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Стабилизация ситуации с коронавирусом в Киеве наблюдается вторую неделю подряд, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Киеве наблюдается вторую неделю подряд, - Рубан

В Киеве наблюдается стабилизация ситуации с коронавирусом. Эпидемические показатели снижаются уже вторую неделю подряд.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В начале ноября в Киеве был введен локдаун. По словам чиновника, жесткие ограничения позволили остановить распространение коронавируса, а сейчас эпидемия в столице пошла на убыль.

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"Введенные в Киеве мероприятия были эффективными. Мы видим, уже почти 2 недели стабилизируется ситуация и идет снижение по всем показателям, по которым наблюдается эпидемия в Киеве", - отметил Рубан.
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Топ комментарии
+9
Мова не про вакцинованих, мова про недонадлюдей, які вважають, що якщо вони вакцинувалися, вони кращі за інших і тому вони мають право образливо висловлюватися на адресу тих, хто, незалежно від того, вакцинований чи ні, висловлює обурення тотальним контролем, який нам нав'язують.
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05.12.2021 17:30
+8
Мене цікавить а по якому разу вакцинованих вважати вакцинованними? Бо ось наприклад вже навесні більшість вакцинованих перейде до категорії невакцинованих.
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05.12.2021 17:10
+7
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05.12.2021 17:38
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Правила форума Совет форумчан
Рано чи пізно, всі невакциновані виздихають)
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05.12.2021 16:38 Ответить
зразу після вакцинованих !
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05.12.2021 16:58 Ответить
Мене цікавить а по якому разу вакцинованих вважати вакцинованними? Бо ось наприклад вже навесні більшість вакцинованих перейде до категорії невакцинованих.
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05.12.2021 17:10 Ответить
Мова не про вакцинованих, мова про недонадлюдей, які вважають, що якщо вони вакцинувалися, вони кращі за інших і тому вони мають право образливо висловлюватися на адресу тих, хто, незалежно від того, вакцинований чи ні, висловлює обурення тотальним контролем, який нам нав'язують.
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05.12.2021 17:30 Ответить
Цікаво, а ким Ви себе вважаєте, коли пишете таке "мова про недонадлюдей..."?
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05.12.2021 18:19 Ответить
Ну, по-перше, я не тішуся зі смертей, точка. Як вакцинованих, так і невакцинованих.
А по-друге, хто б з нас що про себе не думав, все залежить від суб'єкту пізнання, і немає жодної людини, думка інших про яку співпадала б з її власною.
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05.12.2021 18:45 Ответить
Якщо Ви критикуєте тих, хто на Вашу думку вважає, що "вони кращі за інших і тому вони мають право образливо висловлюватися на адресу тих, хто, ", то Ви маєте бути кращим за тих, кого критикуєте, чи не так?
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05.12.2021 20:06 Ответить
Я їх не критикую і не висловлюю образ щодо них, я за право вибору для кожного, ви ж вживаєте термін "антиваксер"? От і розглядайте мій термін "недонадлюдина" як антонім до нього.
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05.12.2021 20:23 Ответить
За правилами словотворення антонімом до слова "антиваксер" є слово "ваксер", а антонімом до слова "недонадлюдина" є слово "надлюдина". То хто кого тут вважає кращим за їнших?
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05.12.2021 20:51 Ответить
Недо- вказує на незавершеність процесу.
Не всі антиваксери невакциновані, як іне всі невакциновані є антиваксерами. Не всі ваксери вакциновані, як і не всі вакциновані є ваксерами. А є такі істоти, які або вакциновані, або вдають з себе вакцинованих, які вважають, що можуть вирішувати за інших, що для тих краще. Про них і мова.
