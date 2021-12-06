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Резников призвал Канаду, США и Великобританию разместить своих военных инструкторов в Украине ближе к границе с Россией

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Резников призвал Канаду, США и Великобританию разместить своих военных инструкторов в Украине ближе к границе с Россией

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Канада, США и Великобритания должны оперативно оказать военную поддержку Украине в противостоянии российской агрессии и призвал направить больше военных инструкторов в Украину.

В интервью The Globe and Mail Резников сказал, что иностранных военных следует разместить "в тех местах, где Россия может их видеть", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Liga.net.

По его словам, Украине нужен "быстрый ответ" со стороны союзников, который помог бы решить проблему нехватки зенитных ракет, современных боевых самолетов и военно-морских судов, а также средств радиоэлектронного противодействия. Но не менее важно, по мнению Резникова, станет то, что канадские, американские и британские солдаты будут размещены на позициях вблизи линии фронта.

Министр заявил, что шаги по сдерживанию вторжения президента РФ Владимира Путина необходимы сейчас, потому что "потом будет слишком поздно".

Читайте также: Резников подтвердил, что данные разведок Украины и США совпадают: численность российских военных вблизи границы может возрасти до 175 тыс.

"У вас (Канады. - Ред.) есть программа обучения в Украине. Думаю, мы можем ее расширить. Вместо 50 (военных. - Ред.) инструкторов пришлите 500", - сказал он, имея в виду уже развернутую в стране канадскую учебную миссию из 200 военных.

Операция базируется в Яворове, недалеко от границы с Польшей – более 1000 км от границы с Россией.

"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага - Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", - сказал Резников.

Читайте также: Большинство поляков считают, что НАТО должно оказать военную поддержку Киеву в случае российского нападения, - опрос
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Топ комментарии
+47
Резникову нужно сначала призвать своего Недонаполеона перестать тырить бабло на дорогах и вплотную заняться своими обязанностями согласно Конституции - армией и обороной страны.
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05.12.2021 23:49
+22
Что должны думать и как реагировать союзники, если они все это прекрасно видят? Если еще недавно от их предостережений зеленая пошесть тупо отмахивалась "Вы нагнетаете истерию на ровном месте".
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05.12.2021 23:52
+19
Оце діло, то вава заглядає в очі ху%лу, то просить розмістити війська. А може хоча б оборонне замовлення виконувати, перед тим як про військову допомогу просити.
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05.12.2021 23:50
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Страница 2 из 2
Всегда видел , что на "Цензоре" пасется российская ботва , но конкретно под данной заметкой - ботва накрьіла комментьі тотально ! Что не так сказал министр обороньі Украиньі ?
А , может хотите вернуть Гелетея , он вам взятие Москвьі может пообещать , ведь парад в Севастополе белозубьій хенераль- ментяра уже провел ! Потужно ...
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06.12.2021 01:24 Ответить
Не пытайся спорить с этой ботвой, забросают калом и назовут Зеботом, независимо за кого ты голосовал. И ботва не только руснявая, своей хватает за глаза.
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06.12.2021 01:41 Ответить
Резников конечно красавец: дайте нам побольше ваших инструкторов и чтобы у каждого был иностранный флаг в руках ! Ну чтобы даже тупым ************ стало понятно, что НАТО уже пришло. При этом со своей стороны Украина в плане защиты рубежей вообще не мычит и не телится. Одним словом - хочет высраться и не надуться.
Но Штатам все-же пора выйти из постафганского коматоза и хорошо рявкнуть на кремлевскую крысу !
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06.12.2021 01:44 Ответить
И если кто-то думал, что раздел Донбасса произошел по языковому, политическому или проукраинско-пророссийскому принципу, ошибается. Люди разделились просто. На Людей и Нелюдей. И всё. Если кто-то думал, что идет война за Донбасс, он ошибался. Идет война даже не за Украину. Идет война за мир. Между прошлым и будущим. Между Людьми и Нелюдями. Это даже не война. Это гибель совковой империи, совкового Содома и Гоморры.
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06.12.2021 02:42 Ответить
очень хорошо сказал..
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06.12.2021 10:07 Ответить
не раши а ссср. Ты спроси за что вооют дамбасяне и они ответят за ссср. Это потомки недоразвитых зеков, которых привезли с кацпии на заводы (3 года химии).
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06.12.2021 18:21 Ответить
+
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06.12.2021 18:19 Ответить
квіслінги, хелоу ! Ну це тільки і треба фюреру. Інструкторів НАТО розмістити в Харкові, бажано в Должанському. Хитро задумано. Корифан Єрмака просить допомоги у НАТО, а шо, Єрмак сам не може попросити. Пришвидшують процес і одночасно карти в руки фюреру. Шас Скабеєва начне волати, вже НАТО вводить війська. Весь їх маразм здійснюється согласно ранее разработанному плану и на карте обозначается буквами М и Ж (типа сортир)
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06.12.2021 02:43 Ответить
Це єдине , що зараз можна зробити . Але тих , хто думає :"что скажет скабеева?" , це не стосується . Бо скабєєва скаже те що скаже ху.ло незалежно від того , буде тут НАТО чи не буде .
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06.12.2021 06:36 Ответить
Резников, а Вы, оказывается, таки уголовник.
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06.12.2021 05:38 Ответить
Понятие чести у него своеобразное.
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06.12.2021 08:33 Ответить
https://youtu.be/BfhBce3FTwE....В Генштабе РАБссии есть планы захвата любой страны Мира...Виталий Портников объясняет почему так сложилось еще с времен дохлого Сссра..
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06.12.2021 05:47 Ответить
и Луны с Марсом
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06.12.2021 19:07 Ответить
Лучшее решение с начала Майдана.Теперь понятно,что Резников это свой человек.То же самое я говорил еще семь лет назад ! Но тогда были либо идиоты во власти. Либо отъявленные предатели,косящие под патриотов. И если Резников добъется ,то по сути стопроцентно обезопасит Украину. Так как кацапы побоятся сунуться туда,где будут стоять натовцы. Молодчина Резников. Жму руку и желаю только удачи !
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06.12.2021 05:51 Ответить
Почекайте вівторка.
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06.12.2021 06:15 Ответить
Яценюк це пропонував в 2014 навесні . Порошенко добивався цього всю свою каденцію . І майже добився , якби зебіли не привели своє зе . А Рєзніков правий , тут я з Вами згоден .
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06.12.2021 06:40 Ответить
Всех кого привлекал Порошенко в 2014 году есть в его речи обех Палат Конгресса США в сентябре 2014 года...
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06.12.2021 06:42 Ответить
https://youtu.be/f9lEGSFC8P4...Речь Порошенко в Конгрессе США 2014 год...
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06.12.2021 06:45 Ответить
Здесь можно сказать лишь одно, - клоун - писюнист обосрал всю малину...
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06.12.2021 16:15 Ответить
Сомнительное предложение! 500 человек как для инструкторов многовато. Да и вообще это просто спрятаться за их спины, повторение действий херла. Было бы прекрасно получить военную помощь, но этот вариант мне не нравится
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06.12.2021 08:28 Ответить
Вместо того чтобы бросить все силы на обороноспособность страны зескот занимается подленькими делами. Давайте ещё детсадики там разместим. Вообще ку- ку поехала
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06.12.2021 08:31 Ответить
Слуги Народа таки удивительные подонки.
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06.12.2021 09:06 Ответить
Какая ситуация - такие и действия. Лучше ,чем нападение. Придет время и мы сами вышвырнем всю шваль и по зубам дадим.
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06.12.2021 08:57 Ответить
Ты придурок?
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06.12.2021 09:38 Ответить
посадим натовцев с флагами поближе к границе, а сзади пулемётов побольше, а то вдруг побегут, ну потом и сами. Так Резников думает ?
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06.12.2021 19:10 Ответить
Фишка в том,что в Пентагоне есть такая же карта по захвату любой страны Мира,Портников об этом не сказал,а я знаю что он есть...
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06.12.2021 05:56 Ответить
мечтать о территориальной экспансии свойственно только авторитарным режимам, неспособным на интенсивное развитие
США не относятся к таким режимам - достаточно вспомнить о ряде стран Центральной Америки, уже столетие молящих о приёме в США в качестве штата
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06.12.2021 07:44 Ответить
Они наверное хотят ничего не делать и получать велфер?
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06.12.2021 09:50 Ответить
Холодная война началась между ССром США началась именно после Нюрнбергского процесса в 1946 году..Отсюда вывод напрашивается сам собой...причина и повод,что не поделили союзники победившие Нацизм Гитлера после 1945 года... Но это совсем другая история...
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06.12.2021 06:01 Ответить
У Украины есть козырный Туз...Блинкэн и Кулеба подписали 10 ноября в Вашингтоне Хартию о стратегическом и экономическом сотрудничестве США-Украина...,где расписана каждая мелочь...до винтика и болтика...
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06.12.2021 06:05 Ответить
По-моему неэтично такое предлагать. Использовать союзников в качестве живого щита.
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06.12.2021 07:58 Ответить
Неэтично лазить по чужим хатам в чужом огороде..типа Новороссия от Харькова до Одессы...
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06.12.2021 08:08 Ответить
Полностью согласен!
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06.12.2021 08:32 Ответить
Если на передовой поселить семью зескотов, может тогда они вспомнят про оборону и армию. Такой вариант более честный.
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06.12.2021 08:36 Ответить
Краматорск,Одесса?какой живой щит!?
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06.12.2021 08:43 Ответить
Украинско-польско-литовский батальон уже давно создан...,а инструкторов военных из стран НАТО в Украине полно...,потому Ольга ********* и льет крокодиловы слезы в свей программе 60 минут ненависти к Украине...
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06.12.2021 08:00 Ответить
Точнее не батальон а Бригада
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06.12.2021 08:03 Ответить
и до роты не дотягивает (((
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06.12.2021 19:15 Ответить
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06.12.2021 08:06 Ответить
А Цицькенко шо?
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06.12.2021 08:32 Ответить
Давайте будем защищатся с помощью иностранных воен спецов, расставим их вдоль границы!?
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06.12.2021 08:50 Ответить
Рєзніков не розуміє що і в кого він просить.
Понищили нашу армію, тепер захищатись нічим ?
Натівськими тілами ? Та хто вам дозволить..
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06.12.2021 08:54 Ответить
А що пропонуєш, якщо зважити на те що свого вилупка ти від фронту ховаєш?
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06.12.2021 09:09 Ответить
У тебя есть информация? Если есть выкладывай или ты зелёная гнида.
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06.12.2021 09:34 Ответить
Однією з умов визнання незалежності України була відмова від ядерної зброї. Якщо, зважаючи на обставини, Україна спробує відновити ядерний статус то щоб запобігти цьому всі наші немовби союзники з радістю здадуть нас Росії. Всі їхні так звані цінності лише для дурнів.
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06.12.2021 09:07 Ответить
Пошел на..уй казламордый
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06.12.2021 09:37 Ответить
Почему кремлевские башни пойдут освобождать Ахметова от его ассетов.
Из-за картошки, кремлевские башни пойдут воевать, потому что картошка в РФ подорожала на 80%:
"Например, четыре порции оливье сейчас обойдутся россиянам в 416 рублей - это на 15% больше по сравнению с прошлым годом. Такое же количество сельди под шубой стоит 209 рублей, то есть на четверть дороже, чем год назад.

Причиной стало подорожание ингредиентов для салатов. Больше всего в цене, примерно на 80%, прибавил картофель. Также существенно выросла стоимость моркови (41%), репчатого лука (33%), а яйца и майонез выросли в цене почти на треть." - МК

Что такое повышение цен на картошку на 80%?
А это инфляция с начала осени в Рф составила 80%.

И никакого "спада напряжености" не предвидится пока цена на картошку в РФ не пойдет взад.
И никакими дипломатическими переговорами сбить цену на картошку в РФ не удастся.
Но!
Можно послать в Рф гуманитарную помощь картошкой и тем снизить накал напряжености и даже предотвратить войну, если, конечно, суседи Украины вникнут, что давить гуманитарку с картошкой не стоит.
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06.12.2021 09:11 Ответить
Бабка кєнгурятниця!

Ти не просто божевільна! Ти реальний ворог!
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06.12.2021 09:38 Ответить
Давай договоримся так.
Ты пишешь бред, а неразрыхленный бред утомляет даже психиатров, которые по долгу службы должны слушать пациентов, и потому психиатры не любят работать с шизофрениками (нудно это, и КПД низкий).

Поэтому ты будешь теперь бредить одна.
Мне бред твой не интересен, я тебе отвечать не буду.
Censor вообще читать трудно, нормальных людей крайне мало, только такие, как ты, и потому комметирую я крайне мало.
Прощай, иренка.
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06.12.2021 12:24 Ответить
Шоб я тебе тут більше не бачила!
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06.12.2021 12:29 Ответить
Друг мой, это все и называется - Либертарианство! Длинное, мля, такое слово....))))
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06.12.2021 16:32 Ответить
Треба було раніше вирішувати проблему "нестачі зенітних ракет, ******** бойових літаків і військово-морських суден, а також засобів електронної протидії", а не прикриватися зараз голу сраку іноземними військовими. Продажні паскуди...
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06.12.2021 09:28 Ответить
Подлость зескота беспредельна! А давайте американских детей перед собой поставим! Будем """" круче"""" херла!
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06.12.2021 09:36 Ответить
НУ АКРОБАТ...!)
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06.12.2021 12:52 Ответить
Давно видно не был в универсаме
Не видел наших цен
У нас есть своя скабеева на телевидении Янина Соколова
Не надо желчи общайтесь интелигентно
Это быстрее доходит до зрителя и воспринимается полнее
Прочитайте ,,собачье сердце,, --- профессор Преображенский
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06.12.2021 14:24 Ответить
Извините, конечно, если мой вопрос покажется странным: Резников дурак?
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06.12.2021 14:36 Ответить
Помните анекдот про мужика с огурцом в плавках на пляже....)))) Так, когда раскрылся обман (он вытащил его , чтобы закусить стакан водки, который ему купила женщина)
- Вы что дурак?
- Ну дурак,... не дурак, а пять стаканов в день имею!
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06.12.2021 16:39 Ответить
Боюся, що після таких заяв зелене кубло з"їсть Рєзнікова за пару днів.
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06.12.2021 17:21 Ответить
ЗЕЛЕПАР (лещенко.подоляк,арестович) схвально прокоментував Резнікова.
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06.12.2021 17:47 Ответить
Потрібно було б менше на велике крадівництво виділяти кошти під час війни. А більше, на розбудову ППО та ПРО.
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06.12.2021 18:45 Ответить
"Было бы хорошо, если бы канадские инструкторы были размещены в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на Змеином острове… Над этими территориями должны развеваться три флага - Канады, США и Великобритании. То, что вы здесь, было бы также хорошим сигналом для россиян", - сказал Резников. Источник: https://censor.net/ru/n3303475

Доехали , Украинский флаг и Украинские воины не знак для парашки по словам министра обороны Украины. Так поставь манекены в натовской форме с флагами, и никто не нападе, унылое говно , а не министр
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06.12.2021 18:53 Ответить
Всё он правильно говорит. Расия почещет репу, прежде чем убить 500 американских граждан.
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06.12.2021 18:59 Ответить
Этот сраный Донбас всю свою жизнь как при СССР так потом и при незалэжний Украины был дотационный !! Потом в начале 2000-х они (местные) стали получать честные зарплаты, столько-сколько заработали!!А им этого стало мало!! Они же прывыкли жить роскошно, за счёт других отраслей производства !! Кроме того их сильно СТАЛИ обкрадывать , всякие там ворюги-бандиты :типа: Звягильского, Таруты. Ахметова и всякий шахтёрский сброд и всё списывали на КИЕВ! Мол Донбасс кормит КИЕВ!!Конечно начались недовольства шахтёров под сюсюканием комунистов -фашистов!! И разговоры .о том , что в россии всё лучше и пуйла-***** хрен больше!! Многие и попались на эти пустые обещания!! Не забывайте и о том , что на Донбассе действительно много кацапов- пересенцев из России, которых насильно изверг- Сталин согнал на Донбасс восстанавливать затопленные и взорванные шахты!! И душой они-кацапы все и ихние дети там: "В сказочном" Тамбове или Барнауле или в Бурятии""!!... Но конечно главным виновником войны на ДОНБАССЕ является Мировой убийца и террорист №1 и перступник-путин! И ПОКА ЭТА ТВАРЬ БУДЕТ ЖИТЬ,, НЕ БУДЕТ СПОКОЙСТВИЯ В УКРАИНЕ!!... А министру МО Резникову хвала , что он пытается хоть как-то закрыть дыры, которые сделал этот неуч и дебил Зеленский!!!
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06.12.2021 19:14 Ответить
Головне, щоб з ОПУ не зливали кроти ці Плани окупантам, як про вагнерівців, про Ізоляцію… Венедіктова чомусь 1.5 роки дурочку тягне за таку зраду, як корабельна сосна… Закони, як дишло, то для Народу та Захисників України!!!
Розвідники ЗСУ готують, а кроти з ОПУ усе зливають…
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06.12.2021 21:28 Ответить
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