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Гидрометцентр (665) погода (2816)

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: почти по всей Украине - мокрый снег, дождь, гололедица

Новости Цензор.НЕТ Общество

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды: почти по всей Украине - мокрый снег, дождь, гололедица

В западных и северных областях, а также в Киеве и области 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу Укргидрометцентра.

Отмечается, что в Киеве и области 6 декабря ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица (I уровень опасности - желтый).

В западных и северных областях также прогнозируют налипание мокрого снега, гололедицу на дорогах. Ночью и утром в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м. (I уровень опасности - желтый).

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Укргидрометцентр предупреждает, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В целом 6 декабря ночью небольшой снег и мокрый снег, днем умеренный мокрый снег и дождь, лишь на юго-востоке страны без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​0 - 5°, в центральной части 4 - 9°, на юге страны до 12°.

В Киевской области ночью 6 декабря небольшой снег, днем умеренный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем ​​1 - 3° тепла.

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Топ комментарии
+12
Замєтєт тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.





Вашингтонский Обком@_Fashington

4 дек.



путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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05.12.2021 21:26
+11
Проєкція Меркатора наглядно
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05.12.2021 20:56
+9
вовкулаки, не вийте на могилах

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05.12.2021 21:29
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Проєкція Меркатора наглядно
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05.12.2021 20:56 Ответить
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05.12.2021 20:57 Ответить
В России зафиксировали новый рекорд смертности.
За последний год скончалось 2,4 миллиона человек.
Больше было только в 1941-45.

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05.12.2021 21:43 Ответить
да, познавательно. спасиб.
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05.12.2021 22:56 Ответить
то воно маленьке, а як його пучить, як пучить.
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06.12.2021 08:35 Ответить
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05.12.2021 21:24 Ответить
Замєтєт тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.





Вашингтонский Обком@_Fashington

4 дек.



путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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05.12.2021 21:26 Ответить
ссукі кацапські дождуться- ніхт пощади буде.
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05.12.2021 21:34 Ответить
в ліфт і в ноль.
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05.12.2021 21:47 Ответить
*...Запургенит...*.
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05.12.2021 21:42 Ответить
ето било прошлою вєсною, када іх по лагєрям на нашем кордонє дєзінтєрія косіла...
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05.12.2021 21:45 Ответить
Приєднуюсь до народного флешмобу і вас запрошую.

Ніхто не змусить українців прийняти ультиматум Кремля. «Миру» на умовах Росії все одно не буде - навіть якщо Захід домовиться з Путіном, а влада Зеленського капітулює - #УкраїнціЧинитимутьОпір російським окупантам! Путін, ласкаво просимо в пекло!

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05.12.2021 22:08 Ответить
хіба "волуть" воли ак ясла повні?
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05.12.2021 22:09 Ответить
Козаки наші, красені!
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05.12.2021 22:59 Ответить
так!

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05.12.2021 23:04 Ответить
вовкулаки, не вийте на могилах

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05.12.2021 21:29 Ответить
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05.12.2021 21:34 Ответить

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05.12.2021 22:04 Ответить
де-то 5% как на картинко. а ваще ездить можно. много клевых водил. не надо пи...
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05.12.2021 23:03 Ответить
та ну нах....
Що, зима прийшла???
скажіть моні або його секретарці.
бо вони ще не знають...
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05.12.2021 21:55 Ответить
ну, пєсєц им уже прішол... полний такой (нє монтаж..!)

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05.12.2021 22:00 Ответить
від сбоку - жо... пєсца

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05.12.2021 22:01 Ответить
У нас на весь тиждень плюсова температура і ніякого снігу.
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05.12.2021 22:22 Ответить
В Египте, что-ли отдыхаете?
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05.12.2021 23:25 Ответить
Південний схід України.
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05.12.2021 23:50 Ответить
 
 