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Новости Политика Украины
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Канада не будет посылать в Украину дополнительных инструкторов: Надо быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать РФ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Канада не будет посылать в Украину дополнительных инструкторов: Надо быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать РФ

Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом интервью "The Globe & Mail" рассказал новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, находившийся на этой неделе с визитом в Украину.

"Что мы делаем с операцией UNIFIER… так это показываем долгосрочную приверженность Украине. Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – сказал Эйри.

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По его словам, увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию. "В подобных случаях, прежде всего, должна действовать дипломатия. Нам нужно быть очень осторожными", - подчеркнул он.

Эйри подчеркнул, что "потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез".

"На протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов", - ответил он на вопрос о том, учитывает ли Канада в своей политике устрашение Москвы.

Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию увеличить количество своих военных инструкторов в Украине и разместить их вблизи линии столкновения.

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Топ комментарии
+70
Да да. Нужно ублажить агрессора и тогда он отступит.
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06.12.2021 08:05
+43
Як говорив Ізраіль - тільки США - справжні союзники , інші - занепокоєні сцикуни.
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06.12.2021 08:10
+34
Засцали союзнички
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06.12.2021 08:05
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Страница 2 из 2
Когда нач штаба ИДИОТ это БЕДА !!!
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06.12.2021 09:26 Ответить
На сегодня в Украине достаточно инструкторов из Канады и даже из Швеции и Британии... поплачьте в тряпочку напару с Ольгой **********...,зато американцев нет ни одного...
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06.12.2021 09:26 Ответить
https://youtu.be/25BzaWhx1Pg...Джохар Дудаев об Украине и войне с РАБссией...1995 год...
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06.12.2021 09:30 Ответить
гітлер аплодує стоячи....
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06.12.2021 09:31 Ответить
Вопрос простой...откукда Джохар Дудаев в 1995 году знал что РАБссия нападет на Крым и Донбасс...вот вопрос...интересный...
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06.12.2021 09:34 Ответить
https://youtu.be/yZilDeZBVjM
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06.12.2021 09:36 Ответить
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06.12.2021 09:40 Ответить
За что пчеле такая слава?
За то, что защищала свой же дом?
А вы Омар - стальное жало,
Ну, просто жизненный облом!
Сравнили пчёлку с кровососом,
Она же мёд нам всем даёт,
А вы её бросать в отбросы,
Хаям, в вас милость хоть живёт?
Ну, с комаром сравнили что ли,
С осой, с клопой, иль муравьём,
Ей причинили столько боли,
Не даст мёНдика потом.
Глупцов сравнили б со шмелями,
От них ведь пользы никакой,
Или, бл@ть,как … с этими… шершнЯми,
От них вот, - точно геморрой!
Вы извините, что вторгаюсь
В ваш философский правый ум,
Но в пчёлках я души не чаю,
Хотя, по жизни тугодум!)))

ждем очередной стих от Омара про ковид, НАТО и Инстаграмм
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06.12.2021 09:52 Ответить
Немцов тоже провоцировал , а надо было молчать!!!! Путина нельзя спровоцировать - он уже все решил!!!! Они убьют всех, если будет нужно!!!И если им позволят!!
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06.12.2021 09:47 Ответить
Буде як з "півнчним потоком 2" . Німцям, а точніше фрау штазі постійно казали і не один рік буде жопа! Фрау враховувала бундес інтереси , тільки чомусь ніхто не казав що фрау називала друга вальдемара - мой дорогой бундес. В результаті після демаршу друга владіміра постраждала найбільше і в основному Німеччина.
Всі кричали про зраду Байдена, але старий політичний вовк поступив так як і ...загалом типу добудовуйте і побачите що вийде. Доки вас умовляти упоротих. ПОБАЧИЛИ!!!

