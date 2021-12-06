За сутки войска РФ один раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди украинских воинов нет, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 5 декабря, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

В сторону Новоселовки оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет", - сообщили в штабе

Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Резников призвал Канаду, США и Великобританию разместить своих военных инструкторов в Украине ближе к границе с Россией

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра, 6 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.