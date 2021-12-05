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Новости Происшествия
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Беларусь (7525) нота протеста (136) атташе (6) вертолёт (1037)

Провокация Минобороны Беларуси: вручили ноту протеста за фейковое нарушение границы украинским вертолетом

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Провокация Минобороны Беларуси: вручили ноту протеста за фейковое нарушение границы украинским вертолетом

Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики в воскресенье.

"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Там указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.

"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сообщили в Минобороны.

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"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.

Совокупность этих фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении, заявили в Министерстве обороны.

Читайте также: Беларусь никогда не станет демократической, как Украина, - Лукашенко

Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины.  Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел вглубь до 1 км на территорию Беларуси".

В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. "Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности... Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в частности, не допущено нарушение воздушного пространства Беларуси", - сказал спикер ведомства, добавив, что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках продолжающейся с 23 ноября операции полиции по усилению границы с Беларусью будет активно применяться авиация.

Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская сторона не предоставила им никаких материалов об инциденте.

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Топ комментарии
+41
Кремлю не терпиться спровокувать новий "Гляйвіц"? Уже і свого "батрака" підпрягли?
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05.12.2021 13:54
+39
Даже если все и было как в ноте, отрицать с каменным лицом и врать точно так же как врут они нам. Мы с ними в шахматы, а они в чапаева на этой же доске. Хватит.
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05.12.2021 13:53
+29
А когда Пуйло с Гуково градами катил по Украине, по каким нотам пел Лука?
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05.12.2021 13:55
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Даже если все и было как в ноте, отрицать с каменным лицом и врать точно так же как врут они нам. Мы с ними в шахматы, а они в чапаева на этой же доске. Хватит.
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05.12.2021 13:53 Ответить
Випускники військової академії ЗСУ пишуть письмовий іспит на тему:
"Відповідь МЗС БРСР з приводу порушення повітряного простору українським Мі-8".
Викладач ходить та заглядає в зошити :
- "Непогано",пане майор..
- "І у вас добре,пане капітан"..
- "А це зовсім непогано,пане лейтенант,тільки "ойбані підкацапники" пишеться з маленької літери,
а "на уйх" - роздільно..
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05.12.2021 14:44 Ответить
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05.12.2021 18:17 Ответить
В принципе такой факт может и имел место, но дело в том что это даже не инцидент. Мне лень искать номер документа который квалифицируют такое как незначительное недоразумение. И это касается не только бывшего совка но и летательные аппараты НАТО.
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05.12.2021 16:39 Ответить
В данном случае нам нет необходимости врать, на вранье попались они)
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05.12.2021 16:43 Ответить
Та візьміть цю "ноту" і сходіть з нею в туалет типа сортир!!!!!! Як страшно!!!!!!
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05.12.2021 13:53 Ответить
Не обосрись. Если ответка будет.
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05.12.2021 20:16 Ответить
На ответку будет другая ответка. Как ***** решит так и будет, белорусы сейчас ничего сами не решают от слова совсем.
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05.12.2021 22:04 Ответить
Від кого від вас бялорусів??????? Не сміши, а ще ліпше прикрий свою щелепу і не шипи!!!!!! вОяки хрєнови!!!!!!!
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05.12.2021 22:22 Ответить
А ты уже слез с бутылки? Сябр?
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05.12.2021 22:28 Ответить
Ён ня сябр. Ён лукашіст. Такое ж дзярмо, як у вас ЛНРДНР.
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05.12.2021 23:40 Ответить
Спасибо за пояснение
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05.12.2021 23:41 Ответить
как кацапы собьете пассажирский самолет?)
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05.12.2021 22:32 Ответить
Валі на гістарычную радзіму дзярмо лукашысцкае.
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05.12.2021 23:43 Ответить
Напугал.Приходи,покажи какой ты крутой,бульбаш.
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06.12.2021 00:50 Ответить
Ответка от кого ? Московских холуев ? Да ты соплями захлебнешься скотоголовый . Это тебе не безоружных студенртов избивать , нажрешься свинца как давече "нирвана" .
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06.12.2021 03:16 Ответить
Кремлю не терпиться спровокувать новий "Гляйвіц"? Уже і свого "батрака" підпрягли?
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05.12.2021 13:54 Ответить
Там хитрое расположение погранпунка) И вьезд и выезд смотрят в сторону Украины) И на видео кажется что вертолет летит по их территории))
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05.12.2021 16:40 Ответить
А когда Пуйло с Гуково градами катил по Украине, по каким нотам пел Лука?
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05.12.2021 13:55 Ответить
Топливо и электроэнергию вам поставлял. А сейчас вы заигрались.
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05.12.2021 19:36 Ответить
Может "продавал" а не "поставлял"? А, чмо лукашенковское?
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05.12.2021 20:08 Ответить
Чмо в зеркале.
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05.12.2021 20:17 Ответить
кому хуже будет, когда мы перестанем его покупать. кому вы его впарите? у оставшихся партнеров типа сев кореи или зимбабве тупо нет денег на бензин)) будете его кушать вместо белого хлебушка)
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05.12.2021 22:34 Ответить
лукашист недобитый , целуешь в сраку своего совхозного вождя ?
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06.12.2021 03:18 Ответить
В твою сторону мы еще даже не начинали играть, набутылочник подкацапский
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05.12.2021 20:08 Ответить
про "заигрались" расскажи своей соотечественнице, матери пятерых детей, которую ты посадил на пять лет за "публичное чаепитие" со своими детьми!
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05.12.2021 20:10 Ответить
Смотри,сами не заиграйтесь.Смотрю,в войнушку твоему колхозенфюреру поиграть захотелось.Приходите,тоьько макинтошик деревянный прихватить не забудьте.Лохм-жополизы картофельные.
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06.12.2021 00:54 Ответить
Не поставлял , а продавал , идиот кацапский .
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06.12.2021 03:17 Ответить
Пробний шар.
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05.12.2021 14:10 Ответить
Куля.
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05.12.2021 15:48 Ответить
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05.12.2021 14:49 Ответить
Мабуть екс Міноборони ЄЖЕЛЯ хотять передати в Україну!!
Привладні чомусь замовчують це…
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05.12.2021 14:25 Ответить
Ну, давайте. Чекаю, коли режим Лукашенко звинуватить Україну в нападі на Білорусь
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05.12.2021 14:25 Ответить
Настамнет. Это был вейшнорский вертолет.
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05.12.2021 14:44 Ответить
По поводу этой ноты два вопроса. Бульбофюрер - это вроде с болшой буквы, а ниипет - пишется раздельно?
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05.12.2021 14:56 Ответить
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05.12.2021 16:32 Ответить
Если нарушил , то огонь на поражение. Упал в Белоруси и вопросов нет , упал в Украине тогда можно объявлять войну.
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05.12.2021 15:02 Ответить
Никак не придумают казус Белли.

