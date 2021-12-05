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Россия (91269) США (23185) Блинкен (749)

Блинкен: Я очень надеюсь, что Россия нас четко услышала и не выберет путь агрессии

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Блинкен: Я очень надеюсь, что Россия нас четко услышала и не выберет путь агрессии

Российской Федерации следует выбрать дипломатический путь для ведения диалога с Украиной, а не конфронтацию и агрессию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал в интервью на виртуальной глобальной конференции Reuters NEXT.

Отвечая на вопрос журналистки Алессандры Галлони, собирается ли Россия вторгнуться в Украину, Блинкен выразил надежду, что этого не произойдет.

По словам госсекретаря, на саммитах НАТО и ОБСЕ он подробно обсудил ситуацию с ближайшими союзниками и партнерами. И увидел "чувство общей озабоченности, а также решимость дать понять России, что возможная агрессия против Украины будет иметь очень серьезные последствия".

Блинкен добавил, что во время общения с министром иностранных дел России Лавровым он четко дал это понять своему российскому коллеге: "У нас был долгий разговор об этом. И я очень, очень надеюсь, что Россия нас очень четко услышала и учтет это и выберет дипломатический путь, а не путь конфронтации и агрессии".

Читайте также: Блинкен и Лавров устроили "горячий спор" относительно Украины на неформальном ужине в Стокгольме, - Bloomberg

"Отвечая на вопрос о том, что должны сделать и Россия, и Украина для выхода из кризиса, Блинкен выделил два важных момента: во-первых, по его мнению, Россия должна отвести силы, которые сосредоточены у границы с Украиной, чтобы снизить напряженность". Во-вторых, России и Украине нужно четко подтвердить, что они по-прежнему привержены выполнению обязательств, прописанных в Минских соглашениях", - говорится в публикации.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул: "И тогда, я надеюсь и ожидаю, что мы вместе с французами и немцами (так называемый Нормандский процесс) действительно сможем возобновить взаимодействие с Украиной и Россией, чтобы увидеть, будут ли они реализовывать шаги, которые они согласовали в Минском процессе. Если они это сделают, мы сможем решить это дипломатическим путем".

Как отмечается, Блинкен добавил, что у Украины может быть европейское будущее, которого хочет подавляющее большинство ее народа, "и при этом иметь тесные связи и тесные отношения с Россией". К сожалению, резюмировал госсекретарь, действия России в 2014 году кардинально изменили ситуацию.

Читайте также: Блинкен – Лаврову: Призываем РФ отвести войска от Украины и выполнять Минские соглашения
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Топ комментарии
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05.12.2021 10:55
+12
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05.12.2021 10:47
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Правила форума Совет форумчан
Та не бреши , Зеленский воевать будет , и более успешно , чем папередник !
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05.12.2021 12:20 Ответить
Тут ты прав Он уже воюет, и более успешно , чем папередник, правда на стороне *****
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05.12.2021 12:59 Ответить
Если начнется не дай Бог большая провакация парашии то разница между папередником и наступником не будет никакой . Ну разве что только в части их локации -один вместе со своим штабом будет удерживать линию обороны под Лондоном второй видимо где то на юге Италии или в Израиле .Спасибо им обоим за принятие важных законов 1335 и 1335-1 .
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05.12.2021 19:15 Ответить
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05.12.2021 10:47 Ответить
Нам допомагають заокеанські союзники проти фашистів які нагло навъ'язуються нам в брати, гади такі
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05.12.2021 10:48 Ответить
А чи пам'ятаєте, де завершилася пєрєстройка і розпочалася пєрєстрелка?
Чи згадаєте, хто задав тренд на "парад суверенітетів" 1990-го?
І чому промову "котлета по-київськи" Буша-ст. вважають найгіршим спічем американських президентів?

