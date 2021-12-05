Минюст получил исковое заявление китайской стороны из-за "Мотор-Сич" и считает требования необоснованными
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Министерство юстиции получило исковое заявление от китайских инвесторов чиз-за компании "Мотор Сич".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ведомстве сообщили по запросу Радио Свобода.
По сообщению, министерство получило полный текст искового заявления 15 ноября, оно содержит требования на сумму 4,59 миллиарда долларов.
Речь идет об иске, который китайская сторона инициировала в 2020 году. Минюст получил запрос об арбитражном производстве с кратким содержанием исковых требований в декабре прошлого года.
"Обращаем внимание, что истцом в этом арбитражном производстве является не компания "Beijing Skyrizon", а шесть физических лиц-граждан Китайской Народной Республики. Арбитраж основан ad hoc, местом арбитражного производства избран город Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган – Постоянная палата третейского суда Гааге", – сообщили в министерстве.
В ведомстве уточняют, что исковые требования касаются не компенсации за национализацию, а выплаты возмещения Украиной за, как утверждают истцы, "нарушение режима справедливого отношения и экспроприацию инвестиций". С позиции инвесторов, это противоречит соглашению между Пекином и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций 30 мая 1993 года.
"Позиция государства Украина состоит в том, что заявленные китайскими инвесторами исковые требования необоснованны, а у Трибунала отсутствует юрисдикция на рассмотрение соответствующего дела. Исковое заявление и добавленные к нему доказательства исследуются Минюстом вместе с юридическим советником государства Украина в этом арбитражном производстве", – говорится в ответе.
В то же время, как отмечают в министерстве, заблаговременное разглашение деталей защиты Украины "может сказаться на интересах государства".
Китайская газета Global Times сообщила 29 ноября, что компания Skyrizon требует от Украины 4,5 миллиарда компенсации из-за санкций в иске к международному арбитражу в Гааге.
4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием о возмещении 3,5 миллиарда долларов. 5 декабря китайская сторона направила украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина "в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций".
В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкционных мерах, касающихся, в частности, китайской компании Skyrizon, купившей акции украинского производителя авиадвигателей, компании "Мотор Сич".
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А от Штатам не на шкоду...
...Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 33,3%, составив 354,15 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 116,16 миллиарда долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Мотор Сич" на пять лет вперед загружен заказами Китая, Турции, Украины, и др стран пользователей вертолетов марки Ми..
уже заключены контракты и ведутся работы..
эти три предприятия загружены на десятилетие вперед!
30 движков АИ-450Т уже закуплены турками, и еще сделан заказ на МС-50..
движок АИ 450т для развед версии, а движ МС 500 - для ударной версии БПЛА..
ты знаешь, Мефодьич.. одним из моих больших огорчений в жизни был тот факт, что инфантильных людей большинство, и у них развит горловой аппарат, но недоразвит мозг..
это открытая инфа!!!.. в сети опубликованы даже скрины договоров..
ну давай, напряги мозжечок..
скажи мне, Мефодьич, сколько тебе лет?
Так Украина дружит со США, или с Турцией и Китаем??? У США с этими странами отношения так себе. Против обоих США не прочь ввести санкции. Дело времени когда придётся делать выбор, с кем Украина.
Фигня в том, что новые вертолёты Ми, будут делаться уже без Украины, и под другие двигатели. Этот рынок Украина со временем потеряет.
А еще был завод № 29 он же был п/я 18 в последствии "Запорожский машиностроительный завод", а теперь корпорация "мотор-сич".
аналогичных " Мотор Сич"и один под санкт -петербургом , второй по мосвой!
ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») «ОДК-Климов» в течение одного года перешел на сборку ТВ3-117 ..
ОДК «Салют» новые цеха...
окхорошода)
Мотро Січ це тобі комуняка за авіаносець Варяг, який ти купив ніби то на металобрухт.
"Дружина Томаша Фіали - Наталя Фуклєва працює в юридичній компанії DLA Piper. Цинізм і особливе лукавство цієї ситуації полягає в тому, що послуги юристів буде оплачувати держава з бюджету", - підкреслює політтехнолог.