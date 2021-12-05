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Новости Политика Украины
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Когда началась война на Донбассе, понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами - Зеленский на торжествах в Мыстецком арсенале

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Когда началась война на Донбассе, понятия

На территории музейного комплекса "Мыстецкий Арсенал" в Киеве 5 декабря чествовали украинских волонтеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, в торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинский народ никогда не был равнодушным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", - подчеркнул Зеленский и добавил, что это мгновение – это 2014 год, когда началась война на Донбассе.

"Мгновение, когда изменилось все. Мгновение, когда изменились все", - отметил глава государства.

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Президент вспомнил три истории волонтеров, которые с началом вооруженной агрессии против Украины оставили свою привычную мирную жизнь ради помощи украинской армии. Они привозили бойцам, которые защищали Украину на передовой, каски, бронежилеты, тепловизоры и оптические прицелы, аптечки и важные медикаменты.

"Третья история - об обычном 11-летнем мальчике с запада нашего государства. Обычном, который очень хотел велик, чтобы быть сразу взрослым. И необычном, который очень хотел просто помочь взрослым. Он долго складывал деньги. Летом помогал маме собирать и продавать яблоки, а осенью раздавал рекламные листовки, зимой выучил колядки и на праздники прошелся по всем бабушкам, дедушкам, родственникам, даже троюродным, и вот его маленькая детская копилка заполнена до отказа. Кюпюры по одной, две, пять, десять гривен, две двадцатки и даже есть сотня. Но все изменилось снова в одно мгновение: "Мам, я здесь подумал... Наверное, велик подождет, передай это нашим ребятам... Они точно ждать не могут", - рассказал Зеленский.

Президент отметил, что таких мужественных и самоотверженных мужчин, женщин и детей в Украине тысячи – в каждом уголке страны.

По убеждению Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня и всегда.

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После выступления он вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.

Во время торжеств шла речь о развитии волонтерского движения в Украине, которое приобрело особого масштаба со времен Революции Достоинства и начала войны на Донбассе в 2014 году, об истории современного мирового волонтерства, которая насчитывает более 160 лет.

Приглашенных также ознакомили с разновидностями волонтерской деятельности. Это, в частности, медико-социальная помощь, адаптация к климатическим изменениям и экология, зоозащита, психореабилитационная помощь, гуманитарное образование и адвокация, "волонтерство без границ".

Волонтеров также поздравили группы "Антитела" и "Друга Рика", исполнившие свои музыкальные композиции.

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Топ комментарии
+52
розкажи про себе зЄля - де ти було в цей час та що робило ...
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05.12.2021 20:13
+38
Коли почалася війна на Донбасі, ЗЕ у Горлівці сепарів та у Москві кацапів розважав та жартував, як добре Росія відсовує українсткий кордон у глибину України.
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05.12.2021 20:16
+34
Ну и мразь же ты, Вова Зеленский....
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05.12.2021 20:31
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а ну-ка зайди в його обліковий запис!
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05.12.2021 21:35 Ответить
Зайшов!
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
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05.12.2021 21:41 Ответить
народ, другий випадок вже, тепер з цим Ап Чхи ed4f41e2, коли його обліковий запис показує "404" (деактивований, мовляв) тим часом він "працює"...
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
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05.12.2021 21:33 Ответить
У мене теж саме (див. скрін):
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05.12.2021 21:49 Ответить
значить, в адмінів сайту
Але модер відмовляється приймати міри.
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05.12.2021 21:51 Ответить
Цинічності Зеленського нема меж. Про 11річного хлопчика воно згадує. Зеля тварюка ти нарко залежна, розкажи про свої подвиги у 2014 році. Розкажи , як ти від повісток бігав, як ти в Горлівці безлера розважав, і як ти в той час, коли країна з миру по нитці армії допомагала,ти в той час в Москві бабло косив. Ти хоч одну копійку хоч на щось небудь для армії здав????? Хоч би совість мав. Не Зеленському про волонтерів розказувати.
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05.12.2021 20:38 Ответить
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05.12.2021 20:40 Ответить
🤢👹🤡🐲 - МРАЗЬ
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05.12.2021 22:18 Ответить
Отжеж по....нок. Промолчал бы в такие дни и не дразнил людей.
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05.12.2021 20:43 Ответить
Яким боком ,ти зелена потвора ,до волантерів,гнида кремлівська !!!)))
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05.12.2021 20:47 Ответить
Бачу, тут всі все розуміють... Вочевидь, що преЗЕдент не є моральним, чи бодай, хоча б номінальним, провідником українства... Поваги він не виклика, бо це просто неможливо...
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05.12.2021 20:48 Ответить
Шо ця шавка сциклива меле, хто йому вірить?
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05.12.2021 20:49 Ответить
дегенерат
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05.12.2021 20:51 Ответить
Зеленский: "Я нахожусь сейчас в москве... российские войска стоят на границе, просто украинскую границу немножко отодвигают вперед"
(Чисто News выпуск 27 от 22 го мая 2014 г - Студия Квартал 95 Online) - 4:39
https://youtu.be/IcrXgY018yk?t=280
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05.12.2021 21:42 Ответить
Уже восьмій рік йде війна з кремлівським комуно-фашистом путлером, але украінська влада саботує такий надважливий сектор оборони, як тероборона, шоколад за пять років нічого не робив, і зараз акробат робить теж саме, тоб то, теж саботує, обох треба судити за зраду.
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05.12.2021 20:54 Ответить
Ты наверно дрался за Новороссию Путлера... от Харькова до Одессы...
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05.12.2021 21:02 Ответить
А ти у військомат ходив?
У мене один контракт уже скінчівся і другий підписав.
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05.12.2021 23:38 Ответить
Зеля, ты напрасно рвешь свое хитрое место, тебе никто ничего не простит и не забудет. за предательство и мошенничество, ты сгниешь на нарах вместе со своими подельниками.
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05.12.2021 20:54 Ответить
Вагнергейтер в гости пожаловал...
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05.12.2021 21:01 Ответить
Ирина@civitave

