РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6150 посетителей онлайн
Новости Экономика
15 385 73
инвестиции (1140) Китай (2403) Минюст (1700) Мотор_Січ (122)

Минюст получил исковое заявление китайской стороны из-за "Мотор-Сич" и считает требования необоснованными

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Минюст получил исковое заявление китайской стороны из-за

Министерство юстиции получило исковое заявление от китайских инвесторов чиз-за компании "Мотор Сич".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ведомстве сообщили по запросу Радио Свобода.

По сообщению, министерство получило полный текст искового заявления 15 ноября, оно содержит требования на сумму 4,59 миллиарда долларов.

Речь идет об иске, который китайская сторона инициировала в 2020 году. Минюст получил запрос об арбитражном производстве с кратким содержанием исковых требований в декабре прошлого года.

"Обращаем внимание, что истцом в этом арбитражном производстве является не компания "Beijing Skyrizon", а шесть физических лиц-граждан Китайской Народной Республики. Арбитраж основан ad hoc, местом арбитражного производства избран город Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган – Постоянная палата третейского суда Гааге", – сообщили в министерстве.

Читайте также: "Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II

В ведомстве уточняют, что исковые требования касаются не компенсации за национализацию, а выплаты возмещения Украиной за, как утверждают истцы, "нарушение режима справедливого отношения и экспроприацию инвестиций". С позиции инвесторов, это противоречит соглашению между Пекином и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций 30 мая 1993 года.

"Позиция государства Украина состоит в том, что заявленные китайскими инвесторами исковые требования необоснованны, а у Трибунала отсутствует юрисдикция на рассмотрение соответствующего дела. Исковое заявление и добавленные к нему доказательства исследуются Минюстом вместе с юридическим советником государства Украина в этом арбитражном производстве", – говорится в ответе.

В то же время, как отмечают в министерстве, заблаговременное разглашение деталей защиты Украины "может сказаться на интересах государства".

Читайте также: Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о "Мотор сичи"

Китайская газета Global Times сообщила 29 ноября, что компания Skyrizon требует от Украины 4,5 миллиарда компенсации из-за санкций в иске к международному арбитражу в Гааге.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием о возмещении 3,5 миллиарда долларов. 5 декабря китайская сторона направила украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина "в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций".

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкционных мерах, касающихся, в частности, китайской компании Skyrizon, купившей акции украинского производителя авиадвигателей, компании "Мотор Сич".
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+18
Треба робити як Литва: відкрити тайванське посольство. Комуністичний Китай - це суперник Західного світу. Вся рф вже закредитована Китаєм і вона вже нікуди не подінеться: вона його актив у протистоянні Заходу. Так Китай і захоплює світ. Так він у Уганди забрав головний аеропорт.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:15
+14
дурак ты Мефодьич.. пророссийский ты дурак!..
"Мотор Сич" на пять лет вперед загружен заказами Китая, Турции, Украины, и др стран пользователей вертолетов марки Ми..
показать весь комментарий
05.12.2021 17:27
+13
З китайцями взагалі не треба мати ніяких справ. Десятки років Україна втрачає мільярди доларів на торгівлі з ними.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Треба робити як Литва: відкрити тайванське посольство. Комуністичний Китай - це суперник Західного світу. Вся рф вже закредитована Китаєм і вона вже нікуди не подінеться: вона його актив у протистоянні Заходу. Так Китай і захоплює світ. Так він у Уганди забрав головний аеропорт.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:15 Ответить
Погоджуюся під кожним пунктом. Торгівля з китаєм на шкоду Україні, бо модель нашої з ними торгівлі нагадує колоніальну залежність - ми їм сировинні товари, вони нам промислові з високою доданою вартістю, часто по демпінговим цінам, та ще й часто контрабандою. З рештою багато українських підприємств легкої промисловості загнулися завдяки допуску китайського ширвжитку.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:08 Ответить
Торгівля з китаєм на шкоду Україні,
--------------------------------------

А от Штатам не на шкоду...

