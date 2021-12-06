Большинство поляков считают, что НАТО должно оказать военную поддержку Киеву в случае российского нападения, - опрос
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Большинство поляков считают, что в случае нападения России на Украину НАТО должно оказать военную поддержку Киеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса SW Research для Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".
61,9% поляков на вопрос о необходимости военной поддержки НАТО для Украины ответили утвердительно.
13% опрошенных против того, чтобы НАТО помогало Украине военным путем.
25,1% респондентов не имеют определенного мнения на этот счет.
"Оказание военной поддержки поддерживают 7 из 10 респондентов в возрасте от 35 до 49 лет и почти 2/3 опрошенных (65%) с доходом в размере 1001 - 2000 злотых. Военную помощь Украине в случае российской агрессии поддерживают 2 из 3 человек в городах с населением 100 тыс. до 199 тыс. жителей. Эту идею гораздо отрицательнее оценивают мужчины (19%), чем женщины (8%)", – комментирует Пшемислав Весоловский, президент правления SW Research.
Опрос проводился 30 ноября и 1 декабря среди 800 респондентов.
Пожалуйста, подождите...
Може історія чомусь вчить і хтось та навчивсь?
Чому козаки, по факту дрібна шляхта, піднялися проти Варшави? Бо були православні, а право представництва у Сеймі мали лише католики та греко-католики. Знов "Немає податків без представництва!"
Все було так просто, але і настільки складно, що врешті Польща впала і нас задавила.
Dziękuję panowie bracia polscy!
наші обидва народи добре знають що таке московська орда, тому і найбільше підтримуємо один одного
ми зробили висновки із історії, маємо відновлювати
Велику Річ Посполи́ту
пол. Rzeczpospolita,
лит. Abiejų Tautų Respublika,
біл. Рэч Паспалі́тая,
ст.-укр. Рѣч Посполита)
як монархічну федеративну державу
Польського королівства,
Великого князівства Литовського і
Великого князівства Руського.
фільм про взаємовідносини між нашими країнами в історичому плані а саме після
розвалу кацапської імперії. На мій погляд пан Пілсудський висунув тоді дуже гарну
ідею про об'єднання Польщи, Літви, Білорусі та України в одну державу.Але на перших
порах керувати бралася Польща. Уявляєте собі щоб кацапи напали на таке об'єднання?
Може й Голодомору не було б,кацапських репресій і навить дозвольте пофантазувати,
Другої Світової війни. Історична пам'ять не дозволила тоді українським можновладцям
дати згоду на таке об'єднання бо боялися польського панування. " Ми пійдемо своєю
дорогою!" нібито сказав великий Ленін. Ну, ми й прийшли...
Плюс миллионы беженцев.
Проще помочь соседям выстоять.
Жаль что это понимают только они и прибалты.
_Ну дык ясен пень, чем ближе к лязгающему клыками бешеному фашистскому режиму, тем адекватней восприятие действительности.
распад и неуважение
Миграционный кризис на границе Беларуси спровоцировал проблемы с поставками сырья для российских производителей продуктов из-за закрытия Польшей пунктов пропуска. Российские импортеры несут огромные убытки
Вчера в 13:57 ·
«Дім горить, козел не бачить?..» - така москвомовна дражнилка часів дитинства пригадалась мені, коли вже й найпопулярніша німецька газета Bildопублікувала плян захоплення РФ чергової частини території України з Києвом включно.
«Весь світ говорить про це», І ЛИШЕ НАША ВЛАДА явним чином не вжива й 1/10 того, що реально має НЕГАЙНО робитися для організації тотальної оборони країни!
Ніяких навчань з Цивільної Оборони, жодної мобілізації резервістів, та - так само, як це було й коли Москва окупувала Крим - ЖОДНОЇ РОЗДАЧІ НАСЕЛЕННЮ ЗБРОЇ!!!
Як ми добре пам'ятаємо, Москва надзвичайно легко окупувала Крим, бо:
1) Збройні Сили України не чинили їм ЖОДНОГО спротиву ЗБРОЄЮ. Не стріляли по загарбниках. Це ж факт?..
