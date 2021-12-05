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С 6 декабря будут действовать ужесточенные карантинные правила: запрещено находиться на улице без документов. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

С 6 декабря будут действовать ужесточенные карантинные правила: запрещено находиться на улице без документов. ИНФОГРАФИКА

С понедельника, 6 декабря, карантинные ограничения в Украине ужесточаются для невакцинированных - и в "желтых", и в "красных" регионах. С завтрашнего дня всем запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, "желтый" сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на "красном" уровне эпидопасности, а на "желтом" уровне его действие сокращено вчетверо - до 30 дней.

Правила транспорта при "желтом" и "зеленом" уровне одинаковы. Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается при условии соблюдения противоэпидемических мер.

С 6 декабря будут действовать ужесточенные карантинные правила: запрещено находиться на улице без документов 01

Читайте также: Эпидзонирование Украины: 8 "красных" регионов могут перейти в "желтую" зону. ТАБЛИЦА
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Топ комментарии
+76
Это что, Ляшко уже обьявляет самолично военное положение и комендантский час в стране? Совсем с дуба рухнул? Аусвайс тебе нахрена нужен
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05.12.2021 11:13
+70
А зачем ковиду мои документы?
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05.12.2021 11:10
+53
З якого переляку я маю носити документи. У нас воєнний стан наче не вводили і комендантську годину також. Мабуть, жим-жим затьмарює здоровий глузд. Так документи Майдану не завада.
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05.12.2021 11:15
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Ну ну ,посмотрим до чего это доведет!!!
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05.12.2021 18:25 Ответить
Кто то решил, что планета земля его частная дача и всех кого он (они) не хотят видеть по их мнению должны покинуть "дачу". А куда человек может деться? Так утож, только под землю.
В общем люди стали лишними на белом свете по чьему то мнению.
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05.12.2021 18:33 Ответить
Он уже вообще съехал с катушек? Ой недолугое.
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05.12.2021 18:54 Ответить
Заборонено роботу закладів освіти... більш як...

А де тут йдеться про здоров'я, бо не можу такого уявити за епідемії віспи, наприклад? Люди, ви й справді тупі чи придурюєтесь?
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05.12.2021 19:05 Ответить
справді тупі
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05.12.2021 19:37 Ответить
Звичайно, що всі тупі, вумні лише ти та ще одна відьма, за якою ти ходиш постійно та підлизуєш.
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06.12.2021 07:44 Ответить
іноді здається, що увесь світ з'їхав з глузду. А іноді не здається...