·3 дек.

Для початку- люди не змінюються.

Вовчик пристроїв усіх...
Його свекор Владимир Тимофеевич Кияшко у Раді зараз працює помічником депутата Олега Бондаренко от партии «Слуга народа»





ШаЛєна Місія@dneprlena

·3 дек.

і по совмєстітєльству має монополію на використання шлаку у "великому крадівництві
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05.12.2021 21:02 Ответить
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05.12.2021 21:03 Ответить
Garry Kasparov


@Kasparov63

·
3 ч



We know what Putin and Ukrainians think about those security guarantees, but the US and UK should be asked every day Putin stays in Ukraine why their word is worth nothing.

Мы знаем, что Путин и украинцы думают об этих гарантиях безопасности, но США и Великобританию следует спрашивать каждый день пока Путин остается в Украине, почему их слово ничего не стоит.

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05.12.2021 21:06 Ответить
https://youtu.be/HvTx0MDsknc...Голобородько чемпион..убойное видео Дмитрия Чекалкина...
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05.12.2021 21:07 Ответить
головний українець і волонтер
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05.12.2021 21:10 Ответить
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05.12.2021 21:12 Ответить
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05.12.2021 21:18 Ответить
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05.12.2021 21:23 Ответить
нелох а ты где был когда война началась? сепаров развлекал? а ленка координаты военных колон в ФБ передавал, а теперь такие патриоты что прямо обоср...ся
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05.12.2021 21:26 Ответить
ЗАДРАЛ ДЕКЛАМАТОР ПАТРИОТИЧНОЙ НЕОТСЕБЯТИНЫ
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05.12.2021 21:29 Ответить
вова, а рейтинг армії найвищий !!! а з"явилася вона за часів Порошенко- БЕ-БЕ-БЕ !!!
А ти тепер їй словами лижеш, а баблом дороги кладеш , причому вже не бетонні а 8-рчного терміни дії асфальтовані на бітумі білорусорашиста Луки, та ще й кидають його той асфальт найнижчеоплачувані українці, о профі усі турки.
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05.12.2021 21:35 Ответить
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05.12.2021 21:32 Ответить
А непогано було б ХОЧА Б якби ВОЛОДИМИ ВПЕРШИЙ вийшов й сказав-устал ухажу ...
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05.12.2021 21:38 Ответить
не ти один
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05.12.2021 22:30 Ответить
тебе свиноцабаке какое до этого дело...?
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05.12.2021 22:33 Ответить
народ, другий випадок вже, тепер з цим Ап Чхи ed4f41e2, коли його обліковий запис показує "404" (деактивований, мовляв) тим часом він "працює"...
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
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05.12.2021 21:36 Ответить
І чим же тизевилупок допоміг на початку війни?! Із сцени кривлявся? Ми українці віддавали стільки, скільки могли на війну, а чим ти зепадло допоміг?!
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05.12.2021 21:37 Ответить
1. що, особисто ти зробив хорошого для добробатів та волонтерів в 2014-2016????????????
2. не можна однією рукою роздавати медалі, ордена та подарунки а другою підписувати вироки тим самим добровольцям та розвідникам.
3. другий рік не виконується держоборонзамовлення на 100%. ЧОМУ??? ти ж головнокомандувач, чи ермак?
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05.12.2021 22:03 Ответить
Позавчора доктор Комаровський дав велике інтерв'ю Шарію. Це все, що потрібно знати про Комаровського. Живемо далі.
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05.12.2021 22:12 Ответить
ти, зебіл, тільки що втямив цю істину? Що ви - одного поля гів... ягода?
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05.12.2021 22:17 Ответить
кидай бухати кацап, в тебе вже манія переслідування
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05.12.2021 22:19 Ответить
зебіл, це ж ти так спалив себе як типового подлякового бота!
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05.12.2021 22:27 Ответить
" и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами" Джерело: https://censor.net/ua/n3303462"
Особенно в ЛДНР
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05.12.2021 22:13 Ответить
Вільна Україна