2) та частина населення півострова й МАТЕРИКА, яка готова бажала боронити його, елементарно НЕ МАЛА ЗБРОЇ В РУКАХ. Їм НІ З ЧОГО було робити те, що не робили ЗСУ: стріляти по ворогу. І це - ДРУГИЙ БАЗОВИЙ ФАКТ.
За 7 з гаком років НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ.
Наша влада гра із Путіним у піддавки?!!.
Така собі «заборона говорити очевидне»: ВСЯ наша влада буде в Ізраїлі, Брюселі або Вашінґтоні, коли війська Путіна ввійдуть в Київ. Особисто вони НІЧОГО НЕ ВТРАТЯТЬ!
ВВЕДЕННЯ ВОЄННОГО СТАНУ ПОТРІБНЕ НА ПОЗАВЧОРА!!!
І ДАЙТЕ ЛЮДЯМ ЗБРОЮ!!!!!
У прибережній зоні Ґданська на Балтійському морі польські прикордонники затримали російське судно "Руслана" з п'яним екіпажем. Йдеться про суховантаж, який прямував з литовського міста Клайпеда з вантажем металевих конструкцій.
Про те, що судно "прямувало в бік пляжу" (купатись захотілось?) і не відповідало на радіозапити берегової служби, морська адміністрація поінформувала прикордонників, і ті надіслали до російського судна патрульний катер.
Висадившись на суховантажне судно, польські прикордонники виявили п'яними капітана та двох інших членів екіпажу. Наразі вони затримані без права похмелитися.
Київ це Київ!
Да , и мочить руссовояк будут не тербатьі , а артиллерия и ракетьі , прямо в колоннах на входе в Украину , т.е. еще на сопредельной территории , не стесняясь и не комплексуя. Гора трупов на границе - отличное начало военной кампании , не ?
я уверен что войны не будет. ввп насрет. но я не об этом а о возможностях нашего оружия.
дай Бог, чтоб мы чего то не знали и у нас есть то, кроме патриотизма, что механически а не физически остановит путина в случае наступления. я убежден в том, что в каждом военкомате должно лежать тысячи снайперских, тысячи бронебойных и прочее вооружение, а то что на бумаге у мони, все гавно.. открытая война с такой армией как рф, самоубийственна. ему же мяса не жалко. тем более если оно узкоглазое, как в крыму. и железа у него до зубов. извини, я с тобой не спорю, а как бывший военный, высказиваю свое мнение. спокойной ночи.
Да , и в Москву непременно прилетит "привет" от Южмаша , ведь Украина - єто не Чечня .
Трудный вопрос, не правда ли?
Ошибка была сделана в 1998-м году Бушем старшим, когда он сначала хотел дать Украине статус стратегического союзника, после того как мы полностью уничтожили своё ядерное оружие. Но руководство СБУ подало Президенту Кучме дезинформацию, а заодно дезинформировало Госдеп. Да, да, я не ошибся, не ФСБ, а наше СБУ.
Тогда Буш старший отказался от этой идеи.
Вторая ошибка была после нападения на Грузию, когда разрешили оставить Абхазию в оккупации и наращивать военно-экономический потенциал за счет продажи нефти и газа о завышенным ценам. Вот тогда еще была возможность "вырвать у медведя клыки и когти и посадить его в клетку", надо было повторить то, что сделал Президент Рейган с СССР - развалить РФ.
А теперь уже всем страшно и это реальность.
Неприемлемые потери, это то, что может Путина призадуматься. Мы напоминаем ему, как чеченские воины кашмарили РФ. Применит против нас авиацию, и в ответ мы станем посылать ДРГ на объекты кацапской инфраструктуры, а не останемся только в Украине, как чеченцы остались в Чечне - нет, надо тогда переносить диверсии на территории Кацапии.
пусть скажут кацапам ,что в случае, если дальше ДыРы дёрнутся- москва будет снесена с лица земли через две- три минуты .тчк