Як руйнують імперські конструкції (наочна інструкція) - https://www.youtube.com/watch?v=5jswefwAIjU&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%9C%D1%96%D1%84%D1%96%D0%B2
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05.12.2021 10:50 Ответить
...Сегодня кажется, что малый гомеопатический террор, как ни цинично это звучит, спасал поздний Советский Союз и раннюю постсоветскую Россию от полномасштабной гражданской войны. На периферии Союза она и шла под маской так называемых «межэтнических столкновений» - армяно-азербайджанской войны вокруг Нагорного Карабаха, конфликтов в Приднестровье и в Центральной Азии. В контексте региональной истории это и в самом деле были межнациональные конфликты. Но в контексте истории России и СССР эти события были таким же элементом войны за советское наследство, как ввод советских танков в Баку и Вильнюс и прекращение поставок нефти в Литву весной 1990 года. Следуя типологии гражданских войн Ялте Тина, можно сказать, что роспуск СССР в 1991 году был прекращением начавшейся гражданской войны, которая развернулась между вооруженными подданными одного государства за перераспределение административных и политических ресурсов. В Югославии попытки руководства Сербии и Союза коммунистов силой остановить процесс распада федерации привели к нарастанию гражданской войны с последующим международным вмешательством и созданием на месте федерации нескольких самостоятельных государств. - https://magazines.gorky.media/nlo/2007/2/shok-nevozvratnosti.html
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05.12.2021 11:29 Ответить
Ніяких тісних зв'язків ми з ними мати не повинні. У кращому разі стримано прохолодні, та жорсткий візовий режим.
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05.12.2021 10:51 Ответить
За 7 лет войны почему то ни папередник ни наступник НЕ догадались этого сделать. Ведь проще поводить перед носом у избирателя церковной грамотой и сладкой цукеркой или снять прикольный видосик про ,,какаяразница,, или четкого парня на лисапеде с булавой и все -рейтинг на высоте. А вот правильными но непопулярными мерами по введению визового режима с рахой рейтинга большого не заработаешь и карманы свои не пополнишь
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05.12.2021 19:27 Ответить
Левые это полный звиздец. А Вам не кажется господин Блинкин , что Параша уже на этом пути , и акупировала часть Украины . Что за дичь вы несёте?
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05.12.2021 10:51 Ответить
Ну как бы Вам пояснить речь Блинкена...
Дело в том, что СП-2 Германии стал не нужен, пандемия с локдаунами и прочим ковидобесием убила 80% экономики стран Европы (см. сегодняшнюю статью в The Guardian о том, что в Сиднее, Австралия, экономика фурычит на 20% доковидных мощностей, следовательно, и в Европе так же).
Даже если чудом сохранилось 40% европейской экономики, то все равно, столько газа не нужно.
Итак, "на выход" СП-2.
"Сила Сибири" тоже идет "на выход", потому что экономика Китая находится на грани коллапса, там газа столько не нужно.
И за картошкой в РФ УЖЕ очереди, чтобы купить дешевле, чем в супермаркетах.
А в Донецке картошка на базаре уже была по 120 рублей за кило и рост цены на картошку был 5 рублей на кг в день (!) (см репортаж на youtube на эту тему)
И потому РФ без СП-2 и Силы Сибири теряет основной источник дохода и потому будет воевать с Украиной.
Однако и Китай будет воевать, только с Тайванем.
Я не знаю цену на картошку в Китае, но знаю, что цена на щавель и прочие овощи в Китае стала выше цены на свинину.
То, что США бросят Тайвань, даже не обсуждается, это совершенно невозможно, Индо-Тихоокеанский регион - один из главных торговых путей.
Кроме того, в Тайване производится 80% всех микрочипов в мире.
Да и как бросить союзника?
Доказательством будущих крупных событий является вчерашпнее сообщение Bloomberg о том, что китайские компании удаляются из американских биржевых индексов компаний. То есть курс акций китайских компаний еще не упал, китайские биржи еще не сколлапсировали, а компании уже заранее удаляются из американских индексов, то есть их судьба (и всей экономики Китая) уже предрешена.
И получается, что США придется воевать на два фронта: в Индо-Тихоокеанском регионе и в Европе, а как это собирается делать Дед Байден?
Потому и идут торги: башни Кремля торгуются с Госдепом, какую часть Украины они хотят "получить" за то, что войной на Украину не пойдут.
Оттого и запел Блинкен новые песни о старом, о Минских соглашениях, чтобы впихнуть ЛДНР в Украину на условиях сепаров.

Проблема и Блинкена, и башен Кремля заключается в одном: в том, что забыли они мнение ВСУ спросить.
"Big mistake, huge"(C)
Да и Пентагону (нет, Пентагон - это не Остин) все эти "минские" сугубо по барабану, полагаю.
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05.12.2021 12:50 Ответить
Интересно, как вам удалось спроецировать экономику одного города, на конгломерат стран? Пованивает кацапским пистежом
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05.12.2021 13:11 Ответить
Я 30 лет живу в Мельбурне, столице локдаунов мира.
Если в Сиднее с их минимальными по сравнению с Мельбурном локдаунами экономика упала на 80%, то что имеет место быть в Мельбурне?
Если цена на железную руду упала с 240 до 90 баксов за тонну, то как обстоят дела в Западной Австралии в частности и с федеральном бюджетом Австралии в общем?
Иди, поясни газете The Guardian, а то они зачем-то эту статью тиснули, делать то им, видать, нефига.

