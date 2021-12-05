РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18250 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Агрессия России против Украины Война
7 125 88
война (46795) гражданство (1281) паспорт (1134) Россия (91269) Донбасс (26945) Пушилин (129)

"На Донбассе выдано 350 тысяч паспортов РФ, получат все жители", - главарь оккупантов Пушилин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все жители оккупированных территорий Донецкой области получат гражданство России.

Об этом заявил главарь террористов "ДНР" Денис Пушилин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, российские паспорта получили более 350 тыс. человек.

"Сейчас количество получивших российский паспорт перевалило за 350 тыс. человек. Получат все", - сказал Пушилин.

Читайте также: Медведев вручил партбилеты "Единой России" главарям террористов Пасечнику и Пушилину

Как сообщалось, во время съезда "Единой России" глава партии Дмитрий Медведев вручил партийные билеты главарям террористов "ЛНР" и "ДНР" - Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+21
Клоунам пох..., вони деребанять бюджетні гроші та відпочивають на днях народженнях.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:03
+18
то якого хєра воно лізло на пост, якщо нічого зробить не може?
показать весь комментарий
05.12.2021 15:40
+16
Паспорта рузьске, а содержать должна Украина. Это и есть минские соглашения по *********.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоунам пох..., вони деребанять бюджетні гроші та відпочивають на днях народженнях.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:03 Ответить
А ти не клоун можеш якимсь чином заборонити ***** видавати паспорти? То чому ні чого не робиш? Гавкати не мішки ваорочати.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:32 Ответить
то якого хєра воно лізло на пост, якщо нічого зробить не може?
показать весь комментарий
05.12.2021 15:40 Ответить
А те що було до нього що зробило окрім як подарувало мудачуку державний нафтопровід і привело зажопників у раду?
показать весь комментарий
05.12.2021 15:51 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 15:54 Ответить
Якщо він всьо здєлал,то що ж вони хочуть? А зробив він те що забрав у мудачука нафтопровід і наклав санкуції,чого не робив порошенко,бо то друзі по разуму.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:57 Ответить
То корумповані друзі по бізнесу а не по розуму
показать весь комментарий
05.12.2021 20:10 Ответить
Свою першу партію вони зосновували удвох, то й по розуму теж.
показать весь комментарий
05.12.2021 20:23 Ответить
Критикуешь - предлагай.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:51 Ответить
Виктор Ли ******** А ти не клоун можеш якимсь чином заборонити ***** видавати паспорти? Гавкати не мішки ваорочати.
++++++++
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приготовил ответ на провокации России с выдачей своих паспортов жителям ОРДЛО.

показать весь комментарий
05.12.2021 17:01 Ответить
І багато видав після того як заявив. А ще навіщо громадянам України два паспорти громадянина України тобі кацапу так і не зрозуміти?
показать весь комментарий
05.12.2021 17:17 Ответить
І багато видав після того як заявив.

