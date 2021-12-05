"Не хватает 23 тысяч гривен на квадрокоптер и 28 тысяч на планшеты", - волонтер Юсупова просит о помощи военным на фронте
Новости Цензор.НЕТ Общество
Волонтер Наталья Юсупова просит помочь выкупить еще один квадрокоптер и два планшета для украинских военнослужащих на фронте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.
"Сегодня День волонтера, а завтра день ВСУ. Настроение не праздничное, от слова вообще. С утра на связи с фронтом, обсуждаем заказ, не как в 2014 году, но есть крайне важные потребности, ситуация крайне напряженная, готовимся отбиваться. Главное не паниковать. Во вторник придут квадрокоптеры, ждем их уже полтора месяца, они очень нужны на фронте! Не хватает на коптер 23 тыс. и еще два планшета нужно выкупить (28 тысяч).Так же нужны турникеты, кровоостанавливающие, противопростудное и обезболивающие.
Люди, вместо паники помогите, нам каждая гривна - огромная помощь. Кто как может - 20, 50, 100. Соберем и отправим нашим защитникам. Лучшее поздравление - это наша поддержка и помощь", - отметила Юсупова.
Карта для помощи: 5375 4115 0267 5353 или 5375411500427369 Монобанк.
Пожалуйста, подождите...
Имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
Вычитывать из столбцов газет?
Знаете ли вы, бездарные, многие,
Думающие нажраться лучше как,
Может быть, сейчас бомбой ноги
Выдрало у Петрова поручика?
Если он, приведенный на убой,
Вдруг увидел, израненный,
Как вы измазанной в котлете губой
Похотливо напеваете Северянина!
Вам ли, любящим баб да блюда,
Жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре шлюхам буду
Подавать ананасную воду!
Владимир Маяковский, «Вам». Это о оценке войны в элитах.
Мудрый нарид во время войны выбрал Главнокомандующего труса и уклониста
А весь тот вой что ты слышишь...это вой зеленого стада который воет с тобой в унисон...мол какой хороший этот закон...какой хороший осел его написал и внес в раду...
Це ж не в свої офшори ….
Вони усьо за мир борються…. Язиками…
Свято наближається!
С праздником!
А денег на квадрокоптер для защиты Украины не хватает?
Може ті військові, що голосували за Зєлєнскава, хоч по гривні скинуться?