентов. С установленным диагнозом коронавирус - 127. 110 пациентов получают кислород, в тяжелом состоянии находится 110 пациентов, 7 сейчас в реанимации, из них с подключения к искусственной вентиляции легких - 1 пациента.
614 пациент лечится в стационарных отделениях больниц: № 1, 3, 5, 7, 10, 11, 16, 17. 622 пациента получают кислород, один пациент с подключением к ИВЛ.
Все больницы города работают как ковидные, кроме 3 больниц, и проктологи , и гинекологи, и урологи, лечат ковид. Это полный пипец. И ещё кто то думает вакцинироваться или нет????
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.