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Новости Политика Украины
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Год назад Венедиктова вмешалась в расследование НАБУ по Татарову и запустила процесс "сливания" дела, - Transparency International Ukraine

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Год назад Венедиктова вмешалась в расследование НАБУ по Татарову и запустила процесс

Год назад Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова вмешалась в резонансное расследование Национального антикоррупционного бюро относительно заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке напоминает Transparency International Ukraine.

"Заместителя главы Офиса президента заподозрили в организации подкупа эксперта МВД Константина Дубоноса. Это был отдельный эпизод дела относительно махинаций на квартирах Нацгвардии, которые привели к 81,6 млн грн убытков. За поддельные документы, скрывающие убытки, Татаров должен был дать эксперту взятку в виде паркоместа в ЖК "Аристократ" стоимостью 250 тыс. грн.

1 декабря 2020 года прокуроры САП планировали вручить Татарову подозрение, но не успели. В ночь перед этим Ирина Венедиктова сменила группу прокуроров. Это решение запустило дальнейший процесс "сливания" дела Татарова.

В своем блоге Andrii Borovyk упомянул подробности этой истории и разобрался, что нам показал кейс Татарова: https://bit.ly/case_Tatarova.

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В настоящее время материалы дела лежат в СБУ. Но могут ли произойти какие-либо сдвиги в "мертвом" деле? Вопрос риторический.

Дело Татарова, бесспорно, продемонстрировало, что нынешняя власть вмешивается в антикоррупционные расследования, если под подозрением оказывается "свой". Несмотря на доказательства НАБУ, Олег Татаров до сих пор работает заместителем главы Офиса президента и курирует правоохранительное направление, а также, по данным журналистов, и сферу уголовной юстиции.

И хуже всего, что никакого конфликта интересов или вообще проблемы в этом прецеденте на Банковой не видят".

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Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.
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Топ комментарии
+27
Зате Банкова "побачила" Бутусова біля гаубиці, це небезпечніше ніж дії Татарова.
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05.12.2021 13:00
+26
Це ж государєво око. Зелене.
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05.12.2021 12:49
+23
Пам'ятаємо, як вся колаборантська верхівка влади, зовсім не палячись, кинулась на захист дерьмаково- фуйлового ставленика.
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05.12.2021 13:14
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Це ж государєво око. Зелене.
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05.12.2021 12:49 Ответить
вже "очко"
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05.12.2021 13:02 Ответить
Двустволка !!!)))
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05.12.2021 13:24 Ответить
))🤌
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05.12.2021 13:27 Ответить
Прокурор-око государеве, закони пишуть слуги государеві, охороняють-опричники государеві. фаворити " найвеличнишого" призначають-звільняють васалів, всі разом дурять,грабують і ******** холопів. Невже то Україна в 21 сторіччі? і
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05.12.2021 20:40 Ответить
Потому, что нельзя быть на свете красивой такой.
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05.12.2021 12:54 Ответить
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05.12.2021 13:00 Ответить
Политическая проститутка.
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05.12.2021 12:55 Ответить
Зате Банкова "побачила" Бутусова біля гаубиці, це небезпечніше ніж дії Татарова.
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05.12.2021 13:00 Ответить
Реванш кремлівських гнид триває !!!)))
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05.12.2021 13:26 Ответить
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05.12.2021 13:02 Ответить
редкая су__ка ета прокурорша
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05.12.2021 13:08 Ответить
як і преПіЗе!
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05.12.2021 22:12 Ответить
помню один не_борыга говорил, что у него генпрокурор на 100% свой человек.