з вашим ковідом саме другий кейс
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09.12.2021 21:23 Ответить
maha mahmoed
Информативный и довольно противоречивый пост, дискуссий будет много
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05.12.2021 19:29 Ответить
Долай ляшка собачьего, хотят штрафы по адресу отсылать, а то человек левую фамилию назовет! А с документами соврать не получиться!
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05.12.2021 20:43 Ответить
А *** является документом или нет? Предлагаю ментам его взять в рот и померять линейкой на языке...
ну нет документов, дальше что? что они мне могут предъявить после задержания?
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05.12.2021 23:01 Ответить
Речь Гитлера на съезде. Тупоголовые зелёные овцы ЗЕкховать скоро будут
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06.12.2021 06:18 Ответить
на каком основании?!! то есть в парк погулять, я должна идти с документом?! или просто за хлебом и молоком... Ляшко, та идиот?! Я не собираюсь брать паспорт без надобности?! Пора прекращать этот дебилизм!!!
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06.12.2021 00:06 Ответить
Тот кто укололся лишился ума походу а колотся и дальше придется ..вокруг останутся одни идиоты...печалька нас ждет .хйу кололся и хйу колотся буду .с принципа.
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06.12.2021 01:00 Ответить
У нас что, объявили ЧП, а народ забыли известить? С какого перепугу документы? Или это уже забаганки Зеленского, чтоб всех подозрительных хватать и тащить в кутузку? Вы ещё войсковые патрули и автозаки по улицам пустите, шоб тех кто без аусвайса сразу за колючую проволоку везти. Вобще охерели суки. Походу Конституция окончательно сдохла. Мир её праху
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06.12.2021 01:03 Ответить
... а, почему не отделять вакцов от отказников? Ведь можно , даже в Конституции можно прописать, как не "неволя" какая-то, а просто "громада" или "Лагерь", ну а так как там будут собираться Гржданы, то можено "сборный" или "концентрационный"!
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06.12.2021 05:08 Ответить
"The object in life is not to be on the side of the majority, but to escape finding oneself in the ranks of the insane." -- Marcus Aurelius
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06.12.2021 05:46 Ответить
Устанавливайте доки через приложение Приват. Разработчики бенефадзе найдут дырку как опять украсть все деньги через дию. Получить про вас полную инфу. Вывести с бюджета десятки миллиардов под зефраризацию и проголосовать как им надо. А Ляшко тварь. Какой месяц срок действия. Устроили геноцид украинцев
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06.12.2021 06:14 Ответить
Тихая диктатура. Всех уже посадили в концлагерь. ЧЕМ ОБОСНОВАНЫ ПОДОБНЫЕ МЕРЫ? У нас ВОЙНА и подобные вещи логично было бы вводить против наших граждан так или иначе связанных с ОРДЛО или Крымом. Но их нет. По транспорту "шарятся" ДНРовцы,в КИЕВЕ МНОГИЕ годы живут надсмотрщики с конслагерей,дети"руководителей" и не только( а и судуй,например ) "республик" катаются на иномарках и бухают в клубах то это можно? На это ограничений НУЛЬ. А непонятно почему( даже ВОЗ заявила что ОФИЦИАЛЬНО пандемия не обьявлялась,это правительства "сами" так решили).Ну это и понятно как обьяснить драконовские меры и 40 тыс умерших за год от ковида? Это же не соизмеримо. Так уже вакцинировалось 11 млн и переболела большая часть населения. Где иммунитет?Какая пандемия? У не вакцинированного отбирают- работу( средства к существованию) отбирают,конечно "заботясь"( что б вы всрались и бумаги рядом не было с такой заботой),нарушают свободу перемещения,пребывания( гостиницы и заведения общепита). Это ОТКРЫТАЯ диктатура ивсе тихо сидят в концлагере и колют бурду ибо ВСЕМИ СРЕДСТВАМИ государства их ЗАСТАВЛЯЮТ уколоться. Не давно заставили во львовской администрации друга моего товарища. Он укололся вместе с мамой( халява) ,через день оба умерли . Кто считает ТАКИХ" ковидных"? Вы статистику( кроме отдельной информации) знаете? Так для ЧЕГО ВСЕ ЭТО????? Нас сажают на ПРИВЯЗЬ!
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06.12.2021 07:16 Ответить
Притомні пишуть про це вже довший час.
По світу протести відколи.
А в Україні сміялися. Тепер потрошку розумієте.
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07.12.2021 02:07 Ответить
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07.12.2021 02:14 Ответить
Антиваксери вищать, скавчать та сікаються. Це нормальний процес для неадекватів.
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07.12.2021 02:16 Ответить
теперь главное и вам уяснить, что на другой стороне шкалы напротив антиваксеров - дебилы, которые одобряют сворачивание гражданских свобод. Я всю жизнь гордился тем, что живу в стране, где можно ходить по улице свободно, а не как в соседней москве, где без паспорта даже за хлебом выйти нельзя.