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05.12.2021 15:03 Ответить
Голобородька сдал Вагнернетов Лукашеску и Путлера и теперь напал на Лукашеску и Путлера...Зеля чемпион Мира...

Было Мавзолейное вы хоть сами верите в этот бред?
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05.12.2021 15:06 Ответить
Есть видео, к сожалению, и вертолет действительно нарушал границу, вопрос только - зачем??
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05.12.2021 15:10 Ответить
И где же Вы идиоты берётесь? Это ж каким образом на видео можно увидеть что ВЕРТОЛЁТ нарушил границу???
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05.12.2021 15:14 Ответить
Там хитрое расположение погранпункта и дороги) И на первый взгляд все выглядит именно так как говорят лукашисты... А если открыть гугл карты, то сразу открывается из вранье)))
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05.12.2021 16:30 Ответить
Я бы не сказал, что взгляд на карту сразу всё проясняет. Если я правильно понимаю то, что снимали с точки где-то в месте соединения дорог Р-128 и Р-31, тогда он конечно залетел, но примерно на 0.5 км. Там от границы до места соединения дорог примерно 1.15 км, а летел он заметно восточнее колонны машин, если я правильно понял, стоящей вдоль АЗС Беларусьнефть.
Враньё наверное в том, что он не в глубину залетел на 1 км, а просто над территорией находился на протяжении 1 км и, например, метров 200-500 от линии границы.
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05.12.2021 18:23 Ответить
Ну судя по вашему коменту, вы неверную точку сьемки и пролета определили) От слова совсем))) В том месте, все что восточнее поворота налево(который виднеется за колонной машин, это и есть территория Украины)) Ищете лучше этот беларуский пункт пропуска на карте) Там о подьезд и выезд с него смотрят в сторону Украины))) На ВОСТОК))))
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05.12.2021 22:33 Ответить
Извиняюсь, посмотрел, вы все правильно определили точку сьемки) Только повторяю, все что восточнее, это территория Украины)
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05.12.2021 22:43 Ответить
Всё что восточнее границы, да - территория Украины. Но вертушка похоже была всё-таки западнее границы.
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06.12.2021 15:42 Ответить
Ага, я помню такие же видео в мацкве показывали когда Боинг сбили. там, на видео, украинский су-25 рядом с боингом пролетал и ракеты пускал только он был в 2 раза больше чем пассажирский. А ещё недавно видео было как украинские погранцы нелегальных мигрантов на кордоне расстреливаюти потом за ноги тащат. Такие видео у вас в Ольгино местные Бондарчука фигачат? А викинг фейковый?
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05.12.2021 15:22 Ответить
А я видел, как Том Круз Кремль взорвал, почему он до сих пор не получил Героя Украины?
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05.12.2021 18:37 Ответить
Как же не получил? Получил героя мультфильмов Украины. Он теперь имеет право бесплатно слушать паровозные гудки возле Киевского вокзала
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05.12.2021 23:58 Ответить
ЛЯПОТА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.12.2021 14:49 Ответить
союзмультфильм уже не в моде .ща более продвинутые технологии
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05.12.2021 16:26 Ответить
А не пробовали ПРОВЕРЯТЬ инфу?) Я после вашего заявления, полез и все проверил))) Ну как всегда - лукашисты ВРУТ... Видео посмотрели?) А теперь откройте гугл карты)))
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05.12.2021 16:32 Ответить
як там казав кривавий тарган переїду український кордон на тракторі ... тож при такому підході скоро їхатимуть МТЗ і везтимуть гармати та ракети ..
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05.12.2021 15:20 Ответить
Росіяни завжди одразу стають на бік Росії, навіть коли вона явно не права.
І тут треба брати з них приклад.
Врешті решт, за вісім років всі, хто хотів, вже для себе вибір зробили, кому вірити, а кому ні.
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05.12.2021 15:37 Ответить
Все нейметься бульбофюрерку...
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05.12.2021 15:47 Ответить
Про яку ділянку йдеться? Більша частина прикордонної, нині білоруської території то українські землі і думаю, що білоруси етнічні українці Берестейщини з великим задоволенням повернулись би в Україну.