ну а вообще-то зеля не при делах, то все ермак. зе-чмо вечно обдолбанное мультики на стенах смотрит
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05.12.2021 13:05 Ответить
для того и расставляют своих куда только можно. это мафия
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05.12.2021 13:09 Ответить
Ви нє панімаєте! Ета алігархі хатят падставіть прєзідента
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05.12.2021 13:11 Ответить
перше речення, це улюблений початок розмови Барни. навіть тоді, при пороху, він вдовбував народу, що люди тупі а вони розумні.
зелень не вдовбує, він доказує це справами, роблять що хочуть...
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05.12.2021 13:18 Ответить
Пам'ятаємо, як вся колаборантська верхівка влади, зовсім не палячись, кинулась на захист дерьмаково- фуйлового ставленика.
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05.12.2021 13:14 Ответить
And all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty together again!
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05.12.2021 15:10 Ответить
Эта холенная Харьковская овчарка , ЭТА ГЕНПРОКУРОР , как вершина пик всей беды ,в которую толкнула Украину мафия двух городов ХАРЬКОВ и ДНЕПР .
Да-да Путин , да-да его планы на Украину и вообще его гебистская шизофрения- это основа , это фундамент беды.
Но главное - В УКРАИНЕ ЕСТЬ ЭТИ ЛЯРВЫ ЭТИ АВАКОВЫ -ХАРЬКОВ! И ЕСЬ КОЛОМОЙСКИЙ РЕЙДЕР И ВСЯ ЕГО РАТЬ -ДНЕПР !
А ЛИЧИНКА ВОВА - то все приизводное ... Есть культ личности а есть культ ЛИЧИНКИ!
Есть имя Владимир - с него Киевская Русь началась и пошло понеслось - ЛЕНИН ПУТИН И ЭТА ЛИЧИНКА вова - НАШ ВОЛОДИМИР ВПЕРШЕ!!!
Надеюсь им вся трагедия для Украины и должна завершиться !
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05.12.2021 15:57 Ответить
Кстати, Авакова я не вычеркиваю - он должен отработать свой грех самый страшный в его жизни- возведение БУРАТИНУ-ВЫРОК-УКРАИНЕ на трон , а служение ему почти два года - это, я надеюсь, уже было начало его искупления греха в муках совести! Я надеюсь на это!Я очень надеюсь на это!
Совокупление Авакова с ГОНДОНОМ - в борьбе против пока единственной достойной оппозиции в лице ее Лидера - ЭТО НЕ ИСКУПЛЕНИЕ!!! АВАКОВ! ВЗВЕСЬ СВОИ ГРЕХИ И ГРЕХИ ПОРОХА И ПРИМИ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ. ТЫ ОЧЕНЬ МУДРЫЙ .
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05.12.2021 16:57 Ответить
Венедіктова публічно підтримує скасування закону про амністію учасникам Майдану
Ірина Венедіктова, яку Зеленський запропонував Верховній Раді на посаду генерального прокурора, свого часу провалила іспит під час конкурсу на посаду судді Верховного суду України. Про це з трибуни парламенту заявила народна депутатка з фракції «Голос» Інна Совсун.
«118,5 - стільки балів набрала пані Венедіктова, коли намагалася стати суддею Верховного суду. Цей бал був нижчий за прохідний. Це ми говоримо про призначення фахового генерального прокурора. Це генпрокурор, яка не змогла скласти іспит, щоб стати суддею Верховного суду. Як університетська викладачка скажу, що після «не заліку» студентів виганяють з університету, а не переводять на наступний курс», - сказала Інна Совсун. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/venediktova-yaka-ranishe-provalila-ispit-na-posadu-suddi-teper-bude-peresliduvati-maydanivciv-nardep--666378.html
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05.12.2021 18:57 Ответить
ОПГ "Зелений гай"
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05.12.2021 13:20 Ответить
..зелений гей
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05.12.2021 14:12 Ответить
нікуди воно не втручалося а тупо закинуло зашкварну справу на полицю. щоб ворюга-корупціонер міг "ПРАЦЮВАТИ" на їх благо. все.
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05.12.2021 13:21 Ответить
Сядуть всі, крім тих, хто лежатиме і висітиме.
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05.12.2021 13:22 Ответить
Татаров ,Єрмак та т.п. ,це не фантазії ,це реальні кремлівські гниди !!!)))
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05.12.2021 13:30 Ответить
Будь-яка річ чи істота має власну назву !! Кремлівська гнида ,це яйце від кремлівських вошей ,розпліднює кремлівську маячню "Русского мира" !!!))))