Спасибо зебилам, с молчаливого согласия которых нам вводят принудительную привязку телефонов к паспортам и при этом заставляют ходить по улице с паспортом. Вы ничем не лучше антиваксеров. А может даже и хуже, потому что вас больше и вы не вымрете
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09.12.2021 21:29 Ответить
Лапоть ликовий! Глоду ніт, іді дамой!
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09.12.2021 22:09 Ответить
чтобы заставить вас обязательно носить с собой какое либо удостоверение личности , а тем более предъявлять его кому бы то ни было, необходимо либо обьявить о дчп, вп, либо внести изменения в конституцию, продолжая в купап и заканчивая законом о полиции. а свои подзаконные акты ,наказы и хотелки, противоречащие всем указанным законам выше , они могут свернуть трубочкой и попробовать вставить их в зад своим упоротым коллегам, ответственным за сочинительство такого тухлого бреда, если конечно население не выйдет с поддерживающими транспарантами и требованием обязать всех носить с собой не только удостоверения, но и свои веревку, мыло и табуретку.
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06.12.2021 07:48 Ответить
Вони не можуть внести тому що тоді відповідальність будуть нести вони, якщо до влади прийдуть інші, а так відповідальність на тих хто на місцях буде порушувати закон...
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06.12.2021 09:30 Ответить
завтра объявят, что вирусы ковида не опускаются к поверхности земли ниже 70 см - поэтому все должны передвигаться на карачках
и все будут ползать, ибо трусы и рабы
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06.12.2021 07:50 Ответить
Сьогодні обов'язково паспорт мати при собі без будь яких законних підстав для його перевірки. А завтра що? Дзвіночок у нос чипляти, якщо "Дія" не так пікнула, або відразу всім "пацакам" намордники вдягнути і пересуватися тільки на колінах?.. І пацаки - це вже не якісь запоребрікові рашковани, а ми з вами.
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06.12.2021 08:17 Ответить
Вот для этого они и спешат проголосовать 4142, потому что так это все незаконно, у нас не военное положение и не ЧП. Козлы. Быдломасса будет ходить строем и показывать. В феврале приняли его, а сейчас с внесением поправок будет. Радуцький и Олесь Довгий инициаторы были.
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06.12.2021 09:05 Ответить
Фото паспорта или айди карты недостаточно в телефоне. Ментам если нужно пусть пробивают. Айди там вообще ко всему привязана и пальчикам. Чего они свою дию пытаются во все дырки засунуть. И прописка и сертификат. Потому что весит больше 50 Мбит. И вы даёте згоду на все. Все ваши сообщения на экране можно прочитать нажатием кнопочки. Большего тотального контроля еще не было. Можно и на голосование уже не ходить. Они за вас это сделают
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06.12.2021 09:22 Ответить
Бажають у всьому світі влаштувати геноцид за допомогою цих отруєних "вакцин".
У товариша вакцинувалися сестра, чоловік сестри і син - всі захворіли на ковід! У мене знайомий лікар після щеплення файзером наступного дня - тяжко захворів, у матері подруга, яка сама прийняла дві вакцини - тяжко захворіла (нещодавно вийшла з лікарні). Це спеціально труять населення, Ні в якому разі не вакцинуйтесь!!
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06.12.2021 09:49 Ответить
в очередях на прививку они заразились
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06.12.2021 14:03 Ответить
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06.12.2021 10:18 Ответить
Я вангую, что следующий президент будет тот, кто не побоится открыто выступить против этого вакцинобесия. Ибо задолбало.
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06.12.2021 10:20 Ответить
Я уже давно пишу, что Ляшко тиран и убийца украинцев
а вы мне не верили.
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06.12.2021 12:10 Ответить
Ідіть НА-ХУЙ!!!
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06.12.2021 12:12 Ответить
Наверху взагали знають ,що КОНСТИТУЦІЯ існує??? Чі їм за 2,5 роки ніхто не сказав?
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06.12.2021 12:18 Ответить
Жовті аусвайси, "жовті зірки" на одяг... що далі?? https://www.pravda.com.ua/news/2021/12/1/7315930/
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06.12.2021 12:27 Ответить
По приколу, зато поржали. Хуже не будет.
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06.12.2021 14:02 Ответить
что значит документы какое имеет отношение паспорт к излечению?
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06.12.2021 17:13 Ответить
Мені цікаве інше. Московські попи в Україні агітують проти щеплень.
В той же час їхній головний піп, той що до виходу на пенсію був відомий як Япончік, заявив що всі хто агітує проти щеплень в РФ- агенти госдепу.
Як так?
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07.12.2021 06:52 Ответить
"- Воины России! Запомните! Когда вы воюете в Дагестане и Чечне, вы - борцы против терроризма! Когда воюете в Сирии и Ливии, а также в других африканских странах , вы - борцы против мирового империализма! Смотрите - не перепутайте!
- А на Донбассе?!
- А на Донбассе вы вместо тех и других!!!"
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07.12.2021 07:30 Ответить
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