А разве он что то собирался выдавать? Ведь и предьяву не выкатишь.
Не судите строго, ему всё можно.
Суд разрешил президенту обещать что угодно, и не выполнять. поскольку предвыборная программа кандидата в президенты - это средство агитации, которое не является законодательным актом.
Постановление ВАСУ является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:59 Ответить
А який з президентів взагалі все виконав що обіцяв? Твій ***** все виконав?
показать весь комментарий
05.12.2021 18:04 Ответить
І багато видав? А ще навіщо? А який з президентів взагалі все виконав що обіцяв? Твій ***** все виконав?
А у вас негров линчуют.
В загалі мова йшла що ВІН нічого не робить.
Не надо отвечать.
Дякую.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:47 Ответить
Я взагалі то кацапів гидую,мене від віс нудить і я на вас блюю.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:58 Ответить
Ну и о каких минских соглашениях коняка вякает?
показать весь комментарий
05.12.2021 15:07 Ответить
клоуну тоже дайте - заслужил
показать весь комментарий
05.12.2021 15:08 Ответить
Паспорта рузьске, а содержать должна Украина. Это и есть минские соглашения по *********.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:09 Ответить
Тут є гарний момент. Тепер можна проводити вибори на Донбасі по ... українським законам. Тоді всі громадяни іноземних держав не мають право приймати участь у цих виборах. Якщо ЗЕ не дозволить подвійне громадянство.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:50 Ответить
Але багато з ордловців мають і українськи паспорти, не знищили - пенсію ж україннську треба отримувати, до вузів наших вступати без ЗНО на бюджет та інше
показать весь комментарий
05.12.2021 18:54 Ответить
Ненаказуемо. Паспорта может выдавать любая страна кому угодно по своему усмотрению.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:10 Ответить
ПНХ разом з Калантаряном!
показать весь комментарий
05.12.2021 15:13 Ответить
Мы тоже можем раздавать свои паспорта жителям Кубани и Хабаровска.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:14 Ответить
согласно нашему законодательству не можем
показать весь комментарий
05.12.2021 16:50 Ответить
Можем.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:54 Ответить
только в случае их отказа от кацапского гражданства
показать весь комментарий
05.12.2021 17:37 Ответить
Таки так,але чекаємо коли кремлівські признають ЛБеринери,зразу припруться захищати ті паспорти,провірений шлях Абхазія,Осетія..
показать весь комментарий
05.12.2021 15:17 Ответить
К гадалке не ходи.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:18 Ответить
Значит слой перегноя будет еще толще.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:19 Ответить
Не на донбассе, а только в "днр".
показать весь комментарий
05.12.2021 15:12 Ответить
От ти дурнуватий, Пєніс Душилін! Коли ми вас викуримо звідтіля, разом з колаборантами та "любітєлямі рускага міра" - ці ваші картонки притомним людям не ************, бо їми важко підтертися - цупкі, не розімнеш...
показать весь комментарий
05.12.2021 15:12 Ответить
Не проста любители картонак паедут на мастосрань у ссысрань и засрань.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:20 Ответить
Ось тільки українські паспорти в них не вилучають.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:51 Ответить
ЧВР... И пенсии и всякие там выплаты тоже пусть там получают... У меня дядька там работал на трубном заводе, начальником... С зарплатой в 150долларов в месяц... И задержкой зарплаты в 7 месяцев... Представляю, какие там зарплаты... Очень выгодная сделка по продаже своей родины... Манкурты-малоросы
показать весь комментарий
05.12.2021 15:12 Ответить
100 баксов в даунецке средняя зарплата. это даже меньше, чем в приднестровье. но больше, чем в сухуми. так что еще неплохо живут))
показать весь комментарий
05.12.2021 15:16 Ответить
я только за. получил паспорт рашковании - лишился пенсии, регресса, субсидий и прочих вкусностей.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:20 Ответить
так они от укр. паспорта не отказываются, и наши их не лишают, вот в чем проблема...
показать весь комментарий
05.12.2021 15:41 Ответить
по новому закону они лишаются права голоса.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:13 Ответить
впервые слышу
показать весь комментарий
05.12.2021 17:34 Ответить
Нажаль такого закону намає
показать весь комментарий
05.12.2021 18:57 Ответить
Звучит как угроза...
показать весь комментарий
05.12.2021 15:32 Ответить
Вони для того і ***** звали,от нехай тепер ***** й годують як годували Україну,годувальники.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:35 Ответить
Думаю там уже 90-100% поголовья лднр обелечено российскими аусвайсами.Просто занижают цифры,чтоб глупые зебилы и дальше надеялись увидеть мир в рыбьих глазах пуйла.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:36 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 15:38 Ответить
один з них законний
показать весь комментарий
05.12.2021 17:29 Ответить
...спасибо, кэп!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:31 Ответить
це найкраща новина за 7 років , тепер пенсії даубасу можно не платити бо "наших" людей там вже не буде !
показать весь комментарий
05.12.2021 15:39 Ответить
с чего бы?наши не лишили их гражданства.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:42 Ответить
тому що, для цього не було приводу , зараз є бо подвійне громадянство не передбачене законом .
показать весь комментарий
05.12.2021 15:51 Ответить
скоро ВР введет двойное гражданство, следите за СМИ и не сильно радуйтесь, все равно пенсии у нас для миллионов мизерные
показать весь комментарий
05.12.2021 16:37 Ответить
В Крыму с 90-х паспорта раздавали при крышевании местного СБУ. А так. да, типа ничего не страшно. Пока.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:39 Ответить
Очень хорошо,после освобождения Донбасса от лаптей никто не сможет не пустить новых граждан в мокшандию.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:39 Ответить
Паспорта - значит будут граждами России. "Путин памаги". Ввод войск на территорию Украины (ОРДЛО) уже опрадан. А вот и Бацька зашевелился, дескать провокации на границы. Гитлер, Судеты, Пакт Молотова-Рибентропа, 1 сентября 1939 года, 22 июня 1941...
показать весь комментарий
05.12.2021 15:39 Ответить
то ни к чему не обязывающая бумажка. с тем паспортом еще лицо в рашковании разобьют. эти же дауны вылезли в рашку и начали там качать права. а там свои хозяева. и все они нерусские)
показать весь комментарий
05.12.2021 16:15 Ответить
Паспортом сыт не будешь.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:41 Ответить
Нужно им пенсии в два раза повысить , может они перестанут получать паспорта путинские😁
показать весь комментарий
05.12.2021 15:51 Ответить
я проживаю в донбассе и мне на хрен ни упал русский паспорт как и паспорт днр, так что пушилин опять врет в очередной раз.
показать весь комментарий
05.12.2021 15:53 Ответить
Добро пожаловать в Концлагерь товаристча Сралина... мавзоллейная Ксива это круто...
показать весь комментарий
05.12.2021 15:54 Ответить
Президент Молдовы Майя Санду о Мацковии....https://youtu.be/kUIqC0XXZgE...
показать весь комментарий
05.12.2021 15:57 Ответить
Пара Томагавков и звиздец Крыму с Дамбассом
показать весь комментарий
05.12.2021 16:04 Ответить
Из достоверных источников стало известно такое...

нелегитимный фюрер Мавзолея Путлер хочет к 9 мая 2022 года собрать новый Ссср в составе...РАБссия,Белорусь,Армения,Украина,Казахстан и Молдова...

Брешуть разведчики ....Голобородька отказался быть директором Кривого Рога...
показать весь комментарий
05.12.2021 16:02 Ответить
Там і так з українського залишилася тільки територія, своєрідна Чорнобильська зона.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:05 Ответить
Два стратегических бомбардировщика США "В-1в Lancer" постоянно находятся в Акватории Черного моря,мониторят все военные объекты РАБссии на глубину аж до Урала...,вопрос...зачем? Ответ....,не скажу...потом сюрприз будет.... Самое интересно что к ним подключились другие бомбардировщики США "В-1s"....а эти аппараты ваще могила для Тупой РАБссии....
показать весь комментарий
05.12.2021 16:14 Ответить
На оккупированной территории люди будут получать аусвайсьі , и винить их в єтом не стоит. Ведь российский рубль там ходит уже лет шесть , да и пенсии там все получают , фактически , из бюджета РФ. Лишить их украинской пенсии и обьявить предателями - не дальновидная политика. Украине не стоит проявлять инициативу в подобньіх вопросах , Расея должна сама полностью проявиться там , как ОККУПАНТ . Время работает не на РФ , а на Украину .
показать весь комментарий
05.12.2021 16:18 Ответить
вони винні лише в тому що народились дурнуватими і тому махали кацапськими ганчірками та лягали перед українськими БМД...
показать весь комментарий
05.12.2021 17:51 Ответить
Хітродупі отримують пенсію і з України і з РФ.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:00 Ответить
Фашики завжди аусвайси роздавали. Без них - "ка#ашка" у них.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:24 Ответить
Отгородится бетонной стеной с рвами заминировать каждый сантиметр и пусть там хоть в жопу. Ся

показать весь комментарий
05.12.2021 17:27 Ответить
кто получит аусвайс - будет известен, и в будущем это будут НЕ граждане.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:34 Ответить
ось и "Громадянська війна"-громадяне рф, против громодян Украины!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:41 Ответить
Цю тезу треба розкрутити і поширювати. І тикати ціми цифрами 350 тис ДНР+400 (?) впикуЛаврову іміжнародним партнерам- чиї громадяни ведуть занами війну + російска зброя + росяйськи вояки.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:09 Ответить
Ну і нехай ці ублюдки,які їх отримали, засунуть ті смердючі паспорти собі в сраку. Бо більше ті паспорти ні на що не придатні.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:26 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:38 Ответить
Да сразу бы уже советские паспорта выдавали. Ближе к реальности...
показать весь комментарий
05.12.2021 18:41 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:43 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2021 18:48 Ответить
эт хорошо. каждого "гражданина" нах с украинского довольствия!!!
показать весь комментарий
05.12.2021 18:48 Ответить
Є закон про вихід з громадянства України, вони його пройшли?
Пенсіонери які отримали кацапські паспорти можуть отримувати українську пенсію.
Коли Україна зайде у Донецьк і Луганськ, то треба буде поставити цих людей перед фактом - або Україна, або кацапія.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:43 Ответить
Вони вже всі можуть померти від старості та злиднів, поки дочекаються нашу Україну. Час працює на нас.
показать весь комментарий
06.12.2021 09:31 Ответить
Коли Луганськ і Донецьк стануть підконтрольні Київу, тоді треба розпочати фільтраційну роботу серед людей в окупації і кримінальну теж, багато хто зайняв чужу нерухомість, майно, співпрацював з окупантами, здава патріотів на подвал. Думаю треба прийняти закон - як що у людини буде знайдений кацапський паспорт і вона його добровільно відмовилась здавати, то тюремний строк на один рік. Охочих мати лапотний паспорт зменшиться у геометричній прогресії.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:46 Ответить
Мечты, мечты, где ваша сладость?
показать весь комментарий
28.01.2022 10:01 Ответить
Ти теж на підвал СБУ попадеш, не хвилюйся.
показать весь комментарий
28.01.2022 13:29 Ответить
Все кто выдавал паспорта плюс 350 тыс запрет на вьезд на территорию Украину плюс лишения пенсий и выплат плюс уголовное наказание.Вот так сразу нада.
показать весь комментарий
05.12.2021 21:10 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 08:40 Ответить
 
 