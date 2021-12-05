"Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять", - Лавров
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять.
Об этом он заявил в воскресенье, 5 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
"Если ее (Украину. - Ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока пренебрегают своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - заявил Лавров.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время 28-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что именно Россия, а не Украина не выполняет Минские договоренности о мирном урегулировании начатого Кремлем конфликта на востоке Украины.
Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу. Он подчеркнул, что общая цель Украины и Соединенных Штатов, а также Франции и Германии как переговорщиков и медиаторов в "нормандском формате" - вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению Минских договоренностей.
Пожалуйста, подождите...
Вот они и будут драться между собой за власть. Пока из этих троих кто-то не получит власть, армия дергаться не будет. А это время, за которое на Донбассе может что-то кардинально измениться. Путин это понимает и торопится.
А торопится путин из-за другого (на мой взгляд).
Дело в том, что в армии и СБУ служат не вечно, а генералы примерно до 55 лет. В 20 лейтенант заканчивает ВУЗ. Добавим 30. То есть в нашей армии заканчиваются генералы, которые получили военное образование при СССР. А значит СССР-2, который пытается восстановить Путин, для них чужеродин.
А вони чомусь не хочуть!
Кацап, змусь себе бути цивілізованим, а не дебілом з болота
К этому формату надо было обращаться сразу, еще в начале 2014-го года и Турчинову и Порошенко. Сегодня делать это гораздо сложнее, но нужно.
И вот почему нужно.
Сам по себе Будапештский меморандум не выписан в форме реальных действий по усмирению агрессора. Однако.
Однако фундаментом Будапештского меморандума является Международный договор о нераспространении ядерного оружия.
От Украины требовали разоружиться РФ и США. РФ на нас напала, а другой гарант нашей безопасности молчит в тряпочку.
Запад и его лидеры должны понять, что как только кацапская авиация начнёт бомбить Украину, то минимум 30 стран мира насрут на договор о нераспространении и начнут создавать свои ядерные боеголовки, а те конструкторы и инженера с Днепра, Павлограда и других городов, что выживут и уедут в Турцию, Иран, Ю. Корею, Бразилию, Индонезию... помогут создать там мощные баллистические ракеты. Ну а той же Японии и без нас вполне достаточно два-три месяца, чтобы создать и поставить на вооружение примерно 100 ядерных боеголовок, на ста баллистических ракетах. Что выедут и те специалисты по ЯО, которые окажут помощь другим странам.
Или Байден послезавтра поставит Путина на место, или открывается Ящик Пандоры!!!
А нормандский формат , минский, все это туфта мертва, и толку ноль...топтание 8 лет на месте.
А так и будет если все начнется... США просто потеряет авторитет во всем мире, и никто им уже верить не будет, как какому гаранту.
Для тех, кто забыл
Ми могли б піти таким же шляхом, відфільтрувати "вату", у тому числі на загарбаних московією ділянках, а далі вже імплементувати спокійно виборче законодавство на тимчасово непідконтрольних територіях спираючись на це законодавче поле.
А як що погодиться на вібори у Лугандонії?
пора всей Европой, так же Британией, США, Канадой, заставить оккупанта Рассию убраться с территории Украины, свои войска с украинского Донбасса и Крыма забрать свой сброд наемников и технику. Либо впаять жесткие санкции на весь сектор экономики, эмбарго на нефть, заморозку счетов на Западе, США и так далее. Что бы вся ихняя экономика рухнала, упала ниже плинтуса, до самого распада РФ.
Потворство Запада привело к тому, что в Рашке возникло террористическое +фашистское государство мечтающее о захвате соседних государств, а потом и остальной Европы, и запрещающее право на существование некоторым народам, в частности украинцам, грузинам, молдованам. Никакое "принуждение к миру" здесь не поможет. Только полный разгром, уничтожение этого недогосударства проекта РФ, освобождение угнетенных народов и территорий других стран, оккупированных этими имперо-фашистами московскими.