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"Не хватает 23 тысяч гривен на квадрокоптер и 28 тысяч на планшеты", - волонтер Юсупова просит о помощи военным на фронте

Новости Цензор.НЕТ Общество

Волонтер Наталья Юсупова просит помочь выкупить еще один квадрокоптер и два планшета для украинских военнослужащих на фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу волонтера в фейсбуке.

"Сегодня День волонтера, а завтра день ВСУ. Настроение не праздничное, от слова вообще. С утра на связи с фронтом, обсуждаем заказ, не как в 2014 году, но есть крайне важные потребности, ситуация крайне напряженная, готовимся отбиваться. Главное не паниковать. Во вторник придут квадрокоптеры, ждем их уже полтора месяца, они очень нужны на фронте! Не хватает на коптер 23 тыс. и еще два планшета нужно выкупить (28 тысяч).Так же нужны турникеты, кровоостанавливающие, противопростудное и обезболивающие.

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Люди, вместо паники помогите, нам каждая гривна - огромная помощь. Кто как может - 20, 50, 100. Соберем и отправим нашим защитникам. Лучшее поздравление - это наша поддержка и помощь", - отметила Юсупова.

Карта для помощи: 5375 4115 0267 5353 или 5375411500427369 Монобанк.
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Топ комментарии
+14
Відправив скіль зміг. Тримайтесь хлопці.
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05.12.2021 13:04
+10
Зато суднО типа научное в Антарктиду плывет проблемы пингвинов изучать...за миллионы гривен...на которые этих квадрокоперов можно было не одну сотню купить...
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05.12.2021 13:34
+9
8ий рік війни, а до сих пір армія потребує волонтерської допомоги... Витрясти б з нєлоха офшорного усі украдені їм гроші...
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05.12.2021 13:32
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Вам, проживающим за оргией оргию,
Имеющим ванную и теплый клозет!
Как вам не стыдно о представленных к Георгию
Вычитывать из столбцов газет?

Знаете ли вы, бездарные, многие,
Думающие нажраться лучше как,
Может быть, сейчас бомбой ноги
Выдрало у Петрова поручика?

Если он, приведенный на убой,
Вдруг увидел, израненный,
Как вы измазанной в котлете губой
Похотливо напеваете Северянина!

Вам ли, любящим баб да блюда,
Жизнь отдавать в угоду?!
Я лучше в баре шлюхам буду
Подавать ананасную воду!

