Китай начал переговоры с "Талибаном" о контроле над залежами полезных ископаемых
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Китайские горнодобывающие группы работают над возможностью доступа к месторождениям лития и меди в Афганистане. Одна из таких групп съездила в Кабул на переговоры с представителями террористической группировки "Талибан", захватившими власть в стране.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Зеркало недели, об этом сообщает Financial Times.
По информации СМИ, китайцы разговаривали в Афганистане о месторождении меди в районе Месс Айнак, на разработку которого у КНР была лицензия.
Также источники уточняют, что сотрудники, по меньшей мере, одной крупной бизнес-группы Китая совершили поездки в провинции Нангархар и Лагман на востоке страны для оценки доступности залежей других минералов.
Однако, уточнили источники издания, переговоры китайских компаний с талибами находятся на ранней стадии, и гарантий того, что Китай возобновит добычу природных ископаемых в Афганистане, нет.
Две китайские компании — крупнейший мировой производитель лития Ganfeng Lithium и Tianqi Lithium — опровергли слухи о своем участии в поездке в Афганистан.
Financial Times напоминает, что литий и медь являются важнейшими ресурсами для производства целого ряда товаров, включая батареи для электромобилей.
Ранее сообщалось, что радикальная террористическая исламистская группировка "Талибан", захватившая власть в Афганистане и устроившая террор собственным гражданам, заявила, что "нужно слышать желание людей Крыма, желающих жить в России". Заявление было за официально объявленным сотрудничеством между Кремлем и группировкой, захватившей Афганистан.
Пожалуйста, подождите...
Я про цю компанію знаю значно краще за тебе. Вона виробляє напівпровідники, про що усі знають, хто у цій галузі, але ця компанія ніколи не виробляла обладнання для виробництва напівпровідників, а я питав саме про це. У сраному китаї є компанії, які виробляють напівпровідники, але усі вони це роблять на іноземному обладнанні. Це безперечний факт.
Китай и изобрел--понятия несовместимые.
Все, что производит китай--украденные ,купленные, подаренные технологии---своего ничего нет! и не будет)))
Оно, конечно, каждая новость по отдельности смотрится как бы и терпимо, зато какaя картина экономики Китая получается, если все эти новости взять вкупе.
"Хроники коллапса" называется топик. Enjoy
https://www.politforums.net/engrus/1638620730.html#1638620730
Дай денег ЦК КПК, а то им Evergrande выкупать, а у нее долг 300 миллиардов долларов (не юаней, долларов).
Хотели китайские коммунисты ощипать владельца компании, да вот незадача - нет у него такой суммы.
Дело то все в том, что такая Evergrande в Китае не одна, их там много.
А какой размер долга местных органов власти, любо дорого посмотреть, он астрономический.
Скоро взлетят.
Учись, мой друг, учись; ученье - свет.
"Experts: nearly 63 trillion USD/What will the Chinese government do about the local debt crisis?
On Nov. 23rd, China's Ministry of Finance released the latest data on local government bond issuance, saying that as of the end of October 2021, the national total of local government debt was about 29.7 trillion RMB or about 4.7 trillion US dollars.
Some economists believe that an imminent crisis is on the horizon due to the sheer size of the debt. When adding corporate debts and government debts of all sorts, the local debt is estimated to be close to 63 trillion US dollars."
Перевод:
"Эксперты: почти 63 триллиона долларов / Что будет делать китайское правительство с долговым кризисом местных органов управления?
23 ноября министерство финансов Китая опубликовало последние данные о выпуске облигаций местных органов власти, заявив, что по состоянию на конец октября 2021 года общий национальный долг местного правительства составлял около 29,7 трлн юаней или около 4,7 трлн долларов США.
Некоторые экономисты считают, что надвигается неминуемый кризис из-за огромного размера долга. С учетом корпоративных и государственных долгов всех видов, местный долг оценивается примерно в 63 триллиона долларов США"
https://www.youtube.com/watch?v=w2zFo171jTY
Сраний китай навіть на внутрішніх лініях масово використовує європейські та американські літаки, а на міжнародних рейсах майже тотально іноземні літаки, бо така величезна країна так й не навчилася будувати далекомагістральні літаки.
і дитятко виросло ніврочку...
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA
9 ч
Яка ж мразота. І, так, тато Юраша бере участь у заходах на підтримку геноциду уйгурського народу. Сам же малий Юраш адвокатував проти Free Hong Kong Center у 2019 році.
і тих і ціх забаґато як на мене....
без підводних човнів і ракет різних дальностей...навіть, космічних і пілотованих
байдену не треба такий союзник з китаєм, як нинішня росія...
зато протів китая годиться сировинна росія, як австралія...
отже, ти, проіграл...