Девушке Протасевича Сапеге выдвинули окончательные обвинения: ей грозит до 6 лет тюрьмы

Следственный комитет Беларуси выдвинул россиянке Софье Сапеге окончательные обвинения после того, как в конце мая 2021 года ее вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в Минске.

Об этом со ссылкой на источники сообщила российская служба BBC, а также подтвердил отчим девушки в эфире "Эхо Москвы", информирует Цензор.НЕТ.

Софью обвиняют по статье о разжигании вражды – за это грозит до 6 лет заключения. По данным источников, в пятницу, 3 декабря, девушку вызвали в Следственный комитет на следственные действия, до этого она находилась под домашним арестом.

Отчим Сергей Дудич заявил, что обвинение стало неожиданностью и для Софьи, и для адвокатов, и для семьи.

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"Со слов консула и адвоката могу сказать, что она психологически раздавлена этим обвинением. До того, когда мы с ней общались, до середины октября, все-таки судебное соглашение, она не ожидала такого обвинения, для нее это было ударом", - рассказал Дудич.

Он добавил, что была надежда на экстрадицию вместо суда, в то время как экстрадиция в Россию возможна только после вынесения приговора. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Адвокаты Софьи Сапеги комментировать дело не могут из-за подписания соглашения о неразглашении.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

3 июня ВР приняла постановление о ситуации в Беларуси.