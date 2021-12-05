Год назад Венедиктова вмешалась в расследование НАБУ по Татарову и запустила процесс "сливания" дела, - Transparency International Ukraine

Год назад Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова вмешалась в резонансное расследование Национального антикоррупционного бюро относительно заместителя председателя Офиса президента Олега Татарова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на странице в фейсбуке напоминает Transparency International Ukraine.

"Заместителя главы Офиса президента заподозрили в организации подкупа эксперта МВД Константина Дубоноса. Это был отдельный эпизод дела относительно махинаций на квартирах Нацгвардии, которые привели к 81,6 млн грн убытков. За поддельные документы, скрывающие убытки, Татаров должен был дать эксперту взятку в виде паркоместа в ЖК "Аристократ" стоимостью 250 тыс. грн.

1 декабря 2020 года прокуроры САП планировали вручить Татарову подозрение, но не успели. В ночь перед этим Ирина Венедиктова сменила группу прокуроров. Это решение запустило дальнейший процесс "сливания" дела Татарова.

В своем блоге Andrii Borovyk упомянул подробности этой истории и разобрался, что нам показал кейс Татарова: https://bit.ly/case_Tatarova.

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В настоящее время материалы дела лежат в СБУ. Но могут ли произойти какие-либо сдвиги в "мертвом" деле? Вопрос риторический.

Дело Татарова, бесспорно, продемонстрировало, что нынешняя власть вмешивается в антикоррупционные расследования, если под подозрением оказывается "свой". Несмотря на доказательства НАБУ, Олег Татаров до сих пор работает заместителем главы Офиса президента и курирует правоохранительное направление, а также, по данным журналистов, и сферу уголовной юстиции.

И хуже всего, что никакого конфликта интересов или вообще проблемы в этом прецеденте на Банковой не видят".

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Напомним, 18 декабря руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просит взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн. Заседание суда, на котором Татарову должны были избрать меру пресечения, уже дважды не состоялось. Следующее заседание назначено на 30 декабря.

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.