Впрочем, какое мне до тебя дело?
Ведь под всеобщий военный призые в Украине ты попадаешь, а не я, я то в Мельбурне.
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05.12.2021 13:16 Ответить
Запаребрік воює чужими руками. Можуть погнати в наступ бандформування Домбасу. Ласкаво просимо до пекла.
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05.12.2021 10:52 Ответить
"Блінкен: Я дуже сподіваюся, що Росія нас чітко почула, і не обере шлях агресії"
_Сказочный длбб... Просто сказочный!
_Единственный шанс предотвратить сейчас Третью Всемирную - немедленно развернуть войска НАТО вдоль границы Украины с фашистами! Только непреклонная решимость Запада вступить в войну может эту войну предотвратить, а вовсе не уступки людоедам. Но безответственные болтуны и чмошники, конечно, этого не сделают, они выберут скормить людоедам Украину - и получат неизбежную Третью Всемирную с молниеносным ядерным финалом...
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05.12.2021 10:52 Ответить
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05.12.2021 10:55 Ответить
Пшёл на!, псина тупая.
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05.12.2021 11:04 Ответить
Тримай отвєтку яку я тобі обіцяв.
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05.12.2021 11:07 Ответить
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05.12.2021 11:23 Ответить
Псина тупая - ты! Хрень какую то написал.
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05.12.2021 11:09 Ответить
НАТО не будет защищать Украину .Чем раньше это дойдет до подавляющего числа населения страны тем лучше . До правящих в стране ,,элит,, этого не дойдет НИКОГДА ! Они надеются на то что успеют сбежать из страны в свои заграничные виллы и имения раньше чем разорвется первый вражеский снаряд
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05.12.2021 19:33 Ответить
Только в этот раз, если кацапы начнут с ракетного и авиационных ударов, то нынешние и папередники сбежать не успеют, потому что бомбе пофиг за кого ты голосовал и сколько натырил или ненатырил у народа и какого цвета у тебя лексус или велосипед.

Это как с эпидемией, когда выяснилось, что им лечится можно в Украине, а тут лечиться практически негде, потому что всё разворовали.

А по аэродромам противник нанесет первый удар.
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05.12.2021 22:30 Ответить
Нет, думаю Путина можно остановить и иным способом.
Он жаден и труслив, а на этом можно играть.
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05.12.2021 22:32 Ответить
"тісні" стосунки
через паркан висотою 6 метрів
та ров з крокодилами
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05.12.2021 10:53 Ответить
Надо просить ЕС помочь оборудовать восточные и северные границы Украине . Чтобы отделить ОРДУ от ЕВРОПЫ
Обращение должна сделать Верховна Рада.
А если молчать , то у европейских депутатов нет повода для помощи Украине.
СТУЧИТЕ - И ВАМ ОТКРОЮТ !!!
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05.12.2021 11:10 Ответить
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05.12.2021 10:55 Ответить
Це так . Кацапи пролили українську кров , " вистреливши Україні в спину " ,, тому - всякі добрі стосунки з ордою , це вже - історія . Утопія .. .
Можливо стосунки колись і налагодяться ,, але лише після того як паРаша покаїться за агресію ,, як зробила в свій час Німеччина .
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05.12.2021 10:56 Ответить
И выплатит контрибуцию
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05.12.2021 11:07 Ответить
Не хочу нічого спільного мати з російськими свинями. Я хочу в ЄС і НАТО. Хочу свобод громадянина ЄС, а не долі російсько безправного бидла
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05.12.2021 11:09 Ответить
Прощай немытый рюсский СаРай,страна баранов ГУЛАГов и РАБов...,
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05.12.2021 11:09 Ответить
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05.12.2021 11:11 Ответить
Тесные отношения он, по ходу, имел ввиду до 14 года. А то уже зраду устроили. Он говорил про время "до".
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05.12.2021 11:10 Ответить
Мільйони українців загартовані Революцією та війною, навчені базовим навичками опору, об'єднані прагненням захистити державу - це гарантія, що Україна буде.