Владимир Маяковский, «Вам». Это о оценке войны в элитах.
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05.12.2021 12:57 Ответить
Щас переворотько перекаже гроші і допоможе.
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05.12.2021 12:57 Ответить
Відправив скіль зміг. Тримайтесь хлопці.
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05.12.2021 13:04 Ответить
Олигархи за год увеличили прибыли в 3-5 раз и заработали 10 миллиардов долларов за год дополнительно. А в Украинской армии нет денег на коптер. Конечно слабость армии при таком финансировании и слабось и трусость гавнокомандующего(забоявшего даже операцию Вагнер) начать)-все это очень провоцирует Путина начать наступление пока есть такие хорошие для него условия. Еще-бы СП2 запустили и Путина ничегоне держит чтобы военным путем взять под контроль весь Донбасс и попытатся пройти в соседние области.
Мудрый нарид во время войны выбрал Главнокомандующего труса и уклониста
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05.12.2021 13:15 Ответить
Це поки що у нас невеликий кусок фронту і увесь час просять волонтерів, бо держава «не взмозі». А уявіть війна справжня… А де жта славнозвісна поміч Задньопривідного Заходу?
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05.12.2021 13:15 Ответить
Аде ті що по милліону зарплата що за держава 2 тисячі пенсія ия ще повинен віддать щось люди
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05.12.2021 13:35 Ответить
Сами справились - "главное перестать стрелять"
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05.12.2021 13:43 Ответить
+
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05.12.2021 13:22 Ответить
8ий рік війни, а до сих пір армія потребує волонтерської допомоги... Витрясти б з нєлоха офшорного усі украдені їм гроші...
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05.12.2021 13:32 Ответить
Клятий нелох розвалив побудований попереднім гетьманом патронний завод. І про волонтерів у ті часи навіть не чули...
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06.12.2021 15:04 Ответить
Зеленский "наша армия потужна и самолучшая" ..тепло зелёное...
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05.12.2021 13:33 Ответить
Зато суднО типа научное в Антарктиду плывет проблемы пингвинов изучать...за миллионы гривен...на которые этих квадрокоперов можно было не одну сотню купить...
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05.12.2021 13:34 Ответить
єдина українська антарктична станція Акаде́мік Верна́дський (до 1996 - належала В.Британії назва - Фараде́й; англ. Faraday Station)
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12.12.2021 00:32 Ответить
А нельзя эти деньги , взять с большого крадевнитства
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05.12.2021 13:34 Ответить
Можна. Та хто ж їх віддасть? Беня, чи Бубочка з тестем і дерьмаком та іншими хламідіями- юзіками? Вони до наших грошей, вже, звикли і вважають своїми.
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05.12.2021 13:46 Ответить
Коломойский потом их покрасит бесплатно
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05.12.2021 13:35 Ответить
Якщо фарбу і пензлики купимо.
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05.12.2021 13:47 Ответить
Для судей нашли на добавку к зарплате по 22-25 тысяч. Или судьи, для Украины, важнее солдат? Если это так, то зачем украинцам такое правительство.
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05.12.2021 13:38 Ответить
Можно судей и их помощников отправить на фронт, всё равно от них Украинскому народу никакой пользы.
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05.12.2021 13:49 Ответить
Цука один пи*деш кругом мы ко всему готовы у нас все есть...Депутатский хлеб от 430 гр. Мы не лохи за 14 гр. хавать. Вы готовы на чемоданах сидеть больше ни куя....
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05.12.2021 13:42 Ответить
500гр
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05.12.2021 13:51 Ответить
Перед тем, как отправлять деньги, очень хотелось бы узнать отношение Юсуповой к Закону о деолигархизации. А то ходить на "майданы" в защиту олигархов, грабящих страну и Народ, а потом собирать с нищего народа бабки на квадрокоптер- нелогично получается.
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05.12.2021 14:00 Ответить
А этот закон кроме названия ни какого отношения к деолигархизации не имеет...
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05.12.2021 14:05 Ответить
Имеет. Иначе не было бы такого воя олигархических шавок. 😂
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05.12.2021 14:28 Ответить
Не имеет...ни единого пункта не имеет...
А весь тот вой что ты слышишь...это вой зеленого стада который воет с тобой в унисон...мол какой хороший этот закон...какой хороший осел его написал и внес в раду...
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05.12.2021 14:32 Ответить
Зе и команда не воют, а принимают Закон. 😊 Вой стоит на всех олигархических СМИ. Если закон "до единого пункта" бесполезен, то узбагойтнсь и расходитесь. Для вас ведь "ничего не изменится".😂 В чем проблема?
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07.12.2021 18:36 Ответить
Стыдно быть коцапом?😂🌷
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05.12.2021 14:17 Ответить
Повторюю-волонтерам респект,та не зрозуміло нахрєн тоді міноборони...
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05.12.2021 14:16 Ответить
Ні зеля із служками, ні розумков із незгодними, ні венедіктова із лещенками…., ні копійки не дали особисто для закупівлі таких систем ЗСУ за 2.5 роки….
Це ж не в свої офшори ….
Вони усьо за мир борються…. Язиками…
Свято наближається!
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05.12.2021 14:18 Ответить
когда волонтеры на 8 год войны собирают копейки для воюющий армии, что-то непонятно с волонтерами(((
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05.12.2021 14:29 Ответить
Скинул 23000 на квадрокоптер.
С праздником!
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05.12.2021 15:08 Ответить
Не зрозумів прохання.8-рік війни!!!...,військовий збір,бюджет збройних сил,припинена контрабанда на кордоні,знищена корупція,олігархи з автоматами в окопах на бойовому чергуванні,"золотий" резерв в нічних клубах в повній амуніції і бойовій готовності,вся ток-шоу тусівка на зборах тероборони тренується...вся країна працює на захист країни...Кацапи на порозі,завтра війна! Які волонтери?Які гроші на квадрокоптер?Про що мова?
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05.12.2021 15:12 Ответить
Налоговики собрали на 41 млрд. больше!
А денег на квадрокоптер для защиты Украины не хватает?
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05.12.2021 16:22 Ответить
Ппробачте, але я сильно витратився на викуп з заручникі Зєєєлі Павловського і Марченка.
Може ті військові, що голосували за Зєлєнскава, хоч по гривні скинуться?
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05.12.2021 17:53 Ответить
+
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05.12.2021 17:57 Ответить
 
 