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05.12.2021 14:03 Ответить
З маячнею "Русского мира" про "братские народи" шльопай на лента сРу !!!)))
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05.12.2021 14:24 Ответить
Як її не назви ,а кремлівська гнида лишиться кремлівською гнидою ,от так москалику !!!))
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05.12.2021 14:47 Ответить
З 1989 р. на Майданах ,мабуть старуват для якихось змін !!!)))
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05.12.2021 16:45 Ответить
Ращотроллик, тебе доплачивают за твои высеры на украинском сайте в выходной день? За твою кацасамочку беспокоюсь, будет ли ей вкусный ужин.
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05.12.2021 14:09 Ответить
Самочке своей передай мой коммент, рашотролль. Это ей на прокладки при общении с тобой. Хотя о чем это я? У прыщавых очкариков и самочек-то быть не может. И зря ты Путина нахер послал, такого не было в методичках.
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05.12.2021 14:47 Ответить
порохнявиє - дебіли
парашенка - сивочолий гамнагетьман
зєлєнскай - вєлічайший дєятєль нашей епохі
.............................................................
це вже вся методичка?
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05.12.2021 13:30 Ответить
Мабуть що ні ,параноїдна маячня неосяжна !!!)))
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05.12.2021 13:33 Ответить
це маячня, так
але це не результат паранойї
це цілеспрямована підривна діяльність "русскага міра"
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05.12.2021 13:37 Ответить
"Русский мир",це параноїдальна шизофренія великодержавного шовінізма ,панівна ідеологія Московії !!!)))
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05.12.2021 13:40 Ответить
молодь - за януковича!
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05.12.2021 13:27 Ответить
Молодь, котрав часи Януковича в садочок чи м початкову школу ходила?
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05.12.2021 14:11 Ответить
по чем сейчас нелох платит за комментарии? копейки небось дает, кость кидает
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05.12.2021 13:39 Ответить
Почем тебе за высер тебе платят, рашотроллик? Надбавку за выходные дают?
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05.12.2021 13:40 Ответить
Про дурку напевно знаєш, тому що звідти пишеш?
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05.12.2021 13:46 Ответить
Прокуратура,суды, следаки- не поменялись иен поменяются лояльными методами. Кто сталкивался, тот знает что без ,, стимулирования,,( которое тебя может сделать бомжом)Без взяток ты не вернёшь квартиру, которую утеря забрали мошенники , не добьёшься справедливости что тебе отбили печень подростки, что пьяный урод сбил родственника. О том какое гавно угас в политике - убийцы, воры, аферисты, извращенцы, об этом и говорить не стоит. Сейчас в политике неадекваты купленные олигархами, ,,янучары,,комуняки, бандюки. На следующих выборах народ выберет очередное дерьмо.....Это у нас уже традиция такая.
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05.12.2021 13:29 Ответить
"Мудрий нарід" вже понад 30 років по тих самих граблях швендяє !!!)))
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05.12.2021 13:31 Ответить
Каждый народ заслуживает власть, которую имеет", выбирает . С большинством народа что-то не так.
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05.12.2021 14:06 Ответить
Потому что до сих пор жив совок в головах, где все братья, где тарифы копеечные, где лишь бы не было войны. Такое ощущение что это генами передается, причем русскочелюстными, как говорят на рабсее.
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05.12.2021 14:31 Ответить
"Что касается кредитования, то Украина, если честно, между нами, напоминает актрису из немецких фильмов для взрослых, то есть готова принять в любом количестве с любой стороны" - Володимир Олександрович Зеленський, Президент України
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05.12.2021 13:30 Ответить
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05.12.2021 13:32 Ответить
