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С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС

С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.

Також читайте: За минулу добу обстрілів із боку російських військ на Донбасі не зафіксовано
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Затаились твари.
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05.12.2021 17:19 Ответить
Така тиша є вкрай небезпечною.
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05.12.2021 17:20 Ответить
НА два дні, до розмови з Байденом.
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05.12.2021 17:21 Ответить
может, какие-нибудь награды, денежные премии и проч. ништяки предусмотреть для "той стороны" за неубийство украинских солдат?
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05.12.2021 17:39 Ответить
Кулю в лоба, замість кокарди..
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05.12.2021 17:44 Ответить
давать Героя Украины за неделю без обстрелов и пенсию как судье Верховного суда? Полную амнистию и место в ОП или Раде опзж?
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05.12.2021 18:02 Ответить
Или врут, как обычно . Или затишье перед "бурей"
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05.12.2021 18:05 Ответить


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#УкраїнціЧинитимутьОпір #UkrainiansWillResist #Putin #Biden
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05.12.2021 19:18 Ответить
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05.12.2021 19:19 Ответить
 
 