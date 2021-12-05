"На Донбассе выдано 350 тысяч паспортов РФ, получат все жители", - главарь оккупантов Пушилин

Все жители оккупированных территорий Донецкой области получат гражданство России.

Об этом заявил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, российские паспорта получили более 350 тыс. человек.

"Сейчас количество получивших российский паспорт перевалило за 350 тыс. человек. Получат все", - сказал Пушилин.

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Как сообщалось, во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.