ну так а шо, рука руку моет, вы не понимаете это харошие люди, не все плахие были при януковиче, зеленая какаха к себе таких только и тянет к себе
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05.12.2021 13:38 Ответить
Не ужели с этим татанином нс чего нельзя сделать? КРЫША не пробиваемая
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05.12.2021 13:39 Ответить
Можно. Але не зараз.
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05.12.2021 13:48 Ответить
Ця ************, яку язик не повертається назвати генпрокурором, колись голосно назвала себе государевим оком, яке виявилося смердючим очком, містечкового невігласа, з манією величі, властивої індивідам, страждаючим на комплекс меньшовартості
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05.12.2021 13:41 Ответить
Та кто б сомневался, это порох во всёмвиноват!
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05.12.2021 13:55 Ответить
Помітили, скільки корисніх ідіотів, кремлівських посіпак та ботів на цю гілку про Генпрокуроршу і кремлівську нишпорку і крадія Татарова злетілися? І як вони іх захищають? - Не пишуть про благородні, добрі вчинки цихперсонажів, а переводять стрілки на Порошенко,Бутусова, аргументи типу- "сам дурак" - з методичок СССРівського КГБ =ФСБ Росії).
Пильнуємо .
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05.12.2021 13:56 Ответить
Про що тема гілки? Читати не вмієш-про Татарова, про Венидиктову. За методичками кгб-фсб той самий пост на всі гілки тулиш, змініючи призвища. Підвищуй , початківець, кваліфікацію, краемляді більше платитимуть.
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05.12.2021 14:16 Ответить
..зекомандА, сидеть будете все, абы только "мудрый" нарид-жлоб не лохонулся ещё раз.., а они, дебилы, могут повторить, пусть и с другим сцарём..(
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05.12.2021 14:15 Ответить
Антиукраїнські виродки при владі і на високих посадах... Під час війни... Це може погано закінчитися
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05.12.2021 15:06 Ответить
Ей, зебилы. Это ж порошенко виноват, что бенедиктова закрыло дело против рыговской мрази татарова. Я все правильно понимаю?!
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05.12.2021 15:22 Ответить
Вся ЗеБанда будет сидеть! И венедиктова и татаров-портов и ермак_Лолита и само это чучело зе!
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05.12.2021 15:32 Ответить
Працює тьотка з усієї сили. Відробляє свою булочку з маслом...
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05.12.2021 15:39 Ответить
А кто такая эта прокурорша? 100% человек Зеленского. Так какие к ней вопросы?
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05.12.2021 16:23 Ответить
С"КИ
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05.12.2021 17:41 Ответить
сроку давності тут не буде.......якби "не дама " не старалася
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05.12.2021 23:18 Ответить
Он даже в воскресенье, в выходной, не может без зашкваров.
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06.12.2021 00:51 Ответить
Взяли чорта улесливого до найвищої посади, тепер у нас вже "вечори на хуторі" а ми Диканька
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06.12.2021 02:18 Ответить
до чего же пренеприятнейшие эти две рожи...
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06.12.2021 06:59 Ответить
Цінність Татарова в тому , що він причетний до рейдерського захоплення УкрБуду , розкрадання його зсередини. І все це йшло з генпрокуратури. Вони - виконавці захоплення.
На Микитася було заведено кримінальне провадження ,його присадили на рік до СІЗО , а за цей час УКрБуд зсередини розвалили ,та розікрали.
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06.12.2021 08:22 Ответить
Татаров, суддя Вовк та чимало інших подібних тримаються на посадах виключно завдяки замовним позазаконним послугам, які вони надають керівництву, олігархам або тіньовим ділкам. На жаль в їхньої компанії опинилася і Венедиктова. В жаргоні кримінального середовища є різні назви таких осіб, також їх можливо називати оборотнями в погонах.
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06.12.2021 12:45 Ответить
 
 