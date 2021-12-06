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Новости За рубежом
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Беларусь (4560) санкции (4443)

Беларусь обещает в ближайшее время обнародовать "симметричные" санкции в ответ против западных стран

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь обещает в ближайшее время обнародовать "симметричные" санкции в ответ против западных стран

Ответные санкции против западных стран будут обнародованы в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

"Решения... в ближайшие дни будут озвучены. Очевидно, сразу после выходных дней", - сказал Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в воскресенье.

Он пообещал, что "меры будут приняты абсолютно адекватные". При этом, по словам Головченко, речь идёт лишь о части ответных санкций. "Мы не идём на то, чтобы задействовать весь арсенал, хотя ответы наработаны. Следующие меры будут не асимметричными, а симметричными", - отметил премьер.

Как сообщалось, в четверг ЕС обнародовал пятый пакет персональных санкций по Беларуси, в который вошли 17 физлиц и 11 организаций, в том числе компании "Белоруснефть", "Белшина", "Гродно Азот". Таким образом, общее число фигурантов антибелорусских санкций Евросоюза возросло до 183 физлиц и 26 организаций. Санкции предполагают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также замораживание счетов физлиц и организаций. Кроме того, европейским лицам и компаниям запрещается передавать средства фигурантам этим списков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь рискует потерять государственность в случае продления санкций, - Макей

Параллельно санкции в отношении Беларуси расширили США, Великобритания и Канада.

США, в частности, ввели фактический запрет на участие американских инвесторов в покупке новых выпусков белорусских долговых госбумаг и запретили сотрудничество с "Белорусской калийной компанией" (трейдер "Беларуськалия").

Канада ввела санкции по Беларуси против 24 физических и семи юридических лиц. Великобритания ввела санкции против "Беларуськалия" и ряда граждан Беларуси.

