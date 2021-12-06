В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели

В Украине зафиксировано 4478 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 6 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Почти 1,3 млн прививок против COVID-19 сделано за прошлую неделю в Украине!

За сутки 05 декабря в Украине:

зафиксировано 4478 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 429, медработников – 52);

70 797 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 27 161 человек, полностью иммунизированы – 43 636 человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Центр общественного здоровья обнародовал схему возможной комбинации COVID-вакцин. ИНФОГРАФИКА

Также за минувшие сутки:

госпитализированы – 1 660 человек;

летальных исхода – 239;

выздоровели – 9 082 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 3501955 человек;

выздоровели – 3 059 741 человек;

летальных исхода – 88 519;

проведено ПЦР-тестирование – 16 089 778.

"С начала вакцинальной кампании привито 13 753 066 человек, из них получили первую дозу – 13 753 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 806 077 человек. Всего проведено 25 559 141 прививки", - рассказали в Минздраве.











