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Если Путин решится на вторжение в Украину, "Северному потоку-2" - конец, - лидер ЕНП Вебер

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика За рубежом

Если Путин решится на вторжение в Украину,

Если Российская Федерация решит напасть на Украину, правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новая власть должна четко обозначить свою позицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европейском арламенте Манфред Вебер.

"Если Путин (президент России. - Ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.

По его мнению, ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.

"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины", - добавил он.

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Топ комментарии
+39
Не вірю.
У нього була така можливість, але він 4 рази ігнорував повістки воєнкомату.
Він 2 роки і 4 місяці убивав армію руками призначеного ним Тарана і не відомо чи кращий його новий призначенець.
Щонайменше ці факти говорять про протилежне.
Зєлєнскій накрав і нацарював, приймаючи антиконституційні рішення, уже на 5 пожиттєвих і єдине що може його врятувати це поразка у війні. Немає країни - немає відповідальності.
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05.12.2021 12:28
+26
ну, да, брехня. Тільки брехун - ти, Ивашин, подляковий бот на з/п.
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05.12.2021 12:25
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Взорвём. Обязательно взорвём в труху. Но потом. Сначала надо пингвинов изучить в Антарктиде.
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05.12.2021 13:16 Ответить
Пингвины тут первые помощники. Прогрызают трубу за 15 минут.
Не то, что польские или литовские аквалангитсты.
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05.12.2021 13:33 Ответить
як би хотіли то вставити ***** но проблем просто перестати на місяць брати газ і кацапам жопа бо нема куди качати цей газ
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05.12.2021 13:12 Ответить
Sergey Rafalovych Саме цим США і лякають ЄС, називаючи припинення подачі газу, зброєю Кремля. Раша, без якоїсь частини грошових папірців переживе, а ЄС без газу?
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06.12.2021 12:34 Ответить
Совершенно верно: если вторжение - никаких закупок.
Кремль так и привык действовать: или подкупом политиков,
или дешёвым газом, но это скрытое вторжение.
Украина уже имела дешёвый газ - чем кончилось, мы знаем.
Беларусь имела дешёвый газ - смотрим на Беларусь.
Немцы начинают включать мозг.
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05.12.2021 13:03 Ответить
Новый Глава МИД Германии Анналена Бербок уговорит Канцлера Олафа Шольца обосрать Путлерскую банду не Гопников... па самые турецкие Байрактары и американские Джавелины
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05.12.2021 13:06 Ответить
шо будуть труби демонтувати
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05.12.2021 13:10 Ответить
Ага ага, мы подобное уже слышали, будапешский меморандум, и тому подобное. Пока на границах с мокшестаном не будет по парочке батальонов немцев и/или американцев все это пустой треп
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05.12.2021 13:10 Ответить
Лично я удовлетворен СкреПОНОСом Ольги Сукбеевой...5 лет эта Мымра из кожи вон вылетает дабы обгадить Украину... Дура она и в Африке депилка...
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05.12.2021 13:12 Ответить
Фрау Штази перед дембелем обещала КГБисту сертифицировать Северный потоп до 9 мая 2022 года...,но не срослось...,о причине я уже догадался почему так...
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05.12.2021 13:19 Ответить
т.е. поток вы строите шобы "путин не напал". Мило...
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05.12.2021 13:24 Ответить
И что? Захват Украины с лихвой компенсирует пуйлу потери на строительство и предполагаемые доходы от северного потока-2. Предприятия и ресурсы, а главное буферная територия между НАТО и личным бункером недоноска. Но основное это человеческий ресурс в виде 35 миллионов расово близких людей для выравнивания демографической ситуации в кацапии. Москву отдадут татарам на которых будут паразитировать нынешние солдаты хутина из горных районов Кавказа. Новая столица фуйляндии будет в сакральном месте на Печерских пагорбах. И уже с Киева оно будет грозить сначала Варшаве, а в случае дальнейшего обсирания нынешних европейцев, и Парижу. Ведь оккупацией Украины Москва не завершит свою экспансию. Очередной Рим не только в голове лично русофюрера а и уже закачан в черепные коробки сибирских обезьян. Числом гробов российского обывателя не запугаешь. Кацапские мамки уже надрочили свои вонючки на усиленное производство военных ваньков. Ждут от сынов новых невиданных буржуйских чудес в виде унитазов и красивых резиновых сапог. Сапоги это главное. Дорог не было дома, разрушат и в захваченых странах.
