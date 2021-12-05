Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: почти по всей Украине - мокрый снег, дождь, гололедица

В западных и северных областях, а также в Киеве и области 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Укргидрометцентра.

Отмечается, что в Киеве и области 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый).

В западных и северных областях также прогнозируют налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах. Ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. (I уровень опасности - желтый).

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Укргидрометцентр предупреждает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В целом 6 декабря ночью небольшой снег и мокрый снег, днем умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​0 - 5°, в центральной части 4 - 9°, на юге страны до 12°.

В Киевской области ночью 6 декабря небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​1 - 3° тепла.

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