РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18057 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
38 026 338
война (46795) Лавров (2206) МИД РФ (1629) минские соглашения (3221)

"Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять", - Лавров

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Украина не будет выполнять Минские соглашения по собственной воле, ее нужно заставлять.

Об этом он заявил в воскресенье, 5 декабря, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

"Если ее (Украину. - Ред.) оставить наедине с самой собой, со своей совестью, конечно, она ничего делать не будет. Ее надо заставлять, именно для этого и был создан "нормандский формат", но Берлин и Париж пока пренебрегают своими обязательствами. Мы привлекаем их внимание к тому, что это надо обязательно сделать", - заявил Лавров. 

Смотрите также: Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба. ВИДЕО

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время 28-го Министерского совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявил, что именно Россия, а не Украина не выполняет Минские договоренности о мирном урегулировании начатого Кремлем конфликта на востоке Украины.

Между тем глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу. Он подчеркнул, что общая цель Украины и Соединенных Штатов, а также Франции и Германии как переговорщиков и медиаторов в "нормандском формате" - вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению Минских договоренностей.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+98
Пошел на куй , коняка педальная.
показать весь комментарий
05.12.2021 13:30
+59
Есть такое. Теперь и расплачиваемся за теперешнюю трусливую власть

показать весь комментарий
05.12.2021 13:36
+41
показать весь комментарий
05.12.2021 13:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 4 из 4
Вероятные приемники Путина, это глава ФСБ Бортников, Секретарь Радбеза Патрушев, и МО Шойгу. Все трое отмороженные на голову, и в чём-то даже более жестокие, чем Путин.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:06 Ответить
Согласен.
Вот они и будут драться между собой за власть. Пока из этих троих кто-то не получит власть, армия дергаться не будет. А это время, за которое на Донбассе может что-то кардинально измениться. Путин это понимает и торопится.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:13 Ответить
Давайте не будем лицемерить. На Донбассе ничего не поменялось при Порошенко, не поменяется и при Зеленском.

А торопится путин из-за другого (на мой взгляд).
Дело в том, что в армии и СБУ служат не вечно, а генералы примерно до 55 лет. В 20 лейтенант заканчивает ВУЗ. Добавим 30. То есть в нашей армии заканчиваются генералы, которые получили военное образование при СССР. А значит СССР-2, который пытается восстановить Путин, для них чужеродин.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:34 Ответить
Кацапского либентропа повесят рядом с путлером.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:58 Ответить
Если ети мрази разрушат украинскую инфрастуктуру, надо будет отремонтировать ее за счет того самого путинского трилиона, что хранится в американских банках.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:03 Ответить
А унылая лошадь не хочет овес есть. Надо ее заставить.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:14 Ответить
Поки що московітських расєян змушують виконати хоч 1 пункт мінських.
А вони чомусь не хочуть!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:17 Ответить
Подивіться на фото ,яка ненависті до України и не маскується. Жеребець ні кобила,вибач тварино, Приживальского!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:23 Ответить
Вже у відкриту рашиссти закликають втручатися у "внутрішні справи" України!!!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:31 Ответить
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Україна не буде виконувати мінські домовленості з власної волі, її потрібно змушувати. Джерело: https://censor.net/ua/n3303429


Кацап, змусь себе бути цивілізованим, а не дебілом з болота
показать весь комментарий
05.12.2021 18:06 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:08 Ответить
Нет. И из этой ситуации есть выход - требование собраться в формате Будапештского формата. И сейчас нашему МИДу надо срочно, немедленно, встретится с представителями Госдепа в США и с тем, кто исполняет обязанности пола США в Украине и предупредить, что при неудаче переговоров 7 декабря, Украина немедленно, открыто и официально обратиться с требованием встречи всех стран-гарантов по Будапештскому меморандуму с Зеленским, а так же довести до Госдепа (приватно) следующее:

К этому формату надо было обращаться сразу, еще в начале 2014-го года и Турчинову и Порошенко. Сегодня делать это гораздо сложнее, но нужно.

И вот почему нужно.

Сам по себе Будапештский меморандум не выписан в форме реальных действий по усмирению агрессора. Однако.

Однако фундаментом Будапештского меморандума является Международный договор о нераспространении ядерного оружия.

От Украины требовали разоружиться РФ и США. РФ на нас напала, а другой гарант нашей безопасности молчит в тряпочку.