Так і тут, дивіться другу владіміру в очко й далі і побачите що вийде! Доки вам вставляти розуму в те місце де повинні бути мізки.
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06.12.2021 09:58 Ответить
Дуже "оптимістична" та заспокійлива заява канадійця! Дуже "сміливий" та прагматичний військовий чиновник!
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06.12.2021 10:15 Ответить
Да, и в хоккей перестанте у кацапов выигрывать, чтобы не провоцировать.
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06.12.2021 10:19 Ответить
користуючись саме такою політикою Заходу , НАТО і США ,рашист окуповує все нові і нові території.
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06.12.2021 10:32 Ответить
"чтобы не раздражать Россию"___________поразительная близорукость! именно этого и добивается росия!
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06.12.2021 10:32 Ответить
Трусы. Опять мы сами отстаиваем себя. Вместо того чтобы вместе обвалить этот мордор, все как крысы забились по норам. Никому нельзя верить.
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06.12.2021 10:46 Ответить
поразительная близорукость!
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и не говорите!!! Это, мабуть, закордонный фрилансер квартала 95...Може квартал 95 - это международный синдикат масоно- рептилоидных гуманоидов, которые занимаются поставками тел в страны на должности во власть близоруких, олигофренов, дебилов, тупых, кривых, горбатых, предателей, ..., для того, чтобы взяв в свои лапы абсолютную власть устроить всемирный потоп, после которого выживет только "золотой миллиард"?
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06.12.2021 11:11 Ответить
Lubov Soloshenko Свята наївність, а хто має відстоювати Україну?, США, Англія, Зімбабве, інопланетяни...? Якщо ти з України, то повинна знати принцип:"Моя хата з краю, нічого не знаю". Нагадаю, що США вступили в 2-гу МВ, в 1944 році, та й то, тільки для того, щоб відкусити свою частину Європи, у вже практично розбитих німців
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06.12.2021 12:18 Ответить
от обломщики...
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06.12.2021 10:54 Ответить
Ну і навіщо канадським українцям подвійне громадянство? Любов до України, як стверджують мігранти, в них самих. А що там з Україною їм до лампочки.
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06.12.2021 11:01 Ответить
Мда, пришла сопля к власти и вот уже Канада думает, а нахіба ей это все надо...
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06.12.2021 11:06 Ответить
Вони навіть НЕ РОЗУМІЮТЬ що рашисстам не треба "провокація, привід" від будь кого. Як що ***** вирішить погнати рабокацапов на м'ясо й розв'язати бойню то воно само зробить провокацію, наприклад взірве багатоповерхівку у Ростові й там "знайдуть візітку Яроша" або своїх же рабокауапов взірве у літаку. Коли це скаженим шакалам треба привід чи провокації для нападу?
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06.12.2021 11:12 Ответить
Або потрясуть пробіркою з пральним порошком з трибуни ООН, видавши його за хімічну зброю, і *********** яку-небудь країну "демократичними бомбами"...
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06.12.2021 12:07 Ответить
Ти про Хусейна? Судячи з кількості вбитих ним людей, він, як мінімум херой роССії.
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06.12.2021 12:39 Ответить
Ага. Зате тепер там повна демократія і процвітання. А хімічної зброї так і не знайшли...
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06.12.2021 12:43 Ответить
Сподіваюсь, Пуйло також закінчить, як твій кумир. Заради такого не гріх і пральним порошком з трибуни ООН потрясти. Якщо мразоту різати на куски, намотати кишки, а потім підпалити і повісити, все одно йому мало буде.
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06.12.2021 12:50 Ответить
Ага. А якщо "демократичному світу" не сподобається політика чергового українського президента, який вирішить, що треба будувати свою процвітаючу державу і почне діяти самостійно в інтересах України, а не західних "демократів". Ти готовий прийняти "демократичну бомбу" на свою голову? Готовий бачити своє місто в "демократичних" руїнах? Де будеш в той час? Куди тікатимеш?
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06.12.2021 13:01 Ответить
путин-*****.
РФ - фашисская страна террорист.
Крым - Україна.
Кацап - раб ***********.
*****&кацапи - ПНХ !
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06.12.2021 13:04 Ответить
Коврові бомбардування мирних в світі роблять або пуйловці, або їх кончені друзі. В демократичному світі давно точкові повітряні атаки. Особисто Пуйло натворив і продовжує творити скільки біди у світі, що його знищення само по собі є не злочин, а богоугодна справа. Стосується також і мерзотних потвор, схожих на людей, які виконують пуйловські накази.
