"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – Боррель об угрозе российского вторжения
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Европейский Союз на фоне угрозы вторжения Российской Федерации продолжит поддерживать Украину и использовать все возможные дипломатические рычаги, чтобы заставить Кремль отказаться от каких-либо агрессивных планов.
Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью для La Repubblica, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, на фоне последних заявлений об угрозе российского вторжения ЕС координирует действия стран-участниц и будет принимать сторону Украины.
"Мы с Украиной. Пусть все задумаются о последствиях", – отметил Боррель.
Он подчеркнул, что Европа и США должны работать, чтобы избежать вторжения России в Украину.
"Мы используем наши дипломатические навыки, чтобы заставить Россию понять, что это будет серьезным нарушением международного права. Я также разговаривал со своим коллегой Лавровым в Стокгольме. Он отрицает любую военную деятельность", - сказал Боррель.
Он добавил, что НАТО не сможет защитить Украину, но Европа намерена продолжить ее поддержку.
"Мои слова не должны быть неправильно истолкованы. ЕС будет твердо стоять за Украиной", - добавил дипломат.
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200 оплотов,
300 истребителей,
500 ракет Неппун,
30 боевых кораблей,
100 установок пво и...
вызовите мне врача пожалуйста, я несу какую-то х@йню.
воевать с ними таки придется..
RT на русском
@RT_russian
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Государственное издание, Россия
Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, её надо заставлять, заявил Лавров
_Да Боря, ****, просто неадекват! Пустомеля грёбаный!
- нехай уже идут,
или идут - накуй !
кацапо-фашистое отродье вот кто пусть думает!