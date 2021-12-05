"На Донбассе выдано 350 тысяч паспортов РФ, получат все жители", - главарь оккупантов Пушилин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Все жители оккупированных территорий Донецкой области получат гражданство России.
Об этом заявил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
По его словам, российские паспорта получили более 350 тыс. человек.
"Сейчас количество получивших российский паспорт перевалило за 350 тыс. человек. Получат все", - сказал Пушилин.
Как сообщалось, во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
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+21 Игнатьев Фион
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приготовил ответ на провокации России с выдачей своих паспортов жителям ОРДЛО.
А разве он что то собирался выдавать? Ведь и предьяву не выкатишь.
Не судите строго, ему всё можно.
Суд разрешил президенту обещать что угодно, и не выполнять. поскольку предвыборная программа кандидата в президенты - это средство агитации, которое не является законодательным актом.
Постановление ВАСУ является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке.
А у вас негров линчуют.
В загалі мова йшла що ВІН нічого не робить.
Не надо отвечать.
Дякую.
нелегитимный фюрер Мавзолея Путлер хочет к 9 мая 2022 года собрать новый Ссср в составе...РАБссия,Белорусь,Армения,Украина,Казахстан и Молдова...
Брешуть разведчики ....Голобородька отказался быть директором Кривого Рога...
Пенсіонери які отримали кацапські паспорти можуть отримувати українську пенсію.
Коли Україна зайде у Донецьк і Луганськ, то треба буде поставити цих людей перед фактом - або Україна, або кацапія.