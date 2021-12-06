Канада не будет посылать в Украину дополнительных инструкторов: Надо быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать РФ

Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом интервью "The Globe & Mail" рассказал новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, находившийся на этой неделе с визитом в Украину.

"Что мы делаем с операцией UNIFIER… так это показываем долгосрочную приверженность Украине. Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – сказал Эйри.

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По его словам, увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию. "В подобных случаях, прежде всего, должна действовать дипломатия. Нам нужно быть очень осторожными", - подчеркнул он.

Эйри подчеркнул, что "потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез".

"На протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов", - ответил он на вопрос о том, учитывает ли Канада в своей политике устрашение Москвы.

Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию увеличить количество своих военных инструкторов в Украине и разместить их вблизи линии столкновения.