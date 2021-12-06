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В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели

В Украине зафиксировано 4478 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине!

За сутки 05 декабря в Украине:

  • зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52);
  • 70 797 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы – 1 660 человек;
  • летальных исхода – 239;
  • выздоровели – 9 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 3501955 человек;
  • выздоровели – 3 059 741 человек;
  • летальных исхода – 88 519;
  • проведено ПЦР-тестирование – 16 089 778.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. Всего проведено 25 559 141 прививки", - рассказали в Минздраве.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели 01
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели 02
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели 03
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели 04

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а що сталось - Ковид змучився ..., чи готуеться до Свят ....
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06.12.2021 08:57 Ответить
Масова вакцинація + коронавірусні обмеження + частина людей перхворіли і отримали імунітет.
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06.12.2021 09:15 Ответить
Какие к лешему обмеження и вакцинация??? Вакцина не защищает от заражения, сам ляшко говорил. Транспорт как был переполнен так и ездит битком, там согласно всем канонам ковидлы распростронение должно быть бешаным 1 заражает 100 имено так кузя с ляшей трут . Бабло рулит, рождество , НГ, рождество , буковель, а потом поновой рост. Уже самые тупые ляшковцы поняли что их оболванили, выже какую то дичь несете. В январе в конце что будете говорить когда нарисуют 20т в день зараженных??
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06.12.2021 10:03 Ответить
Вакцина захищає від Штаму Дельта на 67% після 2-ох вакцинацій. В мене недавно на роботі 19 чоловік їхали автобусом у відрядження. Серед них був ковідний, який заразив 6 чоловік, всі невакциновані, а серед вакцинованих і перехворівших ніхто не захворів. Не знаю може це просто співпадіння. Рулить не бабло, а здорова логіка - люди самі повинні стежити за своїм здоровям і ніякі обмеження від держави не допоможуть, тому зараз в магазини не пускають без сертифікатів, ніхто не хочу щоб антивакцер-ідіот прийшов і заразив весь магазин і всі сиділи на карантині 2 тижні і без виручки. На буковель будуть пускати тільки вакцинованих і перехворівших, а антивакцери нехай і дальше сидять в резерваціях і дохнуть в лікарнях.
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06.12.2021 10:29 Ответить
Пфайзер, инструкция
Если Вы получили первую дозу данной вакцины, как правило, рекомендуется получить вторую дозу этой же вакцины.
• Считается, что достаточный иммунитет появляется примерно через 7 дней после введения второй дозы настоящей вакцины. Вакцина не обеспечивает гарантированное предотвращение инфицирования. Вы должны принять соответствующие меры по профилактике инфекции вне зависимости от того, провакцинировались ли Вы или нет.

И это в инструкции производителя, а вы откуда 67% взяли????
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06.12.2021 10:44 Ответить
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3284889-dvi-dozi-pfizer-abo-astra-zeneca-efektivni-vid-stamu-delta.html - Дослідження New England Journal of Medicine
https://lb.ua/society/2021/07/22/489974_dvi_dozi_vaktsin_pfizer_astrazeneca.html - Ізраіль каже що у них Файзер ефективний проти Дельта штамму на 64%, захист від госпіталізації і тяжкого перебігу захворювання залишається високим - 93%.
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06.12.2021 10:54 Ответить
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 13 753 066 людей, з них отримали першу дозу - 13 753 064 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози - 11 806 077 людей. Загалом проведено 25 559 141 щеплення", - розповіли в МОЗ.

А это информация от 3 марта. Можно делать ставки.
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06.12.2021 13:21 Ответить
Нужно пропаганду усиливать вакцинации и реклама должна быть по всюду и места вакцинации должны стоять на каждом шагу. Чтобы в 0 убить вирус.
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06.12.2021 22:05 Ответить
 
 