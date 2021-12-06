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За сутки войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

За сутки войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 5 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

В сторону Новоселовки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

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Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 6 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

За сутки войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС 01

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Вечером напишут, что все зашибись и тишина не нарушена.

И так каждый день.
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06.12.2021 07:23 Ответить
Юрий Швец..свежак...https://youtu.be/*********** о вторжении быдла Мавзолейного и переговорах на видеоконференции Байден Путлер завтра..
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06.12.2021 07:43 Ответить
Знов брехня від генштабу.На Г+Г з ранку було інтерв'ю з хлопцем з нуля.Так він чітко сказав,що нас з ранку орки вже два рази "привітали".
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06.12.2021 09:00 Ответить
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06.12.2021 11:51 Ответить
 
 