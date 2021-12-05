Провокация Минобороны Беларуси: вручили ноту протеста за фейковое нарушение границы украинским вертолетом
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Минобороны Беларуси вручило военному атташе Украины ноту протеста в связи с нарушением госграницы Беларуси в воздушном пространстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства республики в воскресенье.
"5 декабря 2021 года в Департамент международного военного сотрудничества Министерства обороны был вызван военный атташе при посольстве Украины в Республике Беларусь, которому была вручена нота протеста в связи с участившимися нарушениями украинской стороной государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве", - говорится в сообщении.
Там указано, что поводом послужило нарушение 4 декабря 2021 года государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве украинским вертолетом типа Ми-8 в районе н.п. Новая Рудня.
"Военному атташе было доведено, что украинская сторона избегает диалога для разрешения спорных вопросов как по линии международного военного сотрудничества, так и контроля над вооружениями, что очень тревожно", - сообщили в Минобороны.
"Были приведены факты, свидетельствующие об уклонении Украины от выполнения обязательств в рамках региональных мер доверия и безопасности, а также проведения на фоне обвинительной в отношении Республики Беларусь риторики ряда учений вблизи белорусской государственной границы подразделениями вооруженных сил Украины", - добавили в ведомстве.
Совокупность этих фактов может свидетельствовать о возможности появления угрозы безопасности Республике Беларусь на южном направлении, заявили в Министерстве обороны.
Как сообщалось, в субботу Госпогранкомитет Беларуси заявил: "Проведение Украиной учений на границе с Республикой Беларусь спровоцировало инцидент. Сегодня, 4 декабря, около 12 часов на белорусско-украинской границе в районе пункта пропуска "Новая Рудня" Мозырский пограничный отряд зафиксировал нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Украины. Согласно сообщению, украинский военный вертолет Ми-8 на высоте около 100 м "пересек государственную границу и залетел вглубь до 1 км на территорию Беларуси".
В Государственной пограничной службе Украины опровергли заявление о нарушении воздушного пространства Беларуси украинским вертолетом. "Заявление белорусской стороны о том, что якобы произошло нарушение воздушного пространства со стороны Украины, не соответствует действительности... Во время выполнения заданий, полетов пилотом не было допущено нарушений, в частности, не допущено нарушение воздушного пространства Беларуси", - сказал спикер ведомства, добавив, что Госпогранслужба Украины неоднократно сообщала, что в рамках продолжающейся с 23 ноября операции полиции по усилению границы с Беларусью будет активно применяться авиация.
Также в Госпогранслужбе добавили, что белорусская сторона не предоставила им никаких материалов об инциденте.
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"Відповідь МЗС БРСР з приводу порушення повітряного простору українським Мі-8".
Викладач ходить та заглядає в зошити :
- "Непогано",пане майор..
- "І у вас добре,пане капітан"..
- "А це зовсім непогано,пане лейтенант,тільки "ойбані підкацапники" пишеться з маленької літери,
а "на уйх" - роздільно..
Привладні чомусь замовчують це…
Было Мавзолейное вы хоть сами верите в этот бред?
Враньё наверное в том, что он не в глубину залетел на 1 км, а просто над территорией находился на протяжении 1 км и, например, метров 200-500 от линии границы.
І тут треба брати з них приклад.
Врешті решт, за вісім років всі, хто хотів, вже для себе вибір зробили, кому вірити, а кому ні.
білорусиетнічні українці Берестейщини з великим задоволенням повернулись би в Україну.
У 1087-1157 роках Берестейська земля входила до складу Турово-Пінського та, пізніше, Волинського князівства. У 1199 році князь волинський Роман Мстиславич утворює Галицько-Волинське князівство, до якого крім Волині та Галичини входить Берестейська та Дорогичиська землі, а Турово-Пінське князівство потрапляє під його протекторат.
У 1595 році під час повстання Наливайка в околицях Пінська двічі побувала козацька армія.
Не оминула Берестейщину й національно-визвольна боротьба українського народу 1648-1657 років. У вересні 1648 року після появи в околицях Берестя невеликого козацького загону почалося повстання в Бересті, внаслідок якого було повалено шляхту та заявлено про приєднання до української козацької держави.
У складі незалежної України (1917-1919 роки)
За Берестейським миром, підписаним 9 лютого 1918 року, Берестейщина, Холмщина і Підляшшя увійшли до складу Української Народної Республіки. У березні 1918 року в складі УНР утворене Холмське губерніальне староство (губернія), адміністративним центром якого стає Берестя. За влади Павла Скоропадського на Поліссі також було утворене Поліське староство у складі Української Держави.
У 1905-1907 роках на Берестейщині активізувалася українська просвітницька діяльність. 1905 року в селі Кобиляни Берестейського повіту була заснована бібліотека-читальня імені Тараса Шевченка. У 1905-1914 роках у Бересті діяв Онопрій Василенко (Охрім Варнак), організатор українських культурних подій та засновник українського самодіяльного театру. У 1911 році в Пинську пройшов збір коштів на пам'ятник Тарасові Шевченку у Києві.
У 1916 році в Бересті була заснована одна з перших філій «Просвіти» на Поліссі. Наприкінці липня 1917 року в містечку Дивині пройшла перша конференція вчителів українських початкових шкіл.
Рідна мова населення повітів Берестейщини наприкінці XIX століття:
Рідна мова населення Берестейського повіту(1897)
Мова
Кількість, осіб
Частка
українська
140 561
64,4 %
єврейська
45 397
20,8 %
російська
17 759
8,1 %
польська
8 515
3.9 %
білоруська
3 997
1,8 %
Разом
218 432
100 %
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
Пінск - гэта палешукі. Палешукі - гэта ўкраінцы.
И вот эта вот "нота про тесто" - прямое на то указание.
Всем тем, кто скажет, что беларусы не станут воевать с украинцами я отвечу: "А почему вы решили, что в форму беларуских военных будут одеты сами беларуские военные"?
Российским кадровым военным в беларуской военной форме даже не придется глаза в щелки раздвигать под вьетнамцев, или бороды отращивать под моджахедов.