Про що б не домовились президенти чужих держав, нам байдуже - #УкраїнціЧинитимутьОпір

Долучайтесь до інформаційної кампанії. Іформація - головна зброя на цьому етапі. Весь світ має розуміти, що тут коли нас здадуть почнеться таке, що Афганістан і Сірія для них буде діснейлендом.
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05.12.2021 11:12 Ответить
#UkrainiansWillResist
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05.12.2021 11:17 Ответить
Говорят , что Кулеба одергнул Лаврова за наглую ложь про украинские войска и за Кулебу вступился Блинкин и дал Лаврову в глаз
Поддержим Кулебу и Блинкина .
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05.12.2021 11:15 Ответить
С РАБссией нормальных отношений не может быть Априори...,,,Империя сдохла 104 года назад...,дороги в прошлое не бывает...стадо идиотов мавзолейных...оно похоронено навсегда....чЛенин свидетель...
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05.12.2021 11:15 Ответить
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05.12.2021 11:18 Ответить
А нашвабрию уже ничто не спасёт.
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05.12.2021 11:30 Ответить
Короче, пукин ****
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05.12.2021 11:31 Ответить
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05.12.2021 11:21 Ответить
Всё будет хорошо когда американцы!.
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05.12.2021 11:22 Ответить
Кстати, забавный факт из зоологии. Кони в цело глупее таких животных, как корова или коза. Так что дайте ему морковку и поставьте в стойло, чтобы не брыкался.
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05.12.2021 11:22 Ответить
Ну ты загнул. На деле, +/- одинаковый уровень когнитивных связей, под разное заточены просто.
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05.12.2021 11:32 Ответить
Художественное преувеличение. И открой форточку, а то что то душно от тебя.
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05.12.2021 11:39 Ответить
Встреча Порошенко с канадскими и американскими генералами в канадском городе Галифакс прошла успешно и плодотворно...
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05.12.2021 11:24 Ответить
АЭС в Украине и война не вяжутся.
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05.12.2021 11:45 Ответить
Так ***** глухеньке
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05.12.2021 11:49 Ответить
у більшості сусідів росії,котрі мали нормальні стосунки з нею, рано чи пізно починалися конфлікти і війни ,котрі організовувала росія, яка згодом втягувала цих сусідів у свої інтереси(останній приклад-білоруська диктатура на зразок путінської)
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05.12.2021 11:58 Ответить
Що, знову "мінськиє угоди"? Говорили-балакали, сіли заплакали.
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05.12.2021 12:10 Ответить
"И опять во дворе нам пластинка поёт........."
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05.12.2021 12:33 Ответить
Воевать на два фронта США будет трудно, основной регион мировой войны это не Украина, это Индо-Тихооокеанский регион, а конкретно - Тайвань.
Чудеса, случаются, конечно, не только в Лурде, но вчерашнее сообщение Bloomberg о том, что китайские компании удаляются из американских биржевых индексов как бы не оставляют нам никаких сомнений о том, что нам готовит грядущее и в какой оно будет форме.

Что же касается работы украинского МИДа то она находится "ниже плинтуса", если на таком как бы сказать, "консервативном" канале youtube , как Sky News комментаторы к сюжету об Украине приветствуют тот факт, что РФ "покажет" Украине.
Впрочем, если вместо политической работы продвижения интересов Украины в мире заниматься озеленением (в прямом смысле слова, деревья сажать), как обещал Кулеба, то и не того дождешься.
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05.12.2021 13:00 Ответить
Америка опять подсунит нам катлету по киевски. Дело в самих нас,будем ли мы её есть.
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05.12.2021 12:12 Ответить
Можно вполне уверенно предположть, что уже в марте тут будет обьявлена грандиозная победа над "путиным" потому как он не напал, обоссавшись в бункере от страха перед предстоящими санкциями ну и прочим.
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05.12.2021 12:14 Ответить
Ліпше би висловити впевненість ніж сподівання. Від цих упоротих можна сподіватися лише підлості і агресії.
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05.12.2021 12:31 Ответить
Ну да, услышал. Точно так же вас услышал Талибан в свое время - обосрались и убежали из Афгана, даже оружие и технику побросали.
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05.12.2021 13:04 Ответить
У меня нет вежливых эпитетов в отношении украинского МИД в общем и Кулебы в частности, есть только матерные слова, и потому я воздержусь от их высказывания.
Однако, прежде чем обвинять США в том, что Блинкен запел новую песню о старых минских соглашениях. не стоит ли задать вопрос, а чем занят МИД Украины и какую адженду он продвигает?
Потому как даже на таком консервативном канале youtube как Sky News в комментариях к сюжету журналистов канала о планируемом нападении РФ на Украину льется мерзкое:

https://www.youtube.com/watch?v=mPNL5gOGbUU

"Have fun in Ukraine Russia, this thoroughly fall into the category of not our problem."

