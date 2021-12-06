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72 тыс. детей, родившихся в ОРДЛО за последние годы, могут остаться без гражданства - правозащитники

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

72 тыс. детей, родившихся в ОРДЛО за последние годы, могут остаться без гражданства - правозащитники

По крайней мере, 200 тысяч детей, родившихся на оккупированных территориях, не имеют украинских свидетельств о рождении государственного образца.

Об этом сообщает в Фейсбук благотворительный фонд "Право на захист", сообщает Цензор.НЕТ.

Как отмечают правозащитники, проблема получения свидетельств о рождении детей на оккупированных территориях является одной из острейших. Дети, родившиеся в оккупации в Крыму и ОРДЛО, граждане Украины и должны получить надлежащие документы.

"В настоящее время, по оценкам УВКБ ООН (на основании данных Министерства юстиции о количестве выданных по упрощенной судебной процедуре свидетельств о рождении и доступных в открытых источниках данных о количестве рождений на Донбассе и в Крыму), по крайней мере 200 тыс. детей, родившихся на временно оккупированных территориях Крыма, Донбасса и Луганщины и являющихся гражданами Украины, не имеют свидетельств о рождении государственного образца", - говорится в сообщении.

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Эти дети лишены возможности воспользоваться административными, социальными, образовательными, медицинскими и другими услугами, добавили правозащитники.

"72 тысячи – оценочное количество детей, которые родились на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей с 2015 года и не получили свидетельства о рождении украинского образца. Все они находятся под риском безгражданства", - отмечают правозащитники.

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Топ комментарии
+21
Це проблема виключно їх батьків, які вирішили (з різних причин чи міркувань) залишитися в путінському "бантустані"на окупованій росіянами території України. Не треба вирішувати їх проблеми за рахунок бюджету України!
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06.12.2021 01:25
+10
Понаехавшим бурятам и их потомству тоже гражданство надо дать? И вообще, почему какая-то мутная левацкая контора с неуказаным источником финансирования решает, кто должен получить гражданство, а кто нет. Его(гражданство), по идее, вообще нужно выдавать не сразу и не всем подряд, а только в 16 а то и 18, после сдачи экзаменов на знание языка, конституции, истории, основ экономики, и принятия присяги. Остальным - паспорт негражданина.
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06.12.2021 03:03
+8
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
Генетика - то серйозна наука...
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06.12.2021 06:44
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06.12.2021 01:13 Ответить
Це проблема виключно їх батьків, які вирішили (з різних причин чи міркувань) залишитися в путінському "бантустані"на окупованій росіянами території України. Не треба вирішувати їх проблеми за рахунок бюджету України!
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06.12.2021 01:25 Ответить
От якого біса ти, Гріигорію, страдаєш збоченою дипломатичністю? Дебіл, що очолює кацапську *********- це ***** *****вич *****.
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06.12.2021 01:35 Ответить
Колись на семінарі з питань громадянства в УНЮА між студентами виник філософський диспут і була висловлена цікава думка про те, що надання громадянства дитині при народженні можна порівнять з її хрещенням у віці немовляти (Тобто його "примусове нав"язування) Було приведено доводи стосовно того, щоб рішення про вибір громадянства приймалося людиною по досягненню повноліття - адже до того часу людина вважається "недієздатною" чи "обмежено дієздатною" і не має , в силу цього , впливу на суспільство - не має права здійснювать цивільно правові акти (вибирать чи буть обраною , служить на державній службі , здійснювать дії з питань купівлі-продажу та інше) Тому дитині просто можна давать "вид на проживання", а питання набуття "громадянства" буде приймать вона сама - по досягненню повноліття Саме в цьому віці дитина може свідомо прийнять рішення А потім держава буде приймать рішення стосовно неї - надавать право голосувать чи буть обраною , право здійснювать акти купівлі-продажу чи набуття права власності , прийняття на державну службу чи отримання вищої чи середньо-спеціальної освіти за рахунок держави Тоді було-б чіткіше визначення , ким є ця "фізична особа" - "громадянином" чи "жителем" і вирішиться маса проблем - в тому числі і з "забезпеченням прав і свобод, гарантованих тією ж Конституцією (подібний довод приводять , між іншим , і представники деяких християнських течій , що здійснюють хрещення дітей після досягнення ними повноліття)
"Рубка" була запеклою і так до якоїсь однозначності чи набуття консенсусу так і не дійшли - семінар закінчився!
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06.12.2021 06:30 Ответить
Согласен. На 72 тыс ватников меньше, а если нужно будет гражданство то и получать соответственно через все нормы должны будут.
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06.12.2021 11:44 Ответить
Понаехавшим бурятам и их потомству тоже гражданство надо дать? И вообще, почему какая-то мутная левацкая контора с неуказаным источником финансирования решает, кто должен получить гражданство, а кто нет. Его(гражданство), по идее, вообще нужно выдавать не сразу и не всем подряд, а только в 16 а то и 18, после сдачи экзаменов на знание языка, конституции, истории, основ экономики, и принятия присяги. Остальным - паспорт негражданина.
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06.12.2021 03:03 Ответить
А чого ж сам не на державній мові пишеш?
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06.12.2021 07:25 Ответить
У 2014му в добробатах, та хвилях мобілізації, ніхто таке питав, а балакали різними мовами!
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06.12.2021 08:02 Ответить
щоб Подляківська мавпочка як ти із голоду не здохла.
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06.12.2021 11:38 Ответить
Паспорт неграждан надо давать уже потерянным люмпенам, а за детей бороться надо.
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06.12.2021 08:01 Ответить
Це питання до нашої Ради, там є кому вирішувати питання "нєкачествєнних детєй".
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06.12.2021 06:37 Ответить
Та її більш турбує питання аналтабу!
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06.12.2021 08:04 Ответить
Без питань, нехай голосують за зняття табу, голосів буде достатньо!
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06.12.2021 08:38 Ответить
А пам'ятаєте кампанію 90-х "Схід і Захід разом!"? Пам'ятаєте тисячі донецьких школярів, котрих возили в Галичину? Ну, шоб дружить! Пам'ятаєте, як тим донецьким діткам в Галичині небо прихиляли, обдаровували і на руках носили? Так ось, пройшов час і фейсбук розказав, що 99% тих школяриків підросли і воюють проти України.
Генетика - то серйозна наука...
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06.12.2021 06:44 Ответить
Фіг там. Я сам родом з Луганщини. Так от, з моїх одногрупників всі зараз розкидані від Харкова і до Львова., кілька вже й відвоювали в ВСУ. А ;лнр-рить; пішов лише один, з дивним для кацапа прізвищем Терещенко, та ще й україномовний. Але він давно здох.
Проти України пішов люмпен- малоосвідчена алкашня та нарики.
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06.12.2021 08:02 Ответить
Одногрупники розкидані від Харкова і до Львова? Вони повинні бути розкидані по донецьких партизанських загонах...
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06.12.2021 08:07 Ответить
Подивлюся як твої знайомі будуть партизанити. Та й ти сам.
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06.12.2021 08:09 Ответить
Ви також повинен бути на фронті. Як же батько наш Бандера, Україна мати? Бандера не ховався подалі від ляхів чи москалів, як роблять зараз його послідовники. Чи ви вмієте лише співати, а як москаля на очі побачите - то тоді лише тікати, тікати, подалі тікати?)
всі такі кмітливі, жах. Зараз всі біжать пояснювати як та що потрібно було робити в Іловайску колись, але особисто чомусь тоді приймати участь в тому ніхто не поспішав.

