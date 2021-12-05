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Новости Политика УкраиныЗа рубежом Агрессия России против Украины Война
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война (46795) Россия (91269) Евросоюз (15883) Боррель (580)

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – Боррель об угрозе российского вторжения

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации продолжит поддерживать Украину и использовать все возможные дипломатические рычаги, чтобы заставить Кремль отказаться от каких-либо агрессивных планов.

Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью для La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, на фоне последних заявлений об угрозе российского вторжения ЕС координирует действия стран-участниц и будет принимать сторону Украины.

"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – отметил Боррель.

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Он подчеркнул, что Европа и США должны работать, чтобы избежать вторжения России в Украину.

"Мы используем наши дипломатические навыки, чтобы заставить Россию понять, что это будет серьезным нарушением международного права. Я также разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме. Он отрицает любую военную деятельность", - сказал Боррель.

Он добавил, что НАТО не сможет защитить Украину, но Европа намерена продолжить ее поддержку.

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"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", - добавил дипломат.
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Топ комментарии
+11
Вы болтуны пустые а Украина оторвёт ***** яйца и без вашего трёпа ...
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05.12.2021 13:13
+8
Перепрошую, а "всі" це хто? Чергова боягузлива, та непевна заява європейського "миротворця".
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05.12.2021 13:17
+6
Для этого, как минимум, нужно чтобы было чем отрывать и чем воевать. Не голыми же руками воевать с вооруженной современным оружием армией врага. Но это только не с теперешней властью предателей Украины.

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05.12.2021 13:17
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Не вірю. лицеміри. Вся риторика їх-«війна нам вигідна. Ми зацікавлені.»
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05.12.2021 13:12 Ответить
Вы болтуны пустые а Украина оторвёт ***** яйца и без вашего трёпа ...
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05.12.2021 13:13 Ответить
Для этого, как минимум, нужно чтобы было чем отрывать и чем воевать. Не голыми же руками воевать с вооруженной современным оружием армией врага. Но это только не с теперешней властью предателей Украины.

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05.12.2021 13:17 Ответить
Да ладно, - за время правления клоуна в армию Украины передано
200 оплотов,
300 истребителей,
500 ракет Неппун,
30 боевых кораблей,
100 установок пво и...
вызовите мне врача пожалуйста, я несу какую-то х@йню.
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05.12.2021 14:42 Ответить
я поверил сначало
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05.12.2021 20:51 Ответить
Перепрошую, а "всі" це хто? Чергова боягузлива, та непевна заява європейського "миротворця".
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05.12.2021 13:17 Ответить
а чого ти тут на европейців лаєш?то ж не в них у НАТО військові без палива ,а "парень з народа" зешмаркля так зробив...
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05.12.2021 13:35 Ответить
Поддержка ЕС лишней не будет , хотя бьі для блокировки с последующей конфискацией российских "Потоков" - для компенсации ущерба Украине .
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05.12.2021 13:20 Ответить
********* Московии имеют заявить..
воевать с ними таки придется..






RT на русском


@RT_russian

·
51 мин








Государственное издание, Россия

Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, её надо заставлять, заявил Лавров
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05.12.2021 13:20 Ответить
"...продовжить підтримувати Україну та використовувати усі можливі дипломатичні важелі, щоб змусити Кремль відмовитись від будь-яких агрнесивних планів."
_Да Боря, ****, просто неадекват! Пустомеля грёбаный!
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05.12.2021 13:24 Ответить
Бздиш коли сереш?
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05.12.2021 13:30 Ответить
Жалок и смешон ты, псинка.
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05.12.2021 13:36 Ответить
Далі буде.
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05.12.2021 13:41 Ответить
_Жалок - и смешон ты со страстишками своими опереточными. Ужели ты не понимаешь это, шут гороховый?
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05.12.2021 13:48 Ответить
Може он Моисеев(Боря)?
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05.12.2021 14:21 Ответить
Звичайно, завжди хочеться більшого...але уявіть, що Америка та ЄС були би на стороні Росії...і те, що ВОНИ зараз на нашій стороні, теж не само по собі склалось.
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05.12.2021 13:26 Ответить
Європа боїться що Україна не встоїть і орда посуне до них.
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05.12.2021 13:32 Ответить
надо не бздеть, а предотвращать
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05.12.2021 14:30 Ответить
Щось немає віри в слова "опущеного" Москвою дипломата.
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05.12.2021 13:32 Ответить
мы учимся окапываться и ходим в стрелковый тир , а также знаем правила ведения городского боя...

- нехай уже идут,
или идут - накуй !
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05.12.2021 13:36 Ответить
Если россия нагнетает ситуацию, главное не разводить срач внутри!!!!А то прям жуть!!!
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05.12.2021 14:12 Ответить
Глубокая озабоченность спасёт мир?!
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05.12.2021 14:17 Ответить
Не, мир спасет "сверхжестокое предупреждение".
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05.12.2021 14:28 Ответить
как говорила одна моя знакомая "Все вы только грозитесь".
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05.12.2021 14:30 Ответить
Слова "Ми з Україною" голосять європейські бюрократи і проросійські лоббісти з 2014року ,а зброї не дають ,в ЄС і в НАТО не беруть, бо їм рашист вказівку дав .
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05.12.2021 14:36 Ответить
Все это кто?
кацапо-фашистое отродье вот кто пусть думает!
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05.12.2021 15:56 Ответить
 
 