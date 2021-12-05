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Новости За рубежом Задержание Протасевича
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Девушке Протасевича Сапеге выдвинули окончательные обвинения: ей грозит до 6 лет тюрьмы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Девушке Протасевича Сапеге выдвинули окончательные обвинения: ей грозит до 6 лет тюрьмы

Следственный комитет Беларуси выдвинул россиянке Софье Сапеге окончательные обвинения после того, как в конце мая 2021 года ее вместе с оппозиционером Романом Протасевичем задержали в Минске.

Об этом со ссылкой на источники сообщила российская служба BBC, а также подтвердил отчим девушки в эфире "Эхо Москвы", информирует Цензор.НЕТ.

Софью обвиняют по статье о разжигании вражды – за это грозит до 6 лет заключения. По данным источников, в пятницу, 3 декабря, девушку вызвали в Следственный комитет на следственные действия, до этого она находилась под домашним арестом.

Отчим Сергей Дудич заявил, что обвинение стало неожиданностью и для Софьи, и для адвокатов, и для семьи.

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"Со слов консула и адвоката могу сказать, что она психологически раздавлена этим обвинением. До того, когда мы с ней общались, до середины октября, все-таки судебное соглашение, она не ожидала такого обвинения, для нее это было ударом", - рассказал Дудич.

Он добавил, что была надежда на экстрадицию вместо суда, в то время как экстрадиция в Россию возможна только после вынесения приговора. Дата судебного заседания пока неизвестна.

Адвокаты Софьи Сапеги комментировать дело не могут из-за подписания соглашения о неразглашении.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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В связи с этим инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. 

3 июня ВР приняла постановление о ситуации в Беларуси.
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Топ комментарии
+21
Білоруси просрали свою Білорусь.
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05.12.2021 12:34
+20
Наслідки багатовікової асиміляції !!!! Дивиться зебіли і розумійте -"Какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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05.12.2021 12:38
+9
Первое что делали россияне завовевывая очередной народ-это уничтожение культуры,языка этого народа,а если нужно-то и физическое уничтожение части этого народа. Нет языка-нет нации,нет нации-нет народа. Поэтому в России Бурятов,Татаров,Якутов записывают как Русских. Да они и САМИ в документах записывают себя Русскими. Россия-это растлитель народов. и значительную часть украинцев тоже успели растлить. "Какая разница"-это именно эти
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05.12.2021 12:51
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що, точкова репресія має застосовуватися до побічної особи з максимальним висвітленням через медіа?
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05.12.2021 12:31 Ответить
Не буде вона сидіти. Її екстрадують після суду.
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05.12.2021 12:33 Ответить
Білоруси просрали свою Білорусь.
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05.12.2021 12:34 Ответить
Наслідки багатовікової асиміляції !!!! Дивиться зебіли і розумійте -"Какая разница каким язиком гаварить" !!!)))
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05.12.2021 12:38 Ответить
Первое что делали россияне завовевывая очередной народ-это уничтожение культуры,языка этого народа,а если нужно-то и физическое уничтожение части этого народа. Нет языка-нет нации,нет нации-нет народа. Поэтому в России Бурятов,Татаров,Якутов записывают как Русских. Да они и САМИ в документах записывают себя Русскими. Россия-это растлитель народов. и значительную часть украинцев тоже успели растлить. "Какая разница"-это именно эти
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05.12.2021 12:51 Ответить
Цей процес і зветься асиміляцією ,це остання стадія знищення народа ,як нації !!! Є три шаблі знищення держави і нації -окупація-анексія -асиміляція !!!))))
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05.12.2021 13:13 Ответить
"Роздмухування ворожнечі" - то дуже розмите та затуманене поняття. Думаю, що її будуть садити за т.з. "міжрасовий зв'язок". Бо на заліссі можна користуватись виключно креженем кацапа. А от лукашенко прямо цього не виставляє. Щоб хутін не образився. Тому, думається, і використовують такі нечіткі дефініції.
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05.12.2021 12:37 Ответить
Лукашенко - етнічний хохол. Тобто йому білоруси чужі. Те ж саме що Зєленський і українці. Етнічні меншини можуть утриматись при владі тільки завдяки терору та страху. Звідси ми маємо відправити ЗЕ "на Хайфу" якнайшвидше.
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05.12.2021 12:39 Ответить
Москалі ,це істоти без будь-яких етничних ознак ,потвори з параноїдною маячнею "Русского мира" в голові !!!)))
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05.12.2021 12:40 Ответить
"етнічний хохол" - це хто ? Що вам відомо про етнічне походження лукашенко та з якого джерела ця інформація?
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05.12.2021 12:54 Ответить
Прізвище в нього таки ж українське, а от по своєму світогляду він класичний хахол, іншим словом - манкурт.
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05.12.2021 13:43 Ответить
С какого боку у него "прізвище українське"? Белорусам фамилии на "-ка" (не на "-ко") свойственны и типичны так же, как и на "-ич". Злые языки говорят, что папа у Луки - цыган, но сути это не меняет - он типичный белорус, к сожалению. Там половина населения такое, даже с эталонными фамилиями, и хоть даже с родословной.

