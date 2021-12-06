72 тыс. детей, родившихся в ОРДЛО за последние годы, могут остаться без гражданства - правозащитники
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
По крайней мере, 200 тысяч детей, родившихся на оккупированных территориях, не имеют украинских свидетельств о рождении государственного образца.
Об этом сообщает в Фейсбук благотворительный фонд "Право на захист", сообщает Цензор.НЕТ.
Как отмечают правозащитники, проблема получения свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из острейших. Дети, родившиеся в оккупации в Крыму и ОРДЛО, граждане Украины и должны получить надлежащие документы.
"В настоящее время, по оценкам УВКБ ООН (на основании данных Министерства юстиции о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму), по крайней мере 200 тыс. детей, родившихся на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины и являющихся гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца", - говорится в сообщении.
Эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами, добавили правозащитники.
"72 тысячи – оценочное количество детей, которые родились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получили свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском безгражданства", - отмечают правозащитники.
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іигорію, страдаєш збоченою дипломатичністю? Дебіл, що очолює кацапську *********- це ***** *****вич *****.
"Рубка" була запеклою і так до якоїсь однозначності чи набуття консенсусу так і не дійшли - семінар закінчився!
Генетика - то серйозна наука...
Проти України пішов люмпен- малоосвідчена алкашня та нарики.
всі такі кмітливі, жах. Зараз всі біжать пояснювати як та що потрібно було робити в Іловайску колись, але особисто чомусь тоді приймати участь в тому ніхто не поспішав.
щіро сподівань що Росія не почне нову фазу війни та не прийде до вашої хати, та вам не прийдеться виконувати свої ж поради
Якщо батьки захочуть, то отримають свідоцтво про народження у суді. А ні - то ні, від волги до магадану місця для проживання достатньо.
А каким боком Украина к байстрюкам от чеченов, бурятов и рашинских казаков?