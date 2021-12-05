Когда началась война на Донбассе, понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами - Зеленский на торжествах в Мыстецком арсенале
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На территории музейного комплекса "Мыстецкий Арсенал" в Киеве 5 декабря чествовали украинских волонтеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОП, в торжествах принял участие президент Украины Владимир Зеленский.
"Украинский народ никогда не был равнодушным. Мы всегда были отзывчивы к проблемам, к нуждам других. Мы всегда помогали друг другу в беде, и в одно мгновение понятия "украинцы" и "волонтеры" стали синонимами", - подчеркнул Зеленский и добавил, что это мгновение – это 2014 год, когда началась война на Донбассе.
"Мгновение, когда изменилось все. Мгновение, когда изменились все", - отметил глава государства.
Президент вспомнил три истории волонтеров, которые с началом вооруженной агрессии против Украины оставили свою привычную мирную жизнь ради помощи украинской армии. Они привозили бойцам, которые защищали Украину на передовой, каски, бронежилеты, тепловизоры и оптические прицелы, аптечки и важные медикаменты.
"Третья история - об обычном 11-летнем мальчике с запада нашего государства. Обычном, который очень хотел велик, чтобы быть сразу взрослым. И необычном, который очень хотел просто помочь взрослым. Он долго складывал деньги. Летом помогал маме собирать и продавать яблоки, а осенью раздавал рекламные листовки, зимой выучил колядки и на праздники прошелся по всем бабушкам, дедушкам, родственникам, даже троюродным, и вот его маленькая детская копилка заполнена до отказа. Кюпюры по одной, две, пять, десять гривен, две двадцатки и даже есть сотня. Но все изменилось снова в одно мгновение: "Мам, я здесь подумал... Наверное, велик подождет, передай это нашим ребятам... Они точно ждать не могут", - рассказал Зеленский.
Президент отметил, что таких мужественных и самоотверженных мужчин, женщин и детей в Украине тысячи – в каждом уголке страны.
По убеждению Зеленского, волонтерство сделало Украину непобедимой в 2014 году и делает наше государство непобедимым сегодня и всегда.
После выступления он вручил государственные награды и поздравил всех собравшихся с Днем волонтера.
Во время торжеств шла речь о развитии волонтерского движения в Украине, которое приобрело особого масштаба со времен Революции Достоинства и начала войны на Донбассе в 2014 году, об истории современного мирового волонтерства, которая насчитывает более 160 лет.
Приглашенных также ознакомили с разновидностями волонтерской деятельности. Это, в частности, медико-социальная помощь, адаптация к климатическим изменениям и экология, зоозащита, психореабилитационная помощь, гуманитарное образование и адвокация, "волонтерство без границ".
Волонтеров также поздравили группы "Антитела" и "Друга Рика", исполнившие свои музыкальные композиции.
Пожалуйста, подождите...
1.Закінчиться епоха брехні!
2.Закінчиться епоха бідності!
3.Кожному вчителю по 4000€.
4.З Путіним домовлюся десь посередені.
5.Знижу тарифи.
6.Знижу податки.
7.Підніму пенсії.
8.Держдачі - дєткам.
9.Ніяких кортежів - велосипед надійний і зручний вид транспорту.
10.Ми всі будемо президенти.
11.Якщо я порушу закон то піду сам.
12.А іду я тільки на другий термін, ніякого третього не буде.
13.Я ваш вирок.
14.Зробимо їх ще раз!
15.Хужє нє будєт - зуб даю!
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
Але модер відмовляється приймати міри.
(Чисто News выпуск 27 от 22 го мая 2014 г - Студия Квартал 95 Online) - 4:39
https://youtu.be/IcrXgY018yk?t=280
У мене один контракт уже скінчівся і другий підписав.
·3 дек.
Для початку- люди не змінюються.
Вовчик пристроїв усіх...
Його свекор Владимир Тимофеевич Кияшко у Раді зараз працює помічником депутата Олега Бондаренко от партии «Слуга народа»
ШаЛєна Місія@dneprlena
·3 дек.
і по совмєстітєльству має монополію на використання шлаку у "великому крадівництві
@Kasparov63
·
3 ч
We know what Putin and Ukrainians think about those security guarantees, but the US and UK should be asked every day Putin stays in Ukraine why their word is worth nothing.
Мы знаем, что Путин и украинцы думают об этих гарантиях безопасности, но США и Великобританию следует спрашивать каждый день пока Путин остается в Украине, почему их слово ничего не стоит.
А ти тепер їй словами лижеш, а баблом дороги кладеш , причому вже не бетонні а 8-рчного терміни дії асфальтовані на бітумі білорусорашиста Луки, та ще й кидають його той асфальт найнижчеоплачувані українці, о профі усі турки.
Зайдіть в нього, і скажіть - це в мене такий глюк, в моєму компі, чи в адмінів сайту?
2. не можна однією рукою роздавати медалі, ордена та подарунки а другою підписувати вироки тим самим добровольцям та розвідникам.
3. другий рік не виконується держоборонзамовлення на 100%. ЧОМУ??? ти ж головнокомандувач, чи ермак?
Особенно в ЛДНР
@V_Terron
·
6 ч
Золоті слова.
*****..
Не ты ли и твои прокуроры и СБУ ки способствовали посадке волонтеров и добробатов? Не ты ли обос-ся и написал заяву на Зверобий?т Не ты ли обвинял Бутусова?
Фу..... Не человек а гниль!