...Согласно данным китайской таможни, экспорт из Китая в США за первые восемь месяцев 2021 года вырос на 33,3%, составив 354,15 миллиарда долларов, в то время как США ввезли в Китай товаров на 116,16 миллиарда долларов, что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
показать весь комментарий
05.12.2021 22:01 Ответить
Україна відправляє на схід зерно, руду,тобто необроблену сировину, сполучені штати промислові товари високої якості. Промисловість США в 15 разів більша за увесь ввп України. Китайці ввозять електроніку, яку виробляють для американських компаній. З чим ще Україну порівняємо? Може з Японією чи Німеччиною? Серйозно?
показать весь комментарий
05.12.2021 23:53 Ответить
добре, вмовили, з Китаем не будемо торгувати - будемо купувати китайськи товари з Америки чи з Словакії
показать весь комментарий
05.12.2021 23:59 Ответить
Окремо додам що Україні якраз треба було б поглибити співпрацю з Китайською Республікою, яка має технології виробництва мікрочипів та іншої електроніки. Кнр це загроза світу разом з московитами. Вони до нас зневажливо ставляться і в разі московитської агресії не допоможуть аж ні трішки.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:13 Ответить
ну, что ЗЕ-дебіли, на чолі з Лєнкою та Арахамією, намилувались Китаєм ?
показать весь комментарий
05.12.2021 19:59 Ответить
Завод намагалась незаконно продати Китаю ота підорашенська тварина Богуслаєв,якому завод у власність віддала така ж пропідорашенська тварина КуЧМО.Тому всі претензії до них.Можна ще припрягти і Ярославського,який допомогав цій афері.
показать весь комментарий
06.12.2021 09:26 Ответить
дурак ты Мефодьич.. пророссийский ты дурак!..
"Мотор Сич" на пять лет вперед загружен заказами Китая, Турции, Украины, и др стран пользователей вертолетов марки Ми..
показать весь комментарий
05.12.2021 17:27 Ответить
"Мото Сич", "ФЕД", "Ивченко-Прогресс" участвуют в разработке турецкого тяжелого боевого вертолета ATAK-2 (Т929) и беспилотного истребителя MIUS..
уже заключены контракты и ведутся работы..
эти три предприятия загружены на десятилетие вперед!
показать весь комментарий
05.12.2021 18:23 Ответить
ты Мефодьич отстал во времени!..
30 движков АИ-450Т уже закуплены турками, и еще сделан заказ на МС-50..
движок АИ 450т для развед версии, а движ МС 500 - для ударной версии БПЛА..
показать весь комментарий
05.12.2021 18:46 Ответить
А может и ключи ...?!
показать весь комментарий
05.12.2021 19:02 Ответить
то есть, ты не владеешь материалом и лезешь на Цензор громко излагать свое ошибочное мнение..
ты знаешь, Мефодьич.. одним из моих больших огорчений в жизни был тот факт, что инфантильных людей большинство, и у них развит горловой аппарат, но недоразвит мозг..
показать весь комментарий
05.12.2021 19:36 Ответить
тебя в Гугле забанили, или ты думаешь за тобой тут твои памперсы собирать будут?..
это открытая инфа!!!.. в сети опубликованы даже скрины договоров..
показать весь комментарий
05.12.2021 19:39 Ответить
а слабо прочитать зачем именно заключена эта сделка?..
ну давай, напряги мозжечок..
показать весь комментарий
05.12.2021 20:14 Ответить
вообще-то 10 пар движков (20 шт) аи-450т уже поставлены в Турцию, и три экз. "акинчи" уже прошли гос испытания и приняты на вооружение + еще семь экз "акинчи" достраиваются, а Турки в ноябре заказали еще 30 движков (т.е 15 пар) которые "Мотор Сич" и Ивченко Прогресс" производят в кооперации..
скажи мне, Мефодьич, сколько тебе лет?
показать весь комментарий
05.12.2021 20:34 Ответить
скажи Мефодьич, какое существо тебя в мозг укусило?
показать весь комментарий
05.12.2021 20:46 Ответить
Ну по факту, производство с 14 года упало в разы. РФ потребляла до 700 вертолётных двигателей в год. Заказ от Турции - 30 двигателей за несколько лет.

Так Украина дружит со США, или с Турцией и Китаем??? У США с этими странами отношения так себе. Против обоих США не прочь ввести санкции. Дело времени когда придётся делать выбор, с кем Украина.