"the world cant deal with their own shit let alone a well armed military... unarmed peasants are also easy kill for these people."

"Anyone knows why the West and NATO provoke Russia and China at the same time?"

"Why would the rest of the world care? It's a Russian problem. Nothing to do with anyone else. Stop poking your nose where it's not want you SJW."

"Exactly. Enough of this Woke one world multi cultural "progress". Ukraine problems are Ukraines problems. You're free to go fight for them or maybe you just prefer virtue signalling online"

и так далее, и тому подобное.

Переводить не буду, Гугль переведет.
Еще раз: это НЕ позиция канала Sky News, само собой, это позиция комментаторов.
А почему она такая?
А потому что МИД Украины нынче такой, это же МИДа работа - поддежку Украине по всему миру собирать.
Так что благодарите Кулебу, как его МИД работает - то Украина и имеет в мире.
Кулеба, тикать то куда собираешься?
В Оман, к кубышке бубочки?
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05.12.2021 13:12 Ответить
Зеля загнал страну в цугцванг ... Минск выполнять - беда... И рашка полезет - беда... Кто-то думает, что зеля это деает по глупости или неопытности... Это - вряд ли... Он работает на х**ла.
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05.12.2021 13:39 Ответить
рассея всё услышала, хрю, хрю... роиссявперде!!! Ура-яяяя!

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05.12.2021 14:42 Ответить
Імпотенти.
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05.12.2021 19:08 Ответить
Комплекс заходів щодо виконання Мінських угод

1. Негайне і всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України і його суворе виконання починаючи з 00 год. 00 хв (київський час) 15 лютого 2015 року.

2. Відведення всього важкого озброєння обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки шириною мінімум 50 км один від одного для артилерійських систем калібром 100 мм і більше, зони безпеки шириною 70 км для РСЗВ і шириною 140 км для РСЗВ "Торнадо-С", "Ураган", "Смерч" і тактичних ракетних систем "Точка" ("Точка У"):

- Для українських військ: від фактичної лінії зіткнення;

- Для збройних формувань окремих районів Донецької та Луганської областей України: від лінії зіткнення згідно з Мінським меморандумом від 19 вересня 2014 року.

Відведення вищепереліченого важкого озброєння має розпочатися не пізніше другого дня після припинення вогню і завершитися протягом 14 днів. Цьому процесу сприятиме ОБСЄ за підтримки Тристоронньої контактної групи.

3. Забезпечити ефективний моніторинг і верифікацію режиму припинення вогню та відведення важкого озброєння з боку ОБСЄ з першого дня відводу, із застосуванням всіх необхідних технічних засобів, включаючи супутники, БПЛА, радіолокаційні системи та ін.

4. У перший день після відводу почати діалог про модальності проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також про майбутній режим цих районів на підставі зазначеного закону. Негайно, не пізніше 30 днів з дати підписання даного документа, прийняти постанову Верховної Ради України із зазначенням території, на яку поширюється особливий режим відповідно до Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" на основі лінії, встановленої в Мінському меморандумі від 19 вересня 2014 року.

5. Забезпечити помилування і амністію шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

6. Забезпечити звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх". Цей процес має бути завершений найпізніше на п'ятий день після відводу.

7. Забезпечити безпечний доступ, доставку, зберігання і розподіл гуманітарної допомоги нужденним на основі міжнародного механізму.

8. Визначення модальностей повного відновлення соціально-економічних зв'язків, включаючи соціальні перекази, такі як виплата пенсій та інші виплати (надходження і доходи, своєчасна оплата всіх комунальних рахунків, відновлення оподаткування в рамках правового поля України). У цих цілях Україна відновить управління сегментом своєї банківської системи в районах, де є конфлікт, і, можливо, буде створений міжнародний механізм для полегшення таких переказів.

9. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей на підставі Закону України та конституційна реформа) до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11 - в консультаціях і за погодженням з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей в рамках Тристоронньої контактної групи.

10. Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.
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05.12.2021 21:02 Ответить
 
 