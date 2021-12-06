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Новости Политика Украины
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Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях, – сенатор Мерфи

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях, – сенатор Мерфи

Американские сенаторы заявили о своей поддержке Украины в преддверии разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным.

Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил об этом, выступая на канале CNN в воскресной программе "Состояние государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям с глазу на глаз, так что я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты. Однако, позвольте сказать - если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы", – сказал сенатор.

"Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она (Россия. – Ред.) решит пойти дальше, и это наша работа в Конгрессе быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины. Сейчас у нас есть поправка на рассмотрении в Сенате, которая значительно увеличит объемы летальной помощи, и я ее поддерживаю", – добавил законодатель.

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Тему Украины на фоне предстоящего разговора Байдена и Путина обсуждали и в другой программе, на канале Fox News. Сенатор-республиканец Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.

"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь. Он (Байден. - Ред.) должен четко об этом сказать", - сказала сенатор. Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".

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Топ комментарии
+37
У нас нет конфликта на Востоке - у нас есть российская оккупация украинской земли.
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06.12.2021 02:42
+34
Сьогодні Україна святкуватиме 30-річчя Збройних Сил.
Держава починається з Армії.
Вона у вас є!
Слава Збройним Силам України!
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06.12.2021 02:30
+32
Як в совку в один день загинув весь вищий командний склад Тихоокеанського флоту: 16 адміралів та генералів, а також 12 капітанів першого рангу.
В 1981 році, після масштабних навчань флоту, які курував особисто командуючий ВМФ Горшков, прям всі найвищі командуючі Тихоокеанського флоту повертались у Владівосток. Повертались щасливі і набухані, бо саме це командування було признано кращим на навчаннях
Цвіт нації свинособак, найвищі чини флоту летіли назад в свою залупу з Пітєра, і оскільки совок це дефіцит і в надлишку є лише вироби з чугуна, вся офіцерська еліта затарилась максимально на повну. Грузили Ту-104 так, як діди нагружали товарні вагони німецьким добром в 1945.
Затарились ковбасами, одягом, меблями, телевізорами, запчастинами і всім всім. Вицепили 3 рулони дефіцитного типограф. паперу, щоб друкувати флотську газету. Другий пілот щось пробував розповідати про перегруз літака, але бухі адмірали пригрозили вискочці кічею. Так і полетіли
Ну точніне спробували - під час розбігу по полосі, рулони дефіцитного паперу, які навіть не закріпили, покотились в хвостовому відділенні, і літак задерши носа почав злітати. А оскільки швидкість була замала, відразу завалився, рухнув і згорів разом з усією флотською елітою
Це був такий шок, що СРСР оголосив повну бойову готовність флоту. Думали, що це теракт, в якому ліквідували всіх командуючих з ціллю в'єбати по обезголовленому Тихоокеанському флоту. Ну це вже потім вияснилось, що за ліквідацією стоїть 3 рулона паперу.
Все відбувалось на військовому аеродромі, інформацію зразу засекретили. Що країна втратила своїх кращих моряків ніхто не дізнався. В військовій газеті випустили загальний некролог на 5 строк на третій полосі).
Офіційне повідомлення про смерть, вдови отримали аж у 1997 році.
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06.12.2021 02:22
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а може стати новою білорашкою....
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06.12.2021 07:50 Ответить
Україна може стати наступним Афганістаном для Росії...

Сложно представить, что мариупольцы или одесситы уйдут в степи и организуют партизанские отряды. А дальше Житомира, судя по картам, наступать не собираются.
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06.12.2021 08:00 Ответить
А ті карти хто намалював?
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06.12.2021 11:59 Ответить
ярость и ненависть украинцев к кацапам-
ждёт их здесь ,
в каждом доме !
она - накопилась за восемь лет
на генном уровне !
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06.12.2021 08:02 Ответить
Це росія стане Афганістаном, в розвитку, економіціі тд
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06.12.2021 08:23 Ответить
Байден завтра скажет Путлеру...вон из Крыма и Донбасса...нафиг..займись своим быдлом от Камчатки до Кенигсберга...Тушоки Рузвельта и ножек Буша не получишь...Помнишь голодный Питер 1991 года?где ты бабло косил на поставках жратвы из Европы и США? крыса КГБшная
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06.12.2021 08:27 Ответить
Членкіня))))))))))))))
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06.12.2021 08:39 Ответить
https://youtu.be/FacM4-wzLAg Питерский депутат Марина Салье о бандитах Путлера...
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06.12.2021 08:42 Ответить
Фишка в том что Марина Салье собрала полное досье на банду Путлера и передала материалы в Госдеп...,к сожалению ее убили...скорее всего Новичком...
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06.12.2021 08:50 Ответить
Собчака кстати тоже...,опасных свидетелей бандосы всегда ликвидируют..
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06.12.2021 08:57 Ответить
Вы получите ярость, накопленную веками: ветеран АТО обратился к россиянам с мощной речью
Понедельник, 06 декабря 2021, 05:10

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Ветеран АТО Алексей Петров обратился к россиянам с мощной речью по поводу возможных намерений прийти на украинскую землю с "огнем и мечом". Военный подчеркнул, что в таком случае они получат свинец и сталь, а также накопившуюся веками ярость.

