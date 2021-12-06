Канада не будет посылать в Украину дополнительных инструкторов: Надо быть очень осторожными, чтобы не спровоцировать РФ
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Канада не собирается увеличивать свой военный контингент в Украине, чтобы не раздражать Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом интервью "The Globe & Mail" рассказал новый начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйри, находившийся на этой неделе с визитом в Украину.
"Что мы делаем с операцией UNIFIER… так это показываем долгосрочную приверженность Украине. Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны. В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия", – сказал Эйри.
По его словам, увеличение количества войск в Украине может спровоцировать Россию. "В подобных случаях, прежде всего, должна действовать дипломатия. Нам нужно быть очень осторожными", - подчеркнул он.
Эйри подчеркнул, что "потенциальных противников всегда нужно воспринимать всерьез".
"На протяжении всей истории войны начинались из-за потенциальных просчетов", - ответил он на вопрос о том, учитывает ли Канада в своей политике устрашение Москвы.
Напомним: министр обороны Украины Алексей Резников призвал Канаду, США и Великобританию увеличить количество своих военных инструкторов в Украине и разместить их вблизи линии столкновения.
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За то, что защищала свой же дом?
А вы Омар - стальное жало,
Ну, просто жизненный облом!
Сравнили пчёлку с кровососом,
Она же мёд нам всем даёт,
А вы её бросать в отбросы,
Хаям, в вас милость хоть живёт?
Ну, с комаром сравнили что ли,
С осой, с клопой, иль муравьём,
Ей причинили столько боли,
Не даст мёНдика потом.
Глупцов сравнили б со шмелями,
От них ведь пользы никакой,
Или, бл@ть,как … с этими… шершнЯми,
От них вот, - точно геморрой!
Вы извините, что вторгаюсь
В ваш философский правый ум,
Но в пчёлках я души не чаю,
Хотя, по жизни тугодум!)))
ждем очередной стих от Омара про ковид, НАТО и Инстаграмм
Всі кричали про зраду Байдена, але старий політичний вовк поступив так як і ...загалом типу добудовуйте і побачите що вийде. Доки вас умовляти упоротих. ПОБАЧИЛИ!!!
Так і тут, дивіться другу владіміру в очко й далі і побачите що вийде! Доки вам вставляти розуму в те місце де повинні бути мізки.
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и не говорите!!! Это, мабуть, закордонный фрилансер квартала 95...Може квартал 95 - это международный синдикат масоно- рептилоидных гуманоидов, которые занимаются поставками тел в страны на должности во власть близоруких, олигофренов, дебилов, тупых, кривых, горбатых, предателей, ..., для того, чтобы взяв в свои лапы абсолютную власть устроить всемирный потоп, после которого выживет только "золотой миллиард"?
РФ - фашисская страна террорист.
Крым - Україна.
Кацап - раб ***********.
*****&кацапи - ПНХ !
...збільшення кількості військ може спровокувати Німеччину - 1938
- виявляється 80 років їх нічому не навчили ...