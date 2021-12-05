С 6 декабря будут действовать ужесточенные карантинные правила: запрещено находиться на улице без документов. ИНФОГРАФИКА
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С понедельника, 6 декабря, карантинные ограничения в Украине ужесточаются для невакцинированных - и в "желтых", и в "красных" регионах. С завтрашнего дня всем запрещено находиться на улице без документов, удостоверяющих личность.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, "желтый" сертификат не будет действителен для работы и посещения общественных заведений на "красном" уровне эпидопасности, а на "желтом" уровне его действие сокращено вчетверо - до 30 дней.
Правила транспорта при "желтом" и "зеленом" уровне одинаковы. Работа банков, АЗС, аптек, продовольственных магазинов не ограничивается при условии соблюдения противоэпидемических мер.
Топ комментарии
+76 Ostap Bender c683cd52
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+70 Ростислав Левченко
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+53 Анат Ващ
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В общем люди стали лишними на белом свете по чьему то мнению.
А де тут йдеться про здоров'я, бо не можу такого уявити за епідемії віспи, наприклад? Люди, ви й справді тупі чи придурюєтесь?
з вашим ковідом саме другий кейс
Информативный и довольно противоречивый пост, дискуссий будет много
ну нет документов, дальше что? что они мне могут предъявить после задержания?
По світу протести відколи.
А в Україні сміялися. Тепер потрошку розумієте.
Спасибо зебилам, с молчаливого согласия которых нам вводят принудительную привязку телефонов к паспортам и при этом заставляют ходить по улице с паспортом. Вы ничем не лучше антиваксеров. А может даже и хуже, потому что вас больше и вы не вымрете
и все будут ползать, ибо трусы и рабы
У товариша вакцинувалися сестра, чоловік сестри і син - всі захворіли на ковід! У мене знайомий лікар після щеплення файзером наступного дня - тяжко захворів, у матері подруга, яка сама прийняла дві вакцини - тяжко захворіла (нещодавно вийшла з лікарні). Це спеціально труять населення, Ні в якому разі не вакцинуйтесь!!
а вы мне не верили.
В той же час їхній головний піп, той що до виходу на пенсію був відомий як Япончік, заявив що всі хто агітує проти щеплень в РФ- агенти госдепу.
Як так?
- А на Донбассе?!
- А на Донбассе вы вместо тех и других!!!"