Публикацию с обращением атовец разместил на своей странице в фейсбуке.

Он отметил, что украинцы вспомнят все, что пришлось пережить их предкам в прошлом - от репрессий и голода в Украине, когда "коммунисты наедали себе рожи в три кубометра", до того, что пришлось пережить с 2014 года.

"Послушайте меня, россияне! Ну или как вы там себя называете? Имперцы, московиты... если вы вынашиваете планы, пройтись по Украине огнём и мечом, то вы в самом кошмарном сне не можете представить, что вас ждёт. Ведь уровень не любви к вам, (и это очень мягко сказано, чтобы фейсбук не обиделся), запредельный. Он же на генном уровне. Вам вспомнят всё! Каждую каплю крови, пролитую краснопузыми бандитами Муравьева в Киеве. Вспомнят каждую слезу, после десятилетних репрессий НКВД и КГБ. Отдельно, с крайним ожесточением, вам будут вспоминать каждое зернышко отобранное у крестьян и следовательно каждую загубленную украинскую жизнь", - подчеркнул Петров.

Ветеран АТО отмечает, что все вышеперечисленное будет возвращено отдельным прайсом и посоветовал отказаться от таких планов.
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06.12.2021 09:15 Ответить
Если боевые действия будут в Карпатах, то такая возможность есть...
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06.12.2021 09:54 Ответить
Как же смешно слышать такое от американца.))
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06.12.2021 11:56 Ответить
Тебе петушок смешно? Забыл мразь чем афган для совка закончился?
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06.12.2021 12:00 Ответить
Не поспішай. Совок розпався через два роки після виводу військ з Афгану. Скільки пройшло після виводу американських військ?
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06.12.2021 12:03 Ответить
Ты дурачок думаешь, что первая экономика мира развалится? Узнаю макеевско горловское набутылочное
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06.12.2021 12:26 Ответить
Збоченцю, розвалиться, може, і не розвалиться, але першою економікою і світовим "рєшалою" перестане бути однозначно. До цього все йде. За останні роки серйозно обісрались вже тричі: Північна Корея, Афганістан і СП-2. Західна Європа теж все більше піднімає проти них хвоста і починає діяти сміливіше у власних інтересах. І твоє плазування і вилизування хазяйських чобіт ситуацію не врятує. Абсолютно.
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06.12.2021 12:41 Ответить
В последние годы ваше ***** уронило вашу свинособакию ниже гондураса, сидите на бутылках и не вякайте
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06.12.2021 15:13 Ответить
Evro7 Перша економіка світу, на жаль, вже Китай. За цей рік США надрукували 9 (!!!) трильйонів доларів, і їх борг склав майже 30-ку, в т.ч. 1.5 трлн $, вони винні Китаю, а у Китаю, тільки ЗВР 3,5 трлн$. США втекли з Афгану, так там вже китайці, з талібами, видобуток природних ресурсів труть. Що США? Оголосили дипломатичний бойкот пекінській Олімпіаді, тобто не буде офіційної делегації, підбили японців, а ось ЄС категорично відмовилися. Центр ваги змінюється....
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06.12.2021 13:03 Ответить
Влажные скабеихи мЯчты
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06.12.2021 15:14 Ответить
Упороті цього не розуміють. Поки що. Але прийде час, і вони тут же змінять хазяїна і будуть співати дифірамби вже китайцям. Перевзуватись для них природньо, зрадництво в крові.
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06.12.2021 15:22 Ответить
Fedor ********* Китай предложил Украине, выгодный, ИМХО, контракт, американцы рявкнули: "не сметь!", Украина забилась а угол... нету больше "Мотор сiч". Сухой остаток:
- Китай строит свой МС, забрав украинских спецов.
- США назвали Украину, хорошими мальчиками, но денег не дали
- Кто, из спецов, не уехали в Воронеж, с Буслаевым, и в Китай, велкам на улицу. Кошки скребут(((
- Ну и вишенка на торте - иск Китая к Украине на 4,5 млрд $
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07.12.2021 05:19 Ответить
Нет. Все будет намного хуже. Для рашки.
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06.12.2021 12:37 Ответить
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