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Топ комментарии
+28
МАЛЕНЬКАЯ УБОГАЯ СТРАНА НИЩАЯ ПОДСАНКЦИОНАННАЯ СКРЕПНАЯ ПУГАЕТ МИР ОТВЕТНЫМ ХОДОМ... только и могут бомжей с востока нагнать и вместе с сбушниками и погранцами кидать камни и слепить лазерами поляков свинота... провокаторы бульбашские....(( такое же быдло как и рашка .сподтишка всё и лживо...(( то партизаны с украины, то им столб границы обстреляли украинцы, то вертолёт залетел на их территорию... да нах вы всрались вас правоцировать животных ещё нарушая вашу границу...((вот это мы влипли с белорусью и рашкой.... сразу 2 северных корей граничат...
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06.12.2021 08:32
+19
Головне щогб не всрались після відповіді і поголівя колгогспу не подохло від тих санкцій.разом з дояром .
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06.12.2021 08:27
+13
Я дуже заінтригований, що ж це будуть за санції! Якось вже і "занепокоївся і стурбувався" за Європу.
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06.12.2021 08:32
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Головне щогб не всрались після відповіді і поголівя колгогспу не подохло від тих санкцій.разом з дояром .
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06.12.2021 08:27 Ответить
В знак протесту візьмуть сокири і порубають усі вражескіє смартфони та фольксвагени.
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06.12.2021 08:31 Ответить
а якщо перекриють проїзд гастарбайтерам?
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06.12.2021 11:24 Ответить
А нехай щастыть
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06.12.2021 12:01 Ответить
МАЛЕНЬКАЯ УБОГАЯ СТРАНА НИЩАЯ ПОДСАНКЦИОНАННАЯ СКРЕПНАЯ ПУГАЕТ МИР ОТВЕТНЫМ ХОДОМ... только и могут бомжей с востока нагнать и вместе с сбушниками и погранцами кидать камни и слепить лазерами поляков свинота... провокаторы бульбашские....(( такое же быдло как и рашка .сподтишка всё и лживо...(( то партизаны с украины, то им столб границы обстреляли украинцы, то вертолёт залетел на их территорию... да нах вы всрались вас правоцировать животных ещё нарушая вашу границу...((вот это мы влипли с белорусью и рашкой.... сразу 2 северных корей граничат...
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06.12.2021 08:32 Ответить
оговорка хаха- КГБ-ЭШНИКАМИ КОНЕЧНО !!!!*плохо что редакция не сделал функцию корекции текста..... печально что ума не хватает это сделать...исправить свою какуюто опечатку -ошибку...((
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06.12.2021 08:40 Ответить
Они ноту Украине шлют! А что э тогда полякам с вами делать?
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06.12.2021 12:00 Ответить
какую ноту....??? хахахаха они что правительство иностранных дел перепутали с музыкальной школой что ли малохольные музыканты для игры на кожаной флейте с претензиями к мировому сообществу....?
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06.12.2021 14:07 Ответить
Я дуже заінтригований, що ж це будуть за санції! Якось вже і "занепокоївся і стурбувався" за Європу.
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06.12.2021 08:32 Ответить
неужели таки БУЛЬБА ?
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06.12.2021 10:10 Ответить
Бульба есть, но и та гнилая, к тому же передана осенью на питание омоновцам.
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06.12.2021 11:15 Ответить
Симметричньіе санкции Беларуси против ЕС и Британии - как плохой анекдот. Максимум , на что способен режим Лукашеску , єто обьявить такое же количество европейцев под "санкциями" Минска. Вот и вся "симметрия"...
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06.12.2021 08:33 Ответить
Не постачатимуть пінські сірники до Європи?
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06.12.2021 08:33 Ответить
Нема вже ніякого екпорту. Навпаки - вони імпортують картоплю з України.
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06.12.2021 08:43 Ответить
А шо же там китайцы выращивают?
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06.12.2021 08:45 Ответить
как в том анекдоте "диван продам! пусть где хотят, там и трахаются"
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06.12.2021 08:35 Ответить
Все,кінець Америці!Без білоруських кредитів,без гуманітарної бульбодопомоги,їй кінець!
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06.12.2021 08:37 Ответить
пока не станут называть его президентом, бульбохуйло и его приспешники будут называть запад только "той стороной" )
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06.12.2021 08:41 Ответить
Главсанкции бульбофюрера - запретить обмен валюты на зайки...
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06.12.2021 08:44 Ответить
Так у них і так грошовий і товарний оборот між "юрособами" навіть усередині країни - у валюті! Чому? А тому що основна частина підприємств у БРСР належить кацапам! А вони не тільки білоруським але і своїм "рублям" не довіряють!
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06.12.2021 09:38 Ответить
А ЧЬО тада в минск-аропорту ,перед посадочным гэйтом, не продают чай на доллары, тока заи подавай?
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06.12.2021 13:07 Ответить
Тому що аеропорт у них - "державний" і буфет обслуговує "фізичних осіб" А я писав про "юридичних" Крім того - грошовий оборот у них не "реальний" - купюрами а "віртуальний" - через банківські транзакції
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06.12.2021 13:13 Ответить
Это наверно будет вхождение в состав Московии. Так как против Московии в Запада санкции намного меньше.
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06.12.2021 08:49 Ответить
Європа тремтить, американцві в шоці, бо Сашка Лукашка розвалить їх вщент своїми санкціями. Де ж вони білні візьмуть ягеля?
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06.12.2021 08:53 Ответить
Перекроют весь экспорт и транзит кацапских грузов! Берегись гейропа))))
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06.12.2021 08:53 Ответить
И потеряют на транзите.Стрельба себе в ногу.
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06.12.2021 08:56 Ответить
О том и речь, как не крути только стрельба себе в ногу получается😁
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06.12.2021 11:46 Ответить
А пострадает от ответных санкций народ Беларуси.Интересно ,что за дичь картофельный фюрер приготовил.
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06.12.2021 08:54 Ответить
Страна аутсайдер. Никого не интересующая. Санкции их никому,так же не интересны ))
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06.12.2021 09:04 Ответить
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Однако несколько тысяч курдов на границе с Польшей очень даже Европу заинтересовали.
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06.12.2021 09:34 Ответить
Ну если лука запретит зайчиками рассчитываться ЕС и Америке ? Ото ЕС влипла.
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06.12.2021 12:05 Ответить
воронеж привычно затаил дыхание
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06.12.2021 09:06 Ответить
Надеюсь он перекроет транзит
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06.12.2021 09:19 Ответить
Признают колорадского жука - нелегальным переселенцем и депортируют в штат Колорадо.
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06.12.2021 09:19 Ответить
Что давить тракторами будут?
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06.12.2021 09:22 Ответить
все Європа, не бачити тобі білоруської бульби)))
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06.12.2021 09:24 Ответить
Белорусы. Обратите внимание, что во многих комментаторов присутствует ненависть не только против Лукашенко, но и к вашей родной стране. Но это все боты. У населения Украины и близко нет ненависти к беларусам. Наоборот, мы считаем вас наиболее близким к нам народом. Родные братья.
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06.12.2021 09:30 Ответить
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Хорошо если так.
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06.12.2021 09:34 Ответить
уже были одни "братья". эти по-ходу такие же
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06.12.2021 09:48 Ответить
Уже после 4 срока Путина и Лукашенко Европа должна была понять что имеет дело с диктаторами и узурпаторами и полными психами. Никакие выводы со Второй Мировой не сделаны значить будет Третья!
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06.12.2021 09:30 Ответить
Общался с белорусскими офицерами, причем не рядовыми и не одним . Так там полное раздвоение личности:
1) хочу российскую пенсию для военных.
2) если НАТО нападет, то никто воевать не будет, сразу сдаемся в плен.
Вот такие соседи с их менталитетом.
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06.12.2021 09:31 Ответить
Все, що може зробити Лукашенко це надути писки та пукнути в калюжу.
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06.12.2021 10:46 Ответить
Очень интересно ждём с нетерпением анонса)))
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06.12.2021 10:55 Ответить
Опа - мабуть гусей давити будуть і пармезан топтати... ну і не відать нам тепер ні білоруських криветок ні ананасів - ой печаль......... ну ну "вперьод" идіоти
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06.12.2021 11:33 Ответить
Кто Беларусь ? ))) Это же пиксель на карте миру, у них вообще ничего нет кроме Белаза. Перестанут продавать Белазы назло всем ? )) Так это больше им надо чем миру, это же их деньги для выживания.
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06.12.2021 12:14 Ответить
 
 