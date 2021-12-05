"Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять", - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять.

Об этом он заявил в воскресенье, 5 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Если ее (Украину. - Ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока пренебрегают своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - заявил Лавров.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время 28-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что именно Россия, а не Украина не выполняет Минские договоренности о мирном урегулировании начатого Кремлем конфликта на востоке Украины.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу. Он подчеркнул, что общая цель Украины и Соединенных Штатов, а также Франции и Германии как переговорщиков и медиаторов в "нормандском формате" - вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению Минских договоренностей.