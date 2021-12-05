Минюст получил исковое заявление китайской стороны из-за "Мотор-Сич" и считает требования необоснованными

Министерство юстиции получило исковое заявление от китайских инвесторов чиз-за компании "Мотор Сич".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в ведомстве сообщили по запросу Радио Свобода.

По сообщению, министерство получило полный текст искового заявления 15 ноября, оно содержит требования на сумму 4,59 миллиарда долларов.

Речь идет об иске, который китайская сторона инициировала в 2020 году. Минюст получил запрос об арбитражном производстве с кратким содержанием исковых требований в декабре прошлого года.

"Обращаем внимание, что истцом в этом арбитражном производстве является не компания "Beijing Skyrizon", а шесть физических лиц-граждан Китайской Народной Республики. Арбитраж основан ad hoc, местом арбитражного производства избран город Гаага, Нидерланды. Администрирующий орган – Постоянная палата третейского суда Гааге", – сообщили в министерстве.

Читайте также: "Мотор Сич" будет поставлять двигатели для турецких боевых вертолетов ATAK-II

В ведомстве уточняют, что исковые требования касаются не компенсации за национализацию, а выплаты возмещения Украиной за, как утверждают истцы, "нарушение режима справедливого отношения и экспроприацию инвестиций". С позиции инвесторов, это противоречит соглашению между Пекином и Киевом о поощрении и взаимной защите инвестиций 30 мая 1993 года.

"Позиция государства Украина состоит в том, что заявленные китайскими инвесторами исковые требования необоснованны, а у Трибунала отсутствует юрисдикция на рассмотрение соответствующего дела. Исковое заявление и добавленные к нему доказательства исследуются Минюстом вместе с юридическим советником государства Украина в этом арбитражном производстве", – говорится в ответе.

В то же время, как отмечают в министерстве, заблаговременное разглашение деталей защиты Украины "может сказаться на интересах государства".

Читайте также: Стратегические предприятия должны быть в Украине. Бизнес бизнесом, а безопасность безопасностью, - Зеленский о "Мотор сичи"

Китайская газета Global Times сообщила 29 ноября, что компания Skyrizon требует от Украины 4,5 миллиарда компенсации из-за санкций в иске к международному арбитражу в Гааге.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре с требованием о возмещении 3,5 миллиарда долларов. 5 декабря китайская сторона направила украинскому правительству обращение в международный арбитраж против государства Украина "в соответствии с соглашением между правительством Украины и правительством КНР о поощрении и взаимной защите инвестиций".

В январе 2021 года президент Владимир Зеленский подписал указ о новых санкционных мерах, касающихся, в частности, китайской компании Skyrizon, купившей акции украинского производителя авиадвигателей, компании "Мотор Сич".