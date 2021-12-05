С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ не зафиксировано, - штаб ООС
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С начала суток нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - подчеркнули в штабе ООС.
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