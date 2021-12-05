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Новости За рубежом
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Польские пограничники задержали на Балтике российское судно, которое под руководством пьяного капитана чуть не село на мель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польские пограничники задержали на Балтике российское судно, которое под руководством пьяного капитана чуть не село на мель

На Собешевском острове в Гданске чуть не случилась трагедия. Российский сухогруз, идущий из Клайпеды в гданский Северный порт, отклонилсь от курса и, не отвечая на радиозапросы польской береговой службы, направился в сторону пляжа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

В связи с этим морская администрация обратилась в Пограничную службу. На место сразу отправился патрульный катер SG-215. Пограничники высадились на борт российского судна и обнаружили, что капитан корабля имел в крови 2 промилле алкоголя, а два офицера – по 1,5.

Сейчас российский сухогруз стоит на рейде, а на борту инспектор Морского управления в Гдыне в сопровождении офицеров Кашубского дивизиона Пограничной службы занимаются его оформлением.

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Данное судно, имеющее 120 метров в длину и более 7 метров осадки, перевозило стальные конструкции.
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Топ комментарии
+35
Все как обычно. Как не бухие пилоты, так капитан. Время идет, а рашенский алкоголизм вечен.
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05.12.2021 19:45
+23
"Всё пропьём-но флот не опозорим!" !!!!))))
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05.12.2021 19:47
+23
Це так крапля в морі. А скільки не потрапляє в новини!

Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
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05.12.2021 20:03
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Все как обычно. Как не бухие пилоты, так капитан. Время идет, а рашенский алкоголизм вечен.
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05.12.2021 19:45 Ответить
"Всё пропьём-но флот не опозорим!" !!!!))))
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05.12.2021 19:47 Ответить
Бог подаст !!)))
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05.12.2021 20:05 Ответить
Швабру уже вытащили, дЫбилы?
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05.12.2021 20:35 Ответить
А зачем им вытаскивать швабру? Они вторую добавили
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05.12.2021 23:38 Ответить
Видимо, капитану не давали спать лавры расейскаго судна-разведчика, которого пустил ко дну турецкий скотовоз)))
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05.12.2021 23:03 Ответить
Камікадзе !!!)))
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05.12.2021 23:09 Ответить
А чому капітан більше випив?
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05.12.2021 19:45 Ответить
Бо старшой, має право !!!)))
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05.12.2021 19:48 Ответить
Ортодром Не факт, может просто легче)) Промиле к весу измеряются.
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05.12.2021 20:53 Ответить
бред. промили показывают тяжесть алкогольного опьянения - допустим за рулем у нас допускается 0,2 промили это приблизительно бутылка пива 0,33 и будь ты хоть 100 кило хоть 70 превышение этого показателя уже наказуемо
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05.12.2021 21:59 Ответить
Что ты несешь? Во-первых не промили, а промилле. Во-вторых у кого 100 кило крови в литрах больше, чем у того кто весит 70. И естественно выпитые ими поллитра по разному отразятся в уровне алкоголя в крови.
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05.12.2021 23:45 Ответить
я что то не видел что бы наши гаишники к примеру с весами ходили а больше или меньше у 100 кил это ни кого не волнует - да вот тебе пример когда-то в молодости я работал на заводе и там было два кореше один где то точно за 90 кило другой там максимум за 60 . Пили они вместе так вот тот что поменьше к вечеру был вполне адекватен а бугай (назовем его так ) еле ноги передвигал и языком ворочал и да покажи мне закон или какой то пункт к закону где указано что при измерении алкогольного опьянения учитывается вес - жду
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06.12.2021 01:25 Ответить
Какие весы, лишенец? Еще раз, специально для тебя. Ты выпил стакан водки и я выпил стакан водки. Ты весишь 80 кило, а я - 100. У тебя уровень содержания алкоголя в крови будет на 20% больше. Есть даже специальные таблицы соотношения выпитого алкоголя, веса и уровня содержания алкоголя в крови. Не путай восприятие алкоголя и его численный показатель.
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06.12.2021 01:45 Ответить
Он просто зеидиот ,такому объяснить не возможно. Пусть идет и бухает с корешами на заводе ряженку.
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06.12.2021 08:07 Ответить
Полякам та іншим треба мати на увазі, що п'яні свинособаки, це не завжди безвіповідальні та дурні люди, просто так легше пояснити, чому вони опинились не у тому для вас, але потрібному для себе місці.
А штраф,у випадку коли їх помітили та зупинили, це ніщо у порівнянні з їх намірами
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05.12.2021 19:50 Ответить
быть бухими это нормальное состояние скрепных моряков-обдроченцев
- Вот если бы капитан и весь экипаж был трезвым, то да - это было бы сенсацией!
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05.12.2021 19:55 Ответить
Ох і сумно тут у вас
https://www.youtube.com/watch?v=czicLYkz1o4