@V_Terron

·
6 ч



Золоті слова.
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05.12.2021 22:15 Ответить
и вто время зеЛЕный чмырина выступал на кациии..
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05.12.2021 22:17 Ответить
Україна має два союзники,це добровольці і волонтери,олігархи, це ворог державності України.
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05.12.2021 22:31 Ответить
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05.12.2021 22:33 Ответить
Приедь, проверь. Как погодка в эмиратах? Не жарко?
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05.12.2021 22:45 Ответить
Фальшивая речь двуличного фигляра на службе у Сатаны. Оно - гадкое актёришко, примитивное, ограниченное и лживое.... Лучше бы оно молчало. Или пожертвовало бы армии, госпиталям, домам сирот или домам престарелых хоть 1000 грн. Хотя, о чём это я? Приятнее грабить этих несчастных, выгребая из бюджета сотни миллиардов на личные "скромные " потребности...
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05.12.2021 22:50 Ответить
"Якщо людина починає думати, що він най(хитріший, розумніший...), а кругом: ідіоти, дураки,лохи... , то так і буде. Починаючи з його сімї." Stepan Стенькович
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05.12.2021 23:11 Ответить
Моральні цінності в чувака відсутні.
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05.12.2021 23:02 Ответить
Так от куда они там могли появиться? Это же поц готовый принимать со всех сторон!
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05.12.2021 23:50 Ответить
В 14г был Офис президента Украин, а сейчас там Офис предателей Украины.
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05.12.2021 23:37 Ответить
В 14 году була Адміністрация Президента.
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06.12.2021 09:07 Ответить
И это сказал тот кто в начале войны хером своим размахивал на сцене и поливал грязью Украину!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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05.12.2021 23:43 Ответить
Членограй великий поц реот, оно знает что и кому играть или сказать! "Дядя вово заберите хоть за долги"
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05.12.2021 23:48 Ответить
Цікаво б знати прізвища цих волонтерів, які підтримали це...ну я к...можна поєднати "Нелох" і "волонтер"..***.
*****..
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05.12.2021 23:57 Ответить
"Антітіла" та "Друга ріка", ви продалися ЗЕленій мразі чи давали свій концерт виключно для наших волонтерів ?
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05.12.2021 23:58 Ответить
Оце у вас тут тераріум. Заходжу в коменти виключно через науковий інтерес
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06.12.2021 00:21 Ответить
Русские ничего не признают: не судов, не договоров, не чужих кордонов, что это за страна странная, еще хотят что-бы их мир уважал, считался с ними с ихними законами, а сами не уважают другие законы, другие правила, только делают вид когда им выгодно.
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06.12.2021 02:55 Ответить
Двуличная тварь!
Не ты ли и твои прокуроры и СБУ ки способствовали посадке волонтеров и добробатов? Не ты ли обос-ся и написал заяву на Зверобий?т Не ты ли обвинял Бутусова?
Фу..... Не человек а гниль!
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06.12.2021 12:04 Ответить
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