Фигня в том, что новые вертолёты Ми, будут делаться уже без Украины, и под другие двигатели. Этот рынок Украина со временем потеряет.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:06 Ответить
Мотор еще и для своих Русланов двигателя делает. Кацапские Русланы уже почти все стоят.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:59 Ответить
Интересно, сколько двигателей в год надо на 7 имеющихся у Украины Русланов? Не каждый же год им двигатели меняют.
показать весь комментарий
05.12.2021 20:09 Ответить
Кацапів нафуй.
показать весь комментарий
06.12.2021 09:27 Ответить
это предприятие со своими КБ и мощностями, одно из лучших в мире. в нем заинтересованы даже америкосы. а наши если не продадут, то засрут. это точняк.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:27 Ответить
Кб это отдельное предприятие.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:29 Ответить
Не совсем. Есть КБ и есть серийный завод, вместе они единое целое. Было время, когда это были п/я 4 и п/я 11, теперь разделения нет.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:41 Ответить
Не так . Владелец "Мотор-Сичь" Богуслаев пьітался рейдернуть КБ "Ивченко-Прогресс" при Януковиче , но не успел. КБ - самостоятельная юридическая единица , государственная.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:55 Ответить
Речь идёт об АНТК "Антонов"
показать весь комментарий
05.12.2021 18:03 Ответить
Раньше был завод № 478 который стал ЗМКБ "Прогресс" в 1966-м год.

А еще был завод № 29 он же был п/я 18 в последствии "Запорожский машиностроительный завод", а теперь корпорация "мотор-сич".
показать весь комментарий
05.12.2021 18:59 Ответить
уважаемый Иннокентий, когда говориться о стратегичесском предприятии, его важности в авиа, ракетном и космичесском строительстве, Ваши уточнения, ну никак не вписиваються в тему разговора. Вы не депутат, случайно, говорить о том о чем не спрашивают и на оборот.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:58 Ответить
Прежде чем что-то писать, потрудись убедиться что это соответствует действительности, особенно если это касается стратегического предприятия.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:04 Ответить
А как же завод до этого без китайцев обходился.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:28 Ответить
)))
показать весь комментарий
05.12.2021 19:48 Ответить
Так они (Карл) построили два завода по производству вертолетных двигателей -
аналогичных " Мотор Сич"и один под санкт -петербургом , второй по мосвой!

