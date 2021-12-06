Украина "может стать новым Афганистаном" для России, если Москва пойдет дальше в своих действиях, – сенатор Мерфи
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Американские сенаторы заявили о своей поддержке Украины в преддверии разговора между Джо Байденом и Владимиром Путиным.
Член Комитета по иностранным делам, сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи заявил об этом, выступая на канале CNN в воскресной программе "Состояние государства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Я думаю, что нет замены дипломатическим усилиям с глазу на глаз, так что я надеюсь, что виртуальная встреча между президентом Байденом и президентом Путиным принесет результаты. Однако, позвольте сказать - если Россия решит пойти дальше, это будет ошибкой исторического масштаба для Москвы", – сказал сенатор.
"Украина может стать следующим Афганистаном для России, если она (Россия. – Ред.) решит пойти дальше, и это наша работа в Конгрессе быть дипломатическими, политическими и военными партнерами Украины. Сейчас у нас есть поправка на рассмотрении в Сенате, которая значительно увеличит объемы летальной помощи, и я ее поддерживаю", – добавил законодатель.
Тему Украины на фоне предстоящего разговора Байдена и Путина обсуждали и в другой программе, на канале Fox News. Сенатор-республиканец Джонни Эрнст призвала президента Байдена быть "очень четким и очень сильным" в общении с Путиным.
"Он должен сказать Владимиру Путину, что мы не позволим продолжить проект "Северный поток-2" и что нам нужно, чтобы он знал и понимал, что мы защитим Украину и предоставим ей помощь. Он (Байден. - Ред.) должен четко об этом сказать", - сказала сенатор. Член Комитета вооруженных сил Сената подчеркнула необходимость того, чтобы Байден дал отпор, как она сказала, "очень агрессивным действиям России".
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Сложно представить, что мариупольцы или одесситы уйдут в степи и организуют партизанские отряды. А дальше Житомира, судя по картам, наступать не собираются.
ждёт их здесь ,
в каждом доме !
она - накопилась за восемь лет
на генном уровне !
Понедельник, 06 декабря 2021, 05:10
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Ветеран АТО Алексей Петров обратился к россиянам с мощной речью по поводу возможных намерений прийти на украинскую землю с "огнем и мечом". Военный подчеркнул, что в таком случае они получат свинец и сталь, а также накопившуюся веками ярость.
Публикацию с обращением атовец разместил на своей странице в фейсбуке.
Он отметил, что украинцы вспомнят все, что пришлось пережить их предкам в прошлом - от репрессий и голода в Украине, когда "коммунисты наедали себе рожи в три кубометра", до того, что пришлось пережить с 2014 года.
"Послушайте меня, россияне! Ну или как вы там себя называете? Имперцы, московиты... если вы вынашиваете планы, пройтись по Украине огнём и мечом, то вы в самом кошмарном сне не можете представить, что вас ждёт. Ведь уровень не любви к вам, (и это очень мягко сказано, чтобы фейсбук не обиделся), запредельный. Он же на генном уровне. Вам вспомнят всё! Каждую каплю крови, пролитую краснопузыми бандитами Муравьева в Киеве. Вспомнят каждую слезу, после десятилетних репрессий НКВД и КГБ. Отдельно, с крайним ожесточением, вам будут вспоминать каждое зернышко отобранное у крестьян и следовательно каждую загубленную украинскую жизнь", - подчеркнул Петров.
Ветеран АТО отмечает, что все вышеперечисленное будет возвращено отдельным прайсом и посоветовал отказаться от таких планов.
- Китай строит свой МС, забрав украинских спецов.
- США назвали Украину, хорошими мальчиками, но денег не дали
- Кто, из спецов, не уехали в Воронеж, с Буслаевым, и в Китай, велкам на улицу. Кошки скребут(((
- Ну и вишенка на торте - иск Китая к Украине на 4,5 млрд $