Ну и х%й с ними, сами выбрали, пускай жрут
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05.12.2021 20:15 Ответить
Чемодан.Вокзал.Хайфа.
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05.12.2021 13:03 Ответить
Байстрюк цыгана хохол?) Круто) А еще я знаю огромную семью цыган по фамилии Карпенко)))
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05.12.2021 13:32 Ответить
Мені цікавою виглядає "судова угода"! Про що саме "угода"? "Здаєш" Протасевича і сама "витягуєш хвіст з-під молотка"? Саме тому вона була шокована висунутим обвинуваченням? Ну що ж поробиш - все чисто по-кацапсько-КГБістськи: "Виконана послуга в майбутньому не оплачується!"
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05.12.2021 12:46 Ответить
Протасевич сам на себя наговорил когда призывал к актам неподчинениюя,привывал к погромам госучереждений. По Протасевичу доказательств итак выше крыши. Ему нужно было вобще подальше от СНГ держатся физически.
Я про Рашку и Путина столько на россайтах написал что никогда в жизни не полечу ни в Рашку ни в РБ,ни в Казах стан ни в другие страны СНГ-ведь они от Рашки напрямую зависят. Как Протасевичь не боялся находится в Литве зная что Путинские чекисты его вполне могут выкрасть и нелегально на территорию РБ переправить? Ведь Рашка уже похищала из Украины людей и перевозила их нелегально на свою территор
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05.12.2021 12:59 Ответить
Я не знаю что он там наговорил, но вот по второй части поста вы правы на 100%)
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05.12.2021 13:40 Ответить
Если бы он это говорил и призывал - беларусь была бы уже совсем другой. Но всё было ровно наоборот - он призывал НЕ делать погромов, ничего НЕ захватывать. Только ходить по воскресеньям колоннами и дарить ментам цветочки.
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05.12.2021 20:17 Ответить
В Белоруссии куча здоровых и сильных мужчин - встаньте выгоните нахер и лукашенко и его приближенных!!! Или умрите или вставайте!!! Или будьте Россиянами!!!!
Кто может валите и не страдайте!!! А нам нужен кордон!!!!
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05.12.2021 12:58 Ответить
Лукашенко за 21 год приучил беларусов к покорности. Что говорить если Беларусы решили сместить самого отмороженного диктатора вставанием досыми ногами на скамейки)))). Тут недоумка и рохлю Януковича чтобы скинуть-пришлось пожетвовать сотней людей и многомясячное жесткое противостояние на Майдане. А Лукашенко при прямой помощи Путина и ВОЙСК Путина-он не уйдет пока вю РБ не утопит в крови. Беларусы знают это и боятся
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05.12.2021 13:04 Ответить
рюсские своих не бросают?
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05.12.2021 13:09 Ответить
Российское подданство подруги Протасевича сьіграло свою роль , Лука еще будет торговаться за нее с Москвой . Да и на Протасевича "рьічаг" давления не помешает : типичньій развод КГБ.
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05.12.2021 13:13 Ответить
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05.12.2021 13:58 Ответить
Сам Протасевич стал первым пионером Лукашенко. Сейчас запрещено упоминать его имя даже в западной прессе. А эта дура подумала что у нее российское гражданство и все такое.
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05.12.2021 14:03 Ответить
"просто дівчина Протасевича"- 6 років ув'язнення ...
але якщо "дівчина Протасевича у червоно -білих шкарпетках" - було б 12 років ...
гебня вже переплюнула самого сраліна
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05.12.2021 14:46 Ответить
Та нічого їй не буде, бо вона кацапка,а от хлопця бульбофюрер надовго законопатить...
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05.12.2021 19:02 Ответить
 
 