Описовий не те ж саме, що образливий або критикуючий.
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05.12.2021 21:26 Ответить
Ви пропонуєте префікс "недо-" застосовувати до невакцинованих, як ознаку незавершеного вакцинування?
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05.12.2021 21:33 Ответить
Там префікси "недо-" + "над-". І взагалі то літературний прийом з філософії.
А недовакцинованим сам себе називав один мій знайомий, який першу дозу отримав модерни, прийшов з алергією по другу, йому сказали прийти коли алергія вщухне, а потім модерни не стало і другу дозу файзером йому відмовились робити бо то було у липні чи серпні, а шлюшко видав офіційну рекомендацію з комбінування мРНК вакцин пізніше, чи ті доктори просто не знали, я не в курсі деталей. От він і казав усім, що він недовакцинований.
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05.12.2021 22:23 Ответить
Де "там"? У Ваших фантазіях? То пусте.
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06.12.2021 00:08 Ответить
До весни треба ще дотягнути зі світлом і теплом в домівках.
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05.12.2021 18:37 Ответить
А що, хіба щось не так з теплом та світлом? Вважаю, що якщо війни не буде то якось дотягнемо.
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05.12.2021 22:55 Ответить
Щас придет "Омикрон" всех уровняет.
Уже з"афиксировали" в 10 странах Европы.
Действие ПЦР тестов уменьшили до 24 часов.
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05.12.2021 19:06 Ответить
Скоро еще сократят. И получится что ты гарантированно протестирован до тех пор пока из лаборатории не вышел. А тест будем получать уже просроченный.
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05.12.2021 23:01 Ответить
Ну так залишайся в лабораторії. Зручне місце для протестів антиваксерів проти медичних експериментів.
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06.12.2021 00:10 Ответить
Так що Ви там плямкали відносно добровільності, лицемір?
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06.12.2021 00:12 Ответить
У Вас є вибір? Є. Так що робіть свій добровільний вибір і не плямкайте.
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06.12.2021 00:44 Ответить
Я ж кажу, що Ви лецемір. Ви разом з владою даєте людям вибір або вакцинуйся, або влаштуємо вам голодомор. Гарний Ви з владою даєте людям "вибір". Ну прям "добровільна" вакцинація. Ага-ага, вірим-вірим. Не дивуйтеся потім, коли людей доведете. Бо людина починає звіріти, коли вже втрачати немає чого.
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06.12.2021 16:14 Ответить
Ну, да - антивакси все одно помруть від старості.
Скажи краще вакс - як то воно брати участі в грі кальмара?
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05.12.2021 18:43 Ответить
Якщо стабілізація другий тиждень поспіль, то до чого ці правила?
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05.12.2021 16:48 Ответить
Имитация бурной деятельности. Как раз тот случай, когда правая рука не знает, что делает левая.
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05.12.2021 16:51 Ответить
ляшківець же написав, що зміни стосуються в основному жовтого рівня. Київ перейде до жовтої зони, а по факту залишиться в червоній. Поки 100% не вакцинується, а потім ще раз, і ще
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05.12.2021 16:53 Ответить
Потрібна база даних хто буде приходити під ОП,та мітингувати.Усіх на карандаш!✍️
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05.12.2021 17:06 Ответить
Малося на увазі, що Україна стабільно у трійці лідерів по смертності як у світі, так і у Європі.
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05.12.2021 17:43 Ответить
Вакцинація відходить на другий план.