Запад и его лидеры должны понять, что как только кацапская авиация начнёт бомбить Украину, то минимум 30 стран мира насрут на договор о нераспространении и начнут создавать свои ядерные боеголовки, а те конструкторы и инженера с Днепра, Павлограда и других городов, что выживут и уедут в Турцию, Иран, Ю. Корею, Бразилию, Индонезию... помогут создать там мощные баллистические ракеты. Ну а той же Японии и без нас вполне достаточно два-три месяца, чтобы создать и поставить на вооружение примерно 100 ядерных боеголовок, на ста баллистических ракетах. Что выедут и те специалисты по ЯО, которые окажут помощь другим странам.

Или Байден послезавтра поставит Путина на место, или открывается Ящик Пандоры!!!
показать весь комментарий
05.12.2021 18:11 Ответить
100% давно пора уже было это требование предьявить по Будапештского меморандуму Расиюшке и собрать всех гарантов в таком формате.
А нормандский формат , минский, все это туфта мертва, и толку ноль...топтание 8 лет на месте.

А так и будет если все начнется... США просто потеряет авторитет во всем мире, и никто им уже верить не будет, как какому гаранту.
показать весь комментарий
06.12.2021 03:16 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:16 Ответить

Для тех, кто забыл
показать весь комментарий
05.12.2021 18:21 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:36 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:37 Ответить
А хто ту ЛОШАДЬ,вибачте лошару слухать хоче? Вiдповiдь-йому й ватi- пiшов у сра...ку-чiтко й лаконiчно
показать весь комментарий
05.12.2021 18:43 Ответить
Коли ми вже почуємо слово "принудіть к міру",
показать весь комментарий
05.12.2021 18:51 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 19:21 Ответить
Цього мерина невідомо якої породи вже давно потрібно було відправити на скотобійню.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:29 Ответить
кака мерзка лошадь
показать весь комментарий
05.12.2021 19:38 Ответить
Да сдохни,сраная лошадь.
показать весь комментарий
05.12.2021 20:22 Ответить
тільки но хотів написати, коли ж воно відкине копита?...
показать весь комментарий
05.12.2021 20:31 Ответить
..а Вы совсем перестали соблюдать все Соглашения, наплевать на весь мир, только раша и права, сидел бы лучше и не трындел, пенсионер х*ров...
показать весь комментарий
05.12.2021 20:50 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 21:04 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 22:30 Ответить
Була б в нас не імпотентна влада, кейс вже є -- бери та прям мавпуй. Я маю на увазі країни Балтії, які ввели у правове поле поняття "негромадян".
Ми могли б піти таким же шляхом, відфільтрувати "вату", у тому числі на загарбаних московією ділянках, а далі вже імплементувати спокійно виборче законодавство на тимчасово непідконтрольних територіях спираючись на це законодавче поле.
показать весь комментарий
05.12.2021 22:36 Ответить
Ніхто не примусить Україну виконувати якісь домовленності на угоду загарбників її територій. Ніхто !!! Навіть той,хто з якихось причин ,буде її презом....... НАРОД УКРАЇНИ НЕ ДОЗВОЛИТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
05.12.2021 23:41 Ответить
+5 сто процентов.
показать весь комментарий
06.12.2021 02:26 Ответить
А що особисто ви зробите, якщо Зеленський, наприклад, весною відкриє затвор на шлюзі Північно-Кримського каналу?
А як що погодиться на вібори у Лугандонії?
показать весь комментарий
06.12.2021 15:57 Ответить
Нема чого й за для чого виконувати-московія є смертний ворог України, тому треба озброюватися та тісніше співпрацювати зі справжніми союзниками
показать весь комментарий
06.12.2021 00:48 Ответить
Рашка ни одного пункта не выполнила и выполнять не будет, при том что раздала уже тысячи паспортов на оккупированых территориях.

пора всей Европой, так же Британией, США, Канадой, заставить оккупанта Рассию убраться с территории Украины, свои войска с украинского Донбасса и Крыма забрать свой сброд наемников и технику. Либо впаять жесткие санкции на весь сектор экономики, эмбарго на нефть, заморозку счетов на Западе, США и так далее. Что бы вся ихняя экономика рухнала, упала ниже плинтуса, до самого распада РФ.

Потворство Запада привело к тому, что в Рашке возникло террористическое +фашистское государство мечтающее о захвате соседних государств, а потом и остальной Европы, и запрещающее право на существование некоторым народам, в частности украинцам, грузинам, молдованам. Никакое "принуждение к миру" здесь не поможет. Только полный разгром, уничтожение этого недогосударства проекта РФ, освобождение угнетенных народов и территорий других стран, оккупированных этими имперо-фашистами московскими.
показать весь комментарий
06.12.2021 02:04 Ответить
Страница 4 из 4
 
 