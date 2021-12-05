Если Путин решится на вторжение в Украину, "Северному потоку-2" - конец, - лидер ЕНП Вебер
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Если Российская Федерация решит напасть на Украину, правительство Германии должно немедленно свернуть проект "Северный поток-2". И новая власть должна четко обозначить свою позицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, такое мнение высказал глава фракции Европейской народной партии (EVP) в Европейском арламенте Манфред Вебер.
"Если Путин (президент России. - Ред.) пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - конец. Введение в эксплуатацию было бы тогда исключено. Эту цену будущее правительство Германии должно четко обозначить", - заявил Вебер в интервью газете Bild am Sonntag.
По его мнению, ситуация с угрозой вторжения России в Украину является проверкой для НАТО и всего западного сообщества.
"Важно, чтобы НАТО дало понять, что Россия заплатит высокую цену, если сделает что-нибудь против Украины", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Не то, что польские или литовские аквалангитсты.
Кремль так и привык действовать: или подкупом политиков,
или дешёвым газом, но это скрытое вторжение.
Украина уже имела дешёвый газ - чем кончилось, мы знаем.
Беларусь имела дешёвый газ - смотрим на Беларусь.
Немцы начинают включать мозг.
техника шантажа РАБОТАЕТ НА отлично !
УДОБРИМ ЗЕМЛЮ МАТЕРИ УКРАИНЫ!
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А если Путин не пустит в ход оружие, то газопроводу "Северный поток-2" - зеленый свет. Чего тот и добивается...
Те що кацапи не володіють високоточною зброєю доведено Ічкерією, Сирією, Лівією. Використання ракет та авіації криволапими просто протипоказано. Доведено МН-17
таке відчуття що, в тихому кабінеті розмовляють за якісь перестрілки десь там.... "біля річки Лімпакекі"
то ж за що, а за якусь трубу дійсно можна й не паритись...
По мне так Путин не знает куда ему Лнр и днр деть , зачем ему ещё какие то области? Логики не вижу ни какой.
ПС что мешает Путину перенести наступление на зиму 23 года-когда СП2 будет работать вовсю а через Украину никакого транзитата газа в ЕС не будет.? Только украинские ядерные ракеты способны вправить мозги упоротым россиянам и их царьку-Путину