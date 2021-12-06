Резников призвал Канаду, США и Великобританию разместить своих военных инструкторов в Украине ближе к границе с Россией
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны оперативно оказать военную поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и призвал направить больше военных инструкторов в Украину.
В интервью The Globe and Mail Резников сказал, что иностранных военных следует разместить "в тех местах, где Россия может их видеть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.
По его словам, Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного противодействия. Но не менее важно, по мнению Резникова, станет то, что канадские, американские и британские солдаты будут размещены на позициях вблизи линии фронта.
Министр заявил, что шаги по сдерживанию вторжения президента РФ Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "потом будет слишком поздно".
"У вас (Канады. - Ред.) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных. - Ред.) инструкторов пришлите 500", - сказал он, имея в виду уже развернутую в стране канадскую учебную миссию из 200 военных.
Операция базируется в Яворове, недалеко от границы с Польшей – более 1000 км от границы с Россией.
"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага - Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", - сказал Резников.
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А , может хотите вернуть Гелетея , он вам взятие Москвьі может пообещать , ведь парад в Севастополе белозубьій хенераль- ментяра уже провел ! Потужно ...
Но Штатам все-же пора выйти из постафганского коматоза и хорошо рявкнуть на кремлевскую крысу !
США не относятся к таким режимам - достаточно вспомнить о ряде стран Центральной Америки, уже столетие молящих о приёме в США в качестве штата
Понищили нашу армію, тепер захищатись нічим ?
Натівськими тілами ? Та хто вам дозволить..
Из-за картошки, кремлевские башни пойдут воевать, потому что картошка в РФ подорожала на 80%:
"Например, четыре порции оливье сейчас обойдутся россиянам в 416 рублей - это на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Такое же количество сельди под шубой стоит 209 рублей, то есть на четверть дороже, чем год назад.
Причиной стало подорожание ингредиентов для салатов. Больше всего в цене, примерно на 80%, прибавил картофель. Также существенно выросла стоимость моркови (41%), репчатого лука (33%), а яйца и майонез выросли в цене почти на треть." - МК
Что такое повышение цен на картошку на 80%?
А это инфляция с начала осени в Рф составила 80%.
И никакого "спада напряжености" не предвидится пока цена на картошку в РФ не пойдет взад.
И никакими дипломатическими переговорами сбить цену на картошку в РФ не удастся.
Но!
Можно послать в Рф гуманитарную помощь картошкой и тем снизить накал напряжености и даже предотвратить войну, если, конечно, суседи Украины вникнут, что давить гуманитарку с картошкой не стоит.
Ти не просто божевільна! Ти реальний ворог!
Ты пишешь бред, а неразрыхленный бред утомляет даже психиатров, которые по долгу службы должны слушать пациентов, и потому психиатры не любят работать с шизофрениками (нудно это, и КПД низкий).
Поэтому ты будешь теперь бредить одна.
Мне бред твой не интересен, я тебе отвечать не буду.
Censor вообще читать трудно, нормальных людей крайне мало, только такие, как ты, и потому комметирую я крайне мало.
Прощай, иренка.
Не видел наших цен
У нас есть своя скабеева на телевидении Янина Соколова
Не надо желчи общайтесь интелигентно
Это быстрее доходит до зрителя и воспринимается полнее
Прочитайте ,,собачье сердце,, --- профессор Преображенский
- Вы что дурак?
- Ну дурак,... не дурак, а пять стаканов в день имею!
Доехали , Украинский флаг и Украинские воины не знак для парашки по словам министра обороны Украины. Так поставь манекены в натовской форме с флагами, и никто не нападе, унылое говно , а не министр
Розвідники ЗСУ готують, а кроти з ОПУ усе зливають…