щіро сподівань що Росія не почне нову фазу війни та не прийде до вашої хати, та вам не прийдеться виконувати свої ж поради
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06.12.2021 09:15 Ответить
Наш адрєс нє дом і нє уліца, наш адрєс - савецкій саюз.
Якщо батьки захочуть, то отримають свідоцтво про народження у суді. А ні - то ні, від волги до магадану місця для проживання достатньо.
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06.12.2021 07:01 Ответить
Маргарита Симоньян еще год назад на своем говняном RT сказала...мы вымираем и нам Донбасс нужен для поддержания демографии,из них получитсяхорошая РАБссила...
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06.12.2021 07:56 Ответить
Я з Галичини. У нас з цим питанням все в порядку. Місцеві добре пам'ятають, що таке москаль.
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06.12.2021 08:15 Ответить
Нещодавно читав в ФБ допис людини з Львова. Жалілась, що в Львові повно ватних елементів і дехто глузливо вже називає львів*ян "ль*Вівцями"
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06.12.2021 09:11 Ответить
це такі як ти, якщо ображають клаповуху видру ТЮ, маєш на увазі?
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06.12.2021 11:34 Ответить
Да и хер с ними. Яблоко от яблони. Будут потом как сирийцы кидаться на колючку. Да поздно.
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06.12.2021 09:06 Ответить
Про цих 200 тіс зз упевненістю можна сказати, що з них виростуть не українці, а хахло-кацапи. Яких в Україні і так повно.
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06.12.2021 09:13 Ответить
Отримають російське.
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06.12.2021 09:28 Ответить
Не понял.....
А каким боком Украина к байстрюкам от чеченов, бурятов и рашинских казаков?
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06.12.2021 12:01 Ответить
Поберегите их для афро-американцев!
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07.12.2021 06:16 Ответить
 
 