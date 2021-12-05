Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" относительно Украины на неформальном ужине в Стокгольме, - Bloomberg
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На полях саммита членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме на неформальном ужине еще до их двусторонней официальной встречи госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров устроили "горячий спор" относительно Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Bloomberg.
По данным источников издания, Блинкен и Лавров устроили спор на глазах десятков иностранных коллег. В частности, на неформальном ужине 1 декабря слово взял российский министр и заявил, что ОБСЕ якобы должна согласиться с мнением Москвы о том, что события 2014 года в Украине были "государственным переворотом". Он также обвинил Евросоюз и НАТО в "подавлении инакомыслия", имея в виду санкции против России.
Блинкен в ответ на помнил, что во время Майдана лояльные тогдашнему президенту Виктору Януковичу силы стреляли по мирным протестующим в Киеве, убив более 100 человек, еще до того, как он сбежал в Россию. Блинкен также сказал своему российскому коллеге, что НАТО - это оборонный союз.
Как пишет Bloomberg, именно на это остро отреагировала впоследствии официальный представитель МИД России Мария Захарова, которая отвергла заявления о том, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Блинкен поставили Лаврова "на место".
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назначить внеочередные президентские выборы может только парламент.
в салун зацокує коняка
біля бару і за столиками кілька дрімаючих ковбоіів
коняка підходить до бару і замовляє ****** shot Джим Бім і кусочок сиру..
випиває віскі, ковтає сир і виходить геть..
один ковбой до іншого з великими очима
- вперше бачу щоб віскі сиром завдали!?!..
А как насчёт России?
Легитимна ли там власть после расстрела парламента в 1993?
А изменение конституции для избрания Путина пожизненным президентом?
Это всё легитимно и не было переворотом?
хло почуял скорое падение ЗЕ-беньки и пошел "ва-банк"
через несколько месяцев они будут вопить о очередном "перевороте"