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06.12.2021 13:19 Ответить
Вірю.
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06.12.2021 13:30 Ответить
Ну все правильно. Після вереску Бубачкі про перемови з путлером напряму. А чого ви ще чекали ?
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06.12.2021 11:32 Ответить
Не дратувати - вот и весь разговор. Сидеть смирно и выполнять команды из Кремля! Вот чего хочет от нас Россия , а запад ей подигрывает! Но самое главное - Зеленский подигрывает Кремлю!
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06.12.2021 11:37 Ответить
Кремль вклав чимало коштів у зелену виставу трагікомічного спрямування під назвою СН, в якій містечковий Зельцман грає роль президента. То з якого переляку, нікчемний фігляр, якому щедро заплатили і платять, виступатиме проти замовників цієї вистави?
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06.12.2021 12:48 Ответить
ССИКЛО !!!
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06.12.2021 11:39 Ответить
А как надеялись, а воно он як. Если начнется никто и ничто не спасет, сколько там 15 или 14 реакторов, хватит на всех. Это не конницей с ******* воевать.
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06.12.2021 11:40 Ответить
Вот как раз этой нерешительностью вы и провоцируете рф
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06.12.2021 11:42 Ответить
Ніхто крім нас самих,наші проблеми вирішувати не буде,дебільне ляпнуло,інші дебіли зраділи.
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06.12.2021 12:05 Ответить
Зато честно. Уважаю честных людей. В отличии от обещания защитить Украину за счет сдачи Ядерного арсенала.
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06.12.2021 12:07 Ответить
Та там либерасты у власти. Там судят если мужика назвать ОН, хотя он просил называть его ОНА. Там маразм.
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06.12.2021 12:36 Ответить
Если Кремль будет захватывать Украину , пусть знает одно , мы не Белорусь и даже если наша зелень нас предаст , в чем я лично не сомневаюсь, будет один флешмоб - ПЕРЕРЕЖЬ ГОРЛО ВРАГУ! Ни один кацап не заснет на нашей земле спокойно
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06.12.2021 12:57 Ответить
100% !
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06.12.2021 13:05 Ответить
Видатки з бюджету на оборону - 117.5 млрд. грн, а на дороги - 116 млрд. грн. То хто нам що винен?
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06.12.2021 13:19 Ответить
Тьфу! и эти толерастничуют
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06.12.2021 13:21 Ответить
После таких заявлений ничего не остается как "главзелени" набраться мужества и завернуть дорожные млрд-ы на разработку собственного тактического ЯО (средства доставки имеются)..Другого пути в почти 100%безопастности от возможной агрессии раши уже не существует..
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06.12.2021 13:26 Ответить
А спецы по тактическому ЯО остались???
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06.12.2021 13:48 Ответить
Институт ядерных исследований НАН у нас имеется,а за хорошие деньги и соответствующие специалисты найдутся.
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06.12.2021 13:59 Ответить
Тот самый случай когда бывшая метрополия оказалась смелее бывшей колонии. От канадцев не ожидал
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06.12.2021 13:42 Ответить
Вояки! Шансов никаких!
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06.12.2021 13:45 Ответить
осторожно!!! не расстраивайте Ботаксного, Педофильного дедушку-Шныря, больного шизофренией и деменцией, а то не дай бог, некому будет дрючить 120млн. стадо мокшанских Дегенератов....
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06.12.2021 14:15 Ответить
Мог бы сказать мы подумаем или рассмотрим данный вопрос)Нет он говорит идите вы левом мы будем чисто символически вас поддерживать так что-бы можно было сказать что мы с вами)))
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06.12.2021 14:31 Ответить
А ніхто на цих нащадків любителів жаб і не сподівався. Тільки англосаксонці вміють бити по зубам ублюдків.
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06.12.2021 14:37 Ответить
статья для тех кто читать не умеет
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06.12.2021 17:55 Ответить
збільшення кількості військ в Україні може спровокувати Росію - 2021
...збільшення кількості військ може спровокувати Німеччину - 1938
- виявляється 80 років їх нічому не навчили ...
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06.12.2021 22:18 Ответить
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