В Украину прибыло второе судно из 66 тыс. тонн угля из США
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Компания ДТЭК поставила в Украину второе судно из 66 тыс. тонн американского угля.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "ДТЭК Энерго".
Судно прибыло в порт "Южный" 5 декабря.
"Несмотря на крайне сложные условия с доступностью и рекордными ценами на энергоносители на мировых рынках, сегодня мы встречаем уже второе судно с углем из США. В ближайшие дни оно пополнит запасы наших ТЭС и позволит обеспечить стабильность украинской энергосистемы в пиковые периоды. Мы мобилизовали все имеющееся в наличии ресурс для того, чтобы в этих сверхсложных условиях обеспечить стабильность энергосистемы, свет и тепло в домах украинцев, особенно в отопительный сезон", - отметили в "ДТЭК Энерго".
Также в компании ожидают в декабре прибытие в Украину еще трех судов класса "Панамакс" с углем, зафрахтованным для нужд собственной генерации. Суммарный объем договоренных на ноябрь – январь поставок составляет около 470 тыс. т.
В ДТЭК Энерго также отметили, что на сегодняшний день общий объем уже законтрактованного компанией газового угля из Польши, США и Казахстана составил более 0,9 млн т. и продолжаются переговоры о дополнительных объемах топлива.
Напомним, накануне 60,5 тыс. т топлива с первого судна класса "Панамакс", привезенного ДТЭК для нужд государственной генерации "Центрэнерго", были отгружены в вагоны и направлены на Углегорскую, Змиевскую и Трипольскую ТЭС. Они должны помочь стабилизировать ситуацию с нехваткой угля на ТЭС.
Пожалуйста, подождите...
клоун на этом попиарился и заткнулся - бо уголь на государственные ТЭС так и НЕ планируют закупать... проще у лукашенска с фуйлом брать, наживаясь на откатах
вот где демократия и человеческие ценности!
https://twitter.com/aginnt/status/1467158278895509513
Все, как всегда в Украине: виноватых нет.
что делает ЗЕ-ленский ?
ЗЕ-ленский паясничает и угрожает заморозить Украину идиотскими временными администрациями на ДТЕК
Когда Украина была независимой от олигархов?
Говорили же - "думай-те!", а в ответ - "поржем!"
А когда мы сами действовали в наших интересах?
Ахметов свій профіт і так отримає, а зелена шобла хіба запилить відосики.
Таким чином в державі нічого кардинально не міняється для громадян, а зелені тирять тим часом бюджетні гроші(
Але в усьому винен Порошенко! От ми його причинимо і рейтинг виросте!
А Іцик Коломойський, він ні разу не олігарх і це злі піндоси на нього наїзжають, бо Порошенко Байдена про це попросив, аьи Зєєєлі нашкодити.
А про те що проти коломойського уже і в Ізраїлі справи відкрили за шахрайство, ми гоям не скажемо!
А винен в усьому Порошенко, Бо при ньому, в найтяжчі часи "ремонтів" (які по факту віяловими відключеннями) не було!
І прикинь, тоді електростанції були заточені під донецький антрацит з зольністю 0,2-1%. вони не могли працбвати ні на чому більше, бо це не груба в хаті, куби хоч торфобрикет, щоч дуб кидай, кочергою поворушив, золу вигріб і горить! Там згорає тисяча тон на день і якщо зольність 1%, то це 10т. золи, а якщо 10%, то 100. А як ці 100т вигрібти звідти. якщо система золовідбору розрахована на 10?
І якось впоралися, пройшли все, і топки на ТЕс реконструювали непомітно для тебе і дупа твою, подоляковська не мерзла!
і от за це Порошенка треба посадити1 Бо він демонструє, що свою справу можна робити тихо і непомітно, а не створювати проблеми, а потім мужньо їх долати, оголошуючи ворогами тих, хто ті проблами по факту долав.
ПС. Схоже, ви несете повну маячню...
Из чего будет следующее судно ?
"В России строят гигантскую верфь для производства судов из железобетона"
Россия готовится к нехватке металла - это другое дело.
И обязаны помочь в самую страшную минуту потери надежд после стольких трагедий потерь и страданий, не бросить Украину!
Суда типа Панамакс в течение многих десятилетий проектировались и строились с максимально возможными размерениями для прохождения Панамского канала в грузу. Габариты судна должны были позволить ему пройти шлюзы канала, которые до недавней реконструкции имели следующие параметры: длина - 320 м, ширина - 33,53 м, глубина - 12,5 м. Допустимая осадка судов для прохождения канала определялась в оперативном режиме в зависимости от уровня воды в озере Гатун, который в свою очередь зависел от количества выпавших осадков.
С июня 2016 года новые шлюзы канала способны пропускать суда гораздо большего дедвейта/водоизмещения. Поэтому на смену судам типа Панамакс были спроектированы суда, получившие название Нью Панамакс, которые берут максимальное количество груза для прохождения новых шлюзов. Балкер типа Нью Панамакс имеет дедвейт порядка 120 000 тонн, а его размерения составляют 336м Х 49м Х 15,5м (длина Х ширина Х осадка).
Несмотря на проведенную модернизацию Панамского канала, суда типа Панамакс остаются востребованными и ликвидными активами
мо з зеленого вас стяхне-навчить...