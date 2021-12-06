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Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 6 декабря в мире зарегистрировали 424 141 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 4 285 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 266 138 299 случаев инфицирования, из них 424 141 только за минувшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 271 287 человек, из них 4 285 за минувшие сутки.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 239,7 млн человек.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 239 человек, зафиксировано 4 478 новых случаев заражения, 9 082 человека выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 15-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 10-ю, по летальным случаям - 2-ю в мире и Европе.

Украина снова на втором месте в мире и Европе по суточной смертности от COVID-19 03

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Топ комментарии
+5
Норму сам установил или кто помог?
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06.12.2021 09:35
+4
Антиваксери таки мруть, але продовжують антиваксити.
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06.12.2021 10:19
+4
По суті всі вакциновані є рознощиками цієї штучно створеної хвороби. Слід остерігатися вакцинованих вони повністю заразні).
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06.12.2021 10:35
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За октябрь и ноябрь 60 тысяч лишних смертей. Около 160 тысяч. При средней норме в 50 тысяч в месяц. Зелёные петушары устроили Геноцид
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06.12.2021 09:15 Ответить
Норму сам установил или кто помог?
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06.12.2021 09:35 Ответить
Статистику посмотри сколько ща павгуст или предыдущие пять лет. Математику в школе учил.
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08.12.2021 12:23 Ответить
Так не тільки ж математику тут щей логіка потрібна. Населення старіє це по перше, екологія погіршується по друге і тд. Ви це враховували?
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08.12.2021 13:41 Ответить
Та і вакцинування мабуть дає свої результати. Шило в мішку не сховаєш.

https://www.youtube.com/watch?v=Nmkqcjw8lSM
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08.12.2021 13:46 Ответить
Раньше было больше 40 млн. Даже 50. Сейчас максимум 35. За границей больше 5 миллионов. На 35 млн. 160 тысяч. Смертей. Найди где хуже в мире. Старость, другие болезни не причина. В августе умерло 50 тысяч человек.
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08.12.2021 14:35 Ответить
Не пускали на вакцинацию? Вот же суки...
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06.12.2021 09:48 Ответить
Зелёные крысы всегда переведут стрелки. А ничего что до сентября не было нормальных вакцин. Хамно везли или побирались четырёх месячным остатками. Которые хранились не известно где и как. Весь транспорт без масок. А главная зелёная гнида всем пример показывала
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08.12.2021 12:26 Ответить
вейвало,не первайо?...
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06.12.2021 09:19 Ответить
Данные по гоноррее есть ?
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06.12.2021 09:37 Ответить
Будеш шукати тих, хто тебе заразив?
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06.12.2021 10:18 Ответить
Маєте досвід?
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06.12.2021 11:42 Ответить
Нульофка! Йди до школи та не лізь у дорослі теми.
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06.12.2021 11:45 Ответить
Бачу ви професіонал в темі щодо гонореї.
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06.12.2021 11:55 Ответить
Повторюю: йди робити уроки. Австралієць у нас спєц і по гонореї, і по Альцгеймеру, і по шизофренії. Він спєц багатопрофільний по усім хворобам, захистив антиковідну дисертацію і лікує усіх невиліковних рептилоідів.
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06.12.2021 12:38 Ответить
То ви його пацієнт? Судячи з вашої обізнаності.
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06.12.2021 12:45 Ответить
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06.12.2021 13:16 Ответить
,,),,
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06.12.2021 14:07 Ответить
Задрали тупі журналісти, в Україні велика цифра тому що велика кількість населення. Потрібно приводити кілкість смертей на мільйон населення. І в сусуідніх країнах - Угорщині, Словаччині смертність вже вища за нашу, а через 2-3 дні догонять Польша та Чехія. В Україні вже 2-й тиждень смертність падає, а в сусідніх країнах - зростає. Україну хвиля накрила на 2 тижні раніше. Відповідно і пік пройшла раніше.
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06.12.2021 10:13 Ответить
та ти шо, а коли Україна була першою в світі майже місяць по смертності на 1тис населення, але нам давали тільки абсолютні велечини щоб не "будоражити" голови антиваксерів, то все було норм так ?
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06.12.2021 11:07 Ответить
Такий самий тупий, як і журналісти. Бо в Україні на той час був пік хвилі, а в інших країнах її не було. Але в перерахунку на мільйон населення - Україна НІКОЛИ не була першою, навпаки, ковід нас зачепив поки що не надто сильно.
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06.12.2021 11:56 Ответить
замість "священної боротьби" з антиваксами краще б вивчив арифметику.
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06.12.2021 11:59 Ответить
https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?time=2021-07-20..latest&facet=none&Metric=Confirmed+deaths&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=UKR~HUN~AUT~HRV~CZE~DEU~POL~SVK~LTU~ROU
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06.12.2021 12:00 Ответить
Антиваксери таки мруть, але продовжують антиваксити.
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06.12.2021 10:19 Ответить
А ваксери безсмертні?
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06.12.2021 11:34 Ответить
Такі собі Дункани Маклауди.
Ї не куля не бере ні машини незбивають і взакалі після вколу вони не хворіють взагалі
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06.12.2021 11:35 Ответить
Скільки тобі рочків, Вовочка?

Чому таке дурне та безграмотне?
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06.12.2021 11:43 Ответить
Ви думаєте за образи на форумі тільки ви скарги подаєте? З чого ви зробили висновок що я дурний та базграмотний.
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06.12.2021 11:54 Ответить
Хоча б тому, що "Українець" - з м'яким знаком у кінці. "Паляниця" - сказати зможеш?
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06.12.2021 12:26 Ответить
Дякую за те що підказали. Вчу Українську. Паляниця сказати зможу. Краще з помилками Українською ніж російською.
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06.12.2021 12:30 Ответить
А по темі сказати є що?
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06.12.2021 12:31 Ответить
Кому?
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06.12.2021 12:33 Ответить
Маня Величко часом не ваша подруга?
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06.12.2021 12:46 Ответить
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06.12.2021 13:15 Ответить
По суті всі вакциновані є рознощиками цієї штучно створеної хвороби. Слід остерігатися вакцинованих вони повністю заразні).
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06.12.2021 10:35 Ответить
Непонятно только, смертность от ковида или от аутоиммунных реакций организма, когда человек переболел, и у него есть антитела, а его ограничивают в правах вынуждая ширяться,стимулируя еще большую выработку антител,которые действуют против собственного организма, и легкие сгорают за считанные дни.
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06.12.2021 11:21 Ответить
25 млн доз зоблених щеплень і такі результати. Але стадо продовжує вірувати і продовжує жрати кактус колотися.
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06.12.2021 11:31 Ответить
 
 