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05.12.2021 16:18 Ответить
Я родом из Пинска. Белорус. Геть ваших бульбовцев с украиной.
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05.12.2021 19:45 Ответить
Сиди на бутылке молча подкацапник лишнехромосомный
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05.12.2021 20:12 Ответить
Ти тупоє мокшанскоє лайно.
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05.12.2021 20:46 Ответить
Du hast falsch verstanden,er sagte- du bist blöde russische Scheiße.
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05.12.2021 21:09 Ответить
АРШЛОХ , тьі , Серьій , по жизни !
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05.12.2021 22:42 Ответить
Чмо,спершу вивчі свою мову
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05.12.2021 22:56 Ответить
За правління Володимира Великого (978-1015) Полісся, Волинь і Підляшшя увійшли до складу Київської Русі. У руських літописах вперше починають згадуватися поліські міста: Турів у 980 році, Берестя у 1017-1019 роках, Пинськ у 1097 році.

У 1087-1157 роках Берестейська земля входила до складу Турово-Пінського та, пізніше, Волинського князівства. У 1199 році князь волинський Роман Мстиславич утворює Галицько-Волинське князівство, до якого крім Волині та Галичини входить Берестейська та Дорогичиська землі, а Турово-Пінське князівство потрапляє під його протекторат.

У 1595 році під час повстання Наливайка в околицях Пінська двічі побувала козацька армія.

Не оминула Берестейщину й національно-визвольна боротьба українського народу 1648-1657 років. У вересні 1648 року після появи в околицях Берестя невеликого козацького загону почалося повстання в Бересті, внаслідок якого було повалено шляхту та заявлено про приєднання до української козацької держави.

У складі незалежної України (1917-1919 роки)

За Берестейським миром, підписаним 9 лютого 1918 року, Берестейщина, Холмщина і Підляшшя увійшли до складу Української Народної Республіки. У березні 1918 року в складі УНР утворене Холмське губерніальне староство (губернія), адміністративним центром якого стає Берестя. За влади Павла Скоропадського на Поліссі також було утворене Поліське староство у складі Української Держави.

У 1905-1907 роках на Берестейщині активізувалася українська просвітницька діяльність. 1905 року в селі Кобиляни Берестейського повіту була заснована бібліотека-читальня імені Тараса Шевченка. У 1905-1914 роках у Бересті діяв Онопрій Василенко (Охрім Варнак), організатор українських культурних подій та засновник українського самодіяльного театру. У 1911 році в Пинську пройшов збір коштів на пам'ятник Тарасові Шевченку у Києві.

У 1916 році в Бересті була заснована одна з перших філій «Просвіти» на Поліссі. Наприкінці липня 1917 року в містечку Диви­ні пройшла перша конференція вчителів українських початкових шкіл.

