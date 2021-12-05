Украинский политзаключенный Захтей два месяца провел в подвале карцера колонии в оккупированном Крыму, - Денисова

Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера колонии в оккупированном Симферополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 5 декабря написала в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 г. Симферополя во временно оккупированном Крыму якобы за нарушение режима.

Несмотря на проблемы со здоровьем украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника - онемение рук и ног", - подчеркнула Денисова.

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Такие действия администрации колонии противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункту 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советом ООН в 1955 году.

Денисова подчеркнула: "Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер".

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Напомним, что Андрей Захтей был задержан на временно оккупированном полуострове в августе 2016 года.

Федеральная служба безопасности Российской Федерации опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в оккупированном Крыму якобы предотвращен ряд террористических актов, "подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова". Андрей Захтей подписал досудебное соглашение со следствием. Одним из условий подписания соглашения со стороны следствия был отказ от адвоката по соглашению.

16 февраля 2018 года Верховный суд Крыма приговорил фигуранта "дела украинских диверсантов" Андрея Захтея к 6 годам и 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу 220 тысяч рублей.