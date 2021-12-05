"Не хватает 23 тысяч гривен на квадрокоптер и 28 тысяч на планшеты", - волонтер Юсупова просит о помощи военным на фронте

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь выкупить еще один квадрокоптер и два планшета для украинских военнослужащих на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Сегодня День волонтера, а завтра день ВСУ. Настроение не праздничное, от слова вообще. С утра на связи с фронтом, обсуждаем заказ, не как в 2014 году, но есть крайне важные потребности, ситуация крайне напряженная, готовимся отбиваться. Главное не паниковать. Во вторник придут квадрокоптеры, ждем их уже полтора месяца, они очень нужны на фронте! Не хватает на коптер 23 тыс. и еще два планшета нужно выкупить (28 тысяч).Так же нужны турникеты, кровоостанавливающие, противопростудное и обезболивающие.

Смотрите также: Неравнодушные собирают деньги на иммунотерапию для онкобольного бойца 72 ОМБр Сергея Палия, на аукцион выставлен коин. ФОТО

Люди, вместо паники помогите, нам каждая гривна - огромная помощь. Кто как может - 20, 50, 100. Соберем и отправим нашим защитникам. Лучшее поздравление - это наша поддержка и помощь", - отметила Юсупова.

Карта для помощи: 5375 4115 0267 5353 или 5375411500427369 Монобанк.