Рідна мова населення повітів Берестейщини наприкінці XIX століття:

Рідна мова населення Берестейського повіту(1897)

Мова

Кількість, осіб

Частка

українська

140 561

64,4 %

єврейська

45 397

20,8 %

російська

17 759

8,1 %

польська

8 515

3.9 %

білоруська

3 997

1,8 %

Разом

218 432

100 %

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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05.12.2021 22:47 Ответить
Киевской Руси не существовало в природе . Выдумали Киевскую Русь росийские царские историки для имперской пропаганды.
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06.12.2021 03:22 Ответить
Ты лукашыст, а не беларус. Гэта дыягназ.
Пінск - гэта палешукі. Палешукі - гэта ўкраінцы.
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05.12.2021 23:49 Ответить
К вашим нотам относятся, как к словам о провокациях поляков. Уймитесь, недоноски.
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05.12.2021 16:31 Ответить
Самопроголошений білоруський таракан лізе в бутилку. Якщо Україна відмовиться від нафти, кацапської нафти, яку таракан продає як білоруську, від електроенергії та перестане продавати бульбашам бульбу, вам не почулось, Білорусія дійсно вже давно купує в Україні картоплю, то таракан на колінах буде просити і молити. Але нам треба мати Президента, а не клоуна-сцикла.
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05.12.2021 16:34 Ответить
Ну а нота у відповідь на провокацію білоруської сторони де? З спростуваннями, і доказами фейку? З польотними картами, геолокацією? Пілять, ну що за тупість така. Якщо то фейк, то не мовчіть, тицьніть лукашенку в його є гімно мордякою! І голосно так, на весь світ! Чи знову обітрете свої шамаркаті зелені мордяки?
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05.12.2021 18:35 Ответить
Так факт простой - залетел ветролетик. Спасибо, что не сбили. Миром решать надо вопросы, далеко зайти можно.
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05.12.2021 19:52 Ответить
Факт простой - ты подкацапное чмо, сидящее на бутылке Спасибо тебе скажем когда ты сдохнешь вместе со своим бульбофюрером
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05.12.2021 20:14 Ответить
Правильный у тебя ник! Ты настолько серый и глупый,что лучше и не придумать
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05.12.2021 20:51 Ответить
Так сбей.Сбивалка выросла?
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06.12.2021 00:59 Ответить
А тим часом ситуація складна.На всіх останніх відео,про дії ВСУ на Донбасі останнього тижня,масове нашестя кацапських ботів і всі їхні коменти однакові- повертайте зброю на Київ,на ваших генералів,ворог не росія,а у Київі и так далі.Все скероване на деморалізацію військовослужбовців.Це дуже поганий сигнал,такого раніш не було.
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05.12.2021 21:00 Ответить
когда то Владимир Высоцкий в одной балладе подытожил подобное происшествие - это смутно мне напоминает индо-пакистанский инцидент ., там тоже сначала кочевряжились индусы, но быстро получили по пердакам и до сего времени просят рейх защитить их. Как и бульбофюрер.
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05.12.2021 21:38 Ответить
Непонятно, от наших никакого комментария о видео с вертолетом не было. По хорошему следовало бы прокомментировать.
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05.12.2021 21:47 Ответить
Надо просто ответить - "Спасибо ваш сигнал принят во внимание, будем готовиться"
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05.12.2021 23:02 Ответить
Таракан пустит беларусов под нож, а т.к. все беларусы говорят по-русски их никто не будет отсортировывать от власовцев.
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06.12.2021 00:12 Ответить
Мне кажется, что Украине следует быть готовой к тому, что воевать с ней РФ будет руками Беларуси, ставшей российским сателлитом.
И вот эта вот "нота про тесто" - прямое на то указание.

Всем тем, кто скажет, что беларусы не станут воевать с украинцами я отвечу: "А почему вы решили, что в форму беларуских военных будут одеты сами беларуские военные"?
Российским кадровым военным в беларуской военной форме даже не придется глаза в щелки раздвигать под вьетнамцев, или бороды отращивать под моджахедов.
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06.12.2021 05:37 Ответить
Американским стратегическим бомбардировщикам будет пофиг кого бомбить на украинской территории - кацапов или переодетых в белорусов кацапов))
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06.12.2021 05:47 Ответить
так как пристебались к председателю-бульбы, то лучше бы полуглазом обратили внимание на новое *****...вныцтво зеврейских шмыгалей, которые собираются после шиншилы достроить тын из чагарныка за 17 лямов. каждый час по лярду, то будет вам и газ по 90 , энергия по 50, своя бульба по 300... будет и кофве и какава с чаем
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06.12.2021 09:44 Ответить
 
 