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05.12.2021 19:59 Ответить
зря остановили. порезали бы потом на металобрухт.
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05.12.2021 20:01 Ответить
узнаю мореманов - перше шо робиться на судні після виходу в море - випіваеться все шо е на борту... - і пішов він ***** тей компас
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05.12.2021 20:01 Ответить
русофобия в чистом виде
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05.12.2021 20:02 Ответить
Це так крапля в морі. А скільки не потрапляє в новини!

Решение запретить болельщикам санкт-петербургского "Зенита" посещение матча Лиги чемпионов по футболу с бельгийским "Гентом" продиктовано опасением того, что нетрезвые граждане России будут мешать горожанам отмечать зимний фестиваль, заявил мэр Гента Даниэль Термон
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05.12.2021 20:03 Ответить
кацапо-фашистакая пьяная падаль только гадит везде
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05.12.2021 20:04 Ответить
Сдается мне это все не просто так происходит.
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05.12.2021 20:07 Ответить
Щось почуяли?
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05.12.2021 20:09 Ответить
не просто так насвинячились?) о да)
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05.12.2021 20:13 Ответить
и почему я не удивлён!
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05.12.2021 20:12 Ответить
А зачем задержали? Пускай бы сели на мель да сдохли от сушняка. Каждый померший кацап-вклад в очищение мира.
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05.12.2021 20:19 Ответить
Ехали пираты---вёслами гребли....
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05.12.2021 20:20 Ответить
Судно на мілину не сіло, а ось кац@пів треба посадити на пляшку.
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05.12.2021 20:20 Ответить
жЫл, неграмотное, тупое лаптеногое
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05.12.2021 20:38 Ответить
Якщоб вони не сіли на мелину, солдати Нато посадили їх на пляшку.
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05.12.2021 20:31 Ответить
В Данії в сраку пяна команда под вдасовским прапорлм чудєсов натворила. Заматросили справу
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05.12.2021 20:31 Ответить
Задорнов би гордився
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05.12.2021 20:38 Ответить
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05.12.2021 20:43 Ответить
Челябинские моряки настолько суровы, что в качестве спасательного круга используют бронежилет…
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05.12.2021 20:51 Ответить
Подлодка Курск пришла в родную Говень,но не на Балтике...
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05.12.2021 20:53 Ответить
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05.12.2021 20:55 Ответить
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05.12.2021 20:57 Ответить
Абсолютно не оправдываю плавсостав баржи, который, почему-то, называют офицерами))) 1,5 промиле, это ЛЕГКАЯ степень опьянения. Внеше, это практически не заметно, ну болтать начинает чел))) Замечу, что Черчиль, каждый час -два, принимал 50 гр виски. Прожил больше 90 лет, и был крепок умом, чего и вам желаю)
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05.12.2021 21:17 Ответить
1,5 проміле це 250-300 грам горілки. Воділам можна 0,2...
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05.12.2021 21:57 Ответить
Так то был "летучий голлыдранец" с востока.
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05.12.2021 21:18 Ответить
П*яному кацапу море по коліна...
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05.12.2021 21:31 Ответить
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05.12.2021 22:04 Ответить
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05.12.2021 22:06 Ответить
Капитан открыл Америку и уже хотел высадиться на берег и искать индейских туземцев и туземок, а тут вломились пограничники
и перенцралли всю малину.
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05.12.2021 22:29 Ответить
Поляки збриють з кацапів грубі гроши . Кожна година простою сухогруза щось коштує . То ж думаю , корито ще довго стоятиме на рейді , поповнюючи польський бюджет 🍺😁👍
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05.12.2021 22:50 Ответить
Их реальный маршрут или:
Я милаво узнаю папаходке!
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05.12.2021 23:10 Ответить
Тю, да пусть бы сел. Это ж сухогруз а не танкер. Подзаработали бы на стягивании его обратно в воду.
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05.12.2021 23:30 Ответить
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06.12.2021 06:04 Ответить
Кстати, испанский сухогруз.
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06.12.2021 06:53 Ответить
 
 