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05.12.2021 13:25 Ответить
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05.12.2021 14:34 Ответить
до этого не дойдет
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05.12.2021 14:44 Ответить
Хорошо сказал. Добавить нечего.
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05.12.2021 15:56 Ответить
все "расово близкие" кацапам остались в Домбабве и Крыму
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05.12.2021 20:19 Ответить
дурак ?? ты готов отдать улусам все свое?? я нет...семья за кордон а я землю буду грызть за каждый клаптык своей земли...я понимаю что у меня шнсов ноль но я за собой пару десятков лаптей точно заберу...а таких как я сотни тысяч...и по хрен карты с нападением...я готов умереть за свою семью и родину
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05.12.2021 20:35 Ответить
кремлёвские террористы давно поняли-
техника шантажа РАБОТАЕТ НА отлично !
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05.12.2021 13:42 Ответить
Блин, до сих пор не понимаю. Неужели нельзя никак укоротить земную жизнь кремлевского подлеца? Понятно, есть путин коллективный. Но все же, можно ведь попробовать. Вдруг изменится к лучшему. К худшему и так все неудержимо катится.
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05.12.2021 13:50 Ответить
вы до сих пор наивно верите что вся проблема в путине?? там вся страна уродов, таких же как он.
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05.12.2021 14:32 Ответить
причем это ты кцпам еще и комплимент сделал. Каждая сибирская обезьяна мечтает быть похожим на Пуйла
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05.12.2021 15:58 Ответить
ну из всей кацапляндии говорят сибиряки меньше всего в восторге от путина. А правда или нет - не знаю.
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05.12.2021 17:32 Ответить
а "сибиряки" - это кто? коренные народы Сибири? или сосланные кацапы?
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05.12.2021 20:17 Ответить
кацапляндией давно правит большевистское чекистское быдло....
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05.12.2021 14:41 Ответить
Если бы у мавзолейных баранов были мозги...то был бы жив и Ссср дохляк и Варшавский договор,и СЭВ и даже долбанное СНГ Бори Ельцыина
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05.12.2021 13:52 Ответить
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05.12.2021 13:54 Ответить
СМЕРТЬ СВИНОСОБАКАМ!
УДОБРИМ ЗЕМЛЮ МАТЕРИ УКРАИНЫ!
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05.12.2021 14:06 Ответить
А ти чого такий цікавий?
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05.12.2021 18:37 Ответить
И тебя уже на бутылку насадил! Оглянись
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05.12.2021 20:17 Ответить
я вже давно їх відпустив, жду коли інші їх відпустять.
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05.12.2021 14:33 Ответить
свинособака, как там на бутылке , не муляет?
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05.12.2021 16:38 Ответить
Зачем ему схрон пока ты сидишь на бутлке? Или просишь тебя на швабру пересадить, чмо лишнехромосомное?
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05.12.2021 20:20 Ответить
Если Путин (президент России. - Ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - конец.
...
А если Путин не пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - зеленый свет. Чего тот и добивается...
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05.12.2021 15:32 Ответить
скорее всего если северный поток не включат то Путин нападет. Это шантаж.
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05.12.2021 15:46 Ответить
скорее всего останешься ты сидеть на бутылке до скончания веков
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05.12.2021 20:21 Ответить
сам сиди, желательно на банке.
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06.12.2021 18:23 Ответить
Як ви вже замахали всіх цим вашим грьобаним потоком...
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05.12.2021 15:52 Ответить
Якщо Путін (президент Росії. - Ред.) пустить в хід зброю, то ЄС виразить ще більшу стурбованість, ну як зичайно це роблять ФРН.
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05.12.2021 16:23 Ответить
Щось видає в тобі москалика.
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05.12.2021 18:43 Ответить
більше того. тотальна війна на такій великій території і не лише жертви інвазії, а й джерела/джерел такої агресії призведе до високоймовірного радіаційного забруднення всієї Еуропи. То ж трубі буде дійсно гаплик.
Те що кацапи не володіють високоточною зброєю доведено Ічкерією, Сирією, Лівією. Використання ракет та авіації криволапими просто протипоказано. Доведено МН-17
таке відчуття що, в тихому кабінеті розмовляють за якісь перестрілки десь там.... "біля річки Лімпакекі"
то ж за що, а за якусь трубу дійсно можна й не паритись...
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05.12.2021 19:11 Ответить
Кто может внятно объяснить зачем Путину Украина? С какой целью нужно вторжение и какие выгоды это вторжение принесёт?
По мне так Путин не знает куда ему Лнр и днр деть , зачем ему ещё какие то области? Логики не вижу ни какой.
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05.12.2021 19:15 Ответить
у бандюков (гэбни) логика бандитская когда тебя ограбят и изобьют на улице - не забудь нападающим рассказать что в их действиях нет логики
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05.12.2021 20:25 Ответить
Даже у бандитов есть логика. Они имеют выгоду от терпил. Какая логика в нападений на Украину? Зачем? Что хотят добиться?
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05.12.2021 20:33 Ответить
чому ***** залізло в КРим? а в Донбас чому?
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05.12.2021 21:13 Ответить
Люди ему нужны, работящие, с близкой культурой, для освоения Сибири,Дальнего Востока и т.д. Всё остальное в россииесть с избытком.
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05.12.2021 22:58 Ответить
зря он это. придется уходить в отставку.
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05.12.2021 19:30 Ответить
Лично мне было-бы в 50 раз надежнее чтобы Путин боялся украинских крылатых ракет с ЯО нацеленных на Москву и Питер. Россияне как и все люди намного лучше реагируют на прямую угрозу собственного уничтожения чем на озабоченности и восьмое водяное предупреждение.
ПС что мешает Путину перенести наступление на зиму 23 года-когда СП2 будет работать вовсю а через Украину никакого транзитата газа в ЕС не будет.? Только украинские ядерные ракеты способны вправить мозги упоротым россиянам и их царьку-Путину
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05.12.2021 19:56 Ответить
Не знаю, кто как, но поляки должны стоять за нас горой. Потому как, не дай боже, ЗЕ! сдаст Украину, потом ***** прямым ходом оближется на Польшу, потому, что поляки тоже почти "братский народ". Надеюсь, поляки это понимают и не оставят нас без существенной поддержки
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06.12.2021 00:48 Ответить
... расслабтесь господа, товарищи, барины, пройдет зима, и нас будут пугать Весной : Весной из своих берлог выходят зевающие и голодные Медведи, "весна" -непременно "русская", весной имеет обычай в Природе распускаться Листья, а это не голимый хлорофилл, а только-только "ЗЕЛЁНКА" непременный акцессуар Снайперов. А, про лето и страшно говорить и 22 июня и Парад Победы... ну, как жить? Поэтому поменьше слушайте хитрых лис с Запада и Востока и стройте Свою Украину, которая не просит на коленях о помощи : таких только Презирают!
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06.12.2021 05:01 Ответить
Я не понимаю , это чучело новости не читает с 2014-го года , так уже вторгся, и шо , а поток -2 ,уже работает .Ну и сколько они продержаться без газа , в минус 15-ть ,неделю ? Они же до сих пор не решили эту проблему
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06.12.2021 08:21 Ответить
Не дуже я б розраховував на те що там "німецький уряд повинен...".занадто великі гроші і можливості дає німцям ПП-2,так що в разі вторгнення вони навряд чи підуть далі за звичні "глибоку стурбованість","закликаємо обидві сторони" і т.д...максимум це ще якомусь завгоспу газпрому "санкції" випишуть.по-хорошому,якби вони хотіли допомогти,то вже давно ввели б реальні санкції проти олігархів путіна(один лише Абрамович чого вартий),проти їх(і пов'язаних з ними)підприємств,проти найближчого оточення путіна(типу кадирова)...проти газпрому того ж,замість будівництва пп-2 взагалі треба було б санкції ввести...так що навряд чи від німців чи французів можна чекати якоїсь конкретної допомоги,треба самим "чистити зброю"🤔😕.
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06.12.2021 10:53 Ответить
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