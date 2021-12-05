В компании экс-президента США Трампа заявили, что привлекли $1 млрд на создание новой соцсети Truth Social

Компания экспрезидента США Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (TMTG) объявила, что привлекла более миллиарда долларов "от институциональных инвесторов" на создание социальной сети Truth Social.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Миллиард долларов - это важный сигнал для цифровых гигантов, что цензуре и политической дискриминации должен быть положен конец. Америка готова к Truth Social - платформе, которая не будет дискриминировать на почве политической идеологии", - заявил Трамп.

О планах создания новой соцсети команда Трампа объявила после того, как аккаунты бывшего президента заблокировали на крупнейших мировых платформах из-за призывов сторонников штурмовать здание Конгресса США в январе 2021 года. Сам Трамп утверждал, что никого не агитировал к насильственным действиям.

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Новая соцсеть, получившая название Truth Social, по словам представителей Трампа, будет противостоять "консорциуму либеральных медиа" и крупным технологическим компаниям. В октябре 2021 г. было объявлено, что она запустится в первом квартале 2022 года.

В те же месяцы хакеры взломали соцсеть Truth Social (платформа пока не доступна для пользователей) и создали в ней фейковую учетную запись Дональда Трампа.