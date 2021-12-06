72 тыс. детей, родившихся в ОРДЛО за последние годы, могут остаться без гражданства - правозащитники

По крайней мере, 200 тысяч детей, родившихся на оккупированных территориях, не имеют украинских свидетельств о рождении государственного образца.

Об этом сообщает в Фейсбук благотворительный фонд "Право на захист", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают правозащитники, проблема получения свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из острейших. Дети, родившиеся в оккупации в Крыму и ОРДЛО, граждане Украины и должны получить надлежащие документы.

"В настоящее время, по оценкам УВКБ ООН (на основании данных Министерства юстиции о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму), по крайней мере 200 тыс. детей, родившихся на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины и являющихся гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца", - говорится в сообщении.

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Эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами, добавили правозащитники.

"72 тысячи – оценочное количество детей, которые родились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получили свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском безгражданства", - отмечают правозащитники.