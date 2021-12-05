РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7533 посетителя онлайн
Новости Политика УкраиныЗа рубежом
38 784 112
Лавров (2205) Стокгольм (152) Блинкен (749)

Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" относительно Украины на неформальном ужине в Стокгольме, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Блинкен и Лавров устроили

На полях саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме на неформальном ужине еще до их двусторонней официальной встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили "горячий спор" относительно Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников издания, Блинкен и Лавров устроили спор на глазах десятков иностранных коллег. В частности, на неформальном ужине 1 декабря слово взял российский министр и заявил, что ОБСЕ якобы должна согласиться с мнением Москвы о том, что события 2014 года в Украине были "государственным переворотом". Он также обвинил Евросоюз и НАТО в "подавлении инакомыслия", имея в виду санкции против России.

Блинкен в ответ на помнил, что во время Майдана лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу силы стреляли по мирным протестующим в Киеве, убив более 100 человек, еще до того, как он сбежал в Россию. Блинкен также сказал своему российскому коллеге, что НАТО - это оборонный союз.

Как пишет Bloomberg, именно на это остро отреагировала впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая отвергла заявления о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Блинкен поставили Лаврова "на место".

Читайте также: "Решение Бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности", - Лавров
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+54
Батько наш Бандера, Україна мати
Ми за Україну будЕм воювати.
показать весь комментарий
05.12.2021 09:55
+47
"Мы всегда утверждали, что в нашей войне с арабами у нас имеется секретное оружие - полное отсутствие альтернативы…
Египтяне могут бежать в Египет,
сирийцы - в Сирию.
Мы можем бежать только в море, а перед этим имеет смысл и дать сражение." - Голда Меир
показать весь комментарий
05.12.2021 10:00
+41
Зарядити треба було по конській харі!
показать весь комментарий
05.12.2021 09:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
бред сивой кобылы. какой он легитимный, если избирался на 5 лет? тю тю.
назначить внеочередные президентские выборы может только парламент.
показать весь комментарий
05.12.2021 12:06 Ответить
Это типа перемога? Всем радоваться?
показать весь комментарий
05.12.2021 12:11 Ответить
Дайте ему сухого овса
показать весь комментарий
05.12.2021 13:12 Ответить
Сухого овса из кивиной жомовой ямы!
показать весь комментарий
05.12.2021 13:54 Ответить
Самый хитрий из армян - русский , пля, калантарян!
показать весь комментарий
05.12.2021 14:00 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 14:16 Ответить
Дикий Захід ..
в салун зацокує коняка
біля бару і за столиками кілька дрімаючих ковбоіів
коняка підходить до бару і замовляє ****** shot Джим Бім і кусочок сиру..
випиває віскі, ковтає сир і виходить геть..
один ковбой до іншого з великими очима
- вперше бачу щоб віскі сиром завдали!?!..
показать весь комментарий
05.12.2021 14:55 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:10 Ответить
Государственый переворот?
А как насчёт России?
Легитимна ли там власть после расстрела парламента в 1993?
А изменение конституции для избрания Путина пожизненным президентом?
Это всё легитимно и не было переворотом?
показать весь комментарий
05.12.2021 18:11 Ответить
сейчас с ЗЕ-ленским происходит то, что было с Яныком перед Майданом -
хло почуял скорое падение ЗЕ-беньки и пошел "ва-банк"

через несколько месяцев они будут вопить о очередном "перевороте"
показать весь комментарий
05.12.2021 20:26 Ответить
Страница 2 из 2
 
 