ОДК-Климов» (Санкт-Петербург, входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию (ОДК) госкорпорации «Ростех») «ОДК-Климов» в течение одного года перешел на сборку ТВ3-117 ..
ОДК «Салют» новые цеха...
показать весь комментарий
05.12.2021 20:04 Ответить
100500 вертолетов в год)
окхорошода)
показать весь комментарий
05.12.2021 20:12 Ответить
угу) "согласно официальным заявлениям")
показать весь комментарий
05.12.2021 21:59 Ответить
Кацапчику, не нужно о Южмаше и Антонове не твоего скудного ума это дело, жалуйся ***** да попердывай, парашинский пропагандон из тебя никакой.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:34 Ответить
Тебе шо, куратор с Лахта 2 погоняло поменял? Ты был Акакием последние 2 года. а теперь Мефодий. Акакий, а ты, репоед лапотный, каким боком к этому предприятию? Прокукарекай еще, шо в Омерике негров бьют и что скоро веся расея будет баксами обклеивать туалеты у себя,на кацапии, потому что расейскому ржублю анало говнет.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:46 Ответить
З китайцями взагалі не треба мати ніяких справ. Десятки років Україна втрачає мільярди доларів на торгівлі з ними.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:36 Ответить
Китай самый крупный торговый партнёр Украины. Товарооборот с ним составляет больше 15 миллиардов долларов в год. Вступать с Китаем в конфронтацию Украине нельзя.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:50 Ответить
В нас дефіцит торгівлі з ними а також структура експорту деформована. Ми з ними більше втрачаємо ніж отримуємо - по перше деградує українська промисловість, по друге вимивається валюта.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:02 Ответить
Во-первых, дефицит товарооборота Украины с ЕС ещё выше, чем с Китаем, а во-вторых, доля экспорта в Китай постоянно растёт. Доля его составляет 15 % от общего экспорта. Выводы делайте сами.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:14 Ответить
Україна експортує в Кнр сировину, натомість звідти ввозимо промтовари. Таким чином нам пропонують спеціалізуватися на завідомо програшній стратегії, натомість китайці будуть нарощувати відрив - дуже перспективно, ага. Щодо Європи то їх проблеми і вони їх ще будуть відкашлювати.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:28 Ответить
Но ведь сырьё тоже нужно куда-то продавать ? А кто у нас руду, кукурузу, подсолнечное масло и т.д... купит в таком же объёме и по таким же ценам ? Да благодаря Китаю наш бюджет хоть как-то наполняется.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:00 Ответить
поцікавтеся як формується економічна залежність.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:12 Ответить
Пішов твій Китай на Х*Й, особливо після того як кинув Україну з корпусом авіаносця на металобрухт, зробивши з нього авіаносець, перший в історії Китаю
показать весь комментарий
05.12.2021 18:03 Ответить
Грозные писульки на сайте - это одно, а реальность совершенно иное. Без Китая нашей экономике не обойтись. Это очевидный факт.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:18 Ответить
Це вам Лахта без Китаю нікуди А Україна і без косооких комуняк добре себе почуває.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:28 Ответить
Какая я тебе Лахта, баклан ты тупорылый ? Язык прикуси, чучело узколобое...
показать весь комментарий
05.12.2021 18:51 Ответить
Кацапська Лахта бояришник ти наш...
показать весь комментарий
05.12.2021 19:35 Ответить
там кинули Украину свои же чиновники.....продали типа металлолом и получили откат!
показать весь комментарий
05.12.2021 19:56 Ответить
Китаю треба сказати тільки одне - пішов на х*р косоокий комуняка який інших тримає за дебілів
Мотро Січ це тобі комуняка за авіаносець Варяг, який ти купив ніби то на металобрухт.
показать весь комментарий
05.12.2021 18:05 Ответить
Зе-оккупанты втихаря сливают Украину под Китай ...

показать весь комментарий
05.12.2021 18:05 Ответить
пишут что зе отдал распоряжение продать землю китаёсам...
показать весь комментарий
05.12.2021 18:07 Ответить
Компанія, в якій працює дружина інвестбанкіра Томаша Фіали представлятиме інтереси китайських інвесторів в суді проти України. Про це у своєму блозі на сайті "Кореспондент" пише політтехнолог Катерина Селантьєва.

"Дружина Томаша Фіали - Наталя Фуклєва працює в юридичній компанії DLA Piper. Цинізм і особливе лукавство цієї ситуації полягає в тому, що послуги юристів буде оплачувати держава з бюджету", - підкреслює політтехнолог.
показать весь комментарий
05.12.2021 20:07 Ответить
А чого на ХВото оХВісу Мотор Січ написано про якогось сича?
показать весь комментарий
05.12.2021 18:34 Ответить
Суть дела в том , что инвестиций от китайской компании фактически не бьіло , єто бьіла афера хозяина " Мотор-Сичи Богуслаева , которьій вьіводил в наличку "свои" сотни миллионов долларов. Китайцьі не вносили инвестиций в производство , а иск на 4.5 лярда обосновали "упущенной вьігодой". Кроме того , за китайской компанией торчат уши ВПК Китая и России.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:18 Ответить
Из статьи понял , что китайские инвесторы очень тупые и шансов у них отбить свои деньги нет ни каких. Челобитную не так сделали и вообще не туда послали. Беспокоиться не стоит.
показать весь комментарий
05.12.2021 20:11 Ответить
От любой западной страны получили бы по щам за такой беспредел. А китайцы ко всему относятся философски.
показать весь комментарий
05.12.2021 23:27 Ответить
Надо задавить этих китайцев в военно - политическом плане! Резников и Балабол из мида Кулеба оба очкастые умники в 5 секунд захерачат тот Китай, на радость нам форумчанам!
показать весь комментарий
06.12.2021 09:41 Ответить
Ник, который Валентин. Хочешь закрыть торговлю с Китаем. Дешёвую Электронику всю где покупать будешь? Станки и оборудование? И много много чего. Головой думать надо, а не ж...й.
показать весь комментарий
07.12.2021 10:54 Ответить
 
 