Чим смартфон, який має камеру, мікрофон, GPS, і дію, зроблену ліпшим другом правої п'ятки одного з друзів родичів квартала-95, що дуже ******* рассєю і продають їм свої говносвати, так ось, чим той смартфон гірше за "чіп"? Носиш з собою же ти його добровільно. Попередньо надавши тій говнодії дозволи.
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05.12.2021 17:47 Ответить
Киев был введён в дурдаун.
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05.12.2021 16:50 Ответить
Причому дуже давно. Таке враження що там пік ендемічної зони Йододифіциту.
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05.12.2021 17:35 Ответить
Вакциноцид тривае! Вакцинобесия набирает оборот! Вакцинофрения головного мозга поражает всё больше украинцев. Швеция живет без ограничений, без вакцинонасилия, как некоторые другие страны....Помрет большинство людей до конца этого века и родяться новые!
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05.12.2021 17:22 Ответить
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05.12.2021 17:38 Ответить
Даже Путлер испугался вчерашних антикавидных вуступлений в Европе и приостановил вакцинацию до 1 февраля,ну кроме тех районов где главы администраций(якобы на свой страх и риск), не пуская людей на транспорт, делуют народу "уколы зонтиком"
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05.12.2021 17:27 Ответить
Все мои знакомые, которые вакцинировались в Киеве еще болеют, независимо от вакцины.
Похоже, иут всем кололи исключительно фуфломицин.
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05.12.2021 18:03 Ответить
Прям таки все? Ну-ну.
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05.12.2021 18:22 Ответить
Как один.
Вакцинированы файзером и модерной на работе.
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05.12.2021 18:26 Ответить
Эсли бы это было правдой, тогда темпы заражения ковидом должны были бы сопоставимы с темпами вакцинации. Каждый день вакцинируется по 100-150 тыс человек, а заболевает по 10-15 тыс. Вывод: То, что Вы сообщили дакеко от правды.
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05.12.2021 19:55 Ответить
Вывод: вакцинация - это русская рулетка.
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05.12.2021 20:01 Ответить
Но только у невакцинированных полный барабан патронов, а у вакцинированных - один патрон да и тот с неполным зарядом пороха.
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05.12.2021 20:04 Ответить
"Невакцинированные" в эту рулетку не играют вообще.
Они переболели еще в 2019-2020 годах и имеют мощный
природный иммунитет, стимулировать который нет нужды.
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05.12.2021 20:10 Ответить
Так це і не дивує. ШВЛ такий ШВЛ. Одне тільки незрозуміло - Вам подобається смакувати цю фотку? Бо постите її вже 100500 раз.
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05.12.2021 23:03 Ответить
То Ви вважеєте, що ШВЛ такий ШВЛ тільки для невакцинованих? Цікаво.
До того ж і рахувати Ви зовсім не вмієте. Я цю фотку пощу вперше.
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05.12.2021 23:43 Ответить
Ви вже не перший раз її постите. Мені вже постили. Ви взаглі смакуєте "гробікі, трупікі" А ШВЛ такий ШВЛ для всіх. Йому байдуже вакцинований ти чи ні. Вихід з під нього десь 16 відсотків здається. Тому менш за все власне я хотів би під нього попадати.
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06.12.2021 00:11 Ответить
Не вигадуйте. Давайте посилання, де я вже постив це фото.
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06.12.2021 00:41 Ответить
Тобто Ви примушуєте мене перерити за два тижні форум?
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06.12.2021 16:20 Ответить
Так мало ли чем они болеть могут. ОРВИ покуда еще никто не отменял. Ковидла может она и поганая, но и другая вирусень никуда не делась.
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05.12.2021 22:57 Ответить
Вакцинированные разносят заразу точно так же как невакцинированные

Немецкий ученый Günter Kampf (University Medicine Greifswald, Institute for Hygiene and Environmental Medicine, Germany) пишет в журнале «The Lancet» о том, что вакцинированные и не вакцинированные люди практически одинаково способны распространять инфекцию! Вот ссылочка:

https://www.thelancet.com/…/PIIS0140-6736(21)02243-1.pdf
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05.12.2021 18:28 Ответить
Вероятность подцепить штамм Дельта у невакцинированных медработников вдва раза выше, чем у вакцинированных (и это даже без бустерныз доз).
Among 88570 HCWs (range across sites, 9527-32224), the vaccination rate was 82% (72624 of 88570; range, 72%-91%); the vast majority were vaccinated with mRNA vaccines. A total of 11836 workers underwent COVID-19 testing, of which 3.7% (440 of 11836) were confirmed to have COVID-19 infections with an overall breakthrough case rate among vaccinated HCWs of 0.43% (309 of 72624) during the Delta variant surge in California in June 2021 and July 2021 [8].
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05.12.2021 19:03 Ответить
Я написал о распространении вируса, а не о возможности подхватить, уважаемый
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05.12.2021 19:54 Ответить
Одне з одним тісно пов"язано.
Vaccinated people spread the virus less overall because they are significantly less likely to get infected in the first place. In early September, the CDC found that six unvaccinated people were testing COVID-positive for every one vaccinated person. But there are plenty of reasons to be optimistic beyond that. Some recent research shows that even once they've been infected, the vaccinated are less likely to spread the coronavirus than the unvaccinated. "We're back in this category of Yeah, it can happen, but it seems to be a very rare event," Ross Kedl, an immunology professor at the University of Colorado School of Medicine, told me.
Переклад
Вакциновані люди менше поширюють вірус загалом, тому що вони значно менше заражаються. На початку вересня CDC виявив, що шість невакцинованих людей дають позитивний результат на кожну вакциновану людину. Але крім цього є багато причин для оптимізму. Деякі нещодавні дослідження показують, що навіть після того, як вони були інфіковані, у вакцинованих менше шансів поширювати коронавірус, ніж у нещеплених. «Ми знову в цій категорії. Так, це може статися, але це, здається, дуже рідкісна подія», - сказав мені Росс Кедл, професор імунології з Медичного факультету Університету Колорадо.
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05.12.2021 20:01 Ответить
Одни исследования не подтверждают другие. Хаос
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05.12.2021 20:05 Ответить
Кстати мой пример из "The Lancet"
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05.12.2021 20:08 Ответить
Моє перше посилання на журнал Clinical Infectious Diseases, друге - на The Atlantic. І що?
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05.12.2021 20:24 Ответить
Так, кто прав? И почему заставляют (!) подписывать бумагу о добровольности и о том, что не отвечают за последствия?
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05.12.2021 20:42 Ответить
заставляют (!) подписывать бумагу о добровольности?
Підписати папер про добровільну згоду можна тільки пропонувати. А про підпис про звільнення від відповідальності хто Вам наплів? Ви бланк того документу хоч бачили? Поцікавтеся ним перед тим, як побрехеньки тиражувати.
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05.12.2021 21:37 Ответить
Верховная Рада в ускоренно-упрощенном режиме приняла в целом законопроект № 5247 о внесении поправок в статью 9-2 закона о лекарственных средствах относительно государственной регистрации вакцин и других иммунобиологических препаратов под обязательства.
Инициаторами законопроекта были Кабинет министров и премьер Шмыгаль. За норматив проголосовали 236 депутатов.
Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
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05.12.2021 21:45 Ответить
Так виробники вакцин звільняються законом. А Ви стверджували, хтось звільняється від відповідальності що підписом вакцинуємого:
"И почему заставляют (!) подписывать бумагу о добровольности и о том, что не отвечают за последствия?" 05.12.2021 20:42
Брехати - то погана справа.
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05.12.2021 22:14 Ответить
Не думать и передергивать еще хуже. Особой разницы не вижу. Добровольно??? Зачем? Чтобы снять ответственность социальную и медицинскую
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05.12.2021 22:32 Ответить
"Добровольно??? Зачем?"
Ви за недобровільну вакцинацію? Охрініити!
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05.12.2021 22:38 Ответить
Вы идиотом прикидываетесь?
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05.12.2021 22:45 Ответить
Це Ви себе ідіотом виставляєте.
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05.12.2021 23:45 Ответить
А хіба в нас вакцинація добровільна? Вона в нас вже давно примусово-добровільна.
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05.12.2021 22:59 Ответить
Так, вакцинація у нас добровільна.
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05.12.2021 23:49 Ответить
Маячня. Вже давно не добровільна. З тих самих пір як почали у тих хто не хоче вакцінуватися позбавляти засобів до існування. І це Ви називаєте добровільна? Не треба блазнювати, як блазнює наша влада.
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06.12.2021 00:07 Ответить
Не перебільшуйте. Є ще немало професій, де вакцинацію від ковіда не вимагають.
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06.12.2021 00:37 Ответить
Справа часу. Достатньо людей у транспорт не пускати без сертифікату. І все. І буде вже неважливо яка у тебе професія.
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06.12.2021 16:22 Ответить
Невакцинированные в крупных городах ВСЕ переболели, так как не могли не пользоваться лифтами, метро, автобусами, магазинами, общепитом и так далее. То есть у ВСЕХ у них уже есть природный иммунитет к новым штаммам.
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05.12.2021 20:05 Ответить
Где были проведены и опубликованы исследования на эту тему?
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05.12.2021 20:09 Ответить
При личной встрече я бы опубликовал исследование тебе на морде.
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05.12.2021 20:13 Ответить
То есть по сути Вам сказать нечего и Вы перешли на хамство. Кацапский стиль дискуссий.
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05.12.2021 20:27 Ответить
Что значит ЕЩЕ болеют?
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05.12.2021 18:47 Ответить
Это значит, что ужаленные ещё не умерли.
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05.12.2021 20:06 Ответить
А неужаленные это те, на кого садятся только мухи?
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05.12.2021 20:53 Ответить
Pfizer не будет делать уколы мРНК в странах, где они несут юридическую ответственность за побочные эффекты.
«Pfizer не решается идти в некоторые страны из-за проблем с ответственностью, у них нет защиты от ответственности» - президент Всемирного банка Дэвид Малпас.

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05.12.2021 18:43 Ответить
Вообще их заслуги мало. Просто вирусы нежные и не любят жару и холод. Поэтому зимой и летом эпидемия стихает, а весной и осенью для ковида раздолье.
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05.12.2021 18:47 Ответить
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05.12.2021 18:57 Ответить
При чём тут Гурченко?
Или она умерла от ковида ?
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05.12.2021 20:08 Ответить
Заметьте двойной стандарт ваксерманов:
как обкалывать всех подряд - так давайте, и побыстрее,
а как понять, что невакцинированные уже с иммунитетом -
так сразу вопрос: "А где исследования?"
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05.12.2021 20:19 Ответить
Ефективність та безпека вакцин перевірялася подвійним сліпим методом, результати випробувань опубліковані. Де опубліковані результати того, за що агітуєте Ви?
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05.12.2021 20:38 Ответить
Антивакси таки зробили свою брудну справу та розкололи українське суспільство в черговий раз. Читати коментарі реально страшно та огидно!

Антивакси-кремлеботи! Ви таки отримали перемогу над здоровим глуздом, бажанням жити та знищенням українців. Ху#ло не дарма на вас гроши витрачає, ви їх відпрацьовуєте сумлінно.
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05.12.2021 20:32 Ответить
Зачем эта бредятина?
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05.12.2021 20:50 Ответить
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05.12.2021 20:59 Ответить
Работа у неё такая.
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05.12.2021 23:00 Ответить
Діду! Йди спати під лавку. Твоя шизонута ОА зачекалася.

Я на Цензорі відпочиваю, а не працюю. Це ти тут кремлівську службу несеш разом з пургою.
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05.12.2021 23:03 Ответить
Никого не настораживает, что в греческом алфавите после буквы "омикрон" следует буква "пи"?
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05.12.2021 21:23 Ответить
Вы открыли тайну упадка древнегреческой цивилизации! Срочно пишите в Шнобелевский комитет.
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05.12.2021 21:41 Ответить
Ну это как карта лягла. ))
А вообще-то в этом своя логика есть. Может следующий штамм будет последним. Только пока неизвестно для кого.
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05.12.2021 22:44 Ответить
Воля Провидения. За Пфизер серьёзные люди взялись всерьёз. И, возможно, кого-то даже на нары отведут под белы ручки.
https://www.politforums.net/medicine/1638704617.html
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05.12.2021 23:14 Ответить
Ну, якщо сам aquarius580 взявся за Пфайзер, діло в шляпі.
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06.12.2021 00:55 Ответить
Taм ссылочка на "Гардиан". Т.е. Пфизером занялись его настоящие Хозяева. Чем-то не угодил. Пауки в банке начали жрать друг друга. Красота.
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06.12.2021 01:04 Ответить
Это тот самый Киев который пинками под зад выгнал Януковича, Азирова, Пшонку и прочих гнид ?

Или это другой Киев, который покорно стоит в очередях на получение разрешения поехать на метро на работу ?
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05.12.2021 22:59 Ответить
Це той Київ, який твоя шизонута благовірна ОА вчора мріяла віддати асвабадітєлям для параду на Хрещатику.
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05.12.2021 23:07 Ответить
Eё Хозяева решили сворачивать спецоперацию "ковид". Правда, сейчас им предстоить подсчитывать убытки, заливаясь горючими слезами. Нефиг было слушаться старых придурков: Клауса Шваба, Жака Аттали и проч. - им черти давно в аду штрафы за прогулы выписывают.
